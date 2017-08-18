Украинский художник рисует огнем Джоконду и Трампа

Пирография — рисунок огнем. Эта техника широко применяется в декоративно-прикладном искусстве и художественной графике. Украинский художник Богдан Пылыпив в этом направлении стал довольно успешным художником. Его работы вызвали широкий резонанс, в частности в 2013-м, в Польше, в рамках успешной выставки "Красота, создаваемая огнем".

Огненная галерея Богдана Пылыпива — весьма разнообразна и колоритна. Здесь есть на кого посмотреть. Мистические образы, пирографическая версия "Джоконды" Леонардо да Винчи. Есть даже портрет президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Богдан Пылыпив

— Богдан, сейчас вы начали работу над циклом портретов руководителей разных государств, которые так или иначе поддерживают Украину в нынешние сложные времена. Кто уже сегодня есть в этой огненной галерее?

— Прежде всего, это президент США — Дональд Трамп. Его портрет я делал особенно долго. Кто бы что ни говорил об этой фигуре, он все равно войдет в историю с имиджем незаурядного политика, волевого и смелого.

Мне он нравится тем, что ломает стереотипы, царящие в Западной Европе, которая давно засиделась на теплой печи.

Что ей до соседей, до агрессии? Вместо того, чтобы поощрять африканцев бежать в Европу, могли бы прекратить войну на те же деньги, помочь обездоленным странам наладить мир. И хотя это два мира, их мир для них — самый дорогой. Почему бы не вернуть им покой?

Еще я думаю над художественным образом Джона Маккейна. Потому что я ему верю. Он производит впечатление честного человека. Нашим руководителям следовало бы поучиться у него последовательности и настойчивости.

Также в списке "огненных портретов" — премьер Канады Джастин Трюдо. Это государство много хорошего делает для Украины.

Сложно мне работалось над портретом премьер-министра ОАЭ, шейха Дубая. В этой стране хотят, чтобы люди жили лучше сейчас, а не в будущем. Для меня она — страна современной сказки. Это образец, как надо строить государство для людей. Пусть там у шейхов и есть миллиарды, но ведь и люди не бедствуют.

На одном дыхании мне дался портрет президента Польши Анджея Дуды. Я долго искал ключ к выражению лица и таки нашел.

На очереди — президент Литвы Даля Грибаускайте. А также федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Хотя в последнее время она ведет малопонятную политику относительно Украины.

— А из украинских деятелей кто будет в вашей огненной галерее?

— Наверное еще нет того президента, которого хотел бы нарисовать "огнем". А я вот портрет кардинала Любомира Гузара уже вынашиваю. Глубоко уважаю эту неординарную личность — апостола совести и чести.

— Богдан, а что вас побудило именно к пирографии?

— Однажды я получил из Польши заказ на копию картины одного из известных западноевропейских художников. Довольно серьезная работа побуждала кардинально изменить подход к технике пирографии. Кажется, справился хорошо. Можно сказать, поверил в себя. Тогда и возникло желание серьезно заниматься пирографией, попробовать раскрыть больше возможностей в самой технике выжигания на деревянных плоскостях, перейти грань от прикладного искусства к более образному, более глубокому, художественному…

В США мастер-пирограф Джулия Бендер в своих работах связывает природный узор материала с выжигаемыми образами. Это оригинально и вместе с тем экономит время.

У меня другая техника, свои секреты. Создаю пейзажи, копии работ мировых мастеров, портреты политиков, государственных деятелей. В арсенале — Джоконда Леонардо да Винчи, портреты Ивана Павла II, копии работ Рембранта, Себастьяно Кончи, произведения на библейскую тематику и т.п.

"Лошадь среди цветов"

— Когда создаете свои версии картин на основе произведений великих авторов, безусловно, возникает волнение, возможно, даже смятение?

— Да, каждый раз переживаю, поэтому заранее готовлюсь, изучаю дополнительный материал. Здесь нужны хорошие способности и опыт.

— А какова, собственно, технология вашей деятельности? Это ежедневная скрупулезная работа? Или у вас возникает определенное вдохновение, когда стоит выложить душу и мысль на дереве — через огонь?

— С этой малоизвестной в мире техникой — пирографией — я уже на "ты". Экспериментирую. А потому пробую представить что-то новое — цветную пирографию. Сложно, однако стоит внимания. Думаю, эти работы особенные, их надо видеть не на фотографии.

— А помните свою первую выставку?

— Конечно. Первой была персональная выставка в Львовском университете. Там не было и мысли о пирографии. Ведь именно в такой малоизвестной технике, очень кропотливой, как ни в какой другой, нужны лаконизм, утонченность, глубина выражения, чистота и четкость штрихов.

Пришлось много поработать, чтобы получить сегодня четко выписанные огненным пером сюжеты, образы. Все как в литографии. Гармония тонких и насыщенных штрихов. Глубина и четкость, лаконизм и особая выразительность. Ни с чем не сравнишь. Вместе с тем оставляю место для игры тенью, глубиной насыщенности, нестандартной композицией. Общий же фон, как правило, покрываю канвой штрихов, линий, которые иллюзорно воспринимаются, как тонированное под сепию полотно, шелк.

Бывало, что мои изделия пропадали с выставок. Я сердился и старался сделать что-то лучше, не повторяясь.

"Изгнанные из Рая. Адам и Ева"

Только в октябре 2013-го у меня состоялась первая персональная выставка в Польше. Затем — приглашение экспонировать свои работы на международных ярмарках-продажах арабских скакунов в Янов-Подляске и вернисаж произведений, написанных "огнем" в Выставочном зале участка "Охота" (Варшава, 2015 г.)

***

Богдан Пылыпив интересен не только своими "огненными работами", у него довольно интересная биография. После окончания школы учился станковой живописи. В армии служил химиком-дозиметристом. Затем подался на журналистику в Львовский госуниверситет. Там ему очень помогала искусствовед Кристина Саноцкая. Она познакомила его с замечательным мастером кисти Владимиром Патыком, который оказал большое влияние на Богдана. Мастер говорил: "Богдан, а что ты палишь всеми патронами? Стрельни двумя-тремя. Чем проще будет работа, тем она интереснее". Эти и другие уроки для художника стали самыми важными. Со временем Богдан уехал на родину, на Бойковщину. Работал в районной газете "Червона долина". Также совершенствовал мастерство в прикладном искусстве. Говорит: "Хотел больше чем обычное выжигание". Сам подбирал дерево, сам шлифовал, сам готовил рамы. Особые полотна из липы, кедра стали полем его творчества. Над ними работал днями и ночами. Участвовал в областных выставках. В 1990-е судьба забросила художника в Италию. Тогда он был не согласен с политикой Кучмы и говорил: "Лучше батрачить!". В Италии не только занимался мебелью и сбором оливок, но часто приходил в Святую Софию в Риме. Также засиживался в библиотеке. Писал, рисовал, редактировал — ночами. Уже когда вернулся в Украину, то упорядочил и иллюстрировал двухтомник антологии творчества трудовых мигрантов "Світло на чужих стежках" и сборник поэзии заробитчанок "Журавлині ключі".

***

— Богдан, в свое время вы были в Германии. Чем там занимались?

— В городе Йена реставрировал старые художественные полотна. С работой помог знакомый немец. Сначала ходили по барам и кафе, искали работу. Однажды в одном из них ради шутки на салфетке нарисовал дружеский шарж хозяина заведения. Тому так понравилось, что предложил поработать. Не получилось там, правда. Нашли работу у другого, который предложил отреставрировать старое художественное полотно из его частной коллекции.

Это было что-то с чем-то… Теоретически о реставрации знал, но практически этим никогда не занимался. К счастью, фортуна была на моей стороне. Работал я медленно, по "пять сантиметров" каждый день. Хозяин приходил и наблюдал за мной, все время повторял: "Плачу тебе хорошо, потому не торопись. Испортишь — заплатишь. Хорошая работа должна выполняться качественно".

— Думали ли вы над тем, чтобы популяризировать в Украине графическую технику "огнем"? Например, преподавать новый предмет в университете?

— Не задумывался о преподавании. Хотя и не отказался бы. Возможно, следует готовить учебник.

— Впрочем, о вас только недавно заговорили в Украине.

— Заговорили только потому, что мне представилась возможность показать свои произведения за границей, в частности в Польше. Этим обязан основателю и издателю "Кур'єра Галіційського" Мирославу Ровицкому.

В конце концов, многие мои работы сейчас находятся в частных коллекциях ценителей из США, России, Германии, Польши. Имя нужно зарабатывать настойчивым трудом.

Я это и делаю — с Божьей помощью, каждый день, не жалея ночей.