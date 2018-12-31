Трамвай "Успех"-2018

Собственно говоря, "Успех" — это не только одноименный роман Лиона Фейхтвангера или какая-нибудь омонимичная деревушка в Башкортостане, а энергетический всплеск, ареал интереса к личности.

Под занавес 2018-го разные СМИ традиционно ищут всевозможные формы "итогов года", в частности и в сфере культуры. ZN.UA как раз и предлагает формат культурных итогов как взгляд на успех. Это и отдельные успешные личности в различных культсферах, и успешные проекты, и даже влиятельные украинские культурные институции.

Мы попросили уважаемых экспертов (критиков, журналистов) предложить свои версии успешных и успешного в культуре — в 2018-м — хотя бы в пределах нескольких позиций (поскольку нельзя объять необъятное). И поскольку эксперты — люди профессиональные, то их выбор более чем объективен и реален.

Ну и еще несколько слов об успехе, уж коль затронута эта тема накануне Нового года.

Разные мнения и комментарии об успехе (как авторские, так и редакционные) объединяет одна шапка — это парафраз на тему известного эссе Теннесси Уильямса "Трамвай "Успех". В своем тексте великий американский драматург безо всякой эйфории и даже порою без оптимизма размышляет о мучительном пути к этому самому "успеху". Вот он пишет: "Успех — это же не финансы, не обеспеченность, это не заработки на горе…". Он же: "Что нужно художнику (для успеха)? Всепоглощающий интерес к людям и их делам, а еще доля сострадания…". И как бы резюмируя свои рефлексии на заданную тему, Уильямс пишет: "Душевная чистота — это единственный вид успеха, который нужен человеку". И в темные, и в светлые времена, и накануне праздника, и в будни подобная чистота — действительно дефицитный успех и самый дорогой подарок.

Жизнь прекрасного

Известный украинский арт-критик Константин Дорошенко предлагает свою версию успешных персон и событий уходящего года в сфере прекрасного, в сфере современного искусства. И каждая позиция — интересная, стоящая внимания. Итак…

Киевский Центр визуальной культуры (директор — преподаватель НаУКМА Василий Черепанин) получил награду Премии им. Игора Забеля в области культуры и теории за 2018 г. Премия носит имя словенского куратора, историка и теоретика современного искусства и присуждается раз в два года кураторам и критикам за выдающиеся достижения в развитии и исследовании визуальной культуры и современного искусства в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.

Кураторы Алиса Ложкина и Константин Акинша при поддержке Zenko Foundation представили в Музее Людвига масштабную выставку украинского современного искусства "Перманентная революция". Она не только стала мощным проявлением культурной дипломатии в разгар ухудшения украино-венгерских отношений, но и была номинирована на международную премию Global Fine Art Awards, результаты которой будут объявлены в марте 2019 г.

Художник Владимир Кузнецов при поддержке общественных активистов стал автором эффектного и одновременно цивилизованного художественно-исторического комментария к произведению советского монументального искусства, изобразив трещину на Арке дружбы народов в Киеве. Цель акции "Трещина дружбы" — привлечь внимание к судьбам граждан Украины, заключенных в России по политическим мотивам.

Василий Артюшенко, ZN.UA Александр Ройтбурд

Художник и куратор Александр Ройтбурд вопреки саботажу части депутатского корпуса Одесской облрады возглавил Одесский художественный музей, выиграв прежде конкурс на эту должность. Кипучая энергия Ройтбурда-организатора и коммуникатора сделали ОХМ одним из главных ньюсмейкеров в художественной жизни страны.

Анна Звягинцева победила на 5-м конкурсе Премии PinchukArtCentre для молодых (до 35 лет) украинских художников. Она получила 250 тыс. грн, месячную резиденцию "в мастерской международно признанного художника" (какого именно — общественности до сих пор не сообщили) и автоматически вошла в список номинантов основанной Виктором Пинчуком международной премии Future Generation Art Prize 2019.

Куратор Kyiv Art Week Евгений Березницкий продемонстрировал жизнеспособность своего детища. В этом году международная ярмарка прошла в третий раз, увеличила количество и расширила географию галерей-участниц, представила мощную культурно-просветительскую программу, практически на месяц превратив Киев в город, посвященный искусству. И не потерялась на фоне ажиотажа вокруг финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве.

Художница Жанна Кадырова, представленная Voloshyn Gallery на ярмарке PULSE Miami Beach, получила награду за перформанс-инсталляцию "Маркет" как лучший персональный проект форума. В проекте в образе постсоветской продавщицы Жанна продает на вес сделанные из бетона колбасы, фрукты и прочую снедь.

Азартная игра

По мнению наблюдателей, сегодня в Украине театральный бум. По версии театрального критика Анастасии Гайшенец, есть немало ярких сценических фигурантов такого вот бума. В частности тех, кто сделал 2018-й подлинно театральным годом в Украине.

Тамара Трунова — постановщик двух громких независимых театральных проектов: "Плохие дороги" по пьесе Натальи Ворожбит и "Номера" по пьесе Олега Сенцова. Оба спектакля — на "Сцене 6", оба имеют хорошую прессу, в основе постановок — более чем актуальные авторы и темы. В то же время Трунова не "прячется" за именитых авторов, а создает свой подлинно театральный мир, довольно смело вторгаясь в пространство авторских текстов. С учетом работы Тамары и в Театре на Левом берегу Днепра, и победы на премии "ГРА" (за лучший музыкальный проект), пожалуй, Трунова — один из бесспорных театральных лидеров 2018-го.

Тамара Трунова

Роман Грыгорив и Илья Разумейко в рамках музыкальной формации Nova Opera в 2018-м не уставали креативить и удивлять новыми идеями. В частности, одну из таких идей они реализовали вместе с театральным режиссером Ростиславом Держипильским на фестивале Portо-Franko (Ивано-Франковск). Эта футуристическая опера Aerophonia, собравшая на стадионе "Рух" тысячи зрителей-слушателей, потрясла воображение тем, что самолет аккомпанировал музыкантам. На глазах огромной аудитории возникало уникальное, доселе невиданное действо, которое, по мнению авторов, предполагало попытку создать историю человека и машины, создать синтез разных опер. В 2018 году опера-реквием IYOV, над которой работали композиторы, отмечена среди топ-10 лучших в мире.

Стас Жирков — один из самых активных украинских режиссеров своего поколения. Больше и чаще других ставит за рубежом. В 2018-м с успехом прошли три его премьеры в Беларуси и Германии. В Украине он также выпустил несколько важных для себя постановок — "Дівчинка з ведмедиком" в Театре на Подоле, "Вона його любила" в Одесском театре им. В.Василько. В родных "Золотых воротах" культовой любовью пользуется спектакль-дуэт "Калеки", в котором играют талантливые молодые актеры Богдан Буйлук и Владислав Онищенко, добавившие себе популярности участием в текущем "Х-факторе".

Дэн Гуменный активно развивал в 2018-м "PostPlayТеатр", который расположен на старом Подоле и притягивает к себе ценителей "критического театра", обращает внимание зрителей на некомфортные и болезненные темы. В этом году "PostPlayТеатр" и Дэн Гуменный немало сделали для того, чтобы в Киеве показал свои опальные и резонансные проекты московский "Театр.doc".

Антон Овчинников, по его же словам, стремится развивать и пропагандировать в Украине междисциплинарные формы: перформативные, сценические проекты, которые бы объединяли артистов разных жанров — визуального, театрального, танцевального, музыкального. Антон — перформер, хореограф, основатель международного фестиваля современного танцевального театра Zelyonka Fest. Основные проекты: Zelyonka FEST 2018 (16-22 апреля) - Центр Курбаса, Центр им Козловского, Малая Опера, ЦСИ ДАХ, 5 стран участников; общий сайт-специфик проект по мейд Уизерс (США) - перформативное исследования взаимодействия и взаимовлияния русской архитектуры и тела. На территории ВДНХ, июнь 2018; совместный проект с Питером Кайлом (США) - создание перформанса и цикл образовательных проектов совместно с университетами Украины (Харьков, Львов). Тур по четырем городам Украины - Киев - Львов - Херсон - Харьков. июль - август 2018.

Богдан Струтинский — глава Национального союза театральных деятелей Украины, руководитель Национального театра оперетты. Благодаря его энергии и усилиям в 2018-м удалось воплотить в жизнь давнюю мечту отечественных театралов о всеукраинской театральной премии. Эта премия обрела название — "ГРА". И в ноябре определила своих фаворитов за 2017-й. В это же время родной театр г-на Струтинского уже который сезон потрясает воображение кассовыми сборами, переполненными залами, новыми сценическими пространствами, экспериментальными направлениями (один из интересных экспериментов 2018-го — "Москалиця" по М.Матиос).

Роза Саркисян — главный режиссер Первого академического украинского театра для детей и юношества во Львове. В 2018-м критики оценили ее спектакли — "Психоз 4.48" (текст Сары Кейн) в Киевском театре "Актер" и "Прекрасные, прекрасные времена" на основе произведения Эльфриды Эллинек "За дверью", этот проект реализован во Львове. Роза активна как куратор и педагог. В этом году она активно участвовала в летней школе НСТДУ.

Оксана Черкашина — одна из самых ярких и харизматичных украинских актрис нового времени. Ее знают и любят в Харькове по спектаклям театра "Прекрасные цветы". Столичный зритель тоже оценил ее в нескольких работах последнего времени. В частности, в "Плохих дорогах" Тамары Труновой, где Оксана создала, пожалуй, один из наиболее впечатляющих женских образов этого проекта.

Вирляна Ткач — американский театральный режиссер с украинскими корнями (руководитель Yra Arts Group) вместе с коллегами подарила столице грандиозную выставку — "Курбас: Нові світи" в "Мистецькому Арсеналі". Проект раскрывает творческую лабораторию и насыщенный внутренний мир гениального украинского режиссера.

Иван Урывский в трех украинских городах — Одесса, Киев, Львов — поставил три резонансных спектакля, которые вроде бы "сшивают" Украину, ее театральное пространство. К его "Женитьбе", "Фрекен Юлии" и "Перехресним стежкам" достаточно большой интерес, о спектаклях активно пишут и спорят, отмечая удивительное образное мышление режиссера, его неудержимую фантазию и особую любовь к большой литературе. На "Перехресні стежки" в Львовском театре им. Леся Курбаса практически невозможно попасть: билеты разметают за несколько минут.

Андрей Бакиров. В 2018-м на этого режиссера награды сыпались как из рога изобилия — за спектакль "Вий. Докудрама" в Черниговском театре им. Т.Шевченко он получил театральную премию им. Леся Курбаса и премию "ГРА" за лучший драматический спектакль в Украине. В "Вие" на основе пьесы Наталии Ворожбит Бакиров увидел не только мистическую тьму украинской провинции, но и свет в конце тоннеля, а свет этот — вера в человека и в Бога.

Не жизнь, а KAZKA

По мнению музыкального критика Игоря Панасова, в 2018-м в отечественном шоу-бизнесе успех сопровождал многие проекты, некоторых артистов, судя хотя бы по переполненным залам столичного Дворца спорта, а также самым высоким строчкам в международных хит-парадах.

Если о международных хит-парадах, то сразу же понятно, о ком идет речь. Гиперуспех 2018-го — KAZKA — потому что песня "Плакала" стала международным хитом и хитом YouTube. Аудио этой композиции собрало на YouTube около 80 млн слушателей, а клип на песню — около 93 млн просмотров.

DZIDZIO — потому что проехали с огромным туром по Украине и собрали аншлаги.

Оля Полякова — потому что сделала неординарное масштабное шоу во Дворце спорта в Киеве и собрала полный зал.

The Hardkiss — потому что дали много аншлаговых концертов в десятках городов (в некоторых по 2–3 сразу) и впервые выступили в киевском Дворце спорта (был аншлаг).

NK — сольный проект Насти Каменских — потому что выдала два хита ("Тримай" и "Это моя ночь") и запела на испанском, что дает ей перспективу выхода на Запад.

"Пошлая Молли" — потому что это главная подростковая группа страны, безумными темпами набирающая популярность.

MONATIK — потому что сделал успешный дуэт "Глубоко" с Надей Дорофеевой, заполнял собой все больше и больше медиа-пространства, на лето 2019-го объявил сольник на НСК "Олимпийский".

Образцовые дома культуры

Члену совета Гильдии независимых театров Украины Елене Салате ZN.UA предлагает составить чарт самых успешных, по ее версии, украинских учреждений культуры, то есть тех "домов культуры", в которые стремились как ценители современного искусства, так и путешественники в поисках грантов на разные проекты.

По мнению г-жи Салаты, в этом году "Довженко-Центр" — пример успешного развития культурного центра нового формата. Руководитель центра — Иван Козленко. Учреждение разрабатывает разные направления своей деятельности, она касается различных видов и направлений современного искусства. То есть не только кино.

"Сцена 6" — в пространстве "Довженко-Центра" — общедоступная театральная площадка с инновационным содержанием, с открытыми возможностями для молодых режиссеров, драматургов, продюсеров. Именно здесь осуществляются успешные проекты Дикого театра. А недавно большое внимание на этой же площадке привлекли проекты Труновой — "Плохие дороги" и "Номера".

Музей истории города Киева — это прежде всего популяризация культуры среди широкой городской общественности, а также эффективная коммуникация со старшим поколением.

Национальный исторический музей — большая работа по развитию идентичной украинской памяти.

Промприбор. Реновация — гармоничный пример развития регионального культурного центра.

Украинский культурный фонд — старт прозрачной институционной поддержки культурных проектов. (Ремарка ZN.UA: действительно УКФ в этом году оказался самым влиятельным украинским "домом культуры", в который стремились попасть те, кто ищет финансовую поддержку и иногда ее находит; индекс цитируемости и влиятельности УКФ, несмотря на разноголосое медийное сопровождение деятельности фонда в 2018-м, считайте, "перекрыл" позиции Минкульта, ведь больше всего любят и вспоминают тех, у кого реальные деньги).

Pinchuk Art Centre — учреждение культуры, которое последовательно работает над развитием культурного образования детской и подростковой аудиторий. (Ремарка ZN.UA: несмотря на некоторую конкуренцию на территории учреждений культуры, которые занимаются современным искусством, Pinchuk Art Centre все-таки удерживает пальму первенства, к последним проектам интерес не угасает, международная репутация учреждения не тускнеет).

Семь человек киногода

Украинский кинокритик Лукьян Галкин называет людей, которые особенно повлияли на отечественный кинопроцесс в 2018-м и, бесспорно, были успешными игроками на кинополе.

Сергей Лозница. "Если Министерство иностранных дел Украины не может справиться с тем, чтобы рассказать всему миру о войне в Донбассе, это должны делать кинематографисты", — сказал Лозница на украинской премьере "Донбасса", который получил награду за лучшую режиссуру в каннской секции "Особый взгляд". Дополнительные комментарии здесь излишни.

Сергей Лозница

Ярослав Лодыгин. Амбициозное "Дикое поле" по роману "Ворошиловград" не оправдало прокатных ожиданий, но, возможно, подтолкнуло кинематографистов к экранизации украинской новой классики и подарило новый взгляд на культовое произведение Сергея Жадана.

Команда фестиваля "86". Выигрыш в конкурсе Минкультуры "Малые города — большие впечатления" обернулся для фестиваля кино и урбанистики "86" настоящим бюрократическим адом и требованием "отката". Но отвага команды, которая не пошла на это и выступила с многочисленными публичными заявлениями, закладывает основу для того, чтобы сделать государственную поддержку культурных инициатив более честной и прозрачной.

Марыся Никитюк. Темная эротическая драма "Когда падают деревья" была премьерой на Берлинале и стала одним из самых значимых и самых лучших кинособытий года.

Леонид Кантер. Выдающийся режиссер трагически рано ушел из жизни, оставив по себе "Миф" — документальную историю Василия Слипака, солиста Парижской национальной оперы, который погиб в боевых действиях на Востоке Украины.

Денис Иванов. Дистрибьюторской компании Arthouse Traffic, которую возглавляет Иванов, исполнилось 15 лет. Юбилейный 2018-й обозначился пятым детским кинофестивалем "Чилдрен Кинофест", второй "Киевской неделей критики" (где были представлены многочисленные фестивальные хиты, которые обошли и "Молодость", и ОМКФ), продюсированием и продвижением "Донбасса" Сергея Лозницы, а также многочисленными релизами из Канн и Берлина. Поражает, правда же?

Анна Паленчук. Она продюсировала первое украинское мокьюментари Корнея Грицюка "2020. Безлюдная страна" и комедию Тони Ноябрёвой "Герой моего времени", а также устраивала многочисленные акции в поддержку Олега Сенцова, стала продюсером спектакля по его пьесе "Номера" и уже объявила, что в следующем году пьеса получит кинематографическое воплощение. Режиссером будет сам Сенцов, который будет контролировать творческие решения по переписке.

Олег Сенцов — человек года. 145 дней голодания, мощная поддержка мирового сообщества, Премия Сахарова за свободу мысли, спектакль "Номера", поставленный по его сценарию Тамарой Труновой в Киеве, и последовательное героическое сопротивление одного человека тоталитарной машине за северной границей. Надеемся, что в 2019-м Олег уже будет с нами.

Фавориты кастингов

Едва ли не самая благодатная почва, на которой произрастает успех сиюмитнутный и долгоиграющий, — кино и сериальное производство. На эту святую землю, так сказать, как бабочки на пламя, летят десятки молодых украинских актеров. Здесь вершатся судьбы, делаются деньги, раздуваются репутации.

Журналист ZN.UA Дмитрий Левицкий, тесно пообщавшись в отечественных кинокругах с людьми решительными и многое решающими, попытался определить, у кого же из наших молодых актеров съемочный успех — вовсе не мимолетный, а перспективный и даже хорошо оплачиваемый. Уточнение: это молодые актеры до 30 лет.

Эксперты отрасли говорят, что и в 2018-м не падала в цене и по-прежнему была на коне актриса Мила Сивацкая, — 20-летняя девушка за одну съемочную смену получает "высокие цифры", она же имеет огромную инстаграм-аудиторию, ее проекты смотрят и в Украине, и в РФ. Те же эксперты, кстати, говорят, что ориентация актрисы на северный рынок может закрыть для нее кинопроекты, которые снимаются в Украине на средства госбюджета.

Среди потенциально успешных актрис-2018 — красавица Ксения Мишина. Еще недавно она репетировала в Киевском Молодом театре "Горе от ума" и "Милого друга", а сегодня нарасхват в разных проектах — "Дом надежды", "Наследница поневоле", "Крепостная", другие. Актриса удивительно киногенична, чувственно притягательна. А это — залог успеха и внимания.

Анастасия Пустовит

Среди успешных новых актрис называют также Дашу Легейду, Анну Сагайдачную, Екатерину Варченко, Оксану Жданову, Алину Коваленко, Марину Кошкину, Анастасию Пустовит. Некоторые из актрис лишь недавно стартовали со своими проектами, но потенциал у них серьезный.

Среди девушек, которых относят к успешным телевизионным феноменам 2018-го, Клавдия Дрозд — ее лицо часто можно увидеть на телеканале "Украина" в продолжительных теленовеллах.

Из актеров-мужчин, которые пройдут любой кастинг и не обожгут пятки, — Тарас Цимбалюк, Артемий Егоров, Александр Пискунов. Внимательнее присматриваются создатели "полного метра" к Александру Рудинскому, Ивану Блиндару, Максиму Самчику, Максиму Панченко, Виталию Гордиенко. А, скажем, Макар Тихомиров, Влад Никитюк — давно фавориты кастингов.

Разумеется, это далеко не все имена молодых и успешных здесь упомянуты. Впрочем, впереди 2019-й, и будет повод вернуться к новым успехам.

Ночь поэзии

Украинский литературовед, кандидат филологических наук, литературный критик Анна Улюра считает, что 2018-й в украинской литературе — почти полностью поэтический год. "Хотя и в прозе, между тем, имеется по два громких дебюта — Илларион Павлюк и Светлана Тараторина в жанровой прозе и Олеся Яремчук и Павел Стех в художественном репортаже", — говорит критик.

Итак, по версии Анны Улюры, творческий успех сопутствовал в 2018-м украинским поэтам разного возраста, разных творческих "вероисповеданий". Однако все они — талантливые люди. И эта публикация, в частности, как дополнительный информационный повод, чтобы как можно больше читателей обратили внимание на интересные поэтические сборники 2018 г.

У Екатерины Калитко в "Видавництві Старого Лева" в этом году вышел сборник "Бунар", снискавший благосклонные отзывы критиков. Как указано в открытых источниках, автор сейчас живет и работает в Виннице и Сараево. Она — и поэтесса, и переводчица. Среди ее сборников предыдущих лет — "Сезон штормів", "Діалоги з Одіссеєм", "Портретування асфальту". С книгой "Земля загублених, або Маленькі страшні казки" Екатерина Калитко стала победительницей премии "Книга года Би-би-си-2017".

Остап Сливинский

Остап Сливинский — известный украинский поэт, переводчик, литературовед. В 2018-м у него вышел сборник "Зимовий король".

Борис Херсонский — украинский клинический психолог и психиатр, поэт, переводчик, кандидат медицинских наук. 68-летний врач и поэт имеет активную гражданскую позицию, часто выступает в СМИ. В этом году неоднократно цитировали его новое стихотворение, которое автор посвятил российской агрессии в Украине, сравнив оккупантов с чертями:

"Прийшли чорти й кажуть — янголи ми.

Прийшли кати й кажуть, що ми брати.

Кажуть — прийшли зі світу,

але насправді з пітьми.

Країно моя, та невже повірила ти?

Невже буде воно так навіки віків,

Що будеш в подолі носити злодіїв-байстрюків?"

Светлана Поваляева в 2018-м представила книгу "Після Криму", которая вышла в "Видавництві Старого Лева". Об этой поэтессе, писательнице, журналистке часто говорят, что ее тексты "создают литературу, которую интересно читать".

Katrina Haddad — автор поэтического сборника "Ніч чужинців" ("Електрокнига", 2018). Это второй поэтический сборник украинской поэтессы с сирийскими корнями. Между тем, как отмечают издатели, это первая ее книга, выходящая в свет. Из аннотации: "Поэтическое двукнижие, как обозначает его автор, построено в форме ленты Мебиуса: первая книга "Вогні і води, води і вогні" переходит во вторую книгу "Домівка буття". А вместе с ними одну символическую поверхность образуют мир и война...".

Геник Беляков — в 2018-м в издательстве "Люта справа" вышла его поэтическая книга "Так чи інакше". По мнению издателей, "главное в поэзии Белякова — парадоксы, портреты, сюжеты, пейзажи спальных районов. Обо всем этом поэт рассказывает не без иронии, но с искренним сопереживанием к своим героям". Автор родился и живет в Киеве. Переводит произведения культовых западных авторов.

Кроме известных поэтов, которых уважаемая критик называет успешными, от ZN.UA добавим, что 2018-й и вправду — поэтический год. Несмотря на жестокую прозу жизни. Яркое событие именно этого года — выход резонансной "Антологии молодой украинской поэзии III тысячелетия" в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА": книга объединила более 70 самых заметных молодых украинских поэтов.