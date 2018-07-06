Жара в июле: две "Собаки" и "Галка Моталко"

Июль — уже традиционно — подытоживает столичный театральный сезон. Идут в отпуск даже такие сезонные долгожители, как театр им. И.Франко и театр им. Леси Украинки. Впрочем, даже на экваторе лета остаются некоторые интересные театральные события.

"Бойцовский клуб.

Игра с погружением"

Арт-завод "Платформа" — 7, 14 июля

Это шоу (квест) по мотивам известного одноименного фильма. Специфика такого а-ля театрального мероприятия в том, что активными участниками проекта станут также гости, попавшие на улицу Беломорскую, где и развернутся события, навеянные Чаком Палаником и Дэвидом Финчером. Организаторы "Клуба" обещают, что 20 актеров перенесут зрителей в атмосферу культового сюжета, а грань реальности и игры мгновенно размоется, и понять, где актер, а где участник, будет не так уж и просто. Будет задействована специальная техника, будут игровые зоны — кинотеатр, кухня, метро.

Ко всему — в завершение — еще и демонстрация знаменитого фильма Финчера, премьера которого состоялась в сентябре 1999 г. (в главных ролях Брэд Питт и Эдвард Нортон). Продолжительность театрализованной реалити-импрезы — два часа. В команде должно быть шестеро игроков.

Важное предостережение: если у зрителей-театралов и киноманов есть какие-то проблемы со здоровьем, или им еще не исполнилось 14 лет, то такой "театр" лучше не посещать.

"Загадочное

ночное убийство собаки"

Театр им. Леси Украинки — 8, 23 июля

Спектакль столичного театра от показа к показу набирает популярность, у него уже есть даже свои фанаты. Это и не удивительно, поскольку в основе спектакля — роман Марка Хэддона, ставший мировым бестселлером.

Напомню, что это история о мальчике Кристофере Буне, который находит мертвую соседскую собаку и начинает искать "убийцу". Его расследование приводит к непредвиденным последствиям — подросток попадает в семейные "шкафы", где притаились молчаливые "скелеты", ожидая, пока их выпустят на свет Божий.

Режиссер спектакля — Кирилл Кашликов, в главной роли — Евгений Щербань. В спектакле задействованы Александр Кобзарь, Наталья Доля, Надежда Кондратовская и другие известные актеры.

"Загадочное

ночное убийство собаки"

Британский театр в кино —

17 июля, кинотеатр "Киев"

Замечательная возможность сравнить две сценические версии (украинскую и британскую) на основе одного бестселлера. Это — кинопоказ успешного спектакля режиссера Мэриэнн Эллиотт (она же режиссер суперпопулярного в театре "Боевого коня").

Мэриэнн осуществила постановку "Собаки" в Королевском национальном театре задолго до премьер в Киеве и Москве. Пьесу Саймона Стивенса (по роману Марка Хэддона) режиссер раскрыла так глубоко и мощно, что со временем постановка попала на американскую сцену.

В экранной британской версии в главных ролях Люк Тредевей, Нив Кьюсак, Поль Риттер, Уна Стаббс. Британские рецензенты отмечали удивительную игру талантливого молодого актера в роли Кристофера. Он создал образ подростка, сильного внешне, но раздвоенного внутренне. Парень не любит, когда кто-то затрагивает его внутренний мир, он не доверяет знакомым и предпочитает преодолевать свой путь в одиночку.

Роман Хэддона разошелся колоссальным тиражом — свыше 2 млн экземпляров.

"Психоз в 4:48"

"Сцена 6" — 18 июля

Пьесу Сары Кейн поставила Роза Саркисян. В проекте задействованы Нина Хижная, Оксана Черкашина, Александра Малацковская. Театр "Актер", где реализован этот проект, подчеркивает, что спектакль объединил актрис из трех городов Украины — Киева, Харькова, Львова. А в самом спектакле-кабаре "удивительным образом объединяются патологическая жажда к жизни и бесконечное, циклическое планирование смерти". Театр "Актер" позиционирует свой проект как психогенное шоу, биполярный балет и просто девич-вечер, на котором женщины пытаются понять самих себя.

"Галка Моталко"

"Дикий театр" — 20 июля

Выдуманная история из невыдуманного интерната — пьеса Наталии Ворожбит. Как известно, автор училась в спортинтернате. И "Дикий театр" решил максимально вернуть драматурга в ее бывшую "реальность" — действие спектакля перенесено именно в тот интернат, о котором Ворожбит рассказывает в пьесе.

Время действия — начало 1990-х (кстати, критики замечают особый интерес современных режиссеров именно к 1990-м), а это период развала Союза, бурные криминальные времена. В истории Ворожбит ученица провинциальной школы как раз и проходит отбор в спортивный интернат Олимпийского резерва в Киеве. Вместе с тем спортсменов здесь готовят и к "взрослой жизни".

Зрителей предупреждают, что у них должна быть сменная обувь.

Обо всем другом предупреждать даже не следует, ведь спектакли "Дикого театра" провокационные.

Режиссер — Анна Александрович, продюсер — Мирослава Кравченко. В спектакле заняты спортсмены колледжа и его директор Алексей Семенюшко. Есть, конечно, и профессиональные актеры.

Авторы спектакля предупреждают, что впервые территория Олимпийского колледжа (где воспитывают выдающихся украинских спортсменов) будет открыта для театрального зрителя.

"Вот была весна"

"Новый украинский театр" — 8 июля

На верхней сцене этого театра (кто не знает, "Новый" — в центре Киева, недалеко от Майдана) — спектакль по мотивам пьес Ивана Карпенко-Карого, но решение — современное. Театр подчеркивает, что их "Весна" — это современная живая история, а герои — обычные парни и девушки, которых можно встретить на киевской улице, ведь когда речь идет о чувствах и страсти, то не так уж и важно, какое именно время на улице — XIX век или ХХІ. Задействованы молодые актеры, для музыкального оформления взяты композиции группы "Океан Эльзы".

"Варшавская мелодия-2"

Международный центр культуры

и искусств — 16 июля

В день рождения выдающейся украинской артистки Ады Роговцевой — "Варшавская мелодия-2". Причем с важным уточнением в афише: "Прощание со спектаклем". Пьеса Леонида Зорина появилась на сцене киевского театра им. Леси Украинки еще в 1960-е. Первая "Варшавская" в постановке Эдуарда Мытницкого прошла 670 раз. Возвращение к этой же истории, но в другом драматургическом измерении и других декорациях (режиссер Игорь Афанасьев) состоялось позднее, когда Роговцева уже играла свою Гелю как женщину с прошлым, много пережившую и перестрадавшую, когда из памяти постоянно выныривает драматическое политическое "вчера", которое и разъединило польскую девушку и советского юношу Виктора, хотя они так любили друг друга...