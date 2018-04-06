Зона "Весны"

Не только в столице, но и в других городах Украины продолжается теплая поступь "Французской весны-2018": концерты, фильмы, громкие арт-проекты. Лишь о некоторых из них — в обозрении.

Музыка

В рамках Французской весны-2018 Киев посетит джаз-бенд Remi Panossian Trio (концерт состоится 17 апреля в клубе Beletage). Состав коллектива — Реми Паноссян (клавиши), Максим Дельпорт (контрабас) и Фредерик Петипре (ударные). Их музыка это смесь джаза, рока и лирики. В прошлом году коллектив выпустил новую пластинку, которую впервые и представит украинским слушателям.

kulturschuppen.ch Remi Panossian Trio

А 20 апреля в Национальной филармонии — фортепианный концерт Жака Рувье (Франция) и Екатерины Дядюры (Украина). В программе произведения В.А.Моцарта, Ф.Пуленка, К.Дебюсси.

Также в Национальной филармонии 23 апреля пройдет еще один концерт: французский баритон Жан-Луи Серра и украинка Иванна Плиш (сопрано) исполнят "Реквием" Габриэля Форе, Gloria Френсиса Пуленка и Симфонию №3 Пьера Виссмера под руководством одного из популярнейших французских дирижеров Фабриса Грегорутти.

Меломанов ожидает еще одно событие в рамках Французской весны. 24 апреля концерт Пьера Зеворта (в Национальном доме органной и камерной музыки). Пьер Зеворт — титулярный органист базилики города Дурдан. Учился игре на органе у Жана Галара и Андрэ Изуара, окончил Schola Cantorum в Париже, курсы музыковедения в университете Сорбонны, является лауреатом международных органных конкурсов. Органист ведет активную гастрольную деятельность во Франции и за рубежом (Бельгия, Голландия, Германия, Швейцария, Румыния, Польша, Чехия, Эстония, Литва, Беларусь, Украина, Канада и США). Еще Пьер Зеворт — участник органных фестивалей в Фаро, Лос-Анджелесе, Рио-де-Жанейро, Монреале, а также проектов в Йоханнесбурге и Гонконге.

Пьер Зеворт

Арт

До 13 апреля в галерее Art 14 (Михайловский переулок, 14) — выставка "Единоскрижальное белое" французского и украинского художника Самуила Аккермана и украинского писателя и художника Олега Лышеги. Олег Лышега — поэт, драматург, публицист и переводчик. Самуил Аккерман представляет акварели, причем на некоторые из них его вдохновила поэзия Олега Лышеги.

Во время выставки состоится также дискуссия о Париже в творчестве Аккерамана и Лышеги.

В галерее "Цех" (Кирилловская, 69) — проект "Инверсии" от французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса. Эти два художника из разных культур. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Именно такая экспериментальная подача, призванная показать "первичность и вторичность авторства в искусстве". Экспозиция продлится до 30 июня.

Еще один фотопроект "Зона (2009–2011)" откроется 18 апреля в Национальном музее Тараса Шевченко. В этом пространстве будут представлены фотографии Гийома Эрбо. Это серия снимков, сделанных фотографом в 2009–2011 гг. в Чернобыле. Гийом Эрбо — основатель и самый яркий представитель французского агентства l'Oeil Public, а направление, в котором он работает, во Франции названо "Поэтической документалистикой". Уже несколько лет в фокусе его внимания исторические места, пропитанные символизмом, несущие на себе отпечаток событий прошлого. Французский художник работает в Украине не первый год. К слову, он был одним из тех людей, которые не выпускали из рук камеру во время событий Революции достоинства.

Еще одна экспозиция

(19 апреля — 13 мая) — "Подведение итогов" Игоря Увароффа (Национальный музей "Киевская картинная галерея). Здесь свои полотна покажет потомок киевского авиаконструктора Федора Терещенко Игорь Уварофф. Художник известен дизайнами фотосессий для журналов Voque и Elle, брендов Hermes и L'Oreal.

Экран

В рамках фестиваля большую часть занимает киноискусство. Ретроспективная программа "Роман с кино: экранизация французских бестселлеров" пройдет 4–11 апреля в культурном центре "Кинотеатр "Киев". Кинозрителей ожидает драма "Обмен принцессами" (реж. Марк Дюген), "До свидания там, наверху" (реж. Альбер Дюпонтель). Этот фильм повествует о художнике, обезображенном на фронтах Первой мировой. Также в рамках показов — детективный триллер "38 свидетелей" (реж. Люка Бельво), мелодрамы "Розали Блюм" (реж. Жюльен Рапно) и "Лулу — обнаженная женщина" (реж. Сольвейг Анспах).

Здесь же, в культурном центре, 19–25 апреля пройдет и Фестиваль допремьерных показов. Киноманы смогут увидеть самые актуальные киноновинки раньше, чем они появятся на больших экранах. В этой фестивальной программе пять лент: "Завистница", "Молодая женщина", "Вилла", "Что нас связывает" и "Надежды".

Режиссеры фильма "Завистница" — братья Фоенкинос лично приедут в Украину, чтобы представить свой фильм. Картина "Завистница" — это история о преподавательнице филологии Натали, которая с заботливой матери превращается в болезненную ревнивицу. Нездоровое чувство женщины разрушает ее отношения с дочерью-балериной, друзьями, соседями и коллегами.

А в кинотеатре "Украина" (13 и 14 апреля) в рамках Французской весны пройдут "Длинные ночи короткого метра".

Чтиво

"Французская весна" также порадует и книгоманов презентацией перевода книги "Нежность" писателя Давида Фоенкиноса. Событие состоится

19 апреля в культурном центре "Кинотеатр "Киев". Сам писатель представит украинский перевод своей книги "Нежность" ("Видавництво Старого Лева"). В 2011 г. по мотивам этого произведения сняли одноименный фильм с Одри Тоту и Франсуа Дамьеном в главных ролях. А режиссерами картины стали братья Фоенкиносы.

25 апреля в самом Французском институте — встреча с иллюстратором книг Сатоми Ичикава. Сегодня фрау Ичикава является одной из самых интересных иллюстраторов детских книг во Франции. Она расскажет украинцам о своем творчестве и секретах вдохновения.

Дизайн

Кто не мечтает побродить по Версальскому парку! Сады и парк Версаля находятся на территории бывших королевских владений в Версале и являются частью дворцово-паркового ансамбля. Расположенные к западу от дворца, сады занимают 900 га площади… Так вот 23 апреля в Театре на Подоле состоится встреча с Аленом Баратоном, главным ландшафтным дизайнером Версальского парка.

windoftravel.net Версаль

Сладкое

Любителей сладостей 17–20 апреля в Международной кулинарной школе DGF ICS порадует фестиваль высокого кондитерского искусства. Так, всемирно известные повара Кристоф Мишалак, Анжело Мюза, Анабель Лукантонио и Насердина Мэнди будут готовить десерты, которые можно будет тут же на месте попробовать.