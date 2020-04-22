Эпитафия к юбилею

Нас так воспитывали. На этом мое поколение выросло, в это мы искренне верили, этим гордились. Революционеры были кумирами. А Великий Ленин был для нас настолько велик, что более великого ничего и быть не могло вообще. Что доказывал и Мавзолей на Красной площади, и нескончаемые потоки людей, стоявших в очереди. Чтобы просто взглянуть на великого вождя самой великой революции на свете.

И мы, 20-летние студенты университета, в холодную зиму 1960 года много раз собирались в час ночи в Александровском саду у стен Кремля и занимали очередь в Мавзолей. Много-много часов мерзли. И когда в два часа дня наконец попадали туда — были безмерно счастливы!

Для нас, комсомольцев шестидесятых, все было просто и ясно. Ленин — величайший гений человечества. А сама революция 1917 года — величайшее событие ХХ века, изменившее ход истории и давшее человечеству новый путь развития. Как-то так это выглядело тогда в учебниках истории и, естественно, в наших головах. Мы знали, что Ленин и его соратники обещали народу мир, крестьянам — землю, а рабочим — фабрики. Гражданская война показала, что эксплуататоры, реакционеры и царские приспешники еще некоторое время сопротивлялись, потому что не могли смириться с тем, что простому народу станет так хорошо. Но Гражданская война закончилась успешно и правильно, то есть полным разгромом "белых", созданием СССР, планом ГОЭЛРО, индустриализацией и улучшением жизни трудового народа. Естественно, все это подтверждалось архивными материалами, множеством научных трудов и исследований, документальными фильмами. Не говоря уже о художественной литературе и кино, на которых все мы были воспитаны.

Через 25 лет наступила перестройка и вся советская мифология треснула по швам. Мы узнали, что Сталин был таким же кровавым монстром как и Гитлер (если не хуже). Что никакого Щорса не было вообще. Что революцию делал Троцкий или, во всяком случае, не один Ленин. Что Степан Бандера был стойким борцом за счастье украинского народа. Что Крупская — "кристальной души человек" — в гимназии была гулящей. Что расстрелянная царица вроде не была немецкой шпионкой, а Ленин — точно им был.

Где-то в архивах нашлись новые, ранее то ли утерянные, то ли засекреченные документы... И Ленин, и Революция были, все это правда. Но...

Ленин не свергал царя. Путем вооруженного переворота он сверг законное и демократическое Временное правительство. Фактически большевики пришли к власти путем обмана и войны против собственного народа.

Во главе этой жуткой стихии, развязавшей классовый террор, стоял вовсе не Пугачев. А стоял человек — "компьютер", фанатик. Его враги просто жили, барахтались, беспорядочно нанося удары. Он же, Владимир Ульянов, играл на всех досках сразу, не гнушаясь ни краплеными картами, ни сменой правил во время игры. А когда было нужно — смешивал фигуры, сбрасывал их с доски и бил доской по голове.

Дать крестьянам чужую землю, а потом отобрать у них последнее зерно в ходе продразверстки, отдать немцам Украину (предав украинских товарищей), а потом заключить позорный Брестский мир... Замечу, были в России политики, которые предвидели это. Например, редактор газет и журналов, историк и политик Петр Струве говорил депутату Госдумы Василию Шульгину в 1914 году: "Ленин — это думающая гильотина". Позже Шульгин напишет в мемуарах: "Петр Бернгардович хотел сказать, что Ленин столь же умен, как жесток". Эти слова "думающая гильотина" я не раз вспоминал при каждой жестокости советской власти.

Ленин круто изменил ход мировой истории, но и в страшном сне не мог представить, какая история произойдет с ним самим. Я не о Мавзолее, не о теле вождя (или о том, что от этого тела осталось) и не о проблеме — похоронить его как положено — в землю или пусть лежит там, где лежит. Нет. Я — об учении Ленина. О том, что многотомное собрание его сочинений всегда использовалось так, как удобно было "верным продолжателям дела Ленина" по обе стороны баррикад. И китайцы, и мы во время боев за остров Даманский руководствовались Лениным. Хрущев по Ленину создавал совнархозы, а Брежнев ликвидировал их, так же руководствуясь цитатами из Ленина. Вот пример того, как можно использовать основоположника. Допустим, кому-то захочется ликвидировать театры. Читаем телефонограмму Ленина Луначарскому от 16.04.1919 года: "Все театры советую положить в гроб". Убедительно? Хорошо, что тома сочинений Ленина теперь лежат без дела. А то и демократы, и патриоты, и рыночники, и фермеры — все бы черпали указания в ленинизме.

С 1917 года и до конца жизни в каждой второй статье Ленина — призыв к массовому террору. Вот лишь несколько телеграмм и приказов, разосланных Лениным своим подчиненным: "Провести беспощадный массовый террор, сомнительных закрыть в концлагерь!"; "Крайне удивлен отсутствием сообщения о ходе и конце подавления кулацкого восстания пяти волостей. Не хочу думать о том, что вы оттягивали или страдали при подавлении и при образцовой конфискации всего имущества и особенно хлеба"... Причем взяты эти ленинские указания из "Полного собрания сочинений В.И.Ленина", изданного при советской власти в 1976 году. А сколько человеконенавистнических указаний не попало в ПСС?! Кстати, в весьма интересной книге журналиста-известинца Федора Чуева "Сто сорок бесед с Молотовым" приводится такой диалог. Вопрос: "Кто был более суровым Ленин или Сталин?". Молотов: "Ну, конечно, Ленин. Сталин рядом с ним был исключительно мягкотелым человеком".

Раньше нам внушали, что он был как бы елочным дедом — добрым, заботливым, мягким, озаренным любовью к несчастным. Нет, он не был таким. Правда, известно это стало позже. Он был нетерпим. Беспощадно, яростно, бешено (любимое его слово) нетерпим. И не только к врагам, но и к тем, кто был рядом, но в чем-то не соглашался с ним. Он был вздорен и недоверчив. Любил спорить и вообще находился в состоянии, которое сам же именовал "драчкой". А ненавидел он люто и беспощадно. Если согласен с ним — друг. На время, пока согласен. Не согласен — враг.

Коммунисты, попав в сталинскую печь, вообразили, что под Лениным было бы прохладнее. И тут же возникли мифы о том, что Ленина извратил Сталин, о "добром дедушке Ленине", о "социализме с человеческим лицом", который он якобы планировал. Прошедшие лагеря и чудом уцелевшие партийцы в 60-х годах прошлого века мечтали, чтобы закончилась сталинская эра, и все мы вернулись бы к "ленинским нормам жизни"...

Приведу цитату, которой хочу закончить эту юбилейную статью. Ее автор Александр Яковлев — член Политбюро ЦК КПСС (1987–1990), академик, историк, "идеолог перестройки":

"На самом деле фашистом номер один в прошлом веке был не Гитлер, а Ленин. Он был организатором фашистского государства. В российском, разумеется, исполнении. Сталинский режим — это дальнейшее развитие фашистского государства. Сталин ничего нового не придумал. Ничего не придумал и Гитлер. По сравнению с Лениным Гитлер — сволочь, это понятно, но концлагеря и газовые камеры мы придумали раньше его. А еще придумали кое-что, чего даже у него не было. Практика захвата детей-заложников у Гитлера была? Нет. А у нас была. Гитлер с 1933-го по 1939-й уничтожил 10 тысяч своих политических противников. У нас же, как известно, были убиты миллионы. Причем, подавляющее большинство из них никакими политическими противниками не были".