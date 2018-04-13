От подпоручика Российской армии до значкового армии Украинского Государства

Раскрывая эту книгу, я не мог не поймать себя на мысли: а что нового там увижу?

Не так давно уже изданы "Історія українського війська" (2017) и "Поле битви — Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів". Воєнна історія України від давнини до сьогодення" (2015). К тому же о событиях 1917–1921 гг. рассказывает и восьмой том популярной истории Украины из серии "Історія без цензури" — "На бій за волю" (2016), который также вышел в творчески-издательском партнерстве общественного проекта "Likбез. Історичний фронт" та "Клубу сімейного дозвілля".

Сознаюсь, что новая книга приятно удивила. Конечно, "Військо Української революції" Е.Пинака и Н.Чмыра не является легким чтивом. Однако книга будет очень полезна тем, кто хочет больше узнать о военной истории этого периода. В ней приведены самые важные факты, которые касаются украинских армий 1917–1921 гг. и условий, в которых им приходилось защищать независимость Украины. Особенностью книги является большое количество приложений, в частности сборник исторических документов. Это уже не первая совместная работа Е.Пинака и Н.Чмыра. Следует вспомнить их книгу "Галицька Армія, 1918–1920", изданную в 2008 г., которую они написали вместе с С.Музычуком.

В книге "Військо Української революції" авторы сосредоточили внимание преимущественно на организации и униформе украинских армий периода Национальной революции 1917–1921 гг. Нельзя сказать, что упомянутые вопросы еще не освещались в современной украинской исторической литературе. Однако Е.Пинак и Н.Чмыр смогли изложить их, с одной стороны, сжато, а с другой — максимально точно и достоверно. Так что книга станет настоящей находкой для тех, кто только начинает знакомиться с этими, довольно пространными, темами. Текст книги, скорее, научный, чем популярный, но авторам удалось избежать наукообразной зауми, которой некоторые авторы иногда пытаются скрыть слабое знание предмета. Заинтересованному читателю следует обратить внимание на использованные источники.

Структурно книга состоит из вступления, шести разделов, выводов и 14 (!) приложений. Первый раздел посвящен украинизированным частям и вооруженным силам Украинской Народной Республики времен Центральной Рады. Во втором разделе рассказывается о вооруженных силах Украинской Державы во главе с гетманом П.Скоропадским. Третий раздел представляет сведения о повстанческих войсках Директории и вооруженных силах УНР, восстановленной в результате свержения гетманской власти.

В ноябре 1918 г. образовалась Западно-Украинская Народная Республика. О ее армии можно узнать из четвертого раздела. В дальнейшем вооруженные силы УНР и ЗУНР объединились для совместной борьбы, апогеем которой стали походы на Киев и Одессу летом 1919 г. Информация об этих событиях содержится в пятом разделе. Наконец, шестой раздел рассказывает об армии УНР на завершающем этапе борьбы за независимость в 1920 г. В выводах приводятся основные причины, которые, по мнению авторов, привели к поражению национально-освободительной борьбы. Правда, эту часть книги следовало сделать более объемной и менее схематичной.

Под вопросом и целесообразность использования в тексте военной терминологии времен Украинской революции. Местами она существенно отличается от современной. Например, офицеров тогда называли старшинами, а батальоны — куренями. Нужно отдать должное авторам, они побеспокоились о читателе и обеспечили книгу небольшим терминологическим словарем. Вот только периодически заглядывать в него не очень удобно. С другой стороны, употребление тогдашней терминологии значительно облегчает понимание исторических документов, приведенных в приложениях.

А документов в книге много. Приложения составляют почти половину ее объема. Основной массив документов взят из фондов Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины. Документы очень разные. Среди них есть и пространные приказы о форме одежды, где она расписывается в мелких деталях, и приказы о различных незначительных, с исторической точки зрения, событиях, которые, однако, передают атмосферу, в которой пришлось воевать украинским армиям.

Собственно, среди документов почти нет каких-то сенсационных находок, — преимущественно все они уже известны историкам. Но между словами "известны историкам" и "известны широким массам" есть существенная разница. Далеко не у каждого среднего гражданина есть время и возможность посетить архивы. И именно тут на помощь придет книга Е.Пинака и Н.Чмыра, в которой эти документы может прочитать каждый, кто хочет проверить исследователей "на достоверность". Нужно особенно отметить, что авторский текст и документы не просто собраны под одной обложкой, а составлены и подобраны так, чтобы они органически дополняли друг друга.

Следует также подчеркнуть, что в книге содержится еще и различная справочная информация, которая понадобится исследователям. В приложениях приводятся данные о высшем командовании украинских армий (военных министрах, начальниках Генштабов, командующих действующих армий), численности боевых частей, тактико-технических характеристиках основных образцов вооружения, картах-схемах боевых действий и т.п. Лично мне пригодились сравнительные таблицы военных званий вооруженных сил УНР, Украинской Державы и ЗУНР с военными званиями вооруженных сил Российской и Австро-Венгерской империй. Например, я могу теперь легко сказать, какое звание выше — подпоручик Российской армии или значковый войска Украинской Державы.

В итоге, можно утверждать, что "Військо Української революції" станет весомым вкладом в исследования истории украинских вооруженных сил 1917–1921 гг. Для человека, который только начинает изучать этот период, книга станет первой ступенькой в дальнейших исследованиях. А профессиональный историк получит удобный справочник, который избавит его от необходимости искать информацию и документы об организации и форме одежды украинских армий в разных книгах и архивах.

Є.Пінак, М.Чмир. Військо Української революції 1917—1921 років.

Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017.