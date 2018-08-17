В чем Плужник виноват?

Знаменитая столичная Центральная районная библиотека имени Евгения Плужника, которая в этом году отмечает 70-летний юбилей со дня учреждения в 1948 году, сейчас борется за читальный зал, который хотят использовать "для других нужд". Что это за нужды? И как избежать уничтожения украинских библиотек в нынешний период "захвата территорий"?

Эта библиотека — одна из самых известных и популярных в Киеве. Она находится в историческом центре, на улице Прорезной, 15.

Ежегодно библиотека обслуживает свыше 5700 пользователей. Ее фонд составляет около 50 тысяч экземпляров, среди которых и раритетные издания, и современные книги, есть также интернет-центр и Wi-Fi зона, услуги которых бесплатны.

Кроме того, это учреждение — главная библиотека Централизованной библиотечной системы Шевченковского района столицы (всего 19 филиалов). И уже не день и даже не неделю библиотека борется за свое помещение.

В чем дело? В том, что Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы не желает продолжать договор аренды и хочет создать в пространстве читального зала свою структуру — Центр оценивания претендентов на должность государственных служащих.

Намерения серьезные. Хотят делать ремонт, на своем сайте размещают сообщения даже о некоторых достигнутых "договоренностях" с библиотекой.

Впрочем, кажется, пока что конкретных договоренностей между районной властью и НАГС нет.

А ситуация действительно сложная. Ведь где гарантия, что завтра или послезавтра любая украинская библиотека не попадет в такой же арендный плен, что приведет к разрушению, а то и уничтожению того или иного культурного учреждения?

Ведь времена смутные.

По этому поводу у некоторых медиа на уровне общественных активистов есть своя позиция — конечно же, поддержка библиотеки. И этой — имени Евгения Плужника, и многих других. Договор аренды с Национальным агентством Украины по вопросам госслужбы закончился еще 27 июля.

— Сначала нас предупреждали, что мы должны готовить документы о продлении аренды, а позже из НАГС прислали письмо о том, что договор аренды продлен не будет, — рассказывает заместитель директора Централизованной библиотечной системы Шевченковского района г. Киева Елена УРВАНЦЕВА. — Узнав, что договор продлен не будет, мы подняли читателей, общественность. Библиотека в центре города обслуживает не только жителей района, к нам также заходят много иностранцев, киевлян из других районов, актеров, студентов, учащихся.

Например, недавно приехал человек из Таллинна, он искал книгу Ильи Эренбурга "Черная книга". В Прибалтике в советские времена ее не издавали. Единственное издание 1992 года было только в Украине. Оно и нашлось в фонде нашей библиотеки.

Читать периодические издания к нам приезжают из разных районов Киева. Ведь ассортимент периодики очень большой, не все библиотеки могут таким похвалиться.

Наши читатели — это и студенты театрального университета им. И.Карпенко-Карого — находят у нас полное собрание сочинений К.Станиславского.

Многие посетители приходят именно к нам за редчайшими изданиями. Ведь в мире еще не все оцифрованы.

— Как реагирует общественность на ситуацию вокруг библиотеки имени Е.Плужника?

— На сегодняшний день собрано полторы тысячи подписей в поддержку библиотеки. Состоялось общественное обсуждение и заседание общественного совета при Шевченковской районной администрации.

Нас поддержали актеры Театра имени Леси Украинки, Молодого театра, Театра имени И.Франко. Мы ценим поддержку общественных организаций.

Громада района обращалась к президенту Украины, премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины и министру культуры Украины. Все письма получены, зарегистрированы, но ответов пока что нет. Библиотека обратилась также за поддержкой в комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности и к депутатам Киеврады.

— Есть ли у столичной Шевченковской районной государственной администрации видение, как это все можно решить?

— Районная власть ищет выход из положения. Равноценного помещения в центре Киева площадью 315 кв. м для библиотеки с 50-тысячным фондом не нашлось.

Зато мы получили предложение от НАГС: из читального зала первого этажа (100 кв. м площади плюс 35 кв. м верхней галереи) переехать в полуподвальное помещение площадью 70 кв. м при входе со двора.

У нас именно туда выходит черный ход.

Но… Читальный зал, который хотят у нас отобрать, — это наше центральное помещение для обслуживания читателей, оно также предназначено для проведения встреч с писателями, художниками, праздничных массовых мероприятий, для сохранности литературы, которая пользуется наибольшим спросом.

А нам предлагают для обслуживания читателей оставить только 50 кв. м: это помещение абонемента. И "улучшить" условия работы работников внутренних отделов библиотечной системы. Так, по документам, библиотека теряет вроде немного площади — всего 30 кв. м — и остается по своему адресу. Но втрое уменьшается площадь обслуживания читателей. Так не должно быть!

И если главное помещение читального зала у нас все-таки отберут, то мы получим в одном здании три отдельных помещения, которые невозможно технически соединить друг с другом.

То есть абонемент будет содержаться отдельно, со своим входом с центральной улицы, а другие помещения — где-то рядом. Эти помещения нельзя соединить в одну структуру (мы изучали план здания). Не говоря уже о том, что помещение абонемента остается без воды и санитарного узла. Иначе говоря, без читального зала центральная библиотека центрального района превратится просто в пункт выдачи литературы, как в небогатых селах. Но ведь это же центр столицы!

— Возможно ли, что как-то утром сюда придут "специальные люди" и попросят библиотекарей освободить помещение?

— Библиотеку не могут просто так выселить, потому что будет очевидный скандал. И 50 тысяч книг надо куда-то переместить.

Знаю, что в районе такого помещения нет. А НАГС требует, чтобы мы "уплотнились".

Так что если громада и в дальнейшем нас будет поддерживать, то, возможно, мы достигнем компромисса.

Вообще, в НАГС есть две точки зрения на ситуацию вокруг библиотеки — их и "неправильная". То есть то, что они предлагают, — не компромисс, а разрушение публичного культурного пространства!

В НАГС рассказывают, что вроде бы есть распоряжение премьер-министра о создании центров оценивания претендентов на должность госслужащих, но там речь идет об онлайн-оценивании.

— Как в НАГС комментируют статью 27 Закона "О библиотеках и библиотечном деле", в которой записано: "Запрещается перемещение библиотек без предоставления равноценного упорядоченного помещения для обслуживания пользователей библиотеки, работы работников, хранения библиотечных фондов", а также постановление ВРУ "О введении моратория на выселение редакций печатных средств массовой информации, учреждений культуры, в том числе библиотек, издательств, книжных магазинов, предприятий по распространению книг и прессы", что требует "Не допускать практики безосновательного разрыва или прекращения договоров аренды с (...) библиотеками, (...) а также закрепить за ними преобладающее право на заключение договора аренды на новый срок"?

— Они предлагают районной администрации найти для нас помещение. Ведь этот закон действительно запрещает выселять библиотеки без предоставления равноценного помещения. А такого помещения нет.

То есть такого, при переезде в которое не разрушится библиотечная структура. Мы против того, чтобы Центральную библиотеку распылили.

— Сегодня мир интерактивен, и библиотечная система также должна менять формы работы. Есть ли видение таких изменений?

— Мы бы хотели переформатировать наше пространство. Как? Создать отдельные фокус-зоны: тишины, общения, массовых мероприятий и обучения.

Потому что теперь, если в читальном зале проходят шумная встреча с поэтом или бесплатные юридические консультации, то читатели, которые хотят посидеть в тишине — почитать книгу или газету, чувствуют дискомфорт. Ведь кто-то хочет слушать музыку, кто-то хочет сидеть в полной тишине.

Например, каждую субботу у нас проходит заседание Украинско-болгарского культурного центра "Сердика". Бывают мероприятия и для детей, и для взрослых. Все свои праздники они отмечают у нас в библиотеке. Также у нас работает Университет третьего возраста: пожилые люди изучают иностранные языки и овладевают компьютером. Именно для таких посетителей мы хотим обустроить зону общения.

Но надо сначала решить "квартирный вопрос".

Мы продолжаем собирать подписи. Проходят заседания громады, уже подготовлен меморандум, который подписали общественные организации.

Мы движемся к гражданскому обществу, поэтому уверены, что громада влияет на государственных служащих.

У них право юридическое, а мы требуем, чтобы наше право рассматривалось и по закону, и по совести, в интересах общества.

Библиотека не виновата, что в период распределения государственной собственности именно это помещение район не выделил и не взял в свою собственность.

Помещение других библиотек мы арендуем в районе за символическую плату — одну гривню. А вот за аренду помещения библиотеки имени Е.Плужника площадью 315 кв. м, без коммунальных платежей, мы платим около 30 тысяч в месяц.

Но бывали же прецеденты, когда государственную и районную собственность обменивали. То есть одно из наших предложений городской власти — найдите помещение и предложите его для нужд государственной службы. Может, этих помещений будет несколько, и это устроит НАГС, а библиотека имени Евгения Плужника останется в своем помещении по своему историческому адресу. И именно так можно достичь компромисса.