Своенравная Юлия и другие герои. Карта сезона

На днях в столице стартует новый театральный сезон. ZN.UA предлагает подробную карту событий: даты открытия, спектакли-визитки, ближайшие премьеры.

Театр имени Ивана Франко / Facebook

Национальный театр им. И.Франко открывает сезон 28 августа "Перекрестными тропами" И.Франко (режиссер — Д.Чирипюк, в главных ролях — П.Панчук, Т.Михина, А.Форманчук). Самая первая премьера анонсируется на 6 сентября — это спектакль "Очищение" по пьесе финского автора С.Оксанен, которая должна приехать на один из премьерных показов. Сначала она написала пьесу, позже возник роман на эту же тему. Роман экранизировали, фильм выдвигали на "Оскара" от Финляндии. Тема произведения — человек в противостоянии с жестокими жерновами истории. Режиссер — Г.Гладий. Художник — В.Ковальчук. В главных ролях — П.Лазова, К.Баша-Довженко, В.Зиневич. В планах театра также — спектакль по произведениям Б.Шульца, "Лесная песня" Леси Украинки, "Кориолан" У.Шекспира.

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Столичный театр "Золотые ворота" приглашает на открытие сезона 3 сентября. Именно в этот день знаковая премьера — "Фрекен Юлия" по пьесе А.Стриндберга (режиссер И.Урывский). Это довольно оригинальная сценическая версия, предполагающая и метаморфозы главной героини, и логическое смещение некоторых смысловых акцентов в самой пьесе. Это также перезагрузка популярной медийной актрисы Виталины Библив, которая для многих откроется в этой постановке как значительная драматическая актриса. Ее партнер — талантливый Дмитрий Олейник (в роли Яна).

Аня Бобырева

В новом сезоне "Золотые ворота" обещают новые спектакли не только от молодых украинских режиссеров, но и от приглашенных постановщиков из Европы.

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Национальная опера представляет в день открытия сезона, 2 сентября, оперу С.Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем". Дальше — несколько оперных изюминок с участием Л.Монастырской — "Дон Карлос" и "Манон Леско" (в конце сентября этот спектакль специально восстанавливают под известную певицу). В ближайшее время главная музыкальная сцена страны начнет работать над операми "Богема" и "Севильский цирюльник" (это уже вторая половина сезона). Театр также планирует большую программу с приглашенными солистами (из Европы), а также специальную молодежную программу: лучших студентов- выпускников музыкальных вузов пригласят в репертуарные спектакли Национальной оперы.

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"Дикий театр", собственно, и не закрывал сезон, поскольку активно работал в июле-августе. И вот уже 5 и 6 сентября в Центре Курбаса сыграют премьеру — "ЮЛЯСАНЯ", которую определяют как "спектакль об отношениях".

В сентябре театр также покажет "Виталика" и "Гей-парад" — в Малой опере, "Кицюню" и "Быть снизу" — на Сцене 6. Также надо следить за афишей — когда покажут "Галку Моталко": этот спектакль идет далеко от центра, а именно на территории Спортивного интерната в районе метро "Лесная".

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Визитка киевского Национального театра русской драмы им. Леси Украинки — "В плену страстей" ("Каменный хозяин") Леси Украинки: этот спектакль М.Резниковича в репертуаре еще с 2002 г. Этой же постановкой театр открывает свой сезон 21 сентября. В спектакле за долгую сценическую жизнь сменились некоторые исполнители, актриса же на роли донны Анны — все та же, это Наталья Доля.

12 октября в театре — обновленная версия популярного спектакля "Деревья умирают стоя" по пьесе А.Касоны (режиссер — И.Барковская, сценография — Д.Боровского). Еще недавно главные роли в этом спектакле с блеском исполняли В.Заклунная и Ю.Мажуга… Позже новый состав исполнителей ролей главных героев — Н.Нижерадзе и В.Алдошин. Пожелаем им успеха. В планах театра — "Пассажир без багажа" Ж.Ануя (режиссер М.Резникович) и "Калека с острова Инишмаан" (режиссер К.Кашликов).

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7 сентября открывает сезон столичный Театр на Подоле — конечно, в новом помещении на Андреевском спуске. Спектакль-открытие — "Шесть характеров ненаписанной комедии" Л.Пиранделло (режиссер В.Малахов). Однажды на репетицию в театр врываются шестеро безумцев, ненаписанных героев, которые хотят жить на сцене, а уже от режиссера зависит, подарить им шанс на сценическое бытие или оставить безмолвными. Такая вот интеллектуальная интрига.

Театр на Подоле / Twitter

В ближайшее время в репертуаре появится экспериментальная, и даже хулиганская сценическая версия классического украинского романа Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" в постановке В.Малахова.

В новом сезоне в театре обещают спектакли по произведениям Е.Шварца, Н.Гоголя, А.Куркова.

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84-й сезон киевского Национального театра оперетты откроет большой гала-концерт с участием ведущих солистов театра (15 сентября). А уже 25 октября на новой площадке театра — "Сцене 77" — покажут долгожданную премьеру "Москалиці" по произведению М.Матиос (режиссер В.Белозоренко).

В начале года театр готовит премьеру рок-оперы "Белая ворона" Г.Татарченко и Ю.Рыбчинского в постановке М.Голенко.

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Театр Сузирья

7 сентября открывает сезон Киевская академическая мастерская театрального искусства "Сузір'я" — спектаклем режиссера И.Славинского "Смешанные чувства" по пьесе Р.Баэра. В ролях — С.Бойко, Т.Бойко, И.Щербак, В.Дмитренко. Это популярная пьеса, которую любят актеры среднего возраста, — история о любви, счастливом случае, неожиданных подарках судьбы. Еще один спектакль И.Славинского, светлая ему память, можно посмотреть в этом же театре 22 сентября — "В барабанном переулке" по произведениям Б.Окуджавы. Жанр определяется как "вокзальная история в 27 картинах".

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Театр "Мизантроп" предлагает 17 и 18 сентября спектакль "Слепота" (этот показ надо искать по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 10а). Уже анонс проекта предупреждает, что в спектакле используется ненормативная лексика, а постановка не рекомендуется лицам с нестабильной нервной системой и страдающим никтофобией.

Misanthrope theatre / Facebook

27 и 28 сентября — общий проект театра "Мизантроп" и Театра на Подоле — "Орестея" с отметкой 18+. С предупреждением, что в спектакле есть эстетичная демонстрация обнаженного тела. Режиссер и художник проекта — И.Мощицкий, композитор — Д.Саратский. Спектакль появился почти под занавес прошлого сезона, поэтому его могут увидеть те, кто еще не успел.

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В киевском академическом Молодом театре открытие сезона 5 сентября — творческий вечер "Сто лет Молодой". А уже на следующий день — репертуарный хит театра "Нужны лжецы!" режиссера С.Жиркова с А.Вертинским в главной роли. В сентябре театр приглашает на премьеру Homo Ferus на основной сцене. В анонсе отмечается, что это драматическая комедия на два действия по мотивам пьес И.Карпенко-Карого. Поскольку главная героиня по имени Харитина, то это, очевидно, современная адаптация классической пьесы "Наймичка". Напомним, роль Харитины когда-то принесла всенародную славу гениальной М.Заньковецкой. В Homo Ferus задействованы студенты Киевского университета театрального искусства им. И.Карпенко-Карого (режиссер — А.Билоус). В новом сезоне на трех сценах театра появятся новые спектакли по произведениям Р.Тома, В.Зуева, А.Олеся, Марка Вовчка, А.Миллера, О.Уайльда.

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На странице PostРlay Театра в Facebook информируют, что их сезон 2018–2019 гг. открывается премьерными показами спектакля о женщинах, чьи жизни изменила война: 8 и 9 сентября — "Женщины на войне". Анонс: "Воительницы, спасительницы, боевые командиры и волонтеры, девочки. Кто они, какие они, что их мучает? Что происходит со страной, на алтарь которой они положили свое здоровье и молодые годы? Исследуем. Война продолжается. Девять историй непридуманных девушек войны…".

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Театр юного зрителя на Липках открывает сезон среди летней жары — 18 августа сказкой "Не хочу быть собакой". В новом сезоне театр запланировал несколько премьер, но пока что не раскрывает карты, чтобы конкуренты не перехватили материал. Впрочем, на некоторых порталах уже заметили, что в театре возобновят спектакль "Сон в летнюю ночь" У.Шекспира. Вернется в репертуар и спектакль "Бомбатмишакіт", которую поставил еще в 1997-м Артур Артименьев под названием "Велосипед с красными колесами". В сентябре в театре — также спектакли для взрослых зрителей: "Лесная песня", "Город", "Наш городок", "Дон Жуан vs Донна Анна".

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7 сентября — старт 41-го сезона киевского Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. В этот день премьерный спектакль "Разлучник" по одноименной пьесе И.Сапдару (режиссер А.Лисовец, в главных ролях А.Ященко, О.Жураковская, М.Кукуюк, С.Орличенко).

Со временем театр предложит зрителям премьерные постановки — "За двумя зайцами" по М.Старицкому, "Распутник" по Э.-Э.Шмитту и другие проекты.

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Столичный Малый театр (на улице О.Гончара) открывает сезон 14 сентября обновленным спектаклем "Волшебное красное сияние". Далее обещают премьеру по пьесе М.Фратти "Мост" — на террасе театра (режиссер Г.Степанюк). А режиссер А.Огий начнет работу над "Триумфальной аркой" Э.М.Ремарка. В своем 30-м юбилейном сезоне Малый также инициирует акцию "Неделя открытых дверей".

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Настя Теликова / Facebook

Столичный Театр на Печерске: 8 и 9 сентября — откроет сезон "Бог резни". Жанр — комедийный социальный мюзикл. В спектакле задействованы: А.Зайцев, Ю.Першута, О.Ларина, Д.Мартынов, В.Заец. А популярный научно-практический блокбастер этого театра "Мир в ореховой скорлупе" покажут 19 сентября: это спектакль молодого режиссера Д.Захоженко на основе книги Стивена Хокинга.

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Проект "Восток—Запад" указан на официальном сайте театра "Актер" как спектакль — открытие сезона (9 сентября). Этот спектакль почти идеальный формат для "Актера", ведь в спектакле задействованы такие звезды, как Р.Зюбина, О.Жураковская, а также перспективные актеры — В.Ажнов, А.Жила, П.Русаненко.

Театр "Актер" / Facebook

Уже 12 сентября — премьера "Семь разгневанных джентльменов" по пьесе Д.Стёрджеса (режиссер А.Жила). В главных ролях — В.Кокотунов, В.Дмитрук, П.Русаненко и др. Обещают антифеминистическую комедию, в которой у жениха по непонятным причинам срывается свадьба, и все гости отправляются на поиски справедливости.

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PLATFORMA

Театр "ДАХ" активно работал в августе: "Сон Алисы", "ЦеШо". А 10 и 11 сентября театр приглашает на "Сон Алисы" режиссера В.Троицкого по пьесе KЛИMa. 21 и 22 сентября — спектакль "Анна". Затем "КРЫША" отбудет на гастроли к США с кукольно-социальным кабаре "ЦеШо". В аннотации к проекту указано: "Артисты рефлексируют над тем, что окружает нас ежедневно, но остается незаметным. Пятеро актеров через объединение музыки и театра исследуют, кто мы, где мы и как мы живем. Вместе с ними на сцене — их уменьшенные копии, пять кукол в таких же комбинезонах и цветных шапках…".