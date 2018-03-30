Услышать голоса Майдана

"Майдан. Свидетельство. Помощь пострадавшим. Международная солидарность" — книга, в которой зафиксирован один из самых драматических периодов современности.

Издание состоит из двух частей — "Организация медпомощи Майдану" и "Международная солидарность". Вместе с тем в каждой части есть свои топ-блоки. В первой части — "Медицинская служба Майдана", "Парамедики и Автомайдан", "Безопасная транспортировка, сбор информации о пострадавших", "Приюты и госпитали", "Психологическая помощь", "Помощь благотворительных фондов и инициатив". Вторая часть представлена подразделами, сгруппированными вокруг свидетельств представителей международного сообщества, помогавших Майдану: США, Канады, Польши, Чехии, Литвы, Израиля, Германии, Франции и т.п. Кроме того, издание содержит именной, географический указатели, а также указатель организаций и инициатив. На внутренних страницах обложки книги представлены карта-схема центральной части Киева, которая стала авансценой разворачивания кровавых событий, изменивших историю Европы и мира в ХХІ в., а также карта-схема расположения больниц и подпольных госпиталей, которые и определили успех Майдана. Система спасения человеческих жизней была чрезвычайно действенной.

Во французской историографии необходимость фиксировать повседневность подчеркивали представители школы "Анналов". М.Блок, Л.Февр, Ж.Ле Гофф написали много работ, в которых история приобрела антропологические параметры, превратившись в форму проработки родственных, а то и частных историй людей; визуализации индивидуальной и коллективной памяти. История — это не только осмысление старых документов, но и фиксация голосов времени настоящего. "Майдан. Свидетельство…" — издание именно из такой категории; оно содержит огромный информативный массив, поскольку среди очевидцев и "бытописателей времени лютого" — Олег Мусий, Ольга Богомолец, Олег Картавый, Елена Ганцяк-Каськив, Ульяна Супрун и др.

Открывает издание введение "Вместо пролога", которое написала Александра Матвийчук, руководитель правозащитной организации "Центр гражданских свобод". Эта книга — вызов историописанию, в ней собраны голоса людей с разных уголков Украины и мира, людей разного социального статуса, которые во время тех событий работали как "элементарные частички" огромной клетки, наполнявшей окружающее пространство жизнью и противостоявшей смерти.

Книга заверяет, что Майдан 2013–2014 гг. — пример самоорганизации человеческих сообществ, которые руководствовались внутренними морально-этическими побуждениями, а не идеологиями и указаниями сверху. Только так, когда прагматика уступает морали и этике, духу и вере, можно преодолеть любую, даже самую мощную античеловечную систему.

Среди голосов издания — разные люди и ячейки социальной и духовной жизни: Михайловский монастырь, волонтеры, работавшие в больницах (17-й, Ожоговом центре, 9-й, Институте нейрохирургии, 8-й, Александровской больнице и др.); записаны свидетельства координаторов в регионах (Наталии Ижицкой, Ярины Боренько — Львов; Ирины Кельнер — Тернополь; Сергея Шараевского — Луцк; Юрия Ороса — Ужгород).

Издание выполняет важную функцию уже сейчас, через несколько лет после того, как Майдан превратился в факт истории. Оно показывает, что человеческое сердце в единении с сердцами других людей способно творить чудеса. "Я понимала, что не могу остановить это насилие, но могу помочь тем, кто это может", — замечает волонтер Валентина Варава. И таких голосов было множество. Люди сначала приходили на Майдан после работы, чтобы просто встретиться с друзьями; это было определенное историей место встречи тех, кто любит свою землю, и кто хочет жить в открытом мире, где система служит человеку, а не наоборот.

"Привет! Давно не виделись. Привет! И ты здесь! Привет!.. Я простояла, сколько смогла, до глубокой ночи, пока не замерзла, поскольку не готовилась в тот день на ночные стояния, и поехала домой. Потом, в течение следующего периода, я и мои коллеги из Центра гражданских свобод старались приходить на Майдан в определенные часы, как и другие киевляне…" — вспоминает Александра Матвийчук.

"Я приехал делать Революцию. Приехал на неделю, а остался на два с половиной года", — говорит Марьян Присяжнюк. "Нам удалось спасти сотни, а может, и тысячи людей благодаря правильной организации врачей, медсестер, фельдшеров, студентов, волонтеров…" — подчеркивает Олег Мусий. Система медпомощи, которая сформировалась на Майдане, была значительно эффективнее от того, что могли предложить обычные травмпункты и "скорые", замечает Сергей Хариска. Медицинская инфраструктура напоминала роботу сердца: постоянное движение, ни одной остановки, взаимопомощь, жертвенность ради жизни других. Благотворительные организации вроде "Фонда граждан Приирпенья", инициативы "Батьківщина Майдану", Международного фонда "Відродження" договаривались c больницами, в частности и с частными клиниками, чтобы осуществлять оперативную помощь пострадавшим, о чем в своих свидетельствах говорит Ксения Шаповал.

И вместе с тем после прочтения этих документов возникает впечатление, что все это совершалось по воле высших сил. "Господин случай — второе имя Святого Духа. Он нас охранял", — считает Ольга Чуйко. Елена Ганцяк-Каськив, к тому времени глава Патриаршего общества, общественной организации, которую возродил Любомир Гузар, вспоминает свою встречу со Святославом Шевчуком и Филаретом. "Я к нему приехала, он очень хорошо меня принял, все выслушал и говорит: "Я даю благословение. Делайте это"... И помню, я быстро организовала встречу через своих друзей с Филаретом, мы к нему поехали, встретились с ним и также получили благословение и контакты владык, которые отвечают за монастыри, Выдубицкий монастырь, Михайловский и так далее…". Многие генеральные консулы, дипломаты, даже предшественник нынешнего нунция соглашались предоставлять территорию посольств, чтобы там помогать пострадавшим. Это было вопреки международным протоколам и правилам, однако многие из них брали персональную ответственность на себя.

В медицинской системе Майдана есть что-то "сверхчеловеческое", будто руководимое провидением. Кажется, даже сегодня медицинская система снова пробуксовывает по сравнению с тем, что удалось создать в течение того жуткого времени. Испытания, экстремальность погодных условий, вооруженное противостояние, максимальное аккумулирование человеческих сил (физических и духовных) позволили создать уникальную систему спасения людей. Эта система не имела аналогов, и, к сожалению, ее до сих пор должным образом не осмыслили.

Политики и общественный сектор, профессиональные врачи и парамедики работали слаженно и эффективно. Они отбрасывали конфликты и недоразумения с коллегами, не давали воли амбициям.

Эта книга издательства "Дух и Буква" подтверждает принцип, который в современной культуре, в частности на постсоветских территориях, утвердила Светлана Алексиевич: нужно дать возможность услышать каждого, важно, чтобы каждый рассказал свою правду. И этот ужасный и вместе с тем прекрасный по силе духа документ показывает, что можно сломать тело, но никогда — дух.

Это уже второй том "Библиотеки Сопротивления. Библиотеки Надежды", которую подготовило могилянское издательство "Дух и Буква" при поддержке Международного фонда "Відродження". Подобного уровня изданий у нас до сих пор не было: речь идет не только о фиксации живых человеческих голосов, но и о формировании ментальной карты Майдана глазами медиков, спасавших человеческие жизни.

В книге показана роль человеческих сообществ, локальных ячеек, сформированных из людей, объединенных общим мировоззрением, которые смогли создать иную модель будущего.

Вместе с тем "Майдан. Свидетельство. Помощь пострадавшим. Международная солидарность" — это пример современного гуманизма, который становится антиподом прагматической политической реальности.

Иногда в свидетельствах, представленных в этом издании, возникают страшные образы. Чего только стоит фраза Ольги Богомолец, вынесенная в название свидетельств: "Я с

18-го до 21-го числа (т.е. февраля 2014 г. — Д.Д.) не помню ни одного живого лица — я помню только мертвых". Возможности здорового человеческого сознания, психики отказывали под влиянием увиденного и пережитого. Майдан стал символом апофеозного издевательства власти над человеком, символом инфернального преобразования политики из искусства управлять людьми в форму уничтожения людей.

Книга "Майдан. Свидетельство. Помощь пострадавшим. Международная солидарность" — это документ, имеющий психоэмоциональную силу, поскольку он направлен не только на рационализацию абсурдной действительности, утопавшей в крови, но и на сохранение человеческого акме, которое получило обнародование на тот момент. Книга только подтверждает тезис, что мы живем в эпоху нон-фикшен, где подобные "хроники", фиксации людской памяти могут иметь огромное влияние на сознание, погружая читателя в мир недалекого от нас прошлого.

Майдан. Свидетельство. Помощь пострадавшим. Международная солидарность. Под редакцией Леонида Финберга, Ирины Берлянд, Елены Андреевой. — К.: Дух и Буква, 2018. — 816 с.