Антонин Пий. Истинный Отец Отчизны

"Он был настолько справедлив и обладал таким добрым нравом, что ясно этим доказал: ни мир, ни продолжительный досуг не портят характер, и что города могут благоденствовать, если только их управление будет разумным… Двадцать три года он правил всем миром одним своим авторитетом, не ведя никаких войн; все цари, племена и народы так его уважали и любили, что считали его больше за отца и патрона, нежели за господина и императора, и все в один голос обращались к нему как к судье в своих спорах, считая его решения созвучными с волей богов… Мало того, узнав о правосудии такого правителя, к нему направляли послов инды, бактрийцы, гирканцы; ко всему этому он был красив собой, высок ростом и умеренно плотен", — писал римский историк и политический деятель IV в. Секст Аврелий Виктор в произведении "Извлечения о жизни и нравах римских императоров".

Статуя Антонина Пия. Музей Кьярамонти в Ватикане

Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин Пий (лат. Titus Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antoninus Pius) — римский император из славной династии Антонинов. Будущий правитель империи, третий из "пяти хороших императоров", родился 19 сентября 86 г. после Рождества Христова в имении своих родителей в Ланувии, на юго-востоке от Рима. Семья отца, консула 89 г. Тита Аврелия Фульвия, происходила из провинции Нарбонская Галлия (город Немаус).

Мать Антонина — Аррия Фадилла — также вела свою родословную из Галлии. Ее отец, Аррий Антонин, дважды был консулом Южной Галлии. Как видим, Антонин принадлежал к сливкам мира римских аристократов.

Бюст Фаустины-старшей. Лувр (Париж, Франция)

Молодые годы будущий император провел в городке Лория, неподалеку от Рима. После ранней смерти отца его воспитывали оба дедушки. Приблизительно в 25 лет Антонин женился на Аннии Галерие Фаустине-старшей. Фаустина была известна своей мудростью; она провела жизнь в заботе о бедных и инвалидах. От этого брака у него родилось четверо детей — два сына (Марк Аврелий Фульв Антонин и Марк Галерий Аврелий Антонин) и две дочери (Анния Галерия Фаустина-младшая и Аврелия Фадилла).

Трое детей умерли в очень молодом возрасте — между 135 и 138 гг. после Рождества Христова. Одна из дочерей — Фаустина-младшая в 146 г. вышла замуж за своего двоюродного брата, будущего преемника Антонина Пия на троне — Марка Аврелия.

Естественно, что Антонин как потомок знатных римских семей очень рано был принят на государственную службу. Постепенно, шаг за шагом, он поднимался по иерархической лестнице: военный трибун, военный квестор (т.е. надзиратель над распределением финансов непосредственно в армии), претор (заместитель консула). Наконец в 120 г., в 33-летнем возрасте, Антонин получает должность ординарного консула. Но вскоре он написал заявление об увольнении с этой должности и отправился в свой загородный дом в Ланувии…

Однако император Адриан был совсем иного мнения о будущей карьере аристократа. Так что спокойная жизнь закончилась очень скоро, и Антонин вошел в состав коллегии из четырех консуляров, руководивших судебными округами в провинциях метрополии — Италии. Роль консуляров на самом деле была огромна: они фактически замещали императора во время его постоянных и продолжительных путешествий. Антонин исполнял свои обязанности в таких богатых провинциях, как Этрурия и Умбрия. Загородные имения большинства представителей аристократических семей, а также самого Адриана размещались именно в этих провинциях.

Примерно с 133-го по 136-й г. Антонин прекрасно себя зарекомендовал уже на должности проконсула в Азии. Вскоре по возвращении в Рим его ввели в состав восстановленного Адрианом императорского совета. Антонин уже поднялся на невиданную высоту, но события января 138 г. коренным образом изменили его судьбу. Именно тогда неожиданно умирает Луций Элий Цезарь – приемный сын Адриана. Император немедленно объявил Сенату свое решение: усыновить именно Антонина. Но все же Адриан дал последнему время для раздумий. Больше месяца Антонин колебался и 25 февраля все же согласился на предложение императора. Одновременно он получил полномочия трибуна и наивысшую административную должность — imperium. Адриан, который постоянно болел и уже чувствовал дыхание смерти, поставил будущему императору единственное условие: тот должен усыновить Марка Аврелия и Луция Вера.

Денарий Антонина

В честь названного сына Адриана чеканили монеты, на которых его именовали как Тита Элия Цезаря Антонина. 10 июля 138 г., после смерти названного отца, Антонин мирным способом принимает власть в империи, хотя последние месяцы он де-факто уже исполнял обязанности правителя Рима.

Начало правления новоиспеченного императора было отмечено сложными отношениями с Сенатом. Сначала сенаторы отказали ему в просьбе об обожествлении Адриана и официальном признании его деятельности (все помнили, что император постоянно посягал на права сенаторов, а некоторых даже казнил). После продолжительных дебатов и нескольких выступлений императора в Сенате парламентарии уступили, но не без важной уступки со стороны Антонина. Он был вынужден отменить институт консуляров — наивысших судебных чиновников в провинциях метрополии. Интересно, что Антонин сам много лет занимал должность консуляра.

Император буквально обезоруживал своих оппонентов в Сенате одновременно простодушием, острым умом и вниманием к нуждам наивысшего класса империи — аристократов. Наверное, эти его добродетели послужили причиной неожиданного шага сенаторов в следующем, 139-м, году. Они настояли, чтобы Антонин принял-таки титул Отца Отчизны (Pater Patriae). Одновременно он занял должность консула. Еще дважды — в 140 и 145 гг. — Антонина объявляли консулом.

Рельеф с колонны Антонина Пия. Рим, 161 г. после Р.Х.

Прозвище Пий, т.е. Благочестивый, Антонин получил за отсутствие явных пороков и неудержимое желание оставить добрую память о своем предшественнике на троне. Он пытался улаживать все конфликты (как военные на границах государства, так и в экономической сфере) исключительно мирным способом. Но это не всегда давало результат. Посему нельзя сказать, что его правление было абсолютно беспроблемным, как пишет Секст Аврелий Виктор. Ситуация во многих пограничных провинциях оставалась неспокойной.

Антонин Пий на протяжении правления практически на всех участках границы использовал оборонительную стратегию. Лишь в Британии он решил прославить свое имя новыми завоеваниями. После подавления восстания британского племени бригантов (140 г.) римляне в Британии существенно продвинулись на север и уже через год начали строительство защитной линии от нападения варваров (Стена, или же Вал Антонина). 63-километровая стена из торфа стояла на фундаменте из булыжников; каменные башни-форты с небольшими гарнизонами также были построены и играли важную роль во время набегов британских племен. Стена Антонина находилась на самом узком месте полуострова — между заливами Ферт-оф-Форт и Ферт-оф-Клайд. В 154 г. бригантам удалось частично сровнять с землей фортификационные сооружения, но римляне вскоре их восстановили и отселили местное население. Говоря современным языком, британские племена были депортированы в Германию (на берега Неккара), где им пришлось принудительно защищать границы от нападений варваров.

Храм Юпитера в Баальбеке (Ливан), который начал строить Антонин Пий

На южных и юго-западных границах империи также было неспокойно. Многие провинции в Северной Африке страдали от набегов мародеров. Нумидийцы и мавританцы постоянно держали в страхе местное население, а особенно переселенцев из римских провинций. Антонин Пий старался улаживать конфликты мирным способом, сам никогда не возглавлял легионы — в отличие, например, от императора Траяна — во время подавления восстаний и волнений на периферии огромного государства (в Мавритании, Египте, Сирии, Иудее). Почти весь период правления Антонина Пия (а именно с 138-го по 158-й годы) армию возглавлял опытный полководец — префект претория Марк Гавий Максим.

Самым главным способом решения конфликтных ситуаций император считал дипломатию; особенно это касалось отношений с неспокойным восточным соседом — могущественным Парфянским государством. В 158 г. римлянам снова пришлось усмирять восстание в Дакии. В Иудее Антонину Пию удалось уладить ситуацию лишь после существенного изменения законов Адриана, по которым иудеям категорически запрещалось делать мальчикам обрезание. Император позволил обрезание, но без предоставления этому процессу церемониального характера. Сознательно или нет, он усилил позиции христианства в этом регионе. Как и раньше, иудеям запрещалось даже входить в Иерусалим: для этого военные отряды римлян близ города существенно усилили. Вместе с тем император практически не преследовал христиан (количество адептов этого вероучения стремительно увеличивалось, прежде всего, на востоке империи), но все же и не отменил запрет на их организацию.

Амфитеатр в Аммане (Иордания), построенный во времена правления Антонина Пия

Интересно, что Антонин Пий, в отличие от своих ближайших предшественников, особое внимание уделял развитию метрополии — провинциям Италии. Хотя чеканка монет для провинций продолжалась, но приоритет Италии при его правлении был безусловным. Так, после смерти осенью 141 г. жены Фаустины-старшей (которую он страстно любил, хотя более поздние свидетельства ставят ее добропорядочность под большое сомнение) император развернул грандиозную программу материальной помощи девушкам-сиротам. Ее он назвал "Фаустинские девушки" (Puellae Faustinianae), в честь покойной. Также было отчеканено много монет с ее портретом, в частности уже и после смерти жены императора.

Из-за расходов на празднование 900-летия со дня основания Рима (148 г.), Антонин Пий снизил количество серебра в денарии с 89 до 83,5%, т.е. фактическая масса серебра с 2,88 грамма уменьшилась до 2,68 грамма. Императорская казна также страдала от массовых стихийных бедствий, разорявших едва ли не целые провинции в государстве. Антонин Пий даже выделял собственные средства для бесплатного распределения масла, зерна и вина во время голода, помогал восстанавливать пострадавший от пожара Рим, а также предоставлял помощь провинциям (хотя делал это более осторожно и дозировано, чем император Адриан). Известно, что после его смерти в 161 г. в римской казне хранилась огромная сумма — 675 миллионов серебряных денариев!

Денарий, посвященный Фаустине-старшей, 141 г. после Р.Х.

Строительная деятельность императора, по сравнению с его предшественниками, была не такой плодотворной. Он завершил возведение Мавзолея Адриана вблизи Тибра, построил храм в честь божественного Адриана на Марсовом поле и своей жены Фаустины (которая получила в 138 г. титул Августы) на Форуме. Кроме того, император реставрировал фундаментальный мост через Тибр в Риме, Грекостадиум и Колизей.

Среди мер императора в сфере социальной политики следует отметить акты, которые коренным образом изменили отношения между рабами и их хозяевами. По декрету Антонина Пия, убийство раба приравнивалось к убийству перегрина (свободного человека без гражданских прав). И в случае жестокого обращения хозяина раб мог искать приют, на самом деле — фактическое спасение, около любой статуи императора. Городская власть должна была рассмотреть этот факт и принять соответствующее решение. Очень часто — в пользу именно раба…

Если посмотреть на характерные особенности характера Антонина Пия, то он был полной противоположностью Адриана. Это касалось и межполовых отношений.

В отличие от Адриана, который постоянно путешествовал, лишь один раз, в 154 г., Антонин Пий был вынужден посетить Александрию в Египте и сирийскую Антиохию (из-за происходивших там восстаний). Также, по сообщению Иоанна Малалы, он побывал в Лаодикее, Кесарии и Гелиополе. По свидетельствам некоторых историков, в 157 г. Антонин Пий возвратился в Рим.

А так император постоянно находился на Итальянском полуострове, большей частью на своей вилле в Ланувии и Риме. Именно столица была в фокусе его внимания. В Риме проводились публичные спектакли, битвы гладиаторов и происходили грандиозные выплаты денег гражданам. Невиданная до сих пор централизация власти, усиление роли метрополии вызвали восторг у большинства аристократических семей, и этого курса Антонин Пий придерживался на протяжении всего правления. Роль Сената вроде и возросла, но очень часто в решении весомых государственных вопросов император использовал полномочия подконтрольного совета императора. Четыре префекта претория, сменившие друг друга во времена его правления, были к тому же еще и выдающимися юристами.

Колонна Антонина Пия в Риме. Гравюра XVI в. Художественный музей Гарварда (США)

Умер Пий 7 марта 161 г. от лихорадки, длившейся всего несколько дней, на 74-м году жизни. Тогда на территориях империи свирепствовал мор — эпидемия чумы (известная как "чума Антонина"). Именно от нее, наверное, и умер император. Кроме того, не исключают смерти от малярии, брюшного тифа или пневмонии. Перед самой кончиной он собрал двух префектов претория — Луция Фабия Викторина и Секста Корнелия Репентина — и в их присутствии назначил Марка Аврелия своим преемником. Но при этом ни разу не упомянул о Луции Вере. Антонин Пий приказал убрать золотую статую Фортуны из своей спальни и передать ее Марку Аврелию как будущему императору. Таким образом, не имея наследника мужского пола, он передал власть своему зятю.

Современники Антонина Пия считали его справедливым правителем с добрым характером. На протяжении всех почти 23 лет его правления, во время которого он с большой помпой отпраздновал девятисотый юбилейный год города Рима, император вел оборонительную политику, а также приобщился к экономическому развитию империи. Выдающийся британский историк Эдвард Гиббон писал об Антонине Пие: "Его управление отмечено такой редчайшей добродетелью, как наличие крайне ограниченного количества материалов для истории: ведь история на самом деле не намного шире реестра человеческих преступлений, безумий и несчастий". В свою очередь, преемник Антонина Пия на троне, гениальный философ-стоик Марк Аврелий в своей фундаментальной 12-томной работе "К самому себе" (на Западе больше известной как "Размышления"), написанной на древнегреческом языке, отмечал: "Помните о его добродетели, чтобы, когда настанет ваш последний час, совесть ваша была такой чистой, как и у него".