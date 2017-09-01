Казахстанский суд показал пример борьбы с банковским мошенничеством: 20 лет тюрьмы и 60 млрд долларов взысканий

Из украденных у "БТА Банка" 6 млрд долл. известная юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" помогла найти и вернуть клиенту уже более одного миллиарда. О деталях дела рассказывает Роман МАРЧЕНКО, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

— Ваша фирма более восьми лет представляет интересы потерпевших по делу, но только недавно апелляция утвердила приговор Мухтару Аблязову и его подельникам. Это победа, наконец?

— Действительно, 22 августа судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда рассмотрела жалобы на приговор суда первой инстанции, которым Мухтар Аблязов признан виновным в создании организованного преступного сообщества, целью которого было присвоение средств "БТА Банка". Сейчас банком владеет казахстанский предприниматель Кенес Ракишев, который активно пытается вернуть украденные активы. Кроме тюремных сроков для мошенников, суд также удовлетворил материальный иск БТА в беспрецедентном размере — более 60 млрд долл. Приговор суда вступил в законную силу и подлежит выполнению. Безусловно, сделан большой шаг по привлечению виновных к ответственности.

— Какие сроки получили мошенники, укравшие миллиарды долларов, и будет ли еще обжаловаться приговор?

— Главный фигурант дела Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Еще трем другим признавшим вину соучастникам дали по пять лет лишения свободы условно. Конечно, у фигурантов дела остается возможность подачи кассационных жалоб. Самое интересное, что Мухтар Аблязов даже не пытался обжаловать приговор в апелляции, тем самым фактически согласившись с выводами следствия и суда. Олигарх сейчас скрывается от правосудия во Франции и на публику бравирует тем, что не видит необходимости обжаловать решения казахстанских судов, которые якобы выполняют политический заказ. Как адвокат с 20-летним стажем могу смело утверждать, что казахстанским правоохранителям удалось собрать неопровержимые доказательства виновности Мухтара Аблязова и его подельников. В России, например, также вынесен ряд приговоров соучастникам преступлений Аблязова. В Латвии уголовный суд конфисковал у подельников банкира обнаруженные средства, признав их украденными. К тому же преступления членов ОПГ Аблязова расследуются еще в Украине и ряде европейских стран.

— Почему же Аблязов настаивает на политическом преследовании?

— Мошенник пытается использовать все возможные методы для того, чтобы избежать наказания. Но зададимся вопросом: в Украине, например, за восемь лет расследования дела сменились три президента и дюжина только генпрокуроров и министров внутренних дел, а расследование экономических преступлений ОПГ Аблязова продолжается. Так, может, вопрос все же не политический, а уголовный? Вообще многие жулики из постсоветского пространства пытаются укрыться за границей, выдавая себя за политических оппонентов власти в своей стране. Давайте, например, вспомним бывшего украинского премьера Лазаренко, выдававшего себя за жертву политических репрессий, но по итогу осужденного в США. И Аблязов не стал исключением из правил. Изначально банкир даже получил политубежище в Великобритании. Но английские власти засомневались в политической версии преследования Аблязова и провели собственное расследование. Результат, думаю, их шокировал, так как уже в 2014 г. статус политического беженца был отменен самими властями. Приведу лишь несколько фактов, установленных английскими судами, к которым, к слову, нигде в мире нет претензий в отношении ангажированности. Лишь по нескольким исследованным лондонскими судьями эпизодам "деятельности" Аблязов должен вернуть банку

4,3 млрд долл. Для организации хищения и отмывания украденных из БТА средств "аблязовцы" использовали более 1 тыс. (!) специально созданных офшорных компаний. Английский суд признал Аблязова мошенником и приговорил его к 22 месяцам тюрьмы. После этого олигарх решил бежать во Францию, пытаясь уже там снова разыграть роль политического эмигранта.

— Французы поверили в искренность заявлений горе-банкира?

— Слава об английских приключениях Аблязова быстро докатилась на противоположный берег Ла-Манша, и он был арестован на роскошной вилле на Лазурном берегу. Интересно, что его настоящие паспорта ранее были изъяты английскими властями. Изловили олигарха и с поддельным дипломатическим паспортом Центральноафриканской Республики. После этого французские суды приступили к рассмотрению вопроса об экстрадиции мошенника. Выдачу подозреваемого запросили сразу три страны — Украина, Казахстан и РФ. Апелляционный и Верховный суды Франции дали согласие на выдачу олигарха в Россию и Украину. Понимая плачевность ситуации, сторонники Аблязова пытались всячески дискредитировать усилия банка и правоохранительных органов, добивавшихся выдачи преступника.

— Каким образом?

— Например, адвокаты Аблязова предоставили французским судьям поддельную справку МВД Украины, где сообщалось о якобы отсутствии претензий к Мухтару Аблязову. Лично Генпрокурору Украины тогда пришлось писать французам о том, что это подделка, совершенная юристами олигарха. Одновременно Аблязов нанял хакеров с заданием взломать переписку своих оппонентов — следователей, прокуроров, адвокатов. Частично это преступникам удалось. После взломов произошла фальсификация содержания писем с целью придать им вид политических преследований. Таким образом, подельники Аблязова пытаются убедить суды в том, что уголовные дела имеют заказной характер.

— Почему вы предполагаете, что хакерская атака — дело рук "аблязовцев"?

— Все это уже не предположения. Существует вступившее в силу судебное решение по этим событиям. Также по фактам хакерских атак Франция, Украина и Казахстан завели отдельные уголовные производства. Украинское следствие вынесло постановления о подозрении в организации этих преступлений Аблязову и его зятю — Ильясу Храпунову, который непосредственно нанимал и оплачивал услуги хакеров, а в данный момент скрывается от следствия в Швейцарии. Примечательно, что "аблязовцы" задействовали хакеров не только против следственных органов и юристов, но и против новых владельцев БТА.

— Зачем необходимо дискредитировать руководство банка?

— Вопрос риторический. Аблязов пытается доказать, что его преследуют якобы за то, что не смог смириться с принципами и устоями истеблишмента Казахстана. Более того, адвокаты и многочисленные пиарщики пытаются придать мошеннику образ "ангела" в отличие от нынешних владельцев БТА, которые называют вещи своими именами: Аблязов — банальный вор, хоть и "в особо крупном размере". В декабре 2016 г. Аблязов после трех с половиной лет французской тюрьмы вышел на свободу по процессуальному решению, отменившему Декрет правительства Франции об экстрадиции его в РФ. Спустя некоторое время, в интернет-пространстве начали появляться публикации, порочащие честь и достоинство нового собственника БТА Кенеса Ракишева. На достаточно агрессивную пиар-кампанию против успешного казахского бизнесмена обратили внимание даже украинские журналисты, занимающиеся мониторингом СМИ. Проведя собственное расследование, они привели веские аргументы, которые указывают на причастность Аблязова к грязной пиар-кампании против Кенеса Ракишева.

— А в принципе можно наказать интернет-ресурсы за клевету?

— Можно. Это на всю страну продемонстрировали следователи ГПУ, возбудившие уголовное дело против редактора "Страна.ua". По аналогии могут привлечь к ответственности многие сайты, которые согласились публиковать лживые статьи, направленные против нынешних собственников БТА. Примечательно, что по искам Кенеса Ракишева в РФ суды уже вынесли решения, которые предусматривают наказание за размещение порочащих публикаций и полную блокировку двух дюжин сайтов на территории России. В списке сайтов-нарушителей значатся и украинские ресурсы. Не стоит исключать, что подобные судебные и уголовные разбирательства могут начаться на территории и нашей страны.

— И все же по главному "фигуранту". Какова будет его судьба?

— Что касается работы "Ильяшев и Партнеры" по возврату украденного у БТА, то пока найдено и возвращено клиенту чуть более 1 млрд долл. из украденных 6 млрд, так что работа по выявлению похищенных и частично легализованных ОПГ Аблязова средств продолжается. Идут судебные процессы в США, Украине, РФ, Люксембурге, Англии и прочих юрисдикциях. Относительно же усилий государств по наказанию виновных скажу так. Есть казахстанский приговор — 20 лет тюрьмы. Есть английский — 22 месяца тюрьмы. Французские суды дали "зеленый свет" на экстрадицию Аблязова в Украину, и ожидается решение местного правительства о его выдаче. Во Франции, Латвии, Венгрии и других странах идут собственные уголовные расследования. Так что это только вопрос времени, когда "награда найдет своего героя", и Аблязов уже в третий раз в своей жизни вернется за решетку. Украинским же банкирам это должно послужить уроком — нельзя безнаказанно расхищать средства вкладчиков и после просто спрятаться за границей.