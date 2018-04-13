Устами младенца

Грузинский режиссер Ираклий Гогия рассказал о своем спектакле "Колыбельная войне", который покажут 5 мая в рамках международного фестиваля искусств "Карпатський простір" в Ивано-Франковске.

Тема проекта — обжигающая: истории детей из Грузии, Украины и Сирии, которые рождены в период военных конфликтов.

Ираклий уже знаком украинским театралам. В Национальном театре оперетты с успехом идет его спектакль "Ханума". Раньше он участвовал в Международном лабораторном проекте, который выявлял лучших молодых режиссеров музыкального театра. С 2014-го Гогия — художественный руководитель Тбилисского государственного театра имени Сандро Ахметели. Он поставил около пятидесяти спектаклей не только в Грузии, но и в Эстонии, Белоруссии, Украине.

Проект "Колыбельная войне" особый не только в творчестве режиссера, но и в современном грузинском театре. В рамках проекта предпринята попытка "услышать" юные голоса и юные души, оказавшиеся в адских жерновах международных конфликтов.

Для Грузии такая тема важна: страна только в недавний период пережила две войны. Как говорит режиссер, "нас волновала война, которую видели дети и которая этих же детей погубила". По словам режиссера, две другие страшные войны — сирийская и украинская — это трагедии, у которых пока что, увы, нет финала.

— "Колыбельная войне" — обобщенная автобиографическая история-документ, это драма, в которой переплетены истории людей из разных стран, — говорит Ираклий Гогия. — Импульсом для постановки стала война на востоке Украины, а также моя встреча с актерами-беженцами из вашего восточного региона. В то же время, повторюсь, это обобщенная тема трагедии трех стран — Украины, Грузии, Сирии. В одном из внутренних сюжетов спектакля есть, например, история мальчика из Сирии — он рассказывает, что когда он встретится со Всевышним, то расскажет ему о происходящих на Земле ужасах и впоследствии попросит у Господа мира для всех нас.

— Кто, кроме вас, работал над проектом? Есть ли драматург? Или это, скажем так, собирательная история, история-коллаж?

— Есть автор, это драматург Отар Катамадзе. "Колыбельная войне" — наш совместный проект. Актерский состав постановки — это лучшие молодые силы Тбилисского театра имени Ахметели. Сценография — Марика Квачадзе.

— Спектакль предполагает камерное пространство — или "стены" для подобной постановки не столь важны?

— Постановка рассчитана на любое сценическое пространство, благодаря динамичной и мастерской игре актеров.

— А где "Колыбельную войне" вам уже удалось показать, помимо Грузии?

— Постановку видели зрители Тбилиси, Баку, Киева. И я надеюсь, что ее тепло примут в Ивано-Франковске — истинно театральном городе.

— Насколько тема войны-мира сегодня актуальна и принципиальна для репертуарной политики грузинских театров?

— Мне кажется, что как раз театр и должен помогать обществу в освещении и даже разрешении серьезных конфликтов. Театр должен давать зрителю подсказки, которые помогут ему в той или иной драматичной ситуации.

— Так получилось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал одним из персонажей нашего "политического театра". Вы следили за этой "пьесой" в Украине?

— Знаете, грузинам всегда более интересны мир, дружба, любовь — на разных "сценах". А тот, кто идет вразрез этим понятиям, полагаю, и моей стране, и мне лично — мало интересен.

— У вас есть опыт театральной работы в Украине. Что думаете о наших актерах и наших театральных тенденциях?

— Действительно, я имел честь сотрудничать с замечательным коллективом Национальной оперетты Украины. И хочу подчеркнуть, что ваша страна обладает колоссальным театральным потенциалом, высочайшим профессиональным уровнем. Еще мне импонирует динамика развития, которая сейчас и движет вперед украинский театр.

Тбилисский театр, возглавляемый Ираклием Гогия, был основан в 1981-м, Сандро Ахметели, имя которого носит этот театр, называют выдающимся режиссером, одним из основоположников современного грузинского театра. Сегодня театр Ахметели осваивает различные пространства сценических экспериментов. И одним из таких новых пространств, безусловно, станет, украинский фестиваль "Карпатський простір", в рамках которого и будет представлен проект "Колыбельная войне".