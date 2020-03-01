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Фанаты испанского клуба снова устроили травлю украинца Зозули

1 марта, 11:42 Распечатать

Болельщики "Райо Вальекано" опять прошлись по украинскому футболисту.

Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года © marca.com

Украинский нападающий  испанского "Альбасете" Роман Зозуля снова подвергся атаке со стороны фанатов "Райо Вальекано".

Они скандировали "Он коммунист, Зозуля – коммунист", сообщает Tiempo de Juego.

Отметим, что Зозуля провел на поле 75 минут, а матч в итоге завершился вничью - 1:1.

Напомним, в поединке первого круга трибуны "Райо Вальекано" обзывали Зозулю "нацистом", из-за чего гости отказались выходить на поле после перерыва в поддержку украинского нападающего. Романа Зозулю обвиняли в связях с ультраправыми организациями.

За действия своих болельщиков "Райо" обязан был выплатить 18 тысяч евро и закрыть часть трибун на 2 ближайших домашних матча.

Зозуля выступает за "Альбасете" с сентября 2017-го. За это время забил 23 гола и сделал семь ассистов.

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Ранее сообщалось о том, что "Овьедо" Лунина обыграл "Альбасете" Зозули в чемпионате Испании.

По материалам: ZN.UA /
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Выпуск №1283, 22 февраля-28 февраля Архив номеров | Содержание номера < >