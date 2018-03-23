Уроки Глиэра

В этом году отмечает 150-летний юбилей Киевский институт им. Р.Глиэра. На территории Украины это первое музыкальное учебное заведение (когда-то —

Киевское музыкальное училище).

Открытие 18 января 1868 г. в Киеве музыкального училища ознаменовало начало процесса формирования отечественного музыкального образования. Благодаря подвижницкой деятельности своих основателей и первых преподавателей, училище за короткий срок стало центром музыкальной жизни Киева, со временем — всей Украины.

В конце ХІХ в. похожие учебные заведения были открыты в Харькове, Одессе, Полтаве, Николаеве, а в начале ХХ в. на базе Киевского, Одесского и Харьковского училищ созданы высшие учебные заведения — консерватории.

К работе в училище привлекались талантливые музыканты — основатели профессионального музыкального искусства Украины: Р.Пфениг — композитор, хоровой дирижер, первый директор училища; Н.Лысенко — основатель украинской композиторской школы.

Первыми преподавателями, основателями исполнительских школ были прославленные в Украине и за ее пределами педагоги: класса фортепиано — Б.Каульфус, В.Пухальский, Г.Беклемишев, Ф.Блуменфельд, Г.Ходоровский, Г.Нейгауз,

К.Михайлов; композиции — Р.Глиэр; музыковедения — Б.Яворский, Н.Гринченко, А.Альшванг; сольного пения — М.Алексеева-Юневич, Г.Гандольфи, А.Шперлинг, К.Эверарди; хорового пения — А.Кошиц, Г.Веревка; струнно-инструментального — С.Козолупов, С.Каспин, Д.Бертье, И.Водольский, О.Шевчик, М.Эрденко, М.Поляничевский, В.Мулерт; духовых инструментов — В.Химиченко,

В.Яблонский; народных инструментов — М.Гелис.

Гордость и слава — выпускники, чьи вклады в сокровищницу мирового музыкального искусства признаны историей. Это пианисты Владимир Горовиц, Александр Браиловский, Константин Михайлов, Леонид Николаев; композиторы Лев Ревуцкий, Григорий Майборода, Платон Майборода, Виталий Филипенко; теоретик Болеслав Яворский (учитель композиторов: Николая Леонтовича, Петра Козицкого, Михаила Вериковского, Григория Веревки); певцы: Мария Литвиненко-Вольгемут, Григорий Бакланов, Дмитрий Гнатюк, Диана Петриненко; хоровой дирижер Павел Муравский, музыковед Николай Гордийчук; баянист Николай Ризоль, трубач, "серебрянная труба" Николай Бердиев.

В журнале "Киевская старина" читаем, что музыкальную школу основали при Киевском магистрате для постоянного пополнения состава его оркестра, школа просуществовала до 1852 г. Музыкальная жизнь Украины заметно оживилась во второй половине XIX в., когда в 1867 г. открыли оперный театр.

Для высокого исполнительского уровня концертных выступлений и оперных спектаклей требовались хорошо подготовленные специалисты-профессионалы, и за дело взялась дирекция Киевского отделения музыкального общества. Благодаря ее усилиям, 18 января 1868 г. в Киеве основано первое в Украине и России специальное музыкальное учебное заведение среднего профиля — музыкальное училище. В училище было тогда пять классов — игры на фортепиано, скрипке, виолончели, пения и теории музыки. С самого начала в училище работали известные музыканты и педагоги — выпускники Петербургской, Лейпцигской, Парижской, Берлинской, Пражской, Варшавской консерваторий. Со временем педагогический состав училища начинает пополняться за счет самых одаренных выпускников.

Наиболее определяющей фигурой в становлении музыкального образования на территории Украины в то время стал Владимир Пухальский. Пианист, композитор, музыкальный деятель, он создал собственную фортепьянную школу (среди его выпускников — В.Горовиц, К.Михайлов, Л.Николаев, А.Браиловский, Ю.Исерлиз, А.Артоболевська, Г.Коган, А.Альшванг, Н.Тутковський, М.Гозенпуд, В.Цукерман, Н.Скоробагатько и др.). Избранный в 1877 г. директором училища, В.Пухальский находился на этой должности почти 38 лет. Времена его руководства — это период подъема и расцвета музыкальной жизни Киева и интенсивного развития всей деятельности училища, в частности на базе которого в 1913 г. создана консерватория.

В 1914 г. на должность директора был назначен Рейнгольд Морицевич Глиэр, в то время уже известный композитор, который своей деятельностью подготовил коллектив к объединению музыкального воспитания европейского типа с традициями украинской музыкальной педагогики, к чему стремился и классик украинской музыки Николай Лысенко.

С 1923-го по 1927-й гг. консерваторию/училище возглавлял Константин Николаевич Михайлов — выпускник Киевского музыкального училища 1907 г., основатель Киевской фортепьянной школы, представители которой стали яркими исполнителями и выдающимися педагогами. Среди них будущие преподаватели училища: Н.Кузьмин, Л.Шур, О.Орлова, С.Корн, М.Воскобойник, Ю.Голембиовский, А.Канерштейн.

В училище учились будущие корифеи отечественной музыкальной культуры — Георгий и Платон Майбороды, Ирина Масленникова, Павел Кармалюк, Павел Муравский, Нина Гончаренко, Элеонора Томм, Юлия Будницкая, Беба Притыкина, Николай Ризоль, Иван Журомский, Николай Гордийчук.

В 1944 г. директором был назначен выпускник училища, ученик Г.Веревки Петр Сука.

А в 1956 г. Киевскому музыкальному училищу присвоено имя Рейнгольда Глиэра. Композитор родился в Киеве, жил на Бессарабке, на улице Бассейной, при крещении получил имя Эрнест. Будущего гения с первых лет жизни невероятным магнетизмом влекла музыка, эту страсть Гольдика разделяла и поддерживала сестричка Цецилш (Цеся), она вдохновляла, радовала малыша игрой на фортепиано, учила музыке, а мальчик упорно мечтал о карьере скрипача. "Чтобы стать красивым, надо стараться стать идеально красивым", — сохранились записи Глиэра в зрелости.

С 14 лет композитор писал небольшие пьесы для фортепиано, виолончели, скрипки. Во время учебы Рейнгольд создал с одноклассниками-композиторами струнный квартет.

Как-то Глиэр побывал на концерте П.Чайковского. Опьяневший от эмоций, от невероятной музыки, юноша твердо решает стать композитором. Библиографы сохранили записи Глиэра: "Если хочешь глубокие чувства передать в искусстве, надо иметь сильный ум. Чем сильнее ум, тем ярче можно передать то, что делается в душе".

Настойчивая работа над собой, самосовершенствование и изучение языков ускорили "золотой" карьерный рост Глиэра, который горел музыкой и умел "зажигать" сердца других. В студенческие годы композитор дружил со многими будущими классиками, среди которых С.Рахманинов и А.Скрябин.

В 1900 г. Р.Глиэр окончил с отличием консерваторию, дипломная работа — одноактная оратория "Земля и небо" на стихи Дж. Байрона. Работал преподавателем, в 1904 г. встретил любовь и женился на своей ученице Марии Ренквист, с которой со временем у них было пятеро детей.

В июле 1909 г. в Киеве Глиэр был в роли дирижера Первой симфонии на эстраде в Городском саду. В 40 лет композитор стал директором консерватории. Музыкальную жизнь Киева Глиэр "разбудил" и не переставал удивлять почитателей изысканными концертами и художественными проектами с участием друзей — известных музыкантов.

В Киеве Глиэр создает симфоническую поэму "Подражание Иезекиилю", пишет музыку к спектаклям "Иван Гус", "Гайдамака" под влиянием поэзии Тараса Шевченко. 82 года бурной жизни композитора были тесно связаны с Украиной, где бы он ни жил. В творчестве мэтра — свыше 500 разножанровых произведений, среди которых: балеты — "Красный мак", "Медный всадник"; оперы — "Шахсенем", "Лейли и Меджнун", "Гюльсара"; более 20 симфонических композиций.

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В 2013 г. институт признан лидером среди вузов культуры и искусств Украины, а в 2015 г. он стал обладателем Гран-при (в номинации "Университет года музыкального направления") на І Международной профессионально-специализированной выставке "Образование в Украине. Образование за границей". Учебное заведение имеет структурные подразделения начального, среднего и высшего музыкального образования: студия КИМ им. Р.Глиэра, колледж и факультет музыкального искусства, в котором осуществляется подготовка специалистов І–IV уровней аккредитации по 10 специализациям.

150-летие — главное художественное событие 2018 г. в Украине. В рамках празднования юбилея КИМ им. Р.Глиэра запланировал годовой цикл мероприятий, среди которых ХХІІІ Фестиваль искусств "Шевченковский март".Кульминацией фестиваля 28 марта 2018 г. на сцене Колонного зала им. Н.Лысенко Национальной филармонии Украины является творческий отчет солистов и творческих коллективов КИМ им. Р.Глиэра.

Празднование будет продолжаться в течение 2018 г.: ХІІ Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица, в Национальном дворце искусств "Украина" пройдет звездный карнавал с участием выпускников и студентов КИМ им. Р.Глиэра, среди которых — известные артисты и творческие коллективы КИМ им. Р.Глиэра, руководитель проекта — народный артист Украины, профессор Александр Злотник. В Национальной опере Украины им. Т.Шевченко состоится юбилейный концерт с участием звезд академического искусства и творческих коллективов КИМ им. Р.Глиэра: это Лилия Гревцова, Александр Дяченко, Анатолий Кочерга, Людмила Монастырская, Анатолий Соловьяненко, Тарас Штонда, Николай Дядюра, Петр Чуприна, Вероника Коваль, Сергей Коротенко, Женский хор КИМ им. Р.Глиэра (художественный руководитель — народная артистка Украины Галина Горбатенко), Симфонический оркестр КИМ им. Р.Глиэра (художественный руководитель — Виталий Протасов).

Ректор института — профессор, народный артист Украины Александр Злотник отмечает: "Культурно-образовательная и творческая деятельность преподавателей и студентов института является неотъемлемой составляющей процесса сохранения и развития отечественных культурных традиций как основы интеграции страны в мировое художественное пространство. Мы, глиэровцы, считаем своей почетной миссией воспроизведение, обновление, развитие отечественных художественных традиций, поиск новых подходов к их осмыслению и восприятию. Международная деятельность института в течение последних десятилетий существенным образом активизировалась и сейчас осуществляется в разнообразных формах, содействующих поиску новых путей сотрудничества в практической сфере, обмену опытом и творческими идеями между украинскими и зарубежными музыкантами, учебными заведениями, дипломатическими представительствами, общественными фондами и организациями".