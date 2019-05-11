Украинский боксер Шабранский уверенно победил мексиканца

В ночь с 10 на 11 мая в вечере бокса в Калифорнии украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский (20-2, 16 КО) провел первый бой за полтора года.

32-летний боксер победил представителя Мексики Хильберто Рубио (9-7, 6 КО). По ходу поединка команда мексиканца сняла его с боя. Об этом сообщает Luckypunch.net.

Напомним, свой последний бой Шабранский провел в ноябре 2017 года, досрочно проиграв во втором раунде Сергею Ковалеву в поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBO в полутяжелом весе.

Бой состоялся в Нью-Йорке, а российский ветеран подтвердил статус фаворита.

Еще в первом раунде Ковалев дважды отправил украинца в нокдаун, а в начале второго Шабранский пропустил еще ряд тяжелых ударов, после чего рефери решил остановить поединок.

Ранее сообщалось о том, что Шабранский надеется провести еще один бой за звание чемпиона мира.