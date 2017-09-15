В украинской энергетике не будет иностранных инвестиций  до тех пор, пока рынок не станет понятен инвесторам

Что происходит с украинской энергоотраслью? Почему такой общественный резонанс связан со сложными отраслевыми проблемами? Это национальная особенность украинской энергетики или объективная необходимость? Об этом разговор с Кшиштофом РОГУЛЬСЬКИ, экспертом с 30-летним опытом работы в энергетике, директором консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша).

— Господин Рогульськи, после Революции достоинства украинская власть шла на выборы с лозунгами о реформах. Прошло три года, у нас есть собственная оценка действий власти. Но как вы, гражданин страны, которая уже прошла сложнейшие этапы энергореформ, оцениваете, насколько успешно продвинулась энергетика Украины в заявленном направлении реформ?

— Это очень большая и сложная тема. Проиллюстрирую на простом примере. Я внимательно наблюдал за разработкой Закона "О рынке электричеcкой энергии". Это супер, что он есть, что его наконец приняли. Но… Ни в одной стране я не видел, чтобы закон разрабатывался представителями какого-то европейского органа, людьми, совершенно не представляющими реалий работы этого рынка в условиях, в данном случае, Украины. Этот закон написан для идеального мира, а жизнь такова, какова она есть, и в каждой стране существуют свои особенности.

Меня очень беспокоит тот факт, что если Закон "О рынке электрической энергии" не поправить подзаконными актами, то он не будет работать успешно. При этом никто не захотел прислушаться к энергетикам, субъектам этого закона. Некоторые пункты можно было смягчить, а некоторые — вообще убрать. Но документ был принят "в чистом виде". Если правильно сейчас разработать подзаконные акты, то, может, его удастся внедрить без поправок.

Когда мы внедряли у себя в Польше похожий закон, то впоследствии поправляли его четыре раза в первый же год. То, что у вас сейчас есть, хоть политики и в восторге, — это бумага, которая не имеет отношения к реальной жизни. Жизнь совсем другая. Я очень большой фанат рынка, считаю, что рынок должен быть создан, но закон нужно еще внедрить. А для этого необходимо сделать еще очень много.

— При всех недостатках Закон

"О рынке электрической энергии" все же позитивный?

— Считаю, что его можно было доработать, и он был бы еще лучше. Мы в Польше тоже делали ошибки и потом поправляли закон несколько раз. Конкурентный рынок электроэнергии — это абсолютно другой образ жизни. Мы меняем основной социалистический принцип работы энергетики, согласно которому главное — обеспечить поставку электроэнергии. И только. Все остальное было вторичным.

Главный принцип работы нового рынка, рынка как такового — это торг. Для продавца, в частности энергогенерирующих компаний, главное хорошо продать, а клиент должен иметь право купить товар у того продавца, условия которого ему наиболее комфортны. При этом нужно иметь в виду, что закон дает блага потребителю. Если вы посмотрите на директиву ЕС, то увидите, что она начинается со слов: "Клиент имеет право…", а не то, что энергетическое предприятие будет делать, например, анбандлинг (разделение. — А.Ш.) облэнерго на две независимые компании — оператора электрических сетей и поставщика электроэнергии.

— Что, на ваш взгляд, потребитель может получить уже сейчас после принятия электроэнергетического закона, хотя он еще и не вступил в силу?

— Все зависит от того, какого потребителя мы имеем в виду. Давайте называть потребителя клиентом, так будет правильнее.

Потребитель — это тот, кто что-то потребляет, а для поставщиков электроэнергии он клиент, они должны обслужить его наилучшим образом. Если говорить о юридических лицах как о главных клиентах, то благодаря конкурентному рынку они могут получить более прогнозируемую и ожидаемую цену. Наценка поставщиков для таких клиентов как юридических лиц на зрелых европейских рынках электроэнергии на сегодняшний день — всего около 0,3%.

Конкуренция сбивает цену до нормального уровня. Для клиента это реально дешевле, чем в любой другой модели покупки электроэнергии. В Польше ожидали, что в момент пуска рынка цена для таких клиентов вырастет на 70%, а она упала.

Для индивидуальных клиентов на рынке ему продадут что-то еще, кроме электроэнергии. Например, предложат повысить цену с понедельника по пятницу, когда он очень мало пользуется электроэнергией, а в субботу и воскресенье дадут бесплатно. Это продукты, которых появляется множество. Выигрывают те поставщики, которые находятся рядом с клиентом, исследуют его потребности и досконально понимают, что ему нужно. И не всегда дело в снижении цены, хотя, конечно, это тоже важно.

— В Украине много споров о целесообразности введения RAB-регулирования. Некоторые эксперты говорят, что еще не время, другие уверяют, что это очередная ловушка, и это мало чем поможет устаревшим сетям.

— Аварии в сетях — это нормальная составляющая рабочего процесса. Каждый регулятор в любой стране мира эту составляющую старается уменьшать. Но для того чтобы уменьшить затраты на аварийные ремонты, необходимо увеличивать затраты на инвестиции. Что это означает? Вместо того чтобы чинить старые кабели, стоит задуматься: а не построить ли новые? Деньги на построение этого кабеля и есть RAB. Если вы не обновляли сети 20 лет, то, значит, сейчас нужно очень много строить. RAB выглядит как финансовая надбавка, которую собирают для того, чтобы привлечь новые инвестиции.

Ставка RAB-тарифа во всем мире соответствует стоимости капитала и рассчитывается по формуле WACC (формула оценки стоимости капитала. — А.Ш.).

— Можно ли говорить, что модель, которую предложила сейчас НКРЭКУ, в общих чертах повторяет польский опыт?

— Не только польский, а европейский. Методология RAB-регулирования в Польше ничем не отличается от других стран, это общеевропейская методология. Она отличается только ставками WACC на единую базу в зависимости от того, сколько стоит капитал на финансовых рынках. Эта ставка напрямую связана с деньгами, которые необходимо привлечь, чтобы осуществить реконструкцию.

Если чем и упрекнуть НКРЭКУ в этом смысле, то только тем, что они пытаются делать ставку ниже рыночной. WACC, который учитывает стоимость денежных ресурсов в Украине, должен составлять не менее 19%, а регулятор планирует привязать этот стимулирующий тариф к учетной ставке НБУ. Это всего 12,5%.

Заниженная ставка может снизить эффективность данной методологии. Критики RAB-регулирования пусть посмотрят на затраты, которые лежат в основе эксплуатации сети. Это именно то место, где можно найти недостающую часть тарифа и заставить более эффективно работать. На одном участке сети в Польше работает значительно меньше сотрудников, чем в Украине, а в Германии — в семь раз меньше! Здесь можно экономить. Бездумно формировать тариф по действующему принципу "затраты+", это означает только одно — стимулировать неэффективность.

Для меня совершенно очевидно, что RAB если и приведет к некоторому временному повышению тарифов, то в долгосрочном измерении потребители все равно выиграют. И в цене передачи электроэнергии, и в качестве обслуживания. При существующем тарифообразовании тариф тоже будет расти, но у компании не будет средств для инвестиций в распределительные сети и улучшение качества поставки электроэнергии.

— Вы говорите о том, что получат потребители. А что получит отрасль? Насколько это важно? Например, в части прихода иностранных инвесторов.

— В украинской энергетике не будет иностранных инвестиций до тех пор, пока ваш рынок не станет понятным инвесторам. Они не знают, как с ним работать, насколько их эффективность скажется на прибыли. Есть компании, которые хотят зайти на ваш рынок, у меня нет в этом сомнений. Но никакой бизнес не придет просто потому, что ему очень нравится Украина. Нужны четкие и понятные правила игры.

В энергетике очень сильно влияние бирж и финансовых инструментов. Какой принцип работы, к примеру, Пенсионного фонда? Он готов вложить средства под небольшой процент на 25 лет, но при одном условии — должна быть гарантированная отдача. Энергетика считается отраслью, где прибыль весьма ограничена, но она стабильна и долгосрочна.

Если такой инвестор хочет зайти на рынок, то он будет смотреть на законы, обеспечивающие ему доход. Это очевидно: чтобы предприниматель мог осуществлять долгосрочные инвестиции, рынок должен быть понятным и предсказуемым.