Лидер баскетбольной Суперлиги "Днепр" потерпел второе поражение в сезоне

В Черкассах была прервана 11-матчевая беспроигрышная серия днепровского клуба.
Состоялись очередные поединки украинской баскетбольной Суперлиги.
"Черкасские Мавпы" в матче регулярного чемпионата Украины обыграли "Днепр".
Это поражение стало лишь вторым в сезоне для подопечных Дениса Журавлева.
Главный преследователь днепровского клуба киевский "Будивельник" одержал победу над харьковским "Политехником".
Отметим, что "Днепр" остался лидером в турнирной таблице баскетбольной Суперлиги, опережая "Будивельник" на два очка, однако киевский клуб имеет две игры в запасе.
Результаты матчей
"Черкасские Мавпы" - "Днепр" - 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)
"Будивельник" - "Политехник" - 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)
Турнирная таблица
Ранее стали известны подробности "Матча всех звезд" баскетбольной Суперлиги.