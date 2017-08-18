"Три товарища" на родине корифеев украинского театра

Объявлена программа мероприятий Первого Национального художественного фестиваля "Кропивницкий", который состоится на родине корифеев украинского театра с 29 августа по 3 сентября.

Информация о проекте появилась еще весной 2017 г. Новый фестиваль представил лично министр культуры Украины Евгений Нищук. Сейчас стало известно о жанровом разнообразии "Кропивницкого-2017" и о специальных программах в рамках форума.

"Культура во время испытаний" — слоган феста. Ведь и новорожденный проект проходит определенные испытания, двигаясь к пилотному старту. Уже известно, что фестиваль объединит разные направления: музыкальную программу, визуальное искусство, театральное искусство, программу кино. Кроме того, на форуме — круглые столы, мастер-классы, лаборатории, дискуссионный клуб.

Символичным прологом "Кропивницкого" 29 сентября станет легендарный спектакль Ивано-Франковского театра имени И.Франко "Нація", по мотивам произведений Марии Матиос (режиссер Ростислав Держипильский). В этот же день пролога — проекты "Театра переселенца", пленэр художников, концерт в филармонии.

30 августа — громкий проект от Влада Троицкого, композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко "IYOV". Это "опера для препарированного рояля, ударных, виолончели и солистов".

В среду, 30-го, жители и гости Кропивницкого также станут участниками театрального шествия, который инициирует Львовский театр "Воскресіння".

Позже на Театральной площади — церемония официального открытия "Кропивницкого".

Следующие дни также подарят много ярких событий. В частности, театральная программа представляет: спектакль Ярослава Федоришина "Іфігенія в Авліді" (Львовский театр "Воскресіння"), современную версию классической пьесы Ивана Карпенко-Карого "Безталанна" — "Хто винен?" (режиссер Антон Меженин, Сумской театр имени М.Щепкина).

Из Одессы в Кропивницкий приедет "Театр на Чайной" со своим "Странным спектаклем" по пьесам Дэвида Айвза. А из Львова — Национальный театр имени Марии Заньковецкой с "Катериною" Тараса Шевченко (режиссер Богдан Ревкевич). Шевченковская тема также в уличном спектакле Львовского театра "Воскресіння" — "Сни за Кобзарем".

1 сентября на сцене областного театра имени М.Кропивницкого — один из ярчайших звездных дуэтов Украины: Стас Боклан и Алексей Вертинский — в спектакле Молодого театра "Загадкові варіації".

Новые театральные формы на фестивале представляют киевский Postplay Театр — междисциплинарный спектакль "Черный снег" от Яны и Дена Гуменных; "Театр переселенца" покажет документальный спектакль Алика Сардаряна "Товар".

Столичные "Золотые ворота" представляют в рамках "Кропивницкого" сразу два громких театральных хита: 2 сентября — "Слава Героям" (общий проект с Ивано-Франковским театром им. И.Франко, режиссер Стас Жирков); 3 сентября — "Украдене щастя" (этот спектакль — лауреат театральной премии "Зеркало сцены", режиссер Иван Урывский).

Из Херсона в Кропивницкий приедет "Баба Пріся" (известную пьесу поставил в Театре имени Н.Кулиша сам автор — Павел Арье).

Изюминка "Кропивницкого" — "Киев Модерн Балет" под управлением Раду Поклитару: 2 сентября на фестивале покажут новый балет "Вверх по реке".

3 сентября, в вечер закрытия фестиваля, — еще один хит, на этот раз от Национального театра имени И.Франко: "Три товариші" Эриха Марии Ремарка в постановке Юрия Одинокого (в главных ролях Евгений Нищук, Андрей Романий, Александр Печериця, Анжелика Савченко).

ft.org.ua Сцена из спектакля "Три товариші"

Украинский музыкальный контент "Кропивницкого" — популярные украинские группы, актуальные исполнители: ШАБЛЯ, LUIKU, Тарута, RIFFMASTER, КРИХІТКА, ПРАВИЦЯ (VRODA), ТАРТАК, ТЕЛЬНЮК: сестры, MAXIMA, СЕРГЕЙ ЖАДАН И "СОБАКИ", KOZAK SYSTEM, NAVKOLO KOLA, ATMASFERA, КАТЯ CHILLY GROUP, FAMILIA PERKALABA, KAZKA, VIVIENNE MORT, LAMA (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), АЛЬОША.

Идея Национального фестиваля "Кропивницкий" — Александр Горбунов, продюсер — Сергей Проскурня, главный режиссер — Сергей Компаниец.

По словам Сергея Компанийца, "на фестивале планируется не только большое количество площадок на открытом воздухе, будет также карнавальное действо, которое символически объединит главные локации фестиваля, создаст в центре города необходимое культурное пространство". Одна из сверхзадач фестиваля — утвердить ребрендинг названия города, собственно "Кропивницкий". Напомнив горожанам и гостям, что эта земля взрастила истинных гениев сцены — корифеев украинского театра.