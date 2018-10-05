Время оперы

На мировом рынке культурных индустрий прослеживается тенденция повышения посещаемости оперы.

Это связано с новыми социальными явлениями, в частности ростом среднего класса как основного потребителя материальных и социальных благ.

Американская исследовательница Джулия Баклер утверждает, что буржуазия использовала оперу для создания "морального кодекса". Такое достижение европейской цивилизации, как средний класс, реализовывалось при активном участии института оперы.

Но у нас этот процесс происходил не в XVII веке, как в Европе, а в XIX, когда "импортированную" западную оперу начали воспринимать как образец социальной жизни.

Ныне посещение оперы превращается в один из важнейших общественных ритуалов, формирующих законы и структуру социальных отношений. И мы становимся свидетелями этих процессов. Это не только государственные мужи, сидящие в царских ложах, но и светская публика — бомонд шоу-бизнеса, как политический, так и культурный.

А еще бросается в глаза стремление освоить архитектурное пространство оперного театра, особенно организаторами всяческих акций и презентаций (церемонии в оперных театрах, съемки телепрограмм). Посещение оперы в нынешних реалиях должно снова перерасти в ритуал и создать тренд социального поведения, направленного на "светское общение и статусный отдых".

Конкуренция оперы с другими зрелищными искусствами активизировала поиск новых специфических театральных выразительных средств, способов решения давней проблемы "оперный театр и зритель", что способствовало рождению некоторых новых синтетических форм искусства.

Поэтому границы деления искусства на "массовое" и "элитарное" становятся все тоньше, что связано с развитием таких феноменов, как high-pop и cross-over.

Собственно, медиатехнологии и сделали возможным существование этих феноменов, трансформирующих высокую культуру в массовую. Опера весьма пластично вошла в современное медийное пространство, опередив другие виды и жанры классического искусства.

Благодаря этому медийный образ оперы, обретая отличающиеся, по сравнению со своими историческими прототипами черты, сближается с образцами поп-жанров. В современных условиях опера во многом развивается по законам шоу-бизнеса.

Например, известно, что оперный театр давно набирает публику из аудитории, уже вовлеченной в массовую культуру. Доля знатоков и ценителей оперного искусства среди посетителей очень невысока. Определенный процент людей приходит в оперу с познавательной целью. И тогда произведение оперного искусства выступает сборником определенной кодифицированной информации.

Для людей из провинции основным мотивом похода в оперу является приобщение к культуре мегаполиса. Еще один важный мотив посещения оперы — желание увидеть выступление звезды. Ведь современная театральная публика стала более информированной, а потому предлагаемый современный репертуар способствует формированию особого типа платежеспособной публики — "фестивальной". Так формируется феномен фестивализации культуры, характерный практически для всех видов искусства, но наиболее ярко он проявляется в европейских странах именно благодаря опере.

В Украине мощно развивается и фестивальное движение. Но оперные фестивали пока пребывают на периферии интереса как публики, так и СМИ. Хотя, если взглянуть на фестивальную карту, можно увидеть минимум три оперных феста в разных регионах: "Бархатный сезон в Одесской опере" — один из наиболее масштабных оперно-балетных фестивалей Украины; "Операфест Тульчин" — двухлетний open air фест, активно развивающийся по новым маркетинговым законам жанра фестиваля ради возрождения уникального туристического места; Международный фестиваль оперного искусства имени Соломии Крушельницкой —во Львове проходит уже шестнадцатый раз (!), но пока не стал местом культурно-туристического паломничества, в отличие от, например, Leopolis Jazz Fest или Lvivmozart.

Есть два сезонных фестиваля в Харькове: летний Summer Opera Fest, которым уже трижды закрывали сезон (это фестиваль премьер минувшего сезона, при участии звездных гастролеров из разных оперных театров страны), и осенний СХІD OPERA, который в этом году в четвертый раз представит успешные оперные и балетные спектакли, тоже при участии звезд национальной сцены (солистов оперы и балета Харьковского, Киевского, Львовского и Одесского оперных театров), и оркестр СХІD OPERA под руководством главных дирижеров лучших оркестров Украины.

К этому перечню можно добавить единственный в Украине фестиваль оперетты, оперы и мюзикла — Международный музыкальный фестиваль "О-ФЕСТ", которому уже шесть лет и который аккумулирует вокруг себя молодые креативные творческие силы: создает лаборатории, конкурсы, ищет новых режиссеров для новой оперы, активно привлекает музыкальных критиков, журналистов, анализирует, дискутирует, фиксирует.

Была перспективная заявка на международный проект в виде разового феста: Международный фестиваль Ave Verdi 2013 года, посвященный 200-летию композитора, произведения которого прошли по шести оперным театрам Украины.

Как видим, разные регионы Украины пытаются удовлетворить потребность публики в "ритуале" посещения Оперы, интуитивно или сознательно с помощью фестивалей или оперных проектов раскручивая бренд театра и города.

Так закладываются основы для развития культурного туризма (внутреннего и внешнего) в категории "высокое искусство".

Отдельная очень интересная и перспективная история — проектные спектакли.

Ныне развиваются масштабные мировые проекты в области культуры, которые, разрушая государственные границы, формируют мировое оперное пространство — пространство музыкального театра. Что не в последнюю очередь влияет на формирование качественно нового состава и механизмов поведения современной оперной аудитории.

Так, главным поставщиком оперно-музыкальных сенсаций в этой категории стало образование Nova Opera, создавшее уже семь оперных спектаклей. Четыре из них активно путешествуют по миру и являются актуальными с точки зрения вхождения Украины в мировой современный музыкальный контекст. Это — трилогия из оперы-реквиема IYOV, оперы-цирка "Вавилон" и оперы-балета ARK; футуристическая опера AEROPHONIA, trap opera Wozzeck и неоопера-ужас "Гамлет" (Ивано-Франковский театр).

Ju Ostroushko / Porto Franko "Гамлет" в Ивано-Франковском театре

В этом году эта экспериментальная, но зрелая организация посетила Международный фестиваль современной оперы Prototype — возможно, единственный фест современной оперы, где проходят премьеры свежайших постановок самых современных опер мира. Благодаря организации Nova Opera Украина впервые была представлена европейскому сообществу как страна, презентующая модерную оперу.

Проект Open Opera Ukraine осуществляет постановки известнейших опер эпохи барокко. Именно его художникам принадлежит громкая постановка оперы "Дидона и Эней" Г.Перселла. Кстати, своей миссией участники проекта считают формирование новой культуры потребления музыкального интеллектуального продукта через осуществление современных оперных постановок, развитие аудитории и профессионализацию молодых талантов.

Лето-2018 оказалось щедрым на новые оперные проекты с поисками нового языка и попыткой синхронизироваться с мировыми процессами в современном музыкальном театре.

Stefan Volk "Дон Жуан" в Северодонецке

Культурологическое объединение Vladopera e.V. Петера Шварца на базе Луганского областного украинского музыкально-драматического театра при участии солистов из шести стран мира осуществило в Северодонецке постановку оперы В.-А.Моцарта "Дон Жуан" в рамках проекта "Музыка слышна сквозь стены". Кстати, кроме спектакля под открытым небом, состоялся еще и небольшой фестиваль, ознакомивший гостей, в частности и иностранных, с Северодонецком. Значение этого события для фестивального оперного движения Украины трудно переоценить, ведь, ко всему, этот культурный проект реализован близ территории, где проходят военные действия.

Еще одна тенденция, связанная с оперой, — поиски и использование экспериментальных площадок (а именно — ивано-франковский "Гамлет" в подвале), открытого пространства (от античных руин до специально построенных летних театров) — заставляет говорить о фестивальном буме, который наметился в мире еще в последние десятилетия XX века и, в конце концов, докатился до Украины.

Сергей Горобец Опера "Алкид"

Яркий пример — премьера оперы "Алкид" Дмитрия Бортнянского в постановке немецкого режиссера Андреаса Вайриха на уникальной локации — в Свиржском замке. В рамках фестиваля Lvivmozart опера "украинского Моцарта" была исполнена впервые за 240 лет, ведь партитуру "Алкида" долгое время считали утраченной и отыскали лишь в конце ХХ века в Лондоне.

Этот проект — наглядная иллюстрация всего сказанного о новой оперной публике. Еще в 1899 году американский социальный теоретик Веблен ввел понятие "демонстративное поведение", под которым имел в виду стремление не только получать все по самой высокой цене, но и приобщиться к "элитным образцам художественной продукции". Через посещение престижной премьеры можно приобщиться к тому, что определяется как "фильтр для просеивания элиты". Даже фотоотчеты из Свиржского замка иллюстрируют теорию медленного, но уже выразительного процесса популяризации высокого вкуса, что неизбежно ведет к переплетению институтов, ранее считавшихся взаимоисключающими.

И, в конце концов, две фестивальные премьеры конца лета в рамках IV фестиваля "Бархатный сезон в Одесской опере".

"Орфей и Эвридика" К.-В.Глюка. Важная концептуальная вещь в спектакле — очки виртуальной реальности, с помощью которых Орфей спускается в виртуальный ад. Режиссер Павел Кошка вывел на сцену балет, пригласив хореографом Алексея Скляренко, работавшего в театре Романа Виктюка как актер и хореограф. Киевский сценограф Петр Богомазов на почти пустой сцене задействовал плунжеры, добавил молодой исполнительский состав — и классическая опера по сюжету древнегреческого мифа превратилась в успешный, интересный зрителю жизнеспособный эксперимент, который вот-вот станет правилом, а не исключением в Одесском театре оперы и балета.

opera.odessa.ua "Орфей и Эвридика"

Логическим доказательством этого стал вечер "Последний романтик", посвященный Рихарду Штраусу. На прошлогоднем фестивале главный дирижер театра Александру Самоиле сказал, что "есть два великих Рихарда — Рихард Вагнер и Рихард Штраус. Если их оперных произведений нет в репертуаре театра, значит, театр где-то недотягивает... Я верю, что вслед за Вагнером (концертное исполнение "Тангейзера". — О.С.) мы поставим и Штрауса". Свое слово Маэстро сдержал и представил публике сцены из четырех его опер.

Премьерой театрализованного концерта Одесский театр словно входил в современность мирового оперного искусства.

Во время оваций в финале стало понятно, что в Украине есть кому слушать Штрауса. Был ошеломляющий прием музыки с ее "односторонне-преувеличенной оркестровой красочностью" (дирижер-постановщик Александру Самоиле), которой иногда опасаются в других оперных театрах Украины, мотивируя сакраментальным "публика не привыкла, не поймет, не взрослая".

А у публики есть безвиз и она много путешествует по Европе, по крутым европейским оперным фестивалям, и уже многое видела.

Более же профессиональный зритель знает: без Вагнера и Штрауса современный оперный театр не может назваться современным и войти в мировой контекст и рейтинг престижности.

opera.odessa.ua "Когда цветет папоротник"

Итак, конкурентные условия созданы, вызов брошен. И уже есть определенные ожидания, что "алаверды" будет именно из Львовской оперы — нового творческого партнера Одесской (вспомним премьеру "Набукко" режиссера В.Вовкуна и команды в Одессе, участие в фестивале "Бархатный сезон" фольк- оперы-балета Е.Станковича "Когда цветет папоротник" в постановке Львовской оперы).

Вовкун объявил программу "Украинский прорыв", в рамках которой в театре будут представлены новые постановки произведений украинских композиторов, в частности написанных в ХХ веке, европейская классика, обновленный оперный фестиваль имени Соломии Крушельницкой, который будет проходить каждые два года и чередоваться с Международным конкурсом "Балет фест".

opera.lviv.ua Открытие 119-го сезона Львовской Оперы

Неслучайно Львовская опера свой 119-й сезон открыла непривычно по форме и сути: устроила парад ведущих артистов, перед театром поставили столики, представили увертюры к каждой из премьер нового сезона, сделали онлайн-трансляцию спектакля "Когда цветет папоротник", которую смогли увидеть не только зрители в зале, но и львовяне, и гости города — абсолютно обычная практика в Европе.

Юго-западный альянс Одесской и Львовской опер наглядно доказал: украинские оперные и музыкальные театры должны сотрудничать ради знаковых постановок-прорывов, организовывать обменные гастроли, мотивировать зрителя к культурному туризму, выходить на новую, более широкую аудиторию и создать наконец-то международный оперный фестиваль. Для этого есть предпосылки. О чем свидетельствуют впервые проведенные в рамках "Бархатного сезона в Одесской опере" "Встречи в театральной гостиной", где музыковеды и критики обсуждали важные вопросы функционирования современного музыкального театра. И буквально через несколько дней, но уже в Киеве, в рамках международных конкурсов-лабораторий Musical art project — круглый стол "Современный музыкальный театр. Украинский формат". Не знаю, договаривались ли об этом участники, но потребность проанализировать состояние музыкального и оперного театра Украины, наработки в этой области и проблемные вопросы, и, как итог, — основать корпоративное издание прямо-таки витают в воздухе.

Этот комплекс действий, мыслей, синергий крайне необходим украинскому музыкальному театру. Ведь современный оперный мир — словно иная галактика, в которую мы должны наконец-то перелететь.