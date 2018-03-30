Театр на Подоле, "Поза сценою"

Дом ветеранов сцены имени Наталии Ужвий (в Пуще-Водице) — в объективе модного фешн-фотографа. Глазами фотомастера молодое поколение смотрит на поколение старшее в рамках фотопроекта "Поза сценою", развернутого в столичном Театре на Подоле. А уже 10 апреля состоится открытие этой фотовыставки в КГГА.

Авторы "Поза сценою" — достаточно востребованные и занятые люди. Например, Вера Бланш реализует свои проекты в разных уголках мира. По ее мнению, это работа между модой и искусством. Она обучалась в Лондоне, сотрудничала с крупными журналами и модельными агентствами, у нее несколько громких выставок. А еще один автор фотопроекта, Евгений Хандусенко, — молодой художник, недавно представлявший Украину на Венецианской архитектурной биеннале в составе коллектива "Новое творческое объединение" (в 2014-м и 2016 годах). У него также много совместных проектов, выставок.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Что объединило двух молодых людей, которые решили пристальнее всмотреться в трудную старость? Ту старость, которая ныне обитает в Пуще-Водице, в Доме ветеранов, вокруг которого в последнее время было немало шума. Хотя дом обязательно выстоит. Уже в этом году ему обещана серьезная поддержка со стороны государства и Национального союза театральных деятелей.

Известная актриса Леся Жураковская и по волонтерской линии, и по линии НСТДУ постоянно напоминает общественности об этом доме, о стариках, об их проблемах.

Собственно, от Леси Жураковской Вера Бланш и Евгений Хандусенко и узнали о тихой пристани в Пуще-Водице, о разных судьбах и разных пожилых людях.

Они узнали — и решили представить свой проект через эдакую "дуальную подачу" собранного материала, разделив сам проект на два ряда фотографий.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Первый ряд снят в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей. Здесь фокус — на сценическом опыте, где тесно сочетается молодость и зрелость. Юные актеры, балерины, танцоры и ветераны — все это гармонично переплетено и эстетично подано.

Второй ряд фото снят непосредственно в Доме ветеранов сцены им.Н.Ужвий. Главная тема — актеры преклонного возраста и само пространство, их окружающее.

— Я фешн-фотограф, и мечтала снимать балет, моду и театр, — говорит Вера Бланш. — А этим проектом мы хотели показать, что молодость и зрелость ходят рядом, недалеко от нас. Мы познакомились с Лесей Жураковской и узнали много подробностей о Доме ветеранов сцены. Приехали, посмотрели. Далее познакомились с благотворительной организацией Inner Wheel Kyiv Ukraine. Поняли, что нужно совместно делать фотопроект, чтобы в дальнейшем провести аукцион, а вырученные деньги передать на нужды этого дома.

Василий Артюшенко, ZN.UA

В проекте участвуют две женщины из Дома ветеранов сцены — Ирина Медина и Марица Данильева. А также актеры, балерины, танцоры Детского муниципального театра. Мы с Евгением Хандусенко старались, чтобы эти работы были эстетичными, не печальными. Хотелось напомнить ветеранам, что такое сцена, театр. И уменьшить возрастную дистанцию между молодым и зрелым возрастом. Например, бывшая актриса Львовского детского театра Марица Данильева говорит, что участие в этом проекте — достаточно значимое событие из ее жизни в Доме ветеранов сцены. На этих фото она — прима.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Так родилось и название проекта — "Вне сцены": якобы есть жизнь на сцене, а есть — вне ее. И вне сцены жизнь также продолжается. Эти люди становятся "прозрачными" именно вне сцены, когда они уже не нужны, забыты, но пытаются как-то себя ободрить.

В фотопроекте также представлено и несколько картин непосредственно из Дома ветеранов. Это "изнанка": ситуация, в которой ветераны живут сегодня и что с ними происходит. Работы небольшие по формату, как точка в этой истории.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Участник проекта, Ирина Медина, считает: проект "Поза сценою" должен привлечь внимание общественности. "Такие проекты эмоционально поддерживают, подстегивают. Ведь и раньше в Дом ветеранов часто приезжали артисты, делали капустники, обсуждали спектакли, просто собирались поговорить. Смотрели разные фильмы, в общем, кипела творческая жизнь. Сейчас в Доме проживают 16 ветеранов. Дом требует ремонта. Но помимо этих проблем, хочется, чтобы к нам чаще приезжали творческие люди разных профессий. Духовная составляющая очень важна в нашей нынешней жизни".