Вилла "София"

Эта неделя для Софии Ротару — юбилейная. Поздравительные телеграммы летят на Сардинию (там певица спряталась от суеты) из ее родных Маршинцов, из Киева, из Кремля. Даже из Чечни. Как говорится, заслужила.

Последнее по времени ее публичное появление — на фестивале "Жара" (Баку). В одном из номеров народная артистка трех бывших республик вышла на сцену в красивом восточном наряде и спела: "Азербайджан — это имя звезды, что упала в ладонь вод каспийских! Азербайджан — как молитву шепчи и его полюби больше жизни!"

Боже, подумалось мне, а ведь она совсем-совсем не изменилась. Ни внешне, ни внутренне. И по-прежнему в ней ощутим все тот же цементирующий интернационализм. Многими сегодня — по разным причинам — презираемый.

Даже в азербайджанском национальном костюме, с соответствующими блестящими украшениями, снова — она, своя и родная. Как будто бы всю жизнь была прописана в Баку.

Интернационально-географическая составляющая в жизни и творчестве этой певицы прежде была знаком ее избранности в СССР. То был дополнительный повод для коленопреклонения перед талантливой артисткой, в чьих песнях переплелись мелодии и ритмы Буковины, Карпат, Молдовы, северных равнин, Крымского полуострова. Пойди найди другую такую! Всеобъемлющую и объединяющую, располагающую и умиротворяющую.

Теперь, когда пришли иные времена (а с ними и иные межгосударственные отношения), от артистки иногда требуют самоопределения. Мол, с кем вы, мастер культуры? С Родиной или ее оппонентами? Со своим советским прошлым, которое вы идеально озвучили своим стальным тембром с нежным отливом в песнях "Октябрь — удивительное слово" и "Я, ты, он, она"? Или же с нашим будущим, в котором, как известно, снова и снова "одна калина за вікном, одна родина за столом". И соответственно — "одна журба на все життя".

Похожая риторика и даже грозные филиппики регулярно насыщают ветки "комментов" в сети, когда речь заходит об имениннице. Ведь прежний мир, который она скрепляла и склеивала своими песнями, давно треснул, разошелся по швам. Города, которые она так идеализировала в своих композициях (к примеру, "Мой белый город, ты цветок из камня"), переживают очень сложные времена. Да и сами горожане подчас забывают, что же такое — терпимость.

Но, с другой стороны, те же хейтеры довольно-таки терпимы к этой артистке, как бы уважая магистральные темы ее песенного наследия. И эти темы, на мой взгляд, сосредоточены в двух морально-этических понятиях — верность и ожидание. Право, сколько бы лет ни отсчитывал календарь, никакой эйджизм не отвергнет эти вечные темы певицы. Верность и ожидание — это же так понятно и близко каждому, в любом его возрасте и на любом маскараде.

И если идти путем аналогий, то для меня певица ассоциируется с ибсеновской Сольвейг. Сильной, упрямой, красивой женщиной. Жизнь которой — сплошное ожидание. И его, Единственного. И еще чего-то туманного, но все равно светлого (и это не обязательно "коммунизм").

Мотивы философского ожидания — чего-то, кого-то — звучат практически с первых аккордов ее знаменитых песен авторства Владимира Ивасюка. Тех композиций, которые и сформировали национальную музыкальную стилевую харизму певицы. И эти мотивы мы слышим и в ее нынешнем репертуаре, написанном Русланом Квинтой. "Чекай! Не всі слова знайшли свої серця, не всі серця почули їх. Чекай! А може, ця дорога — без кінця… Ти ж сам мені віддав її!"

Это "чекай" она интонирует — страстно и директивно, уверенно и одержимо. Явно сама верит в то, о чем поет.

И, судя по всему, народы разных стран принимают даже новые песни артистки. И ее разноплановый репертуар по-прежнему порождает эмпатию слушателя, пробуждает человеческое доверие к ней. В конце концов, мы же все чего-то и кого-то ждем. Часто — напрасно.

И если София — во многом олицетворение Сольвейг, то, к примеру, ее извечная гениальная конкурентка — контраверсионное воплощение булгаковской Маргариты, с рыжей копной на голове и, соответственно, на метле. Возможно, в чем-то и прав народный фольклор, выпестовавший на своих кухонных скрижалях образы двух главных советских и постсоветских песенных фемин, — как ангела и демона. Как женщину, которая вечно ждет, и женщину, которая не только поет, но и сама берет то, что ей полагается.

Помню, еще до аннексии эти две певицы организовали в Крыму музыкальный фестиваль имени дружбы народов. Лицами которого они сами и стали. Их портреты были расклеены на каждом телеграфном столбе от Симферополя до Ялты. А общались они тогда на милой вилле "София" (практически на набережной).

Та вилла, осененная именем нашей юбилярши, предлагает приезжим 12 гостевых номеров. Еще бы три — и кристальная концепция системной дружбы была бы реализована артисткой даже в ее гостиничном бизнесе! Эх…

И когда в честь ее очередного юбилея снова активничают хейтеры и славословят президенты, восторгаются поклонники и иронизируют циники, я почему-то вспоминаю именно об этой вилле. О вилле "София". Как там она сегодня? Все ли номера заполнены? Все ли постояльцы довольны? Все ли так, как прежде — еще "до… "?

Впрочем, это не главный мотив для юбилейных размышлений о легендарной певице. Которой в эти юбилейные дни и пожелаем: по-прежнему — пылать в огне любви от волнения (на сцене); считать не дни, а мгновения радости, которыми полна ее жизнь. То есть просто — жить, творить, не угасать!