Свежая кровь

ZN.UA предлагает авторскую версию наиболее интересных представителей новой волны независимой украинской музыки (джаз, электроника, поп, фолк и не только), набирающие в последнее время весомую популярность

Некоторым и до сих пор невдомек: резонансные квоты в украинском эфире — это правильный шаг в поддержку украинской музыки или…? Но, несомненно, вне медийных споров, каждая новая, яркая украинская песня питает речь, придает ей новую энергию. Особенно — если эта песня находит отзыв в сердцах тысяч слушателей.

Только за этот год качественной украиноязычной музыки стало существенно больше. Сетование на отсутствие интересного контента для заполнения эфира понемногу становится моветоном и свидетельствует скорее о неосведомленности вещателей. То есть прежние комментарии, дескать, "в эфире только один Вакарчук" сходят на нет. Ведь появляется и новое музыкальное поколение, которое стоит слышать, видеть, изучать.

В предложенной авторской версии десяти интересных открытий года в украинской музыке — исполнители не только из Киева, но и из разных украинских городов.

"Сальто назад"

Эту группу дебютантом не назовешь — они на сцене с 2011-го. После возвращения из продолжительной творческой паузы летом прошлого года коллектив не только изменил состав, но и променял привычный для себя русскоязычный хип-хоп на украиноязычный инди-поп с солнечными вкраплениями фанка, регги и актуальной электроники.

Саша Таб — лидер проекта «Сальто назад»

Смелость вознаграждается — победа в первом полуфинале национального отбора "Евровидение"-2017 и горячая ротация на радио.

На днях коллектив станет хедлайнером инди-сцены фестиваля Zахіdfest близ Львова. Это значительное достижение для коллектива, едва лишь нашедшего свое звучание.

Стоит послушать: "Тримати", "Не вмію" , "О, мамо".

SUOK

Певица Марьяна Головко солирует в операх Владислава Троицкого ("IYOV", "Кориолан", "Вавилон"), ведет на радио передачу "Аристократы", принимает участие в джазовых концертах. На этом не останавливается — недавно в рамках проекта SUOK представила дебютный сингл Turn Me On, в записи которого засветились ведущие украинские джазмены (Павел Литвиненко, Дмитрий Александров, Александр Емец, Павел Галицкий).

aristocrats.fm Марьяна Головко

Первое выступление в расширенном составе состоится в конце августа на фестивале Koktebel Jazz Festival в Черноморске. Интригующее начало!

Стоит послушать: Turn Me On.

Laud

Спасать от головной боли редакторов радиостанций и заполнять нишу стоящей поп-музыки уверенно начал проект Laud.

Дебютная композиция Влада Каращука "У цю ніч", вышедшая в июле, имеет шансы стать главным украинским саундтреком лета.

А сам проект — одним из открытий года.

zefir.ua Влад Каращук

Хотя Влад Каращук как самобытный вокалист довольно известен в музыкальных (в частности, в джазовых) кругах, в новой ипостаси имеет больше возможностей достучаться до более широкой аудитории. Тем более что проектом занялся многолетний продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский.

Стоит послушать: "У цю ніч".

"Пташник"

Как записать альбом дома и без помощи продюсеров попасть в эфиры столичных радиостанций — знает львовянин Максим Пташник. В начале апреля его одноименная группа представила дебютный альбом под названием "Обіцянка кінця самотності".

live.karabas.com Максим Пташник

В творчестве львовского трио невозможно не заметить влияния именитых западных коллег. Но удачные минималистические аранжировки и небанальные тексты дают надежду, что у этого юного украинского Эда Ширана все еще впереди. В конце концов, Максиму уже удалось практически невозможное: его песня на слова Юрия Издрика звучит в эфире "Просто Радио".

Стоит послушать: "Воля", "Моя самотність".

Leo Mantis

Уроженец Нигерии Лео Мантис долгое время изучает медицину в Украине. Однажды вечером юноша решает записать кавер на песню "Така, як ти" всем известной компании. Видео, отснятое в комнате тернопольского общежития, собирает несколько тысяч просмотров на Youtube, а музыкант отважится принять участие в талант-шоу "Голос країни".

А дальше — как в сказке. Сотрудничество со Святославом Вакарчуком, первые записанные синглы, первые концерты.

kievfashionpeople.com Лео Мантис

В песни "Листи" до горечи ощущается влияние именитого наставника.

Другое дело — блюзовая композиция Na So E Dey Dey, звучащая на пиджине — смеси упрощенного английского и нигерийского диалекта. В интервью музыкант уверяет: "Хочу сделать для украинской музыки что-то новое и свежее". Пока ему удается.

Стоит послушать: Na So E Dey Dey, Hold me.

Julinoza

Об уникальной вокальной манере одесситки Юлии Запорожец страна узнала также из талант-шоу на одном из центральных телеканалов. Хотя путь девушки на телевидении оказался недолгим, стоит обратить внимание на ее проект Julinoza. В дуэте с ударником Игорем Чеботаревым Юлия филигранно сочетает джаз с электроникой.

artmisto.com Юлия Запорожец

Стоит послушать: "Що відчувають ліси", "Зелений трамвай", Gorod.

OY Sound System

Еще одно новое имя в украинской электронике. OY Sound System — это сайд-проект музыканта "Дахибрахи" Марка Галаневича, его брата, саунд-продюсера Тараса Галаневича и певицы Виктории Родько.

afisha.vash.ua OY Sound System

15 августа коллектив представил дебютную пластинку с громким названием "Attention! Attention!"

Принимая во внимание беспрерывные зарубежные гастроли "Дахибрахи", неизвестно, как часто будет выступать OY Sound System. Но одна возможность послушать дебютантов летом все же будет — на сцене Polyana Festival в Закарпатье.

Стоит послушать: Korabli, Koliuchka.

"Абіє"

"Абіє" — авторский музыкальный проект юной миргородской певицы Наталии Шевченко. Совсем недавно девушка представила свои первые синглы. Наталья проявляет себя не только как нетипичная вокалистка, но и как умелый сонграйтер, что на украинской сцене — редкость. Будем ждать новых релизов.

Наталия Шевченко («Абіє») — новое лицо украинского инди-фолка

Стоит послушать: "Колискова".

Postman

Константин Почтар из компании 5 Vymir начал свой сольный проект еще в 2015-м, но активно им не занимается. Единичные концерты, отсутствие промоушна — похоже, сольная карьера для него лишь отдушина. В двух записанных пластинках — остросоциальная лирика, много личных историй и самое красивое за последние годы посвящение Киеву. Этому продолжателю традиций Боба Дилана есть что сказать слушателю.

art-area.com.ua Константин Почтар

Стоит послушать: "Київські вулиці", "Бали і кораблі", "Порожні кімнати".

[О]

В прошлом году Иван Дорн основал лейбл Masterskaya, на котором уже вышло около пяти альбомов молодых украинских исполнителей. В июне состоялась презентация "дебютника" электронного дуэта [О].

liroom.com.ua Дуэт [о]

Авангардный future pop, который мог бы родиться на побережье Калифорнии или в студиях Лос-Анджелеса, дополняют не менее авангардные тексты почерка Михайля Семенко. Песни Ольги Чернышевой и Саши Каспарова вряд ли попадут в радиоэфиры, но туда они и не хотят. "Если не слышали вы о нас, то все обстоит благополучно. У нас еще есть время", — уверенно заявляют о себе музыканты в последней композиции альбома. Мы — услышали.

Стоит послушать: "Мушечки", "Пікачу", "Добре".