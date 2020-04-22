Книга, которую непременно нужно прочитать Владимиру Зеленскому. И не только ему

Сейчас Словакия, как и большинство стран Европы, переживает общегосударственный карантин, связанный с вирусом "корона", согласно которому люди старшего возраста, а тем более с подорванным здоровьем (к которым принадлежу и я), не должны по меньшей мере две недели выходить из дома. Но вместе с тем это прекрасная оказия сесть за стол и читать. Я воспользовался этой возможностью, чтобы прочитать книгу украинского публициста Олексы Пидлуцкого "Лидеры, которые изменили мир". И книга эта произвела на меня огромное впечатление. Пидлуцкий проявил себя не только блестящим журналистом, но и политиком, который должен бы занимать высокую должность в украинском правительстве или парламенте.

"Лидеры, которые изменили мир", как и предыдущие книги автора, знакомят читателя с малоизвестными страницами жизни и деятельности политиков, выведших свои страны из экономических и политических кризисов на мировой уровень. Эти политики иногда из стран, соседствующих с Украиной, — как Юзеф Пилсудский и Лех Валенса из Польши или Томаш-Гарриг Масарик, Эдуард Бенеш, Александер Дубчек и Вацлав Гавел из бывшей Чехословакии. А иногда — из стран, расположенных в далеких от Украины краях Земли, — как Ли Куан Ю из Сингапура, Заед бин Султан аль Нахаян из Объединенных Арабских Эмиратов или Рональд Рейган из Соединенных Штатов.

Пидлуцкий в течение двадцати лет тщательно готовит и публикует на страницах аналитического издания "Зеркало недели" (которое с нынешнего года прекратило печатать бумажную версию и осталось только в Интернете) биографические очерки о лидерах разных стран мира, которые создали или вывели из сверхглубокого кризиса свои национальные государства. Чуть особняком стоит разве что очерк о Его Святейшестве Иване-Павле Великом, бывшем не государственным деятелем, а одним из виднейших реформаторов христианской церкви за всю ее двухтысячелетнюю историю и вместе с тем оказавшим огромное влияние на успешное и ненасильственное возвращение стран Восточной Европы из-под московско-коммунистического ига "домой" — к демократии и рыночной экономике.

Очерки — типичный образец "литературы факта". Читаешь их как увлекательный роман, поскольку автор умеет найти яркие и выразительные слова и повороты, подобрать интересные и увлекательные эпизоды, позволяющие читателю ощутить неповторимый дух эпохи и страны, где жил и боролся герой очерка, понять его характер и особенности поведения. Притом в портретах Пидлуцкого нет ничего выдуманного. Все отвечает реальности.

И вместе с тем книга Пидлуцкого — не только увлекательное чтение для широкой массы, но и глубокое научное исследование. Автор попробовал обобщить опыт таких разных личностей из разных уголков Земли, выяснить для себя (и читателя), какими качествами должен обладать человек, чтобы стать успешным национальным лидером.

Что вообще может быть общее, на первый взгляд, между такими абсолютно непохожими деятелями как индиец Махатма Ганди и американец Джимми Картер, финн Урго Калева Кекконен и китаец Цзян Цзинго? Ведь жили они в разное время в абсолютно разных странах, ставили перед собой разные цели и использовали для достижения этих целей разные средства. Но кое-что общее все-таки есть. Прежде всего, все эти лидеры подчиняли интересы личные и корпоративные интересам нации и государства в целом. Во-вторых, они всегда умели выделить ключевую цель среди разнообразия задач, стоящих перед руководителем государства, умели выбрать наиболее эффективные средства и подобрать лучшую команду для достижения этой цели.

Пидлуцкого часто упрекают, что среди героев его книги нет ни одного украинца, мол, читать о своих интереснее, чем о чужих. Сам публицист на это отвечает так: "К сожалению, строительство государства Украина не увенчалось успехом во время Освободительной борьбы начала ХХ века, не была успешной и попытка обрести независимость в 1940-х годах. Да и то государство, которое мы развиваем вот уже три десятилетия, к моему огромному сожалению, весьма далеко от идеала, который представляли в 1991 году. Да и ни одного украинского лидера за последнее столетие нельзя назвать успешным. Если же он "очень хотел", "имел самые благородные намерения", но у него "почему-то" не получилось, это — однозначно, не мой персонаж".

На вопрос: "Каким должен быть президент Украины?" Пидлуцкий прямого ответа не дает, оставляя поиск его на усмотрение читателей. Ответом является вся его книга.

Підлуцький О. Лідери, що змінили світ. — Харків: Фоліо, 2020. — 444 с. — (Великий наук. проект).