Лидер баскетбольной Суперлиги "Днепр" потерпел второе поражение в сезоне

Состоялись очередные поединки украинской баскетбольной Суперлиги.

"Черкасские Мавпы" в матче регулярного чемпионата Украины обыграли "Днепр".

Это поражение стало лишь вторым в сезоне для подопечных Дениса Журавлева.

Главный преследователь днепровского клуба киевский "Будивельник" одержал победу над харьковским "Политехником".

Отметим, что "Днепр" остался лидером в турнирной таблице баскетбольной Суперлиги, опережая "Будивельник" на два очка, однако киевский клуб имеет две игры в запасе.

Результаты матчей

"Черкасские Мавпы" - "Днепр" - 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)

"Будивельник" - "Политехник" - 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)

Турнирная таблица

ФБУ

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