Будет ли "замкнут список палачей"?

В 4 часа 45 минут броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" начал обстрел хорошо укрепленного польского военно-транзитного склада на полуострове Вестерплатте севернее Вольного города Данциг, находившегося под опекой Лиги наций, но фактически контролируемого нацистами. Защитники Вестерплатте оказали ожесточенное сопротивление и держались более шести суток, нанеся немалый урон немецким войскам.

"Поводом" к началу Второй мировой войны стала инсценировка с захватом группой эсэсовцев немецкой радиостанции в приграничном городке Гляйвице в Верхней Силезии. Переодетые в польскую военную форму и выпущенные из концентрационных лагерей уголовники исполнили свою роль ("актеров" предварительно назвали "консервы") и были умерщвлены — им впрыснули сильнодействующий яд, а потом трупы расстреляли в упор. Тела уголовников разбросали у радиостанции, дабы "подтвердить" версию об ожесточенном сражении. В эфире прозвучало короткое обращение на польском языке: "Граждане Польши! Пришло время войны между Польшей и Германией. Объединяйтесь и убивайте всех немцев!" Потом началась трансляция выступления польского хора с патриотическими песнями. Так Адольф Гитлер "успокоил" своих генералов, понимавших, что рано или поздно их ждет война и на Востоке, и на Западе, попросив их поскорее забыть об этом весьма странном "инциденте"…

Подписание пакта Молотова-Риббентроппа. За спиной В.Молотова стоят Иоахим фон Риббентроп и Иосиф Сталин. Москва, 23 августа 1939 г.

Еще 23 мая 1939 года, на совещании в кругу высших офицеров Вермахта, Адольф Гитлер заявил: "Польская проблема тесно связана с неизбежным конфликтом с Англией и Францией, быстрая победа над ними проблематична. При этом Польша вряд ли сможет исполнять роль барьера против большевизма.

В настоящее время задачей внешней политики Германии является расширение жизненного пространства на Восток, обеспечение гарантированного снабжения продовольствием и устранение угрозы с Востока. Польша должна быть захвачена при первом же удобном случае".

Листовка с сообщением о всеобщей мобилизации во Второй Речи Посполитой. 30 августа 1939 г.

В 5 часов 40 минут 1 сентября 1939 г. рейхсканцлер Германии выступил по радио с обращением к армии и немецкому народу. Был дан старт военной операции против Польши, получившей название "Вайс". Нацисты привлекли к операции 56 дивизий и 4 бригады, включавшие более 1,5 млн человек, 2800 танков, шесть тысяч орудий и минометов, две тысячи самолетов. Им противостояли 39 пехотных дивизий, 16 бригад, а также до 80 батальонов национальной обороны РП — более 1 млн человек, около 900 танков и танкеток, 4300 орудий и минометов и 824 самолета. Более месяца польская армия ожесточенно сопротивлялась, но силы были неравны. 6 октября севернее Люблина сдались в плен немцам последние части оперативной группы "Полесье".

Капитуляция защитников Вестерплатте, 7 сентября 1939 г.

Несмотря на то, что 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну нацистской Германии, реальной помощи Варшава так и не дождалась. Интересный момент: капитуляции Польши на государственном уровне не последовало — правительство через Румынию эвакуировалось в Англию. И далее правительство в эмиграции принимало активное участие во Второй мировой войне, осуществляя общее руководство польскими вооруженными силами, участвовавшими в операциях войск союзников по Антигитлеровской коалиции в Великобритании, Северной Африке, в Италии и во Франции. Кстати, Франция была разгромлена в июне 1940 года и подписала акт о безоговорочной капитуляции в том самом вагончике в Компьене, завершившим Первую мировую войну. Немцы любили подчеркивать судьбоносные моменты истории.

Именно 1 сентября и стало официальной датой начала Второй мировой войны, хотя все чаще раздаются голоса, что в реальности мировая война шла уже с 1931 года, когда в китайскую Маньчжурию вторглись войска императорской Японии. Значительная часть Китая была оккупирована японцами вплоть до 1945 года.

Далее разгорелась Гражданская война в Испании (1936–1939), где прошли испытания в боевых условиях образцы вооружения Германии и Италии, поддержавших мятежников-франкистов, с одной стороны, и СССР — с другой. Также на Пиренеях "обкатывалась" стратегия и тактика боевых действий. В марте 1938 года происходит аншлюс ("присоединение") к Третьему Рейху Австрийской республики. Лидеры стран Запада (Великобритании и Франции, Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье соответственно) уже в ночь с 29 на

30 сентября того же года подписали в Мюнхене позорное соглашение с Адольфом Гитлером, фактически предав своего верного союзника — демократическую Чехословакию. Чванливый лидер фашистской Италии Бенито Муссолини был в группе поддержки Адольфа Гитлера, или, точнее, играл роль "свадебного генерала" на этом мерзком пиршестве стервятника и двух, не побоюсь этого слова, идиотов.

Подписание Мюнхенского соглашения. В первом ряду (слева направо): Н.Чемберлен, Э.Даладье, А.Гитлер и Б.Муссолини. 30 сентября 1939 г.

В результате Чехословакия потеряла не только земли Судетского края, населенного в основном немцами, но и треть промышленного потенциала, мощные укрепрайоны и цитадели, а также уступила Польше Тешинскую область (Заольшье), южную часть Словакии и западное Закарпатье, доставшихся верной союзнице Германии — хортистской Венгрии. (Подробнее читайте в статье "Судетский сценарий: Готов ли Запад идти по стопам "миротворцев" Чемберлена и Даладье?" — ZN.UA — № 8, 2014 г.).

15 марта 1939 года войска нацистов без единого выстрела входят в Прагу — столицу уже обескровленной Чехословакии… Одновременно венгерские фашисты с помощью польских частей оккупируют все Закарпатье (Карпатскую Украину, принявшую декларацию о государственной независимости). Тяжелейший выбор лидеров Чехословакии до сих пор вызывает споры историков. Президент Эдвард Бенеш, связанный фактически односторонним договором с Францией, не захотел принимать помощь СССР в неоднозначной ситуации: и внутренняя, и внешняя политика кремлевского руководства внушала опасения (аресты в партийном и хозяйственном руководстве, громкие процессы, мощные чистки и репрессии в армии — фактически уничтожение высшего офицерского состава). Один из министров чехословацкого правительства отметил, что участие СССР в конфликте может быть воспринято как "война большевиков с Европой". Посол Советского Союза в Швеции Александра Коллонтай 1 июня 1939 года сделала в дневнике интересную, можно сказать, пророческую запись: "В нашу политику верят и не верят. Что мы не агрессоры, это понятно и признано. Но если Красная армия будет в Стокгольме, что потребует Москва?" И вскоре, уже в 1939–1940 годах, Красная армия маршировала на улицах Львова и Станислава, Луцка и Бреста (где 22 сентября состоялся небезызвестный совместный парад с нацистами), Черновцов и Вильнюса, Риги и Таллинна… Впрочем, блицкриг в "Зимней войне" 1939–1940 годов с Финляндией фактически завершился для СССР фиаско: на улицы Хельсинки так и не ступила нога советских оккупантов. Именно эта позорная история вскрыла те страшные "пробоины" во всей системе РККА и ВМФ, которые отзовутся катастрофическими поражениями на первом этапе немецко-советской войны. А инцидент возле села Майнила, где будто бы погибли советские военнослужащие, оказался банальной провокацией НКВД. Он стал поводом к развязыванию войны, где соотношение потерь было 1 к 5–6 "в пользу" именно "непобедимой и легендарной".

В марте 1939 года фашистская Италия захватывает Албанию, но встречает ожесточенное сопротивление Греции, которой удается даже освободить часть соседней страны. Бенито Муссолини был посрамлен и теперь окончательно оказался младшим партнером в оси Берлин—Рим—Токио. В 1938 и 1939 годах на озере Хасан и реке Халхин-Гол разгорелись ожесточенные сражения между советскими и японскими войсками…

Гитлер: «Отброс человечества, если не ошибаюсь?» Сталин: «Кровавый убийца рабочих, я полагаю?» Карикатура «Рандеву», художник Дэвид Ло, «Evening Standard», 20 сентября 1939 г.

Но все же главное событие, давшее толчок к еще более широкомасштабной войне, вскоре охватившей большую часть Европы, а потом Северную Африку и Восточную Азию, произошло при подписании 23 августа 1939 года Пакта о ненападении между еще недавно смертельными врагами — нацистской Германией и сталинским Советским Союзом. Пакт имел Секретный дополнительный протокол, разграничивавший сферы влияния в Восточной Европе двух хищников — Гитлера и Сталина. "Немецко-советский пакт часто называют разрешением Гитлеру начинать войну. Это правда, но только наполовину, потому что этот пакт был еще и разрешением Сталину начинать войну. Едва высохли чернила, каждому, кто подписал, был дан зеленый свет нападать на своих соседей, не имея препятствий со стороны своего партнера. Именно это оба они и делали" (Норман Дэвис, "Европа. История").

IV раздел Речи Посполитой

Первой общей жертвой нацистского и коммунистического режимов стала именно Вторая Речь Посполитая. Вплоть до 17 сентября 1939 года Сталин, сосредоточивший на западных границах с Польшей мощную армию, выжидал. В первом эшелоне РККА было 33 дивизии (617 тысяч человек), около 5000 орудий и минометов, 4733 танка, 3300 самолетов. Под благовидным предлогом "защиты братского украинского и белорусского народов" советские войска перешли польскую границу, практически не встречая сопротивления. Они устремились навстречу союзнику — нацистам. Это была уже агония Польского государства, истекавшего кровью в боях на западных и северных рубежах. Наступил "Золотой вересень" (так писали советские агитки), начавшийся с эйфории большей части украинского и белорусского населения, зажатого в тисках авторитарной, националистической по сути польской власти. И уже очень скоро все закончилось брутальной "советизацией", а потом и массовыми репрессиями, высылкой более миллиона поляков, украинцев, белорусов и евреев в Сибирь и Казахстан, а также концлагеря Крайнего Севера. Как писал Норман Дэвис, "двойная оккупация Польши привела к тому, что обе лаборатории тоталитаризма начали работать рядом. Два года нацистские и советские стервятники без помех устраивали банкеты на теле погибшей Польши". А "народы, будто бы "освобожденные из-под польского ига", подверглись такому же жестокому террору, как и поляки".

28 сентября 1939 года Сталин и Гитлер окончательно установили линию разграничения на землях поверженной Второй Речи Посполитой. Иосиф Сталин говорил: "Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть долгой и крепкой". Менее чем через два года эти слова рассыпались в прах, унеся жизни — по различным данным —от 26 до 40 миллионов жизней советских граждан в ходе войны двух тоталитарных режимов.

Советская тяжелая артиллерия на улицах Львова. После 21 сентября 1939 г.

Аналогии с событиями 80-летней давности напрашиваются сами собой. Отбросив все возможные экивоки, надо называть вещи своими именами: президент Российской Федерации Владимир Путин постепенно выстроил строго имперскую вертикаль власти, добился неограниченной власти, сегодня это сугубо тоталитарное государство. Кремлевскому сидельцу, видимо, понадобился сталинский китель.

Россия к началу XXI века стала главным возмутителем спокойствия в мире. Вот какой след оставляют наши "братья по крови": агрессия в Грузии в 2008 году, завершившаяся фактической аннексией РФ Южной Осетии и Абхазии, присутствие российских войск в молдавском Приднестровье, захват украинского Крыма и уже более чем пятилетняя война на Донбассе, унесшая жизнь более чем 13 тысяч граждан Украины. И, наконец, прямое участие России в кровопролитной войне в Сирии, жертвами которой стали многие сотни тысяч людей; миллионы сирийцев стали беженцами...

При всех санкциях стран Запада, направленных против агрессора, при всей "озабоченности" пресловутой "мировой общественности", находится немало и политиков, и простых людей, оправдывающих действия путинской власти — как в России, так и за ее рубежами. "И еще не весь развернут свиток, и не замкнут список палачей", — писал выдающийся поэт, киевлянин по рождению Максимилиан Волошин в 1920 году ("Северо-Восток"). В ближайшей перспективе эти слова, увы, стали пророческими. Не хочется, чтобы они оказались на повестке дней и лет в нашем будущем.