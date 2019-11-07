Команда разойтись

Каждое следующее увольнение вызывает все больший всплеск похвал и одобрительных комментариев. Похоже, транспортная общественность очень заждалась того самого "джихада", который Криклий успешно воплощает в жизнь.

Кадровая революция в портах началась в конце сентября, когда министр одним приказом уволил руководителей ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) Виктора Войтко, ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Сергея Сечкина и ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт Константина Волощука.

Следом были глава одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) Игорь Ткачук и глава правления ЧАО "Украинское дунайское пароходство" Дмитрий Чалый. Кроме того, Кабмин по представлению Криклия уволил руководство Государственной службы морского и речного транспорта (Морской администрации) — ее председателя Дмитрия Петренко, первого зампредседателя Дмитрия Баринова и зампредседателя Дмитрия Балибердина.

Главная новость, с нетерпением ожидавшаяся участниками рынка, произошла 28 октября. Свою должность покинул заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Формально он ушел по собственному желанию, но его отставке предшествовала серия скандалов и журналистских расследований.

Всего через пару дней уволено все руководство Николаевского филиала АМПУ, а в начале ноября должность покинул и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Пивденный" Анатолий Яблуновский, с которым связывают скандальные истории с закупкой списанных тепловозов, опасной деформацией причалов, которую пытаются утаить, и закупкой невероятно дорогой видеоаппаратуры.

Антигерои

Владислав Криклий не скрывает, что его кадровые решения — не просто перестановки по случаю смены власти, а системная борьба с коррупцией в отрасли. Вот как министр прокомментировал увольнение руководителя Одесского порта: "Сейчас планируем наводить порядок, потому что те кулуарные договоренности, которые были в портовой отрасли — "смотрящие", династии… все это будем менять. Войтко — это просто пример. "Джихад" устроим очень многим".

А вот что Криклий написал в своем Фейсбуке по поводу увольнения Ткачука и Чалого: "На первый взгляд, обычные приказы об увольнении, но за них мне пишут слова благодарности целый день. Это точно антигерои, и очень хорошо, что отрасли станет легче без них".

Напомним: Ткачука и Войтко в Одессе знали как "винницких почтальонов" — ранее выходцы из Винницы занимали руководящие должности в государственной "Укрпошті". Придя в ОМТП в 2017 г., они развернули коррупционные схемы с государственными буксирами. Весной 2018 г. прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот". А президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу 13 июля устроил позорную взбучку руководству порта и Одесского АМПУ.

Из решения Шевченковского райсуда Киева №81967344 от 7 мая 2019 г. видно, что с 2014 г. гражданин РФ Андрей Марисов с криминальным прошлым ("Факты", ICTV: "…был арестован в 2002 г. во время операции Паутина, которую итальянская полиция проводила против русской мафии), получив задание от спецслужб РФ, осуществляет действия, направленные на финансирование действий неустановленных лиц с целью организации массовых беспорядков на территории Одесской и других областей Украины".

Суд объяснял, что свою деятельность Марисов проводил, "заручившись поддержкой должностных лиц ГП "ОМТП"… и используя подконтрольные ему коммерческие предприятия". По данным следствия (уголовное производство №22017000000000235 от 12.06.2017), фирмы Марисова ("Экофлот", "Си Уинд", "Навир Сервис", "Вел Шиппинг", "Марин Порт Сервис "Південний", "Прайм Эдженси" и "Таг Сервис") выступали посредниками при эксплуатации государственного портофлота.

Оставил свой пост и замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, курировавший морской и речной транспорт.

"Лавренюк уходит с поста, создав такие Авгиевы конюшни, которые нам десятилетиями еще чистить", — говорит сооснователь и директор компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили.

Требование уволить Лавренюка содержалось в письме бывшего замминистра инфраструктуры Владимира Шульмейстера в адрес премьер-министра, а также в коллективных письмах стивидоров и других участников рынка президенту Владимиру Зеленскому. Стивидоры назвали замминистра "олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, до сих пор работающих на украинском рынке морских грузовых перевозок".

Поначалу дело не выходило за рамки транспортной тусовки. Но 4 октября народный депутат Андрей Мотовиловец выступил с парламентской трибуны с требованием уволить Лавренюка.

Участники рынка не скрывают эмоций по поводу увольнений.

В частности, руководитель компании "Трансшип" Андрей Иванов доволен кадровыми чистками в Морской администрации:

"Ее возглавлял Петренко, который при подаче документов дал подложный диплом. Еще он написал, что работал в трех компаниях капитаном. Мы запросили эти компании: две из них ответили, что он никогда не работал у них капитаном, одна ответила, что вообще такого не знает. Заметьте, что при этом Морадминистрация уполномочена выдавать документы морякам".

Кто следующий

Участники рынка надеются, что "кадровая чистка", проведенная министром инфраструктуры, откроет дорогу к следующему этапу. "Теперь есть возможность сформировать новую профессиональную команду. Надеюсь, этим шансом Криклий воспользуется", — уверен Мотовиловец.

Правда, радоваться рано: многое зависит от того, кого министр назначит на место уволенных коррупционеров. Буквально на днях СМИ запестрели новостью, что Юрий Лавренюк может занять должность заместителя генерального прокурора. Это стало основанием для опасений, что такие назначения быстро откатят назад любые положительные сдвиги и ожидания изменений, которыми новый министр успел обнадежить отрасль.

"Ключ к любым изменениям — это люди. Посмотрим, кого поставят, чьи интересы они будут защищать. У нас ведь часто ставятся люди, которые защищают не интересы страны, а интересы тех, кто их ставит", — рассуждает Шульмейстер.

"Увольнение — это большой-большой позитив. Вопрос в том, кто придет на их место", — говорит Иванов.

Шота Хаджишвили надеется, что новыми назначенцами станут люди, разбирающиеся в морском транспорте: "Отраслью должны управлять профессионалы — не милиция, юристы или бывшие прокуроры. Когда приходят милиционеры и начинают рассказывать морякам, что им делать, получаются только схемы".

Причем важны не только фамилии, но и должности. Дело в том, что в последнее время ключевые морские чиновники работали в статусе исполняющих обязанности.

"У нас в морской отрасли из 30 руководителей 25 — "и.о.". Когда у человека такой статус, им легче манипулировать, легче ставить ему какие-то посторонние задачи. Надеюсь, что эра "и.о." закончится", — говорит Шульмейстер.

Но силами одного лишь Мининфраструктуры не решить всех морских проблем — здесь нужна помощь антикоррупционных и правоохранительных органов. "В стране будет порядок только тогда, когда чиновник, просидевший три года и наворовавший много-много чего, уйдет не в отставку, а сразу в тюрьму", — заключает Шота Хаджишвили.

Иванов обещает, что не оставит в покое уволенных коррупционеров и уже занимается этим вопросом в рамках ассоциации "Морская палата Украины":

"Морская палата участвовала в их снятии. Они такого натворили в отрасли, что мало кто из предшественников может сравниться по уровню негатива, который они принесли. Теперь я, в частности, подаю на Лавренюка в ГБР и в НАБУ…"