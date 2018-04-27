Украинский театр в Одессе: вера и "майна!"

Новый руководитель Одесского украинского театра им. В.Васылько — Юлия Пивоварова — рассказала о проблемах реконструкции одного из старейших театральных зданий, а также о важности и априорности украинского театрального центра на юге страны.

Издали здание знаменитого украинского театра по улице Пастера,15 напоминает корабль-призрак из американских фильмов ужасов. Старинный дом, плотно окутанный строительной сеткой, вроде медленно расползается по швам. И крикливые афиши залетных антреприз на этой сетке (на фасаде) — как знак иной беспечной и веселой жизни.

Здание театра одесситы иногда называют "театром Сибирякова": это памятка культурной жизни города. Еще в 1903-м этот храм был возведен на средства антрепренера А.Сибирякова: оный мечтал создать собственный театр для одной из драматических трупп.

Как говорится, "прошли годы", но я не уверен, что фасад здания познал серьезную работу реставраторов. Во всяком случае, в последние годы внешний облик театра — позорная страница для властей разных мастей: от центральных до местных.

Декларации об "украинизации" — под любые выборные гонки — всегда готовы. Привести в надлежащий вид, собственно говоря, один из главных центров украинской культуры в Одессе — до этого руки не доходят.

Между тем, несмотря на призрачную и пугающую внешнюю одежку, театр живет жизнью интересной и творческой. В последние десятилетия он славен спектаклями Дмитрия Богомазова, Владислава Троицкого.

В этот театр, можно сказать, вложил душу режиссер Игорь Равицкий, который от нас недавно безвременно ушел. Сегодня на сцене театра вызывают неподдельный интерес одесситов и даже театралов из других городов оригинальные авторские спектакли режиссера Ивана Урывского (его недавняя премьера по мотивам гоголевской "Женитьбы", на мой вкус, — одна из ярких и концептуальных сценических историй последних сезонов).

Буквально недавно, после всех конкурсных эпопей, должность директора —художественного руководителя в этом же театре заняла Юлия Пивоварова, молодая эффектная женщина, прежде здесь работавшая, отстаивающая и сохранение лучших традиций, и развитие новых экспериментальных направлений.

Но, естественно, прежде чем реализовать экспериментальные проекты, новому руководителю не менее важно вернуть театру приличный внешний вид. Ведь встречают-то, как говорится, по одежке, а воспринимают по художественному уровню спектакля.

Юлия Пивоварова

— Юлия Анатолиевна, если говорить о трагическом состоянии фасада, то существует ли хотя бы виртуальная "цифра бюджета", которая определяет, сколько нужно денег, чтобы все это несчастье привести в нормальный вид?

— Пожалуй, точной цифры не скажет никто. Еще на период 2012 года, с учетом определенного курса доллара, речь шла примерно о 60 миллионах гривен. Но это только внешняя часть, фасад. Без учета начинки театра.

Были (и есть) компании, которые этим занимались, занимаются. Что-то делали, что-то не успели сделать. Деньги либо выделялись, либо уходили в никуда.

Хорошо, что этот фасад хотя бы "законсервировали", не дали окончательно разрушиться. Но театр нуждается не только в обновлении фасада, нужно приводить в порядок зрительный зал. Вы же видели этот потолок!

И то, что наш театр сможет сделать собственными силами, то он и будет делать: фойе, кассовый зал.

Но, разумеется, на весь колоссальный объем работ наших внутренних сил не хватит. Вот, например, в театре у нас проблема со звуком. Нужны колонки, гарнитура. К счастью, удалось договориться с одной серьезной компанией, которая прежде очень помогла в техническом плане Киевскому театру на Подоле. Поэтому надеюсь на продолжение сотрудничества с ними — уже в Одессе.

При этом на сегодняшний день в украинском театре Одессы техническое обеспечение не худшее в городе. Худшее, пожалуй, только в Театре юного зрителя.

Но поскольку театр — искусство современное, динамичное, технологичное, то, естественно, многое нужно менять и обновлять.

— Если говорить о таком понятии как "политическая воля" в преломлении на вашу (и нашу) театральную ситуацию, то что конкретно и кто конкретно может решить, чтобы украинский театр в Одессе, прости Господи, не рассыпался?

— Многое, конечно, исходит от нашего собственника — Одесской областной рады. К нам недавно приезжала вице-губернатор. И мы подробно говорили на все эти темы. Надеюсь, диалог с властью будет продолжен. Поскольку, тут я с вами совершенно согласна, успешный украинский театр в Одессе — это и художественный аспект, и творческий, и социальный, но это еще и аспект политический в нашем теперешнем контексте.

— Одесса — город не бедный, как мне кажется. Насколько реально привлечь частный бизнес, меценатов к официальному статусному спонсорству, к структуре наподобие "наблюдательного совета"?

— Будем пытаться. Но я честно скажу: пока не вижу огромного желания бизнеса помогать театру, реанимировать его.

Конечно, никого не удивляет, что тот или иной бизнесмен может просиживать в одном из одесских ресторанов тысячу долларов за вечер. Но сильно удивимся, если бизнесмены придут с "тысячами" ради одного театра. Впрочем, есть разные люди. Думающие, понимающие, осознающие важность украинского культурного центра, коим и является наш театр в Южной Пальмире. Работаем с народными депутатами. Работаем со всеми, кто болеет за театр.

— Сколько человек в штате

театра?

— 223.

— А творческих сколько?

— Актерский состав — 56 человек.

— Театр Васылько — музыкально-драматический, исповедующий концепцию музыки и драмы.

— Да, эта традиция есть. Планируем ставить музыкальные спектакли. И мощный оркестр должен быть задействован в ряде постановок.

— А вот как украинскому музыкально-драматическому соревноваться на одной территории, обнесенной строительными сетками, с ордой киевских антреприз, которые буквально осаждают ваше помещение?

— Мне кажется, с ними вообще не надо соревноваться. У них — свое, у нас — свое. Естественно, киевские антрепризы могут позволить себе достаточно агрессивную рекламу, для этого есть бюджеты. Репертуарный театр, увы, себе такого позволить не может.

С другой стороны, мне кажется, что зритель должен "вестись" не только на агрессивность рекламы, зритель должен сам находить свой театр, должен покупать туда билет, должен снова и снова возвращаться к нам. И важны не только дешевые распроданные билеты, но и дорогие билеты в партере, которые востребованы теми же театралами.

— Вы уже ввели технологию онлайн-продажи билетов?

— Недавно. Пока это работает у нас только месяц. Но по опыту Театра юного зрителя могу сказать, что за короткий период динамика онлайн-продаж выросла на 60 процентов. Это много. Полагаю, такая же ситуация будет и у нас.

И еще я считаю, что билеты в украинский театр не нужно как-то специально "удешевлять". Недавно мы подняли цены на билеты. И ничего не произошло, меньше покупать не стали.

— А какие ценовые "вилки" были здесь до подорожания?

— Верхняя шкала — 160 гривен, нижняя шкала — 5 гривен.

— В Киеве таких цен нет. И зрители испугались бы дешевизны.

— Естественно, резких повышений цен не будет. Нужно все учитывать, нужно понимать платежеспособность зрителя. Но и унижать театр смешными ценами на билеты тоже нельзя.

Вот, например, у нас есть успешный спектакль, который играем в формате "сцена на сцене", это "Тени забытых предков" М.Коцюбинского. Прежде цена билета была

60 гривен. Подняли до 150. Ситуация не изменилась: спектакль как шел на аншлагах, так и идет.

— От киевских театральных снобов порою слышу, мол, в Одессе очень плохо относятся к украинскому языку в театральных постановках. Дескать, язык не принимают категорически.

— Говорить могут все что угодно. Но вы же видели зал на премьерном спектакле "Одруження" — украинский язык, украинская атмосфера. Когда-то моя приятельница попала в этом театре на спектакль Влада Троицкого "Украинский Декамерон". Она вообще не понимала украинский язык. Но после спектакля благодарила, была счастлива, прекрасно приняла постановку и поняла язык. Ходят же в Одессе в кинотеатры, а все фильмы — на украинском языке.

Так что я не вижу проблемы. Кому нужно прийти, тот придет. И за своего зрителя будем бороться.

— А как бороться за зрителя, который приезжает в Одессу только отдохнуть, расслабиться? Сильно ли ему нужны в этот период философские спектакли Богомазова и метафоричные постановки Урывского?

— Туристический бум — летний период. Но я вообще не вижу проблем в том, что есть спектакли "для развлечения", а есть для работы души и ума. Вижу проблему в ином — вот у нас во дворе уже десять лет благополучно заморожена система кондиционирования. А летом в зале духота невероятная, просто нечем дышать. Поэтому если удастся запустить систему кондиционирования, то, поверьте, в летний отпускной период театр будет переполнен — на разных спектаклях разных режиссеров.

— Сегодня столичные продюсеры, кастинг-директора ищут интересных артистов в малых и больших городах Украины. Потому что некоторых киевских артистов уже хочется отправить из телевизора в длительный и неоплачиваемый отпуск. Из вашей труппы многие актеры навострили лыжи — на столицу, в сериалы?

— Прекрасно понимаю, что артистам нужно зарабатывать, поэтому и приходится так выстраивать репертуар, чтобы и театру было удобно, и актеру комфортно. Во многих кинопроектах занят наш ведущий актер Яков Кучеревский. У него много съемок. Но он в этом плане удивительный и порядочный человек, потому что после всех съемок к 16.00 он приходит, например, на репетицию спектакля "Гамлет", за который отвечает. Проводит репетицию, а вечером выходит и блистательно играет Гамлета.

Конечно, есть разные артисты. Есть такие, кто ждет случая, чтобы уйти в кино, а театр — явление временное. Но есть и такие как Кучеревский, как иные, для которых театр, без преувеличения, — дом и смысл жизни.

— Какая зарплата у начинающего артиста в одесском театре?

— Зарплата низкая. Например, артисты второй категории даже с академической надбавкой получают около 3 тысяч гривен на руки. Артисты со званиями — выше.

— Как относитесь к званиям? Это нужно? Или это нужно давно отменить?

— Поскольку у актеров есть потребность в государственном признании их творческих заслуг, то в настоящее время пусть это будет так, как есть. Возникнут новые формы поощрения и поддержки, значит, будем говорить о них.

— Еще год назад активно говорили о реформах в театре. Сейчас как-то все поутихло, все идет своим чередом. Вы почувствовали реальность каких-либо изменений, скажем, в связи с внедрением контрактной системы?

— На мой взгляд, это полезно. Потому что позволяет упорядочить систему самого театра. Чтобы нужные в творческом процессе люди были в этом театре, чтобы никто не занимал их места, чтобы эти ставки не делили на двоих.

— А как относитесь к совмещению вашей теперешней должности директор —худрук?

— Разумеется, иногда возникает диссонанс, когда нужно разговаривать с режиссером о тонких материях, а затем решать строительные или сантехнические проблемы. В этом и есть раздвоение, иногда ненормальная ситуация. В нашем театре был пример, когда Игорь Николаевич Равицкий и Валентина Михайловна Прокопенко эффективно работали, тесно сотрудничали.

Но есть примеры, когда худрук и директор — как кошка с собакой. Такое тоже бывает.

Поэтому, на мой взгляд, идеальной системы искать, может быть, и не нужно. А нужно подходить к каждому театру с "индивидуальными" мерками. В одном театре может сработаться тандем директор — худрук. В другом — и один человек может реализовать как творческую, так и экономическую программу. Хотя, естественно, все это довольно тяжело, времени эта работа съедает немерено.

— Если говорить о перспективах нового сезона, то каким он мог бы быть?

— Будем восстанавливать старые спектакли. В том числе и прекрасные постановки Дмитрия Богомазова. Будет много новых запусков на большой, на малой сценах. Уже сегодня начал работу над интересным проектом режиссер Стас Жирков, один из лидеров молодой украинской режиссуры. Надеюсь, со временем будет у нас и постановка Тамары Труновой, талантливого режиссера, глубокого человека. Есть интересные идеи у нашего режиссера Ивана Урывского, которые он непременно реализует. Надеюсь, будут и гастроли, и фестивали.

— А кто ваш зритель сегодня — в этом "мире" и в этом городе?

— Ну, он достаточно разный, этот зритель. Есть те, которые очень любят традиционную украинскую классику в нашем театре. Есть те, кто "на ура" воспринимает сценические поиски Урывского. И у среднего поколения, и у молодежи есть свои представления о театре, согласно их мировосприятию.

Потому и театр должен предлагать разные направления, но при этом желательно не впадать в крайнюю стилистическую эклектику.

— Насколько верно предположение, что Игорь Николаевич Равицкий не выдержал в свое время роковых конкурсных испытаний-соревнований, и это впоследствии негативно отразилось на его здоровье, ускорило его уход… Об этом можно говорить?

— Пожалуй, можно… Игорь Николаевич был абсолютно творческим человеком. И для него столкновение с миром жесткой, а то и беспардонной конкурсной системы было чем-то ужасным. Именно это его и убило. Это стало для него болезненным шоком.

Он был прекрасным художественным руководителем, он привлек в этот театр многих замечательных режиссеров.

— На очередном конкурсном этапе, как я понимаю, он просто отказался от борьбы за руководящее место в театре, потому что уже не было сил?

— Он понимал, что я могу выдержать определенный этап этой борьбы и смогу оградить его от ужаса, чтобы он мог заниматься только творчеством.

И мы с ним планировали это сделать.

На самом деле, от того, что его должность обрела бы новую формулировку — "главный режиссер", ничего бы ни поменялось. И он продолжал бы художественную линию театра.

Но случилось ужасное… И, увы, во многом с ним мы так и не успели договорить.

Я всегда восхищалась им, его семьей, взаимоуважением, которое испытывали друг к другу он и его супруга актриса Ольга Равицкая.

Сегодня Ольга взяла на себя творческую ответственность за спектакли Игоря Николаевича. И я уверена, что с этими спектаклями все будет хорошо. Ребята к ней относятся трепетно, с уважением. Она великолепная актриса.

— Чего ждать региональному театру от центральной власти, которая на самом деле от вас довольно далеко и довольно редко приезжает к вам из Киева?

— Чего ждать? Приедут — будет хорошо. Поддержат — будет прекрасно. Ведь в Одессе действительно очень хороший театр. Но и он должен перестать вариться в собственном соку и выйти на некую новую орбиту в театральном мире Украины. Мы должны приглашать, выезжать, заявлять о себе. И кроме нас самих этого никто не сделает.