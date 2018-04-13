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Устами младенца

13 апреля, 17:34 Распечатать
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Проект "Колыбельная войне" особый не только в творчестве режиссера, но и в современном грузинском театре. 

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Грузинский режиссер Ираклий Гогия рассказал о своем спектакле "Колыбельная войне", который покажут 5 мая в рамках международного фестиваля искусств "Карпатський простір" в Ивано-Франковске. 

Тема проекта — обжигающая: истории детей из Грузии, Украины и Сирии, которые рождены в период военных конфликтов. 

Ираклий уже знаком украинским театралам. В Национальном театре оперетты с успехом идет его спектакль "Ханума". Раньше он участвовал в Международном лабораторном проекте, который выявлял лучших молодых режиссеров музыкального театра. С 2014-го Гогия — художественный руководитель Тбилисского государственного театра имени Сандро Ахметели. Он поставил около пятидесяти спектаклей не только в Грузии, но и в Эстонии, Белоруссии, Украине. 

Проект "Колыбельная войне" особый не только в творчестве режиссера, но и в современном грузинском театре. В рамках проекта предпринята попытка "услышать" юные голоса и юные души, оказавшиеся в адских жерновах международных конфликтов. 

Для Грузии такая тема важна: страна только в недавний период пережила две войны. Как говорит режиссер, "нас волновала война, которую видели дети и которая этих же детей погубила". По словам режиссера, две другие страшные войны — сирийская и украинская — это трагедии, у которых пока что, увы, нет финала. 

колыбельная войне режиссер

— "Колыбельная войне" — обобщенная автобиографическая история-документ, это драма, в которой переплетены истории людей из разных стран, — говорит Ираклий Гогия. — Импульсом для постановки стала война на востоке Украины, а также моя встреча с актерами-беженцами из вашего восточного региона. В то же время, повторюсь, это обобщенная тема трагедии трех стран — Украины, Грузии, Сирии. В одном из внутренних сюжетов спектакля есть, например, история мальчика из Сирии — он рассказывает, что когда он встретится со Всевышним, то расскажет ему о происходящих на Земле ужасах и впоследствии попросит у Господа мира для всех нас. 

— Кто, кроме вас, работал над проектом? Есть ли драматург? Или это, скажем так, собирательная история, история-коллаж? 

— Есть автор, это драматург Отар Катамадзе. "Колыбельная войне" — наш совместный проект. Актерский состав постановки — это лучшие молодые силы Тбилисского театра имени Ахметели. Сценография — Марика Квачадзе. 

— Спектакль предполагает камерное пространство — или "стены" для подобной постановки не столь важны? 

— Постановка рассчитана на любое сценическое пространство, благодаря динамичной и мастерской игре актеров. 

— А где "Колыбельную войне" вам уже удалось показать, помимо Грузии? 

— Постановку видели зрители Тбилиси, Баку, Киева. И я надеюсь, что ее тепло примут в Ивано-Франковске — истинно театральном городе. 

— Насколько тема войны-мира сегодня актуальна и принципиальна для репертуарной политики грузинских театров? 

— Мне кажется, что как раз театр и должен помогать обществу в освещении и даже разрешении серьезных конфликтов. Театр должен давать зрителю подсказки, которые помогут ему в той или иной драматичной ситуации. 

— Так получилось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал одним из персонажей нашего "политического театра". Вы следили за этой "пьесой" в Украине? 

— Знаете, грузинам всегда более интересны мир, дружба, любовь — на разных "сценах". А тот, кто идет вразрез этим понятиям, полагаю, и моей стране, и мне лично — мало интересен. 

— У вас есть опыт театральной работы в Украине. Что думаете о наших актерах и наших театральных тенденциях? 

— Действительно, я имел честь сотрудничать с замечательным коллективом Национальной оперетты Украины. И хочу подчеркнуть, что ваша страна обладает колоссальным театральным потенциалом, высочайшим профессиональным уровнем. Еще мне импонирует динамика развития, которая сейчас и движет вперед украинский театр. 

Тбилисский театр, возглавляемый Ираклием Гогия, был основан в 1981-м, Сандро Ахметели, имя которого носит этот театр, называют выдающимся режиссером, одним из основоположников современного грузинского театра. Сегодня театр Ахметели осваивает различные пространства сценических экспериментов. И одним из таких новых пространств, безусловно, станет, украинский фестиваль "Карпатський простір", в рамках которого и будет представлен проект "Колыбельная войне". 

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