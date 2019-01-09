Жана Рено ищите в Карпатах (премьеры 2019-го)

Обычно нелегко прогнозировать даты релизов тех или иных украинских премьер, ведь часто их меняют, переносят. Поэтому пока что можно ориентироваться на сезонные координаты — зима, весна, лето, осень.

В частности, украино-французский фильм "Последний шаг" с Жаном Рено планируется к выходу именно осенью. Всемирно известный актер играет киллера, который прячется от суеты. Снимали фильм на озере Синевир в Карпатах, а также в Нью-Йорке, Киеве, Канаде. Режиссер — Фредерик Птижан. Кроме Жана Рено, в ролях — Сара Линд, Гари Дурдан, Игорь Цишкевич. В финансировании фильма участвует и Госкино Украины. Как известно, раньше в СМИ появилась информация, будто бы "Последний шаг" станет прощальным фильмом Жана Рено, после чего актер объявит о завершении карьеры. Однако позже он эту информацию опроверг.

Еще один фильм с участием Жана Рено должен выйти на наши экраны летом 2019-го. Это картина Олиаса Барко "Полина", история об одинокой 11-летней девочке, которая очутилась по другую сторону киноэкрана, скрывающего очень интересные тайны. В ролях — Полина Печененко, Эдуар Баер, Василий Вирастюк. Фильм создается в содружестве Украины, Франции, Бельгии.

Общий проект, над которым работают Украина, Польша и Великобритания, — "Гарет Джонс" от режиссера Агнешки Холланд. В главной роли — Джеймс Нортон. Он играет известного журналиста, который впервые рассказал миру о Голодоморе в Украине, а также о жестокой цензуре и массовых репрессиях в СССР. Премьера запланирована на осень 2019-го. В фильме снимались Ванесса Кирби, Яков Ткаченко, Олег Драч.

На осень, а точнее, на 10 октября запланирована премьера, о которой уже довольно много написано в СМИ и социальных сетях, — это "Захар Беркут" от режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна. В главной роли — Роберт Патрик. А в основе, разумеется, одноименная историческая повесть Ивана Франко. Этот международный кинопроект по масштабам и технологии съемок уже сравнивают с лучшими голливудскими картинами. Добавлю, что в фильме задействованы и украинские актеры — Андрей Исаенко, Олег Волощенко, Виктор Жданов, Олег Стефан, Марина Кошкина.

Весной можно ожидать "Гуцулку Ксеню", которую тоже ждали раньше, но продюсерам виднее. В фильме режиссера Елены Демьяненко играют актеры Варвара Лущик, Макс Лозинский, Олег Стефан и др.

В 2019-м должен выйти на экраны и "Дом "Слово"". Художественный фильм режиссера Тараса Томенко, который раньше выпустил документальный проект на эту же тему. Драматичные истории украинских писателей, объединенные известным домом в Харькове, в котором жили и работали литераторы в жестких тисках тоталитарной системы. Довольно интересный пасьянс персонажей в будущем фильме. В роли Николая Хвылевого — Вячеслав Довженко, Майка Йогансена — Андрей Исаенко, Наталии Ужвий — Слава Красовская, Михайля Семенко — Геннадий Попенко, Валентины Чистяковой — Елена Светлицкая, в роли Леся Курбаса — Станислав Сукненко.

Судьба еще одного известного украинского художника и патриота — в центре фильма "Стус" (первое название "Птах душі"). Режиссер — Роман Бровко. Сценаристы — Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. В главных ролях — Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Виталий Салий, Евгения Гладий. Вокруг этой биографической ленты бурлило немало страстей, преимущественно связанных с фигурой Виктора Медведчука. Пока что дата релиза на 2019-й уточняется.

Подробнее о других украинских кинопремьерах — в ближайшее время.