Жара в июле: две "Собаки" и "Галка Моталко"

6 июля, 15:37 Распечатать
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Июль — уже традиционно — подытоживает столичный театральный сезон. Идут в отпуск даже такие сезонные долгожители, как театр им. И.Франко и театр им. Леси Украинки. Впрочем, даже на экваторе лета остаются некоторые интересные театральные события. 

"Бойцовский клуб.
Игра с погружением" 

Арт-завод "Платформа" — 7, 14 июля 

 

афиша_1 бойцовский клуб

Это шоу (квест) по мотивам известного одноименного фильма. Специфика такого а-ля театрального мероприятия в том, что активными участниками проекта станут также гости, попавшие на улицу Беломорскую, где и развернутся события, навеянные Чаком Палаником и Дэвидом Финчером. Организаторы "Клуба" обещают, что 20 актеров перенесут зрителей в атмосферу культового сюжета, а грань реальности и игры мгновенно размоется, и понять, где актер, а где участник, будет не так уж и просто. Будет задействована специальная техника, будут игровые зоны — кинотеатр, кухня, метро. 

Ко всему — в завершение — еще и демонстрация знаменитого фильма Финчера, премьера которого состоялась в сентябре 1999 г. (в главных ролях Брэд Питт и Эдвард Нортон). Продолжительность театрализованной реалити-импрезы — два часа. В команде должно быть шестеро игроков. 

Важное предостережение: если у зрителей-театралов и киноманов есть какие-то проблемы со здоровьем, или им еще не исполнилось 14 лет, то такой "театр" лучше не посещать. 

"Загадочное
ночное убийство собаки" 

Театр им. Леси Украинки — 8, 23 июля 

 

афиша_8 убийство собаки русдрам

Спектакль столичного театра от показа к показу набирает популярность, у него уже есть даже свои фанаты. Это и не удивительно, поскольку в основе спектакля — роман Марка Хэддона, ставший мировым бестселлером. 

Напомню, что это история о мальчике Кристофере Буне, который находит мертвую соседскую собаку и начинает искать "убийцу". Его расследование приводит к непредвиденным последствиям — подросток попадает в семейные "шкафы", где притаились молчаливые "скелеты", ожидая, пока их выпустят на свет Божий. 

Режиссер спектакля — Кирилл Кашликов, в главной роли — Евгений Щербань. В спектакле задействованы Александр Кобзарь, Наталья Доля, Надежда Кондратовская и другие известные актеры. 

"Загадочное
ночное убийство собаки"

Британский театр в кино —
17 июля, кинотеатр "Киев"

 

афиша_убийство собаки бриттеатр

Замечательная возможность сравнить две сценические версии (украинскую и британскую) на основе одного бестселлера. Это — кинопоказ успешного спектакля режиссера Мэриэнн Эллиотт (она же режиссер суперпопулярного в театре "Боевого коня"). 

Мэриэнн осуществила постановку "Собаки" в Королевском национальном театре задолго до премьер в Киеве и Москве. Пьесу Саймона Стивенса (по роману  Марка Хэддона) режиссер раскрыла так глубоко и мощно, что со временем постановка попала на американскую сцену. 

В экранной британской версии в главных ролях Люк Тредевей, Нив Кьюсак, Поль Риттер, Уна Стаббс. Британские рецензенты отмечали удивительную игру талантливого молодого актера в роли Кристофера. Он создал образ подростка, сильного внешне, но раздвоенного внутренне. Парень не любит, когда кто-то затрагивает его внутренний мир, он не доверяет знакомым и предпочитает преодолевать свой путь в одиночку. 

Роман Хэддона разошелся колоссальным тиражом — свыше 2 млн экземпляров. 

"Психоз в 4:48" 

"Сцена 6" — 18 июля 

 

афиша_9 психоз в 4-48

Пьесу Сары Кейн поставила Роза Саркисян. В проекте задействованы Нина Хижная, Оксана Черкашина, Александра Малацковская. Театр "Актер", где реализован этот проект, подчеркивает, что спектакль объединил актрис из трех городов Украины — Киева, Харькова, Львова. А в самом спектакле-кабаре "удивительным образом объединяются патологическая жажда к жизни и бесконечное, циклическое планирование смерти". Театр "Актер" позиционирует свой проект как психогенное шоу, биполярный балет и просто девич-вечер, на котором женщины пытаются понять самих себя. 

"Галка Моталко" 

"Дикий театр" — 20 июля

 

афиша_5 галка-моталко

Выдуманная история из невыдуманного интерната — пьеса Наталии Ворожбит. Как известно, автор училась в спортинтернате. И "Дикий театр" решил максимально вернуть драматурга в ее бывшую "реальность" — действие спектакля перенесено именно в тот интернат, о котором Ворожбит рассказывает в пьесе. 

Время действия — начало 1990-х (кстати, критики замечают особый интерес современных режиссеров именно к 1990-м), а это период развала Союза, бурные криминальные времена. В истории Ворожбит ученица провинциальной школы как раз и проходит отбор в спортивный интернат Олимпийского резерва в Киеве. Вместе с тем спортсменов здесь готовят и к "взрослой жизни". 

Зрителей предупреждают, что у них должна быть сменная обувь. 

Обо всем другом предупреждать даже не следует, ведь спектакли "Дикого театра" провокационные. 

Режиссер — Анна Александрович, продюсер — Мирослава Кравченко. В спектакле заняты спортсмены колледжа и его директор Алексей Семенюшко. Есть, конечно, и профессиональные актеры. 

Авторы спектакля предупреждают, что впервые территория Олимпийского колледжа (где воспитывают выдающихся украинских спортсменов) будет открыта для театрального зрителя. 

"Вот была весна" 

"Новый украинский театр" — 8 июля

 

афиша_3 ото була весна

На верхней сцене этого театра (кто не знает, "Новый" — в центре Киева, недалеко от Майдана) — спектакль по мотивам пьес Ивана Карпенко-Карого, но решение — современное. Театр подчеркивает, что их "Весна" — это современная живая история, а герои — обычные парни и девушки, которых можно встретить на киевской улице, ведь когда речь идет о чувствах и страсти, то не так уж и важно, какое именно время на улице — XIX век или ХХІ. Задействованы молодые актеры, для музыкального оформления взяты композиции группы "Океан Эльзы". 

"Варшавская мелодия-2" 

Международный центр культуры
и искусств — 16 июля

 

афиша_6 варшавская мелодия-2

В день рождения выдающейся украинской артистки Ады Роговцевой — "Варшавская мелодия-2". Причем с важным уточнением в афише: "Прощание со спектаклем". Пьеса Леонида Зорина появилась на сцене киевского театра им. Леси Украинки еще в 1960-е. Первая "Варшавская" в постановке Эдуарда Мытницкого прошла 670 раз. Возвращение к этой же истории, но в другом драматургическом измерении и других декорациях (режиссер Игорь Афанасьев) состоялось позднее, когда Роговцева уже играла свою Гелю как женщину с прошлым, много пережившую и перестрадавшую, когда из памяти постоянно выныривает драматическое политическое "вчера", которое и разъединило польскую девушку и советского юношу Виктора, хотя они так любили друг друга...

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