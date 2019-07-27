Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк. Об этом написал на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортсмена, культурного деятеля, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждого из нас - это невосполнимая утрата и большая боль. Соболезнуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать", - сообщил он.

Причиной смерти Романа стали проблемы с сердцем. Отметим, что брат украинского стронгмена Василия Вирастюка был профессиональным спортсменом в толкании ядра. В 1994 году он выиграл "бронзу" чемпионата Европы, а также занимал шестое место на Олимпиаде-1996.

После окончания спортивной карьеры он работал главой спорткомитета Ивано-Франковской ОГА, а также являлся директором Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

Ранее сообщалось о том, что умер первый тренер сборной Украины по баскетболу.