О деньгах, пахнущих угарным газом. Нелегальное кустарное производство древесного угля — третий по распространению (после нелегальной добычи янтаря и незаконной заготовки леса) вид "черного" бизнеса

Украинские экологи утверждают, что примитивное производство древесного угля превратит Украину в Гаити. Нелегальное производство древесного угля довело это государство до экологической катастрофы, но не сделало его жителей богаче. Гаитяне вырубили все леса и превратили их в уголь, но как жили в бедности, так и живут поныне.

Последнее десятилетие принесло лесной отрасли новую проблему — кустарное производство древесного угля. Местные нувориши, которые хотят все и сразу, почувствовали, что "инвестиции" в такой бизнес способны творить чудеса: рентабельность производства древесного угля может достигать 300% (!). Причем этот вид бизнеса не нуждается в особых знаниях, специальной подготовке, и для него в Украине есть все: безработица, нищета населения, игнорирование законов, коррупция. Судя по публикациям в СМИ "лесных" областей, за последние два года количество нелегальных кустарных производств древесного угля выросло вдвое и продолжает расти.

Еще в давнюю старину древесный уголь был едва ли не единственным источником топлива. В современном мире он не потерял своего значения. Сфера его применения значительно расширилась. Древесный уголь используют как восстановитель в металлургии, как сырье для производства активированного угля, как кормовую добавку в животноводстве, как изоляционный материал в строительстве. Во всем мире люди ощутили на практике большое преимущество и удобство использования древесного угля для приготовления пищи на природе. А еще — в производстве порошков для полиграфии, смазок, дымного пороха, наполнения пластмасс и т.п. Но речь пойдет о примитивных и вредных способах производства древесного угля. Этот вид "бизнеса" входит в десятку самых прибыльных и наименее затратных, наряду с разворовыванием леса, добычей янтаря и пр. Для старта производства нужна только жестяная печь (цистерна, бочка), завернутая в стекловату. Цена этого простого "оборудования" составляет 5–7 тыс. грн. "Угрозы" ведения такого бизнеса — штраф в размере 1,7–3,4 тыс. грн.

Этот промысел процветает во всех богатых лесами регионах — от Сум до Ужгорода. В течение года количество таких "предприятий" возрастает в разы. Печи прячут около заброшенных колхозных ферм, в лесополосах, на окраинах сел. Цикл выжигания партии угля продолжается до двух недель, при этом оборудование, уменьшающее количество вредных выбросов (оксиды натрия и серы, смола), нелегалы не используют, учитывая его высокую цену. От этого страдает население. Девальвация гривни превратила древесный уголь в "черное золото". Со слов, например, заместителя головы Сумской ОГА Ирины Купрейчик, в области кубометр дерева твердых пород официально стоит около 800 грн, неофициально — 120 грн. Выход угля — 40% от массы дерева. Для производства понадобятся не более двух рабочих невысокой "квалификации" с зарплатой 3–4 тыс. грн. Тонна же древесного угля стоит 200 долл. Эти банкноты пахнут угарным газом.

То есть речь идет о том, что современное примитивное оборудование для выжигания древесного угля недалеко отошло от ямы, в которой его выжигали в XIX в. Под обычной цистерной с дверью и приваренной трубой днем и ночью горит огонь. Обслуживают этот нехитрый "процесс" несколько нелегально нанятых за мизерную плату работников за "денежную наличность". Из таких печей выделяется много вредных соединений: сажа, метан, азотные соединения, оксиды углерода, пары спирта и уксусной кислоты. Конечно, сегодня в продаже для такого производства есть современные импортные печи, но это для наших "карбонариев" лишние затраты.

К производству древесного угля Украина массово вернулась в конце 90-х прошлого века. Вспомнили, что оно является идеальным топливом для новоявленных богатеев: без дыма горит в камине, на нем готовят шашлыки. Возродили производство частные предприниматели, которых не волнуют экологические и другие условности в виде государственных законов. Главное — быстро и с наименьшими затратами заработать деньги. Упакованный древесный уголь можно приобрести на автозаправках и в супермаркетах, заказать с доставкой на дом. Себестоимость "черного золота" для нелегальных производителей — 3–4 грн за 1 кг.

По оценкам Львовского национального лесотехнического университета, в 2009–2011 гг. экспорт древесного угля в Украине составлял 4% от общего объема экспорта дерева и продуктов его переработки. По данным Госстата, в прошлом году Украина экспортировала древесины на сумму 1,3 млрд долл. Это свидетельствует, что объемы нелегально произведенного угля оцениваются как минимум в 40 млн долл. США. Следует заметить, что большинство украинских производителей древесного угля, несмотря на неудовлетворенный спрос в своем государстве, нацелены на экспорт: Европа не сжигает свою древесину, поэтому там рынок еще не целиком заполнен, о чем свидетельствует отсутствие конкуренции на этом направлении. Кустарное производство "черного золота", которое уже не один год процветает в т.н. лесных областях Украины, добралось и в степные регионы. За уничтожение того, что называется лесом, активно взялись в Одесской и Херсонской областях.

В Старом Свете производство древесного угля давно перестало быть "грязным делом", производители тщательно придерживаются экологических норм. Законодательство не только жестко ограничивает загрязнение окружающей среды, но и стимулирует "чистое" производство. Например, в Республике Польша выгодно перерабатывать отходы собственного производства — в таком случае компания может рассчитывать на освобождение от налогов и беспроцентный кредит на приобретение технологического оборудования. Законодательство любой цивилизованной страны жестко разделяет "грязное" и экологическое производство. В соответствии с этим ставят различные условия его дислокации: чистое должно размещаться, по меньшей мере, в 300 м от жилья, "грязное" — за 1 км. Украинское законодательство пока что не достигло таких "высот", поэтому и коптят примитивные печи по выжиганию угля у людей под носом.

Примитивные по конструкции печи для производства древесного угля дымят по всей Украине. От Сум до Ужгорода, от Одессы до Житомира, от Волыни до Николаева. В лесистых регионах Украины говорят, что это третий по популярности вид "черного" бизнеса после нелегальной добычи янтаря и незаконной заготовки леса. Затраты на оборудование низкие, сырьевая база — куда ни глянь — под ногами, спрос на продукцию и ее сбыт гарантированы. В последние годы "угольная" эпидемия охватила Житомирщину, было несколько антиугольных "восстаний" населения в Лугинском, Романовском и Олевском районах, где временные печи по выжиганию древесного угля установили без каких-либо документов и разрешений участники АТО, прибывшие... из Запорожья.

В январе нынешнего года в с. Вилица Шацкого района на Волыни (экологически чистый район с базами отдыха, комплекс озер Шацкого национального парка, жемчужина Волыни — озеро Свитязь) такой бизнес начал, несмотря на несогласие крестьян, местный предприниматель Виктор Дударчук. В свое время решением сессии Шацкой поселковой рады ему были выделены в аренду массивы для ведения охотничьего хозяйства и земельный участок общей площадью 0,5 га для строительства подсобных помещений. Предприниматель заверил селян, что тут будут созданы рабочие места, в местную казну поплывут налоги, появится дорога с твердым покрытием. Как заявил депутат районной рады Петр Цвид, ни одного обещания Виктор Дударчук не выполнил. После эмоциональных дискуссий депутаты не дали согласия на установление печей по выжиганию угля.

В лесу, неподалеку от волынского села Щитинская Воля Ратновского района местный предприниматель Петр Цяк в течение двух лет в семи цистернах выжигает уголь без каких-либо разрешительных документов. Съемочная группа местного телевидения наведалась на место, где вырабатывается продукция. Сторож Виктор рассказал, как ему там работается. Как стало затем известно, после этого разговора его побили и уволили с работы. Аналогичный конфликт предпринимателя с населением имел место в с. Доротище Ковельского района, а также в Киверцовском районе, где, кстати, на таком производстве из-за нарушения правил безопасности погиб кочегар. Бывали похожие случаи и в других районах области.

В живописные пейзажи области "вписались" огромные бочки с печами, которые круглые сутки чадят дегтем и угарным газом, делая невыносимой жизнь окружающих сел. Этот бизнес является противозаконным по многим причинам. В нем чаще всего используются незаконные источники сырья, в частности краденый лес. Обжигательные агрегаты и сам процесс обжигательного производства не сертифицированы, их уровень опасности для окружающей среды не определен, нет разрешений на запуск производства. Работники этого "ада" официально не трудоустроены, из этого противозаконного "предпринимательства" не поступают никакие отчисления в бюджеты всех уровней.

Обычно производители древесного угля не обременяют себя официальной регистрацией производства, которую необходимо согласовывать не только с местной властью, но и с экологической инспекцией, санитарной службой, Госпромнадзором. Такие процедуры затратные и забирают много времени. Поэтому горе-предприниматели прячут свое производство подальше от человеческого глаза — в леса, лесопосадки. Но от общественности и общественных активистов запрятаться сложно.

Какие из этого можно сделать выводы? Наступило то фатальное время, когда словно сама Природа жестким жестом напомнила человеку о необходимости придерживаться вечных законов Бытия, о неизбежности расплаты за варварское расточительство земных благ, о несовместимости размаха человеческих желаний и реальных возможностей их достижения. Весомую роль здесь должна сыграть власть, но пока она, как свидетельствуют факты, либо только содействует местным "карбонариям", либо занимает позицию "моя хата с краю". Следует заметить, что бизнес на древесном угле характерен для стран третьего мира. Пиролизом древесины занимается исламистская группировка в государстве Сомали, которое уже многие годы терзает гражданская война. Совокупный годовой доход от этого вида бизнеса здесь составляет свыше 10 млн евро. Страна традиционно считается одной из беднейших в мире: половина населения Сомали тратит в день на себя меньше одного доллара США.

Украинские экологи утверждают, что примитивное производство древесного угля превратит Украину в Гаити. Нелегальное производство древесного угля довело это государство до экологической катастрофы, но не сделало его жителей богаче. Гаитяне вырубили все леса и превратили их в уголь, но как жили в бедности, так и живут поныне.

В отличие от многих европейских государств, лес в Украине исполняет прежде всего экологические функции. Поэтому политика государства должна быть направлена на увеличение лесных площадей и доведение их до среднеевропейского уровня. Такая позиция в который раз задекларирована в подписанном в Верховной Раде Украины Коалиционном соглашении. Этим же документом предусмотрен возврат формирования государственной политики лесопользования в компетенцию Министерства экологии и природных ресурсов. Так работают в Европе. Но в Украине это только на бумаге. Пока проблема нелегальных лесозаготовок признана государством как комплексная, носящая межведомственный характер. Разрушение старой системы лесного сектора и ослабление контрольных функций государства подстегнули увеличение объемов нелегальных заготовок. Большинство оценок их масштаба варьирует от 3–4 до 30–40% и зависит от определения самого понятия "нелегальная заготовка", использованного метода оценки и источников информации. Очевидно, что часто упоминавшееся не весьма высокое качество статистических данных, используемых в расчетах, не позволяет говорить о точности оценки. Поэтому реальные потери значительно больше, ведь обычно заготавливается преимущественно наиболее ценная древесина, пользующаяся на рынке высоким спросом. С другой стороны, недооценка потерь, причиненных природной среде, нередко создает иллюзию экономического расцвета. Если опираться на общепринятый подход, то для государства в краткосрочной перспективе выгоднее просто вырубать лес, чем рационально его использовать, не допуская уничтожения. Ведь в статистике валового национального продукта срубленные деревья учитываются в статье доходов, а убытки от уничтожения лесов — не подсчитываются. То есть полученная таким образом выгода временная, в то время как уничтожение лесов приведет в конечном итоге к разрушению ресурсной базы и полному краху лесной и деревообрабатывающей промышленности. И кустарное производство древесного угля на краденой древесине, как видим, этому весьма содействует.