Цитата — почти свидетельское показание

Умберто Эко, итальянский писатель

Мифология и фейки дополняют друг друга. Они идут, можно сказать, рука об руку.

Историческая мифология зачастую оказывается на службе обыкновенного шовинизма какой-либо нации и является чуть ли не оправданием комплексов ее представителей. А вот фейки "на "полную силу" заработали только в последнее время и в эпоху развития информационных технологий буквально ворвались в нашу жизнь. Хотя нельзя сказать, что они являются детищем постиндустриального общества, так как всегда были неотъемлемой частью той же исторической мифологии.

Именно фейки (англ. fake — подделка) изменяют историческую реальность буквально до неузнаваемости. Появился даже термин постправда. Простой пример: всех украинцев, которые боролись и борются за национальную независимость своей родины в бывшей метрополии (будь-то имперская Романовых, советская и современная путинская Россия) нарекали и продолжают нарекать уничижительными прозвищами: "мазепинцы", "петлюровцы", "бандеровцы", а теперь уже, в условиях непрекращающейся агрессии восточного соседа, — и "майданутые", и "жидо-бандеровцы"… О чем мы расскажем чуть ниже.

Попытаемся рассмотреть и, если можно так сказать, препарировать целый ряд старых и новейших мифов и фейков, касающихся в первую очередь истории нашего восточного соседа.

"После победы над коммунизмом нам нужен раскол православия и распад России, и поможет нам в этом Украина, где предательство является нормой общественной морали" ("цитата" Збигнева Бжезинского из уст одиозного одесского политэксперта Дмитрия Спивака, прозвучавшая в эфире телеканала NewsOne в ноябре прошлого года).

Я внимательно проштудировал оба перевода книги экс-советника по национальной безопасности США Збигнева Бжезинского (оригинал вышел из печати в 1997 г.): на русский — "Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы", а также украинский языки — "Велика шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи". Ничего подобного там и близко нет. Автор "цитаты" даже не удосужился правильно назвать книгу, выдав настоящий "шедевр": "Внешняя шахматная доска". Но этого мало: как написал в ФБ публицист и писатель Ян Валетов, эту ложную цитату придумал известный российский режисер Никита Михалков, ревностный защитник московского православия, известный своими имперскими и украинофобскими взглядами, неприятием западной цивилизации…

Збигнев Бжезинский

В просторах Интернета гуляют еще две "цитаты" из целого ряда, приписываемых З.Бжезинскому:

"После победы над коммунизмом следующий главный враг — это русское православие". "Новый мировой порядок создается против России, за счет России и на обломках России".

Они из "той же оперы", время от времени появляются в Сети, бурно обсуждаются, и мало кто задумывается: а "был ли мальчик"? В последние годы кремлевская пропаганда стала действовать достаточно топорно, во многом повторяя методы нацистской геббельсовской. Печально, но в России она находит благодарного слушателя, внимающего все более абсурдным сентенциям и "цитатам". Впрочем, определенных успехов российские пропагандисты добились и на Западе. Это касается не только "сопровождения" агрессивной внешней политики Кремля, но и влияния на внутриполитическую ситуацию во многих странах Запада. Подтверждением этому стала ситуация с выборами последнего президента США и информационная атака в Великобритании в преддверии плебисцита по Брекзиту. Так, экс-заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер отмечал в эфире Радио НВ: "Целью создания таких российских СМИ, как Russia Today и Спутник вначале было продвижение имиджа России, но все изменилось примерно в 2009—2010 годах. И с тех пор деятельность этих СМИ направлена именно на то, чтобы сеять сомнения, чтобы люди на Западе сомневались в том, что они слышат от своих собственных правительств… Россия взяла на себя деструктивную цель сеять хаос".

Вернемся в век XIX. Речь о "железном канцлере" Отто фон Бисмарке и его "цитатах", всплывающих в просторах Интернета.

"Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное — дело времени". ("Украина перед судьбоносным выбором", Георгий Крючков, 2010). Один из лидеров украинских коммунистов был настолько безапелляционным, что журналисты украинской редакции Deutsche Welle провели собственное расследование и выяснили, что данная "цитата" — фейк. Они связались с сотрудником Фонда Отто фон Бисмарка доктором Ульфом Моргенштерном. Нигде — ни в записях канцлера, ни в его выступлениях и письмах нет этой "цитаты".Внимательно изучив ее и ряд ее клонов, У.Моргенштерн категорически отказал им в подлинности.

Вот два таких же ярких образчика кремлевской пропаганды. "Еще Бисмарк говорил: чтобы погубить Россию, надо оторвать от нее Украину" (Дмитрий Рогозин, представитель РФ в НАТО; цитируется в "Независимой газете", 17 июня 1997 г.).

"Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!" (плакат возле метро "Полянка" в Москве; фото журналиста Александра Черных). Видимо, мало статей, выбросов в СМИ и социальных сетях, блогах и информационных ресурсах для легитимизации имперской сущности Российского государства? Нужна визуализация, слава Богу, что портрет Бисмарка на рекламном щите не фейковый. Вот такая "Россия — моя история"!

Теперь обратимся к знаменитой "железной леди" — Маргарет Тэтчер. "Цитата": "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек". И вот совсем недавно Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИДа, по поводу этой фейковой цитаты сказала буквально следующее: "1991 год, Хьюстон, экс-премьер-министр Великобритании госпожа Тэтчер заявила буквально следующее, если кто-то может сказать, что такого заявления не было, то мы только этому порадуемся, но, к сожалению, документы доказывают, что это заявление было". Какие "документы" доказывают наличие такой абсурдной реплики, госпожа Захарова не удосужилась сказать.

Маргарет Тетчер

С этой "цитатой" интересная история. Впервые озвучил фразу о "15 миллионах" российский публицист Андрей Паршев в книге "Почему Россия не Америка". Крис Коллинс, представитель Фонда Тэтчер заявил, что цитата — фальшивка, и таких мыслей Тэтчер не высказывала ни публично, ни в приватной обстановке.

В июне 2015 г. секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" сказал: "Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь".

Борис Ратников – генерал ФСО и экстрасенс в одном флаконе

Первым просветил россиян в данном вопросе "экстрасенс" и… генерал Федеральной службы охраны РФ в отставке Борис Ратников. Но только вдумайтесь уважаемые читатели: экс-охранник Бориса Ельцина и экстрасенс в одном флаконе "паталогическую ненависть" к славянам и желание присвоить американцами Сибирь пояснил подключением к подсознанию экс-госсекретаря США. Г-н Ратников в интервью "Российской газете" в 2006 г. отметил, что в 1999 г. российские спецслужбы "сканировали мозг" Мадлен Олбрайт с помощью соответствующих методик. Комментарии излишни. Но вот американский политик данную фразу назвала фейком: "Я не делала этого заявления и притом я никогда не думала так". В Твиттере г-жа Олбрайт отметилась всего одним саркастическим предложением: "Кому-нибудь интересно угадать мои мысли по поводу русских телепатов?". Но "утка" уже ушла в массы...

Мадлен Олбрайт и Владимир Путин

Впрочем, президент РФ "обманываться рад" и вновь много лет спустя вспомнил эту "цитату", приписываемую М.Олбрайт. "Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России. Как несправедливо?" (выступление Путина во время ежегодной пресс-конференции 18 декабря 2014 г.).

Рональд Рейган и Михаил Горбачев в Рейкьявике, 1986 г.

"Когда я шел на встречу с советским генсеком, то ожидал увидеть одетого в большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Но меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами Rado Manhattan. Взглянув на них, я подумал — да. Он продаст нам все!" ("цитата" президента США Рональда Рейгана после встречи в 1986 г. в Рейкьявике). Этот фейк комментировать сложно, найти хоть какое-то подтверждение в англоязычных источниках не удалось; надо просто набить в поисковике Reаgan и Rado Manhattan и убедиться в этом. Но всем, для кого слова В.Путина о том, что "распад СССР — крупнейшая геополитическая катастрофа века", данная "цитата", пожалуй, как бальзам на душу.

"Я не могу лгать, папа. Это я подрубил ее топором" ("История жизни и смерти, деяний и добродетелей генерала Джорджа Вашингтона" пастора Мейсона Локка Уимса, 1800 г.).

Джордж Вашингтон с отцом у вишневого дерева. Гравюра XIX в.

Весьма интересный фейк, имеющий прямое отношение к первому всенародно избранному президенту США Джорджу Вашингтону, продолжает гулять просторами Интернета. Получив подарок от отца — настоящий топорик, мальчуган игрался им в саду фамильной плантации семьи Вашингтонов в Стаффорде (штат Вирджиния). И вот он стесал кору с вишни, обрекая дерево на верную смерть. Отец, Огастин Вашингтон, был вне себя от ярости. Но Джордж сказал: "Я не могу лгать, папа. Это я подрубил ее топором". Отец обнял сына и сказал: "Ты совершил геройский поступок, который стоит тысячи деревьев!". Этот душещипательный эпизод вписывался в создаваемый буквально после смерти первого президента США в декабре 1799-го образ "Отца нации". Да, он воплощает республиканские добродетели, но высосан из пальца… весьма эксцентричного публициста и экс-пастора Мейсона Локка Уимса. Его биография Вашингтона была написана по горячим следам и напичкана множеством мифов и историй, которые Уимс сам и придумал. Это ли важно? За 25 лет с 1800 г. книга переиздавалась 29 (!) раз и стала бестселлером. Образ скромняги "мистера президента" опять же ушел в массы. Даром что сам Уимс в конце жизни (умер в 1825 г.) признавал: образ честного до мозга костей малыша навеян рассказом "одной пожилой дамы".

"Мазепа утвердил новое знамя для своих сторонников —желто-голубой флаг, который по цветам повторял знамя Шведского королевства" (История России с древнейших времен до начала XXI в. Под ред. академика А.Н.Сахарова. — Москва, 2006).

Иван Мазепа. Портрет современной украинской художницы Натальи Павлусенко

"Никакой силы "аргументы" в пользу снятия анафемы с предателя, клятвопреступника и осквернителя храмов Мазепы не имеют. Анафема Мазепе была справедливо провозглашена всеми архипастырями Русской Православной Церкви и стала частью ее предания. Не наша святая мать Русская Православная Церковь ошибается, но горстка националистов и раскольников, тщетно пытающихся ее дискредитировать" (Экс-секретарь Одесской епархии УПЦ (МП) Андрей Новиков, ныне — настоятель Троицкого храма в Москве).

Первый пассаж. Этот, не побоюсь сказать, бред современных российских историков освящен именем известного и уважаемого историка, академика Андрея Николаевича Сахарова. Взятые с потолка, "суждения" лишь подчеркивают отношение нынешней путинской власти к Ивану Мазепе, независимости Украины в целом. В этом же русле и отношение Русской православной церкви к фигуре гетмана. 12 ноября 1708 г. на Мазепу в Глухове была наложена анафема, не снятая РПЦ и доныне. Что интересно, Константинопольский патриархат после начала предоставления Украинской православной церкви автокефалии устами архиепископа Тельмесского Иова (Геча) заявил, что на Фанаре никогда данную анафему не признавали каноничной, считая ее наложение "способом политико-идеологических репрессий", и она "не имела малейших вероисповедальных, богословских и канонических причин".

Второй пассаж: "осквернитель храмов"… Гетман Иван Мазепа был наиболее известным и крупным меценатом православной церкви в Украине за всю ее многовековую историю. Более десятка построенных храмов, 20 отреставрированных (скорее поднятых из руин, стоит только посмотреть на киевские гравюры Абрахама ван Вестерфельда середины XVII в.), а также поддержка Киево-Могилянского коллегиума, масштабное строительство в столице Гетманщины Батурине. Город предали огню и мечу войска сподвижника Петра I Александра Меншикова: тысячи горожан и казаков были зарублены и вырезаны, колесованы.

Галереи собора Святой Софии в Киеве. Рисунок Абрахама Ван Вестерфельда, 1651 г.

Петербургский историк Татьяна Таирова-Яковлева в своей книге "Мазепа" писала: "Церковная анафема — явление невиданное в истории Украины — была на самом деле сделана вразрез с канонами православия. Никакого преступления против церкви Мазепа, понятно, не совершал". Добавим, это был политический акт нарождающейся империи, утвержденный без соборного решения и по прямому указанию Петра I. "В душе Иван Степанович интуитивно чувствовал безнадежность этой попытки. Он не верил полякам и Лещинскому, еще меньше шведам-протестантам и высокомерному юноше-королю" (Т.Таирова-Яковлева). Переход Мазепы на сторону шведов был спонтанным, и он понимал, что "обое рябое". Потому и говорил: "Дьявол его [Карла] сюда несет! Все замыслы мои испортит, и войска великороссийские за собой в середину Украины и на окончательную ее руину и нашу погибель!".

Казнь колесованием, которую применяли к казакам и мещанам в Батурине. Гравюра времен правления Петра I

И "замыслы" эти не были лишь игрой честолюбия; гетман понимал, что близится окончательное поглощение Украины Московией. Царские войска, дислоцированные в Украине, чувствовали себя завоевателями на оккупированной территории. Полковники жаловались Мазепе: "великоросійські люди грабують їхні хати, розбирають і палять, жінок і дочок гвалтують, коней, худобу і всілякі пожитки забирають, старшину б'ють до смерті" (цит. по "Нарису історії середньовічної та ранньомодерної України" Натальи Яковенко). Наши современники спросят: куда же казаки смотрели? А они в ходе Северной войны исправно воевали со шведами и поляками Лещинского в Эстляндии, Ливонии, Литве, на Волыни. Семь из десяти полков прямого подчинения И.Мазепе истекали кровью на полях сражений. Взамен получая от царских офицеров пренебрежение и оскорбления. И даже гетман, который оставался все еще лоялен и сделал для могущества Российского государства, мягко говоря, немало, жаловался Петру I: "зело отпадает сердце к великому государю".

"Висів між гетьманами портрет Мазепи, такий ненависний всякому росіянину, в будинку йому не поклонялися, як це роблять тепер українці, вбачаючи в ньому символ української самостійності, а мовчки ставилися з симпатіями, причому тільки обурювались, що досі в соборах Великим постом Мазепі проголошували анафему, і сміялися над нелогічністю, що в Києві одночасно в Софійському соборі оголошують Мазепі анафему, а в Михайлівському монастирі за нього, як творця храму, підносять молитви за упокій душі", — писал в "Спогадах" гетман Украины Павел Скоропадский.

Протоиерей Андрей Новиков и Александр Залдостанов

Храм на Воробьевых горах, где служит настоятелем протоиерей-эмигрант Андрей Новиков, — один из любимых храмов лидера скандального байкерского клуба "Ночные волки" Залдостанова, друга — если у президента РФ таковые есть — Владимира Путина (кстати, 10 сентября 2018 г. там побывавшего); "Союза православных граждан", известного своим мракобесием и имперской риторикой. А вот и еще одна известная фраза экс-одессита, паталогического ненавистника всего, связанного с нашей родиной: "Новый украинский президент поставил цель уничтожить как можно больше русских православных людей". Об уровне постоянного автора сайта Православие.RU говорит уже только название статей на этом ресурсе…

"Поздравляю всех с новым годом, желаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья" ("Цитата" с фейкового аккаунта киевского мэра Виталия Кличко в Твиттере от некоего proper). Аккаунт, кстати, не только фейковый, но еще и заблокированный в 2015 г.

Скриншот «поздравления» Виталия Кличко с Новым Годом

В обсуждении на многих сайтах этого "поздравления" мои соотечественники могут оценить уровень ненависти к Украине. Наш Город, Второй Иерусалим называют "Майданеком", Куэвом, а правительство Украины — "сбродом авантюристов, сбродом бандюков"…

Исторические мифы и фейки — в данном случае российские — освящают, легитимизируют воссоздание империи в новом обличье. Зараженная ксенофобией, неприятием всего "чужого" основная масса россиян (задумайтесь, буквально все нации, представители иных религий, рас получили в России уничижительные прозвища, которым несть числа) на сегодня является податливым материалом для новейших мародеров от истории на службе пропаганды.