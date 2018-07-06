Розничные цены природного газа в Украине и Европе: отличия формирования

Еврокомиссия стремится унифицировать правила работы на европейском рынке газа с учетом особенностей функционирования газовых рынков каждой страны Евросоюза.

В частности, и таких стран, как Украина, с которыми ЕС подписал Соглашение об ассоциации и которые являются участниками Европейского Энергетического сообщества. По этой причине тщательно изучает национальные рынки газа стран — членов ЕС, ценовую ситуацию на них и на рынках ассоциированных стран, в том числе Украины.

Информационно-аналитические отчеты Еврокомиссии и других европейских организаций и компаний дают нам немало поводов задуматься о том, насколько успешна реформа рынка газа в нашей стране, которой так гордятся парламент, президент и правительство Украины. И проанализировать, есть ли шанс включить украинскую газотранспортную систему в европейскую газовую сеть. Хотя для потребителя определяющей является цена.

В конце марта 2018-го Еврокомиссия подготовила информационный отчет о розничных ценах для промышленности и населения в странах Евросоюза по итогам четвертого квартала 2017-го. Это были самые свежые данные Еврокомиссии о ценах природного газа. До того момента, пока через несколько дней не был получен новый совместный отчет трех организаций ЕС о розничных ценах для населения по итогам марта 2018 г. в странах — членах ЕС и некоторых ассоциированных с ЕС странах, включая Украину. Как это коррелирует с результатами аналитического исследования Еврокомиссии, и как выглядит Украина на газовом рынке Евросоюза, рассмотрим в этой статье.

Розничные цены газа для промышленности в 2017 году стабилизировались

Цены на природный газ для промышленности начали снижаться в ЕС с 2014-го. Тренд продолжался в 2015–2016 гг. В 2017-м, похоже, промышленные цены несколько стабилизировались.

Средняя цена (без НДС и других налогов, подлежащих возврату) в октябре—декабре 2017 г. выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Вместе с тем в ряде стран "промышленные" цены снизились по сравнению с ценами четвертого квартала предыдущего, 2016-го, года, и заметнее всего в Словакии — на 9 и Швеции — на 6%.

При этом типичное расхождение цен для промышленности между странами ЕС в четвертом квартале 2017 г. значительно меньше, чем такое же расхождение в случае цен для населения.

Коэффициент соотношения самой низкой и самой высокой цены составлял на начало 2016-го 1,7, а в декабре 2017 г. — 1,8. Правда, в середине 2016 г. этот коэффициент достигал 2,4.

В последнем квартале 2017 г. самая низкая цена для промышленности была в Великобритании, а самая высокая — в Швеции (табл. 1).

Рассмотрим обнародованные Еврокомиссией розничные цены природного газа для промышленности для самой распространенной категории — с годовым потреблением 2,62–26,2 млн кубометров, без НДС и других налогов, подлежащих возврату. Для наглядности сравнения добавим также цены "Нафтогаза" для промышленных потребителей Украины. Выбрана самая типичная категория — промышленные покупатели с объемами потребления свыше 50 тыс. кубометров в месяц (годовой эквивалент — 0,6 млн кубометров), при условии оплаты в течение или после периода (календарный месяц) поставки газа. Средняя квартальная цена (7952 грн/тыс. куб. м без НДС) усреднена по ежемесячным прейскурантам "Нафтогаза" для октября—декабря 2017 г. и пересчитана в долларовый эквивалент по курсу НБУ.

Проведенный анализ этих данных показал, что самая бедная страна Европы — Украина — установила цены для промышленности далеко не самые низкие на Европейском континенте. Результаты анализа в графической интерпретации выглядят еще убедительнее (рис. 1).

Розничные цены для населения самые низкие в Центрально-Восточной Европе

Согласно обнародованному в конце марта 2018 г. маркетинговому исследованию Еврокомиссии, в четвертом квартале 2017-го самые низкие цены газа для населения среди стран — членов ЕС были в регионе Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ).

Еврокомиссия отмечает, что средняя розничная цена для населения, включая все налоги, выросла в период с 2010-го по 2014–2015 гг. (в зависимости от страны). После этого она снижалась. В четвертом квартале 2017 г. средняя цена для населения (включая все налоги) была на 9% ниже, чем в такой же период предыдущего года. Исключение составили Болгария, Дания и Эстония — в них произошло двукратное подорожание.

В 2015–2016 гг. розничные цены для населения показывали легкий дивергентный тренд. В 2017-м типичные расхождения в ценах между странами стабилизировались и даже в ряде случаев сузились, что может свидетельствовать о том, что период дивергенции завершается. Разброс цен шире для стран с более низкими уровнями потребления (табл. 2). Анализировались розничные цены природного газа для населения с годовым потреблением 525–5250 кубометров, цены включают все налоги.

В странах — членах ЕС в дальнейшем сохраняется значительное различие в розничных ценах газа для населения. Например, цена в Швеции почти вчетверо выше цены в Румынии, в которой оставалась самая низкая цена в ЕС — 403 долл./тыс. кубометров, причем компания OMV Petrom показывает даже более низкую цену. Цена газа для румынского населения определяется в леях и не меняется. Вместе с тем, учитывая, что Еврокомиссия собирает статистику в евро, из-за изменения курса евро/доллар фиксируется рост цены.

От чего зависит цена газа для населения Украины

В Украине цена газа для населения была по итогам первого квартала 2017 г. выше, чем в Румынии, но в четвертом квартале того же года стала ниже: 6957,9 грн/тыс. кубометров (постановление КМУ №187 от 22 марта 2017 г.), или по курсу НБУ — 258 долл./тыс. кубометров.

Долларовый эквивалент украинской цены заметно уменьшился из-за значительной девальвации гривни в четвертом квартале 2017 г. Хотя продолжает действовать постановление Кабмина, по которому цена газа для населения устанавливается правительством, и газ поставляется "Нафтогазом" и снабжающими компаниями со специальными обязанностями (ПСО).

Налоги и взыскания в структуре цен газа для населения составляли в ЕС в среднем 26%.

Таким образом, в ЕС самые низкие розничные цены газа для населения были в регионе ЦВЕ, то есть в нашем регионе Европы. При этом в Украине в октябре—декабре 2017 г. сформировались самые низкие цены в долларовом эквиваленте в той части Европы, которая расположена к западу от границ нашей страны. Как отмечалось выше, не в последнюю очередь из-за девальвации гривни.

Впрочем, не следует забывать, что Украина является самой бедной страной в Европе, и формально сравнивать цены для населения в ЕС и Украине было бы неправильно ни экономически, ни социально.

К сожалению, европейские инстанции не приводят стоимость природного газа для населения Украины на основе паритета покупательной способности, в отличие от данных для остальных стран Европы.Поэтому обратимся к оценке соотношения средней цены природного газа и минимальной зарплаты, то есть определим, сколько газа на свою минимальную зарплату мог бы купить украинец, поляк или француз. На наш взгляд, подход с учетом минимальной зарплаты более методически оправдан, чем использование фактора средней зарплаты.

Следует отметить, что подход с точки зрения зарплаты — вообще не оптимальный выбор, поскольку не включает пенсионеров и неработающее население. В то время как платят за газ все — и работающие, и неработающие. При этом для пенсионеров плата за газ значительно менее подъемная, чем для работающего населения, ведь минимальная пенсия (а ее получают миллионы граждан) вдвое ниже минимальной зарплаты. Средний уровень доходов населения (всего населения, а не 12 миллионов работающих) остается самым низким в Европе. Хотя периодически нас "опережает" Молдова.

Сколько газа на свою минимальную зарплату может купить украинец, поляк или француз и почему

Минимальная зарплата в Украине самая низкая в Европе, она почти втрое ниже, чем даже в Сербии. В результате, с учетом покупательной способности населения, природный газ в Украине самый дорогой в Европе (табл. 3, рис. 2).

Итак, в Украине в 2017 г. минимальная зарплата, как это предусмотрено Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", составляла 3200 грн в месяц. Курс НБУ за четвертый квартал 2017 г. — 31,77 евро/грн. То есть минимальная зарплата в Украине в октябре—декабре 2017-го была эквивалентна 101 евро. Аналогичные расчеты для первого квартала 2018 г. дают значение минимальной зарплаты в 111 евро. То есть разница в зарплате между кварталами официально незначительная.

Таким образом, количество газа, которое можно было приобрести в Украине за минимальную зарплату (459 кубометров), не дотягивает даже до нижней планки среднего диапазона потребления газа населением в ЕС (525–5250 кубометров в год).

Розничные цены для населения в марте 2018 года — как посмотреть…

Одновременно с указанной выше публикацией Еврокомиссии австрийский (E-Control) и венгерский (MEKH) регуляторы энергетики совместно с финской консультативной организацией Vaasa ETT Oy Ab Ltd обнародовали отчет о ценах для населения в марте 2018 г. в столицах европейских стран (Household Energy Price Index for Europe, MARCH 26, 2018). По мнению исследователей, это более адекватно отображает ценовые реалии и позволяет корректно сравнивать цены в разных странах Европы (табл. 4).

Упомянутые выше три организации — E-Control (Австрия), MEKH (Венгрия) и Vaasa ETT (Финляндия) — осуществляют долгосрочный проект мониторинга цен газа для населения в ЕС, а также в таких ассоциированных с ЕС странах, как Украина.

Отличие их данных от данных Еврокомиссии за четвертый квартал прошлого года довольно значительное (кроме региона ЦВЕ). Для цен, пересчитанных в долларах США, оно еще больше, благодаря фактору роста курса евро/доллар, что заметно повысило цены, выраженные в долларах.

По данным указанного проектного пула, самыми существенными изменениями, произошедшими в марте 2018 г., были следующие:

— в Бельгии цена снизилась на 2% вследствие удешевления энергетической составляющей (то есть не налогов);

— во Франции цена стала ниже на 2%;

— в Австрии цена снизилась на 1% вследствие удешевления энергетической составляющей.

Отчет "триады" свидетельствует о том, что розничная цена газа для населения в Украине в марте текущего года была самой низкой среди исследуемых стран Европы.

Авторы исследования вполне логично включили в него также статистику с учетом покупательной способности населения исследуемых стран. Но в этой части отчета данных по Украине они не приводят (рис. 3). Какими бы ни были причины, изъятие Украины в соответствующей части исследования можно расценить как не совсем лояльное к нашей стране. Сначала упоминают подчеркнуто Украину как страну с самым дешевым газом в Европе, а потом не показывают ее место с учетом покупательной способности населения! А это место было бы самым дорогим в Европе. Причем все три участника исследования представляют страны, являющиеся последовательными газовыми союзниками РФ.

Анализируя данные рис. 3, вполне ожидаемо узнаем, что низкими розничными ценами для населения характеризуются в основном именно страны ЦВЕ.

Вместе с тем среди стран ЦВЕ с самым дорогим для населения газом оказалась Польша. Европейские чиновники неоднократно предупреждали "Нафтогаз Украины" о том, что не следует подражать монополистическим образцам организации газового рынка, к которым тяготеет Польша. Еще один аргумент в пользу реформирования газового рынка Украины в направлении повышения конкуренции, а не, наоборот, усиления контроля со стороны одного игрока.

Наконец, приведем структуру цен для населения, которую приводит трио европейских исследователей для стран — членов ЕС и стран, ассоциированных с ЕС, включая Украину (рис. 4). Самый высокий удельный вес энергетической составляющей оказался у Украины — 73% при средней по ЕС — 44%. При этом, как свидетельствуют данные исследования, немало стран, включая Украину, имеют нулевую ставку налога на стоимость энергетической составляющей. Налоги на энергетическую составляющую ввели в основном наиболее развитые страны ЕС. Средний по ЕС-28 налог на энергоноситель составляет 10%. Выше этой отметки установили налоги: Швеция (11%), Франция (12), Австрия (13), Италия (24), Дания (30), Нидерланды (36%).

С учетом характеристики транспортной составляющей включительно с распределением (рис. 4) Украина вновь не оказалась в золотой середине, показав самую низкую величину транспортной составляющей в Европе (после Эстонии).

Таким образом, в Украине в розничной цене газа для населения наибольший в Европе удельный вес природного газа и наименьшая в Европе доля транспортной составляющей. Это может свидетельствовать о том, что поставщик природного газа мог руководствоваться желанием максимизировать свой доход за счет операторов ГТС и ГРС.

Не только низкая покупательная способность

Безусловно, основной проблемой не только в контексте газовых цен, но и в целом для экономики страны являются низкие доходы населения. Но в газовой сфере добавляется еще свой специфический фактор — неспособность освоить колоссальный газовый потенциал Украины в течение всех последних лет.

13 июня этого года British Petroleum (BP) обнародовала доклад 2018 г. BP Statistical Review of World Energy. 67th Edition, из которого следует, что по доказанным запасам природного газа Украина уступает в Европе только Норвегии, то есть занимает второе место. Хотя Норвегия лишь следует принципам ЕС.

По данным многих исследований запасов природного газа, в Украине есть по меньшей мере 750–1200 млрд кубометров газа. Вопрос в том, кто, как и когда начнет эти залежи эффективно и экологически безопасно добывать.

Василий Артюшенко, ZN.UA

В Украине есть ресурсы природного газа для удовлетворения потребностей населения и промышленности. Увеличение добычи газа будет зависеть от законодательной и регуляторной базы и притока инвестиций. Хотя все больше проявляется и другая проблема. Маржа продавцов природного газа для промышленности и населения в Украине значительно завышена по сравнению с соседями, относительно некоторых из них — на порядок. Но об этом в другой раз.

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По итогам марта и первого квартала 2018 г. в структуре розничной цены самый высокий в Европе удельный вес энергетической составляющей оказался в Украине — 73% при средней по ЕС-28 — 44%. Вместе с тем Украина показала самую низкую величину транспортной составляющей в Европе (после Эстонии).

Соотношение в цене доли природного газа и транспортной составляющей может свидетельствовать о попытке поставщика природного газа получить больший доход для себя.

В марте 2018 г. самые низкие цены для населения, с учетом покупательной способности, были в Великобритании. В стране сформировался наиболее развитый рынок природного газа в Европе. Вместе с тем среди стран с самым дорогим для населения газом, с учетом покупательной способности, оказалась Польша. Европейские чиновники неоднократно предупреждали "Нафтогаз" не следовать монополистическим образцам организации газового рынка, к которым тяготеет Польша.

По итогам октября—декабря 2017 г., самая высокая промышленная цена была в Швеции, самая низкая — в Великобритании. Самая бедная страна Европы, Украина, в которой цены для промышленности заметно выше по сравнению с Великобританией, расположилась в европейской ценовой середине. Цены для промышленности в Европе снижались начиная с 2014 г., в 2017 г. они стабилизировались.

Средняя розничная цена для населения (включая все налоги) росла с 2010-го по 2014–2015 гг. в зависимости от страны, после чего падает. В четвертом квартале 2017-го средняя цена для населения (включая все налоги) была в ЕС на 9% ниже по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Самая низкая цена в ЕС — в Румынии. Регион ЦВЕ вообще характеризуется в ЕС более низкими ценами для населения.

В Украине цена природного газа для населения ниже, чем в ЕС. В октябре—декабре 2018 г. ее долларовый эквивалент составлял 258 долл./тыс. кубометров. Нос учетом покупательной способности населения природный газ в Украине самый дорогой в Европе. Минимальная зарплата в Украине самая низкая в Европе, почти втрое меньше, чем даже в Сербии.

Есть над чем задуматься после таких выводов.