На границе миров Украина: путь к настоящей независимости

До 1991 г. Украина была не государством, а этнично-административным образованием без признаков суверенности, одним из 15 улусов-республик, завязанных на выполнение воли Кремля.

В ее недрах копошилась тьма бюрократии, которую контролировала более чем трехмиллионный (1980-е гг.) филиал КПСС — КПУ, пронизывая своим неусыпным оком все: от экономики до жизни отдельного человека. Право чиновников на руководящую должность обеспечивал партийный билет. Его лишение означало конец карьеры.

С крахом коммунизма необходимость в КПУ отпала. Ее кадры, освободившись от жесткой опеки Москвы и нисколько не желая оставлять властный мостик, приспособили старые органы власти и управление к своим нуждам, которые, прежде всего, свелись к распределению украинского пирога. Место погонщика, принадлежавшее КПУ, заняла разномастная коррупция, которая ржавчиной въелась в общество на всех этажах социума и правит свой алчный бал.

В 1991 г. на должности президента Украины объективно должен был появиться новый человек, нацеленный на перспективы будущего. Но, при отсутствии практики демократии и выборов, благодаря слабости и пассивности национальных сил президентом стал секретарь ЦК КПУ, который научился быть исправным исполнителем, но отнюдь не инициатором и генератором новых и смелых идей. Да и общество оказалось не на высоте. Три первоочередные задачи внутренней и внешней безопасности — вступить в НАТО и ЕС, создать на полуострове Крымскотатарскую автономную республику — нужно было немедленно решать на волне посткоммунистического энтузиазма, что обеспечило бы западную ориентацию, демократизацию, трансформационные процессы, широко открыло бы двери не только в европейский мир. Однако, вместо Брюсселя, президент отбыл в Беловежскую пущу.

Как следствие, трансформационные меры в Украине имитировались прожектами реформ и тормозились перекрашенной партийно-советской номенклатурой. Примером может служить административно-территориальная реформа, проект которой в 1997 г. предложили парламентарии Р.Бессмертный, В.Стретович, И.Юхновский. Реформой предлагалось объединить районы в округа, в несколько раз уменьшить количество чиновников и бюджетные затраты на них. Однако Л.Кучма ее ветировал. До второй президентской каденции оставалось мало времени и дразнить чиновничество как главного избирателя, который обеспечивал успех, было неуместно.

Нынешняя кампания создания громад нивелирует необходимость в районном уровне, что вполне понятно. Есть случаи, когда, формируясь, громада выходит за пределы района (экономическое тяготение к определенному центру, транспортные пути и т.п.). На место четырех–шести районов, что и предлагалось в 1997 г., просится один округ. В таком случае назначения и функции областного уровня требуют продуманного реформирования и обновления, поскольку часть его прерогатив примут на себя округа. В частности, отпадает необходимость в областных отделах культуры, образования, здравоохранения. В областном центре могут создаваться паллиативные службы для выполнения определенного рода важных задач, обусловленных временем. Бюрократия, которая в многоуровневой системе развивалась сугубо вегетативным образом, пройдет серьезную школу очистки. Чиновникам, которые "выживут", придется менять стиль и форму работы, демократизироваться, становиться доступными для граждан.

Отсутствие опыта государственного строительства, отсталость новых стран создали благоприятные условия для инвазии "русского мира" на постсоветском пространстве. Россия, обогатившись на экспорте энергоносителей, прибегла к восстановлению империи. Среди прочего, этому способствовали несогласованность действий Европы, ее раздел на три разных по уровню развития материка: старую, новую, которая нашла себя в членстве ЕС и НАТО, и постсоветскую (Беларусь, Молдову, Украину), вследствие предыдущего статуса оставшуюся в зоне особых интересов РФ, которые вскоре начали материализоваться. Войны против Грузии — чтобы подчинить Кавказ, Украины — как главной опоры еще довольно слабой конструкции независимости новых государств, которая стала неслыханным вызовом авторитарно-имперской традиции России. Поддержка 1 марта 2014 г. Советом Федерации обращения по применению вооруженных сил в Украине стала вопиющим нарушением международного права и узакониванием войны на территориях СНГ. Прибегнув к аннексии чужих территорий (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс), Кремль инициировал новую холодную войну как первую фазу восстановления утраченных после 1991 г. позиций.

При таких условиях Украина, разорванная на куски клановыми междоусобицами за властные кресла и постсоветскую добычу, оказалась в центре противостояния "русского мира" и западной демократии.Если ее отношения со старой Европой более или менее складываются, то с новой не все обстоит благополучно. Румыния, Венгрия, Болгария запустили карусель языкового вопроса. Политики Польши обратились к экскурсу в прошлое. Президент Чехии Милош Земан, выступив за снятие санкций с Москвы, фактически поддержал агрессию РФ против Украины. Как будто и не было 1968-го, и 26-летний Милош не видел, как его соотечественники со слезами на глазах стояли вдоль дорог, с которых за ночь 21 августа сняли два миллиона дорожных знаков, и забрасывали камнями советские войска, вторгшиеся в Чехословакию, вина которой была только в стремлении к "социализму с человеческим лицом"?

Не рано ли ЕС и НАТО предоставили членство посткоммунистическим странам ЦВЕ? Наверное, нет. Старая Европа сочувствовала им. А может, надо было пролонгировать соглашение? С Украиной поступает сурово и по сей день.

В условиях глобализации, чтобы влиять на мир, не обязательно владеть большими территориями. Свои национальные интересы США продвигают с учетом запросов партнеров. РФ этого делать не умеет и, как правило, для расширения "русского мира" прибегает к агрессии.

В гибридных войнах с невысокой боевой активностью, которые ведет Россия, важным компонентом стала информация. Ее значимость и влияние на общественное мнение подтверждает возмущение в РФ выступлением в Бундестаге школьника из Нового Уренгоя Десятниченко, который сказал, что павшие немецкие солдаты ни в чем не виноваты. С точки зрения морали, вопрос деликатный. В поэме "Василий Теркин" А.Твардовский во фразе "Города сдают солдаты, генералы их берут" закодировал глубокий философский месседж, адресованный будущим поколениям для размышлений.

В системе инфократии РФ задействованы многочисленные структуры агитпропа: СМИ, внутреннее и внешнее агентства, политические ток-шоу на ТВ. Все щедро финансируются. Многие профессиональные идеологи и теоретики, руководствуясь принципом peсunia non olet (деньги не пахнут), хотят попасть в их актив. Среди них зарубежные агенты влияния, люди из окружения Януковича. Все вместе по заказу власти готовят общественно-политическую наживку для массы "русского мира". На этом поприще едва ли не ежедневно упражняются ток-шоу "Право голоса" и "Право знать". Дискуссия на них подменена кухней унификации умов, на которой любое творчество теряет смысл. Честная оценка политики РФ категорически не принимается — кто не с нами, тот против нас.

В частности, "Право голоса" специализируется на восхвалении РФ и огульном поношении Украины. Перепадает США и НАТО, которые были и остаются главными оппонентами России. До 1991 г. они сдерживали расползание коммунизма, теперь препятствуют восстановлению утраченных Москвой позиций сверхдержавы. К тому же "русский мир" всегда кем-то нужно пугать, иначе он может переключиться на острые внутренние проблемы, расстаться с любовью к власти и охладеть к сакральной триаде, сформулированной еще в 1833 г. министром образования С.Уваровым, — "православие, самодержавие, народность". Это краеугольные скрепы "русского мира" — сплетение не оставленного истории прошлого, настоящего и будущего.

На ток-шоу до сих пор убеждены, что мир способен меняться лишь по лекалам Москвы. В частности, утверждается, что якобы Россия 1990 г. дала разрешение на объединение Германии. А что, ялтинских и потсдамских соглашений 1945 г. не было? Более того, СССР был единственной страной, которая их не выполняла. Иначе уже до конца 40-х — начала 50-х гг. ХХ в. Германия была бы единой. Кому адресованы такие сентенции?

Все, что связано с "Крымнашем", агрессией и политикой реванша за 1989–1991 гг., "представители народа", которые толпятся за спинами шоуменов, одобряют аплодисментами, тогда как несмелые реалистичные взгляды на ситуацию, сложившуюся в мире и на постсоветском пространстве, встречают гнетущим молчанием. Оно свидетельствует о масштабной зараженности общества микробом агрессии и ненависти, которую вбрасывают в массы СМИ и адепты идеологии вражды. В общем кавардаке осуждения, адресованного независимости Украины, звучат оды московской империи и нынешней власти. Среди голосов на ток-шоу "Право голоса" заметен политолог и генеральный директор института политических исследований С.Марков. Этот "ученый", кустарное изделие советского агитпропа, чьи соображения лишены элементарной логики, захлебываясь от проклятий Украине, неистовствует настолько, что даже единомышленники не выдерживают его фальши. В пару Маркову и ведущий, который бесцеремонно затыкает рот каждому, кто выходит за рамки дозволенного. Попытки украинских политологов (а не засланных ли казачков?) подать свою точку зрения выглядят анекдотично. Их перекрикивают, высмеивают. Донести слугам имперской идеологии истину — дело безнадежное. Ведущий Бабаян тут же натравливает ярых украинофобов. Последнее слово, "единственно правильное", как ленинское учение, всегда остается за ним: "Мы им (американцам, европейцам) говорим: ребята, так делать нельзя. Но нас не слушают, просто не понимают".

В урезанной и обиженной в 1991 г. российской империи прослеживаются общественно-политические явления, характерные для Германии после 1918 г.: непринятие новой политической карты мира и своего статуса на ней, устранение от решения мировых проблем, отношений Запада со странами, которые, по мнению Кремля, неизвестно для чего появились вдоль границ РФ ("что это за географические новости"). Если нацисты наделяли немцев "нордическим характером", то в России заговорили об особом "русском характере", что "русского может победить только два русских". Упражнения в гиперболизации прилепинского стиля имеют целью привить россиянам чувство собственного превосходства над остальными. С этого после 1918 г. начинался реваншизм и нацизм в Германии.

При таких условиях отказ от идеологии и практики коммунизма не означал конец имперской советчины как плода коммунизма, зачатого большевиками в "русском мире". Фашизм и коммунизм, сказал бы сегодня Маяковский, близнецы-братья. Их общий корень — тоталитаризм. Авторитаризму, его первый степени, присущи неоспоримая власть вождя, верность зомбированного инфократией народа, конституция как камуфляж диктатуры. Содержание идеологии автократии — восхваление правителя. Так, ведущий ток-шоу "Право знать" Д.Куликов, покопавшись в истории сонма правителей России, нашел троих великих и успешных: Ленина, Сталина, Путина. Следует ли приходить в замешательство, что первый стал "революционером его величества Вильгельма ІІ" за 50 млн золотых марок на переворот в 1917 г., на совести второго — десятки миллионов жертв террора и голодомора. Мерилом величества и успешности для обоих — сохранение и приумножение просторов империи. Их имперские дела стали руководством к действию для кремлевской власти, которая войны на постсоветском пространстве прикрывает борьбой с нацизмом. Хотя ни один известный историк никогда не утверждал, что малым и средним странам, в отличие от больших, присущ, при определенных условиях, фашизм с его империалистическими целями. У них их просто не может быть. Постулаты, что в годы войны Болгария, Румыния, Венгрия были фашистскими государствами, лишены каких-либо оснований. Тогда перед ними стояла дилемма: пойти на соглашение с Гитлером и сохранить независимость или разделить судьбу Польши, Чехословакии, Югославии. Как когда-то Одиссей, они выбрали Сциллу. Справедливо ли клеить им фашистские ярлыки? А вот Ф.Франко после 1945 г. победители обвинили в фашизме. Правомерно? У.Черчилль по этому поводу писал в 1949 г.: "Невообразимо иметь посла в Москве и не иметь в Мадриде. Жизнь отдельного испанца намного счастливее и свободнее жизни отдельного русского, поляка, чеха".

Попытки идти вперед, не освободившись от ярма негатива прошлого, оборачиваются откатом назад. Россия снова, в который раз в истории, создает себе и миру проблемы. Сегодня — это усилия вернуть империю, времена которой закончились 100 лет назад. Для этого годится все. Даже дружба с КНДР, которая до сих пор является разве что единственным неурегулированным наследием Второй мировой, осколком коммунистического материка, канувшего в прошлое, выступает в роли жупела для запугивания человечества ядерной войной и отвлечения внимания мира от острых проблем. Удастся ли ситуацию, как считает президент РФ, "зачистить, загладить, успокоить"? Опомнится ли "грамотный и зрелый политик" Ким Чен Ын и не переступит ли грань не дозволенного никому?