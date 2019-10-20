Тэнтэн из комиксов — властитель миров

Поклонники комиксов Эрже имеют возможность встретиться с культовым Тэнтэном — только что вышла книга "Тентен, репортер "ХХ віку", в країні Сов'єтів" (издательство Pinzel).

В течение всего ХХ в. популярность жанра комикса из года в год возрастала. А каждый очень популярный вид искусства (кино, поп-музыка, муралы и пр.) в наше время в ловких руках очень быстро превращается в средство и оружие. Виктор Шкловский писал: "Мифология не место для прогулок, она — место для боев". Чрезвычайно точное замечание известного советского исследователя мифов, особенно когда речь идет о таком стратегически важном продукте массовой культуры, как комикс.

Комикс, согласно академическому толкованию, родившийся в первой половине ХІХ в. (альбомы швейцарца Родольфа Тепфера), за более чем сто пятьдесят лет своего развития стал настоящей идеологией и разветвился на множество подвидов и поджанров. Это идеология молодая и довольно агрессивная. Идеология, от которой невозможно спрятаться. Бэтмен, Джокер, Снупи, Человек-паук, Халк, Аквамен и многие другие смотрят с афиш и экранов, живут в рекламных роликах и любительских граффити, становятся персонажами городских легенд, фанфиков и даже докторских диссертаций. И наоборот, комиксы алчно впитывают реальных исторических и культурных деятелей и персонажей мировой литературы. Появляются рисованные жизнеописания Пабло Пикассо, Карла Маркса, Наполеона І, Марии-Антуанетты, Жанны д'Арк, Альберта Эйнштейна — всех, кого только может вместить воображение. Комиксы давно переступили все возможные возрастные и интеллектуальные рамки. Их читают и дети, и старики, и академики, и чернорабочие. Буквально все. Комиксы завоевали киноиндустрию и музыку, понемногу просачиваются в пластические искусства, театр и даже оперу. Без преувеличения можно сказать, что мы живем в мире комиксов.

Советский комикс рос с айболитами, шапокляками, дядями стёпами, мальчишами-кибальчишами, капитанами врунгелями и еще с несколькими десятками других интересных для анализа персонажами. Также, если внимательно присмотреться к антиподам — мультфильмам о Микки Маусе, можно увидеть очень грубо прикрытую пропаганду. Уже не говоря о японских мангу и аниме.

Большая история комикса началась значительно позже, с "Опыта физиономики" Тёпфера. Выдающийся автор комиксов и исследователь их истории бельгиец Бенуа Петерс говорит о 1960-х как о начале повальной "комиксомании". Однако золотую эпоху жанр пережил несколькими десятилетиями раньше — в 1930-х годах, с рождением Тэнтэна — первого и одного из крупнейших героев комиксов, журналиста-авантюриста, за которым неотступно следовала белоснежная собачка Милу. "Невероятно, — восхищенно пишет Б.Петерс в автобиографической книге "Письменный рисунок: Путь", — но Эрже, который происходил из правоконсервативных кругов и крайне мало путешествовал, сумел дать рождение такому открытому и универсальному творению! Такие альбомы, как "Синий лотос", "Скипетр Оттокара", "Дело профессора Подсолнуха", и сейчас читабельны, будто их только что нарисовали, хотя на самом деле опираются они на конкретные исторические события. Как и все крупные классические произведения, "Приключения Тэнтэна" поддерживают магическую связь со временем".

Эрже — автор приключений Тэнтэна — типичный кабинетный писатель, что делает его похожим на Жюля Верна. Жорж Реми (это настоящее имя Эрже) прожил всю жизнь в Бельгии, в Брюсселе, и происходил из малоимущего среднего класса. Свое детство вспоминал как весьма серое. Красками его жизнь наполнили сначала скаутский опыт, а позже — специальность журналиста. Создавать рисованные истории Эрже начал в 19-летнем возрасте. Свою жизнь Жорж Реми превратил в комикс. По словам Б.Петерса, который лично хорошо знал Эрже, тот за несколько часов до смерти признался ему, что вложил в историю Тэнтэна всю свою жизнь.

"Мир — безграничен, и путешественник — подлинный его властелин", — писал Гюстав Флобер. Владеть миром (то есть странствовать) вместо Эрже стал его герой Тэнтэн. Ровно 90 лет назад вышел первый альбом об этом неординарном маленьком герое — "Приключения Тэнтэна, репортера "ХХ века", в стране Советов". Как и в случае с романами Жюля Верна и Александра Дюма, произведение сначала выходило частями — в детском приложении к газете Vingtième Siècle ("ХХ столетие", или "ХХ век", так литературнее и романтичнее).

Почему для своего первого альбома Эрже выбрал именно советскую тему? Информации во второй половине 1920-х годов было одновременно и много, и мало. Газет выходило много, развивалось радио, однако точной назвать информацию, которую там подавали, трудно. Люди чувствовали информационный голод, в буквальном смысле. Особенно в отношении такой интригующей темы, как Советский Союз — молодое государство, возникшее на совершенно новых принципах, где убили монарха и все "раздали людям". Большой интерес тема вызвала в Бельгии — стране, которая в свое время много инвестировала в Российскую империю, строила там заводы, фабрики, прокладывала железнодорожные и трамвайные пути. Даже воевала там в Первую мировую (вспомним Марселя Тири с его "Проездом в Киеве"), а с национализацией потеряла в этом регионе буквально все. Так что у зажиточных кругов промышленников и банкиров были свои счеты со "страной Советов", а неимущие слои смотрели в сторону Востока с боязнью и симпатией. Одним словом, это была топовая тема.

"Настоящему писателю нечего сказать, — заметил в свое время основатель "нового романа" Ален Роб-Грийе. — У него есть только способ высказывания. Он должен создать мир, исходя из ничего, из праха…" Эрже действительно создавал мир "из ничего". Он использовал несколько основательных репортажей своих бельгийских и французских коллег о новорожденном Советском Союзе. Получилось произведение, резко критическое к СССР и реалистичное. Как пишет лондонский искусствовед Том Маккарти в эссе "Тэнтэн и тайна литературы", "первую командировку Тэнтэна устроили прежде всего для пропаганды, развенчания злодеяний коммунистического режима". Политизация "Приключений Тэнтэна" значительно снизилась после выхода альбома "Синий лотос". "Правый" Эрже стал почти буддистом.

Неудивительно, что вскоре, когда "страна Советов" возымела силу (особенно после Второй мировой войны), первый альбом не переиздавали: чтобы не портить отношения с могущественной Москвой. Сам Эрже, чтобы объяснить это, говорил, будто этот первый альбом несовершенен. Причины этого можем найти среди нынешних западных звезд, которые часто охотно посещают Златоглавую, а при необходимости даже не гнушаются принять новое гражданство с рекламной целью.

Сразу после развала Союза "страну Советов" переиздали, а несколько лет назад единственный черно-белый альбом о Тэнтэне и Милу увидел мир в цвете. Единственная страна, где альбом "Тэнтэн, репортер "ХХ века", в стране Советов" не перевели и не издали, — это, ясное дело, Россия.

История украинского перевода первого альбома приключений Тэнтэна тесно связана с историей Международного фестиваля искусств Anne de Kyiv Fest. Руководство фестиваля совместно с издательством Pinzel начали переговоры о приобретении прав на перевод и издание книги в Украине осенью 2016 г. Закончили проект в середине этого года. Фестиваль Anne de Kyiv Fest в этом контексте упомянут не случайно, ведь одна из главных целей фестиваля — возвращать утерянные, забытые и украденные имена в украинский культурный контекст. И то, что главный комикс всех времен и народов, один из символов Бельгии, начинался с альбома, посвященного, среди прочего, голоду на территории Украины в начале 1920-х, не мог не привлечь внимания команды фестиваля. Перевод сделал Иван Рябчий — автор уже культового перевода жизнеописания Анны Киевской, редактором стал известный поэт и переводчик Юрий Позаяк, специальный шрифт создал Саша Комяхов, версткой занимался Николай Леонович — для молодой сферы украинского комикса легендарные люди. Двигателем процесса стал главный куратор фестиваля Федор Баландин. Альбом вышел при поддержке Посольства Бельгии в Украине и Посольства Франции в Украине неслучайно. Тэнтэн — один из главных художественных фетишей франкофонного мира. На французском комикс будет "bande dessinée" (то есть "рисованная лента"), сокращено BD, а мультфильм — "dessin animé" ("оживленный рисунок"). В обоих словосочетаниях используется слово "dessin", что роднит эти жанры. И не случайно. Ведь герои мультфильмов так же агрессивно присутствуют всюду, и их так же использовали разные страны для продвижения своей культуры и интересов.

Первая презентация состоялась в сентябре во Львове, во время Форума издателей. В Итальянском дворике Львовского исторического музея издание представил лично Посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс.

Выход на украинском языке первого альбома о Тэнтэне именно во время празднования 90-летия рождения главного бельгийского героя — событие этапное для становления как жанра комиксов в Украине, так и вообще книжной отрасли. Ведь не секрет, что Тэнтэн — один из самых дорогих персонажей комиксов. И выводить его на новый рынок крайне сложно. И то, что удалось осуществить совместно командой фестиваля и издательством Pinzel, можно, без преувеличения, назвать подвигом.

В переводе есть много интересных моментов, изюминок. Начинать можно уже с названия. Имя главного героя в оригинале пишется Tintin и имеет два носовых звука (которых нет в украинском языке), более близкие к "ен", а не "ін". В английском переводе имя оставили без изменений (латиница позволяет), однако звучать оно стало иначе — Тинтин. Украинская команда отказалась от легкого пути, и Тинтину вернули его настоящее имя — Тэнтэн (по-украински Тентен). А "pays des Soviets" стала "країною Сов'єтів", с сознательным использованием апострофа. Идея вестернизации названия принадлежит Юрию Позаяку. По словам переводчика И.Рябчия, самые большие сложности при работе над текстом вызвал перевод восклицаний, которых в "Приключениях Тэнтэна" (в конце концов, как и в любом другом комиксе) множество. Словарей украинских восклицаний нет, так что искать пришлось в произведениях классиков украинской литературы. Тандему переводчика и редактора это удалось на славу.

В эпоху "жизнь как комикс" появление украинского перевода альбома о Тэнтэне — чрезвычайно своевременный и полезный проект. Все, что окружает нас, — мир героев и антигероев, собственно, мир комиксов. "Все, что феноменально и условно толковано в аллегории, метафоре и символе, превращается в мифе в действительность, в буквальном смысле слова", — писал О.Лосев. Политика тоже превращается в "оживленную" штуку буквально у нас на глазах. И это явление далеко не ограничивается Украиной, — вспомним скандальный "Карточный дом", герои которого значительно более популярны, чем действующие американские политики. Или сериал "Готем", сплетенный из персонажей комиксов разных циклов. Тэнтэн (по словам уже упомянутого Тома Маккарти) — это божество. Божество в мире комиксов. Это божество властвует уже 90 лет — и будет властвовать столько, сколько существует рисованный жанр.

Альбом будет весьма кстати для родителей миллениалов и постмиллениалов, ведь иногда объяснить бессмысленность и опасность ностальгии по "великому и могучему" очень трудно. Конкурировать одними лишь эмоциями с индустрией прославления "совка", являющейся главной "скрепой" соседнего государства, весьма сложно. Тэнтэн для современных подростков — настоящая энциклопедия, честное свидетельство, причем со стороны. Правда, представленная в понятной для молодежи форме комикса, убережет не одну голову от романтического левачества. Тэнтэн — как главный свидетель эпохи? Почему бы и нет?!