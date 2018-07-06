Вот и "Лето" прошло

В украинском кинопрокате — фильм о Викторе Цое и его эпохе под названием "Лето". Режиссер картины, Кирилл Серебренников, продолжает находиться в Москве под домашним арестом.

Если вы в детстве не гуляли с друзьями во дворе под песню "Пачка сигарет" группы "Кино", то к сожалению, многое вами было упущено. Музыку Цоя сейчас трудно воспринимать просто как музыку, его песни — атмосфера, дарящая всему постсоветскому определенную красоту.

Стоит только включить в наушниках группу "Кино", как вдруг, глядя на серые огромные девятиэтажные дома в спальных районах, на деревянные детские площадки с детьми на качелях и пьющими родителями на лавочках, на ларьки, где несовершеннолетним продают пиво, и на засыпанные пылью спортивные площадки, где все мы в клетках играли в дворовой футбол, начинаешь вдохновляться. Вполне вероятно, что не каждый воспринимает музыку Цоя именно так, еще вероятнее, что многие ее попросту не любят, но вот недооценивать ее бесценный вклад в жизнь миллионов людей было бы, как минимум, глупо. Так что вопрос съемок фильма о личности Цоя был лишь вопросом времени. Проблема заключается в другом: такого ли фильма, как "Лето", ждали мы о культовом музыканте? Ответ на этот вопрос еще более неоднозначен.

И прежде чем начинать хвалить картину Серебренникова, монтаж которой, на секундочку, проходил у режиссера под домашним арестом, стоит принять и уважить факт критики фильма со стороны многих почитателей группы "Кино".

Все мы помним нелестные высказывания Бориса Гребенщикова в адрес фильма, после того, как он просто прочел сценарий. Порой обманутые ожидания застилают глаза пеленой ненависти, из-за чего практически невозможно увидеть что-либо хорошее.

"Ненависть" же у людей вызвало полное, ну, или, во всяком случае, частичное несоответствие реальности с показанным Серебренниковым на экране.

И если вы готовы воспринимать фильм как художественную историю, а не как документальную хронику, отыгранную актерами, то стоит знать, что "Лето" — это прежде всего красивый инди-фильм о питерской, точнее, ленинградской рок-тусовке 80-х годов, о советском "режиме", о любви, да и вообще, у нас тут, можно сказать, целый мюзикл а-ля "ЛаЛа Ленд" в отечественной обработке, а уж только потом это фильм о Майке Науменко и Вите Цое.

Главным героем является непосредственно сам Майк, тайно ото всех переживающий творческий кризис. Он член правления ленинградского рок-клуба, куда люди приходят сидя и молча "оторваться" под музыку, насколько это позволяет "режим".

Там же Майк со своей группой "Зоопарк" дает регулярные концерты. У него есть жена Наташа, с которой он счастлив. Однажды в его жизни появляется некий ПТУшник азиатской внешности Виктор, и поражает Майка своими песнями. Между ребятами рождается дружба. Майк решает помочь будущей рок-звезде Советского Союза сделать свои первые шаги в карьере. Попутно Наташа начинает увлекаться Витей, затаскивая его в пусть и невинный, но все же любовный треугольник.

Первое, за что хочется похвалить фильм, так это за его атмосферу, дарующую зрителю возможность во время просмотра прямо-таки проникнуть в Питер (Ленинград) 80-х годов.

Фильм Кирилла попал к нам на экраны словно из той эпохи, и частенько выглядит весьма и весьма документально в плане стилистики и съемки, но, что немаловажно, не менее художественно.

Местами даже начинаешь верить, что перед тобой не актеры, играющие музыкантов, а сами музыканты в естественной для себя среде, за которыми все это время просто наблюдала камера талантливого друга-оператора. Кстати, касательно актеров, то тут тоже очень интересная история.

Если еще незнакомый с русским языком кореец — исполнитель роли Цоя, Тео Ю может у людей вызывать некий скепсис первые минут пятнадцать, требуя времени для привыкания, то Рома Зверь — стопроцентное попадание в образ Науменко, причем даже не столько внешне, сколько характерно.

Никто и предположить не мог, что Роман сможет не просто сыграть легендарную личность, а взять и перевоплотиться до неузнаваемости для зрителя. Будем честными, ведь мы все боялись увидеть на экране конкретно фронтмена группы "Звери", а взамен наших страхов получили очень понимающего, тонкого и многогранного актера, держащего идеальный баланс для киношной игры.

Серебренников же смог передать тот контраст между Витей и Майком, которые по сути своей являются противоположностью друг другу. Майк, в том числе, помогает Вите побороть свой максимализм, который мог бы загубить его карьеру рокера еще на этапе зачатия. Довольно показательным в этом плане стал момент, когда Цой выбегает из студии, будучи недовольным от звучания собственного альбома, а Науменко его догоняет и абсолютно спокойно произносит одну простую фразу, ставящую на место Витю, да и зрителя заодно:

"И вообще, вот сам подумай, если тебе не нравится, как звучит твой альбом, то это красивая проблема".

Одной этой реплики уже хватает с головой, чтобы полностью и бесповоротно полюбить картину "Лето", ведь ей удается поменять твое личное мировосприятие. Так и выходит, что по фильму мы видим Майка мудрым, рассудительным, и во многом благородным человеком, а Витю все еще с душой подростка-бунтаря, нежелающего слушать никого, кроме себя самого и своих амбиций. Кстати, раз мы уже затронули тему диалогов, то лента умудряется приятно удивить даже в этом аспекте. Пока слушаешь, как говорят герои, не раз ловишь себя на мысли, что разговоры хоть и литературно красивые, но в то же самое время необычайно живые. Если сказать точнее, многие цитаты героев звучат так, как в жизни никто и никогда не говорил бы, но при этом актерам удается произносить все органично, и ты попросту начинаешь верить, что люди общались именно так.

Для любителей же находить "неправду" в художественном фильме, чтобы можно было похвастаться потом своим друзьям, либо же девушке, которая сидит рядом в зале, и вместо того, чтобы воспринимать фильм, вынуждена выслушивать гордое, но абсолютно никому не нужное: "Это неправда, такого никогда не было, я читал, я знаю!" — Кирилл тоже облегчил задачу.

В картине есть некий герой, так называемый мостик между зрителем и остальными персонажами фильма. Он с особым удовольствием в глазах будет на протяжении всей ленты разрушать четвертую стену, дабы сказать нам, что такого никогда не было в реальности, да и то, что киношный Цой вообще не похож на настоящего. Причем, когда я говорю рб удовольствии в глазах актера, то нисколечко не преувеличиваю, видно, как актеру нравилась роль этого озорника и зрительского "тролля", ибо он постоянно своим появлением перетягивал одеяло на себя. Вдобавок ко всему, режиссер и тут не упускает возможности влить нотку критики в сторону советской власти, которую мы, впрочем, и не видим, но ее крепкую руку над головами героев прекрасно чувствуем.

Ах да, будьте готовы еще к тому, что саундтрек к фильму "Лето" забьет плейлист вашего плеера примерно на следующий месяц жизни как минимум. Говоря про саундтрек, имеются в виду не только песни группы "Кино", хотя и они конечно же в большинстве своем, но и музыка зарубежных рок-исполнителей того времени, вроде Лу Рида и Игги Попа. О контексте их звучания в фильме говорить абсолютно не хочется, дабы не испортить вам впечатление. Недаром "Лето" получил приз на Каннском кинофестивале за лучший саундтрек, уж поверьте.

Закончить же рассуждения о фильме и подвести итоги всего вышесказанного хочется небольшим диалогом из самого фильма:

" — … совершенный бред!

— Да, но если, говоря "совершенный", ты имеешь в виду "Perfect", то об этом стоит подумать!"