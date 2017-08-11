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"Стрімголов" в прокат. Украинские кинопремьеры

11 августа, 17:25 Распечатать
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"Стрімголов" в прокат. Украинские кинопремьеры

Кадр из фильма "Сломя голову"

Уже в ближайшее время новый киносезон подарит ценителям отечественного кино целый ряд премьер, среди которых экшн, военная драма, музыкальный фильм и другие жанровые штучки.

"Червоный". Режиссер: Заза Буадзе. В прокате — с 24 августа. Об этом фильме уже немало сказано и написано, ведь среди авторов такая весомая пиар-фигура, как писатель Андрей Кокотюха. Одна из частей его романа "Червоный" и легла в основу одноименного фильма. Это история о двух пленниках — с разных идеологических фронтов. В 1947 году в сталинском лагере оказываются украинский повстанец Данило Червоный и советский летчик Виктор Гуров. Им придется бороться с репрессиями начальника лагеря, поднять восстание. То есть в картине немало интересных сюжетных поворотов. Съемки начались в марте 2016-го в Кривом Роге. Там создали декорации сталинского лагеря. Также снимали в Луцке, Одессе. 

Кадр из фильма "Червоний"
Кадр из фильма "Червоный"

В главных ролях — Николай Береза и Олег Шульга. Этот фильм уже показывали нашим народным избранникам в парламенте. Трудно что-то сказать об уровне кинообразования этих "экспертов", но поскольку они представители народа — то и кино для народа.

"DZIDZIO Контрабас". Режиссер: Олег Борщевский. В прокате — с 31 августа. Название популярной группы, безусловно, привлечет в кинотеатры свою целевую аудиторию. Среди которой, в частности, дети, любящие шуточные, а порой слишком откровенные песни DZIDZIO. Судя по анонсам, в премьерной комедии будет не только музыка популярной группы, но и стремительный сюжет. Трое ребят живут вблизи границы и пытаются транспортировать контрабанду, чтобы заработать как можно больше деньжат. Но честные пограничники как-то не пропустили этих авантюристов. И тогда ребята устраивают маскарад, переодеваясь в священников... Да и это далеко не все приключения, ведь в истории замешана еще и красивая девушка. 

Кадр из фильма "Dzidzio контрабас"
Кадр из фильма "DZIDZIO Контрабас"

В ролях: Михаил Хома, Назарий Гук, Орест Галицкий, Елена Лавренюк.

"Уровень черного". Режиссер: Валентин Васянович. В прокате — с 31 августа. Премьера ленты состоялась в июле этого года на Одесском международном кинофестивале, причем сразу в двух программах: национальной и международной. По жанру — это документально-игровая картина. Рассказ о свадебном фотографе Косте, о его близких. То есть это киноповествование о том, как один человек постоянно фиксирует чужое счастье. Порой задумываясь: а есть ли счастье в его собственной жизни? 

Кадр из фильма "Уровень черного"
Кадр из фильма "Уровень черного"

В ролях: Константин Мохнач, Екатерина Молчанова. Дистрибьютор: "Артхаус Трафик".

"Припутни". Режиссер: Аркадий Непиталюк. В прокате — с 28 сентября. В открытых источниках жанр ленты определяется как "социальная драма". В основе сюжета — пьеса Романа Горбика "Центр". К производству этого украинского фильма причастна компания Star-Media (продюсеры — Юрий Минзянов, Влад Ряшин). По информации из открытых источников,  события в картине разворачиваются в течение суток. Людка со Светкой едут к бабушке Зине в глухое село... Три женщины, три судьбы, три эпохи, три поколения — и об этом в пьесе Горбика, которую, кстати, интересно поставили в Киевском новом драматическом театре.

Кадр из фильма "Припутни"
Кадр из фильма "Припутни"

 На Одесском международном кинофестивале журналисты довольно высоко оценили работу, назвав ее как минимум "событием киносезона". Важно также добавить, что язык этой ленты — суржик. 

В фильме снимались: Нина Набока, Елена Узлюк, Юлия Врублевская.

"Изи". Режиссер: Андреа Маньяни. В прокате — с 14 сентября. Украинско-итальянский комедийный кинопроект. Сюжет: 40-летний итальянец Исидоро, везет в карпатское село гроб с телом украинского работника, погибшего на стройке. Говорят, это первый совместный кинопроект Украины и Италии. Работа над ним началась еще семь лет назад. За такой долгий период, конечно, были проблемы и с финансированием, и другие. В этом году "Изи" попал в конкурсную программу 70-го Международного кинофестиваля в Локарно. 

Кадр из фильма "Изи"
Кадр из фильма "Изи"

В главных ролях: Остап Ступка, Вероника Шостак, Орест Гарда.

"Иней". Режиссер: Шарунас Бартас. В прокате — с 5 октября. Эта лента — копродукция четырех стран: Украины, Литвы, Франции, Польши. И, соответственно, четыре языка. Молодой литовец Рокас попадает в Украину и собственными глазами видит, что такое война. В составе гуманитарного конвоя судьба сводит его с военными журналистами. Литовец видит разрушения и ужасы войны. Но именно здесь он находит и настоящую любовь.

Кадр из фильма "Иней"
Кадр из фильма "Иней"

В открытых источниках есть информация о суровой критике этого фильма на Каннском международном кинофестивале. Поскольку этот фильм даже в Одессе назвали "странным, ужасным и наихудшим", поэтому его надо обязательно посмотреть. Хотя и продолжается эта история почти два часа.

"Сторожевая застава". Режиссер: Юрий Ковалев. В прокате — с 12 октября. В основе фильма — одноименная книга детского писателя Владимира Рутковского. Это рассказ о школьнике Вите, который через временной портал попадает в далекое прошлое. Съемки проходили в Карпатах, в Буче, а также на съемочной площадке Film.Ua.

Кадр из фильма "Сторожевая застава"
Кадр из фильма "Сторожевая застава"

Премьера планировалась еще в декабре прошлого года. Но по определенным причинам ее перенесли на год нынешний. Известно, что права на прокат проданы во Францию. А также Индию, Вьетнам, Малайзию. Право телевизионного показа — за "Новым каналом".

"Мир вашему дому". Режиссер: Владимир Лерт. В прокате — с 26 октября. Некоторые источники представляют эту ленту как аутентичную трагикомедию. Фильм создан по мотивам известной пьесы Григория Горина о Тевье-молочнике, а также рассказов Шолом-Алейхема (сценаристы — Александр Кузнецов, Владимир Лерт).

Кадр из фильма "Мир вашему дому"
Кадр из фильма "Мир вашему дому"

В свое время роль Тевье-молочника принесла большой успех Богдану Ступке, Евгению Леонову, Михаилу Ульянову. В фильме в роли Тевье — Евгений Князев, которого телезрители запомнили по фильму о Вольфе Мессинге. Съемки проходили под Киевом.

"Сломя голову". Режиссер: Марина Степанская. В прокате — с 9 сентября. Психологическая драма, киевская история. Как отмечается в аннотации, молодые негерои пытаются сделать свой выбор в условиях героического времени. Этим проектом интересовались на Каннском кинорынке, он был представлен на кинофестивале в Карловых Варах. 

Кадр из фильма "Стремглав"
Кадр из фильма "Сломя голову"

В главных ролях: Андрей Силецкий, Даша Плахтий.

"Граница". Режиссер: Петер Бебьяк. В прокате — с 16 ноября. Мировая премьера картины состоялась в этом году на кинофестивале в Карловых Варах. Причем лента получила там приз за лучшую режиссерскую работу, что является действительно большим успехом. Это еще одна история о границах и людях, о контрабанде и сложных временах. 

Кадр из фильма "Межа"
Кадр из фильма "Граница"

В главных ролях: Томас Масталир, Евгений Либезнюк, Эмилия Васариова, Станислав Боклан, Римма Зюбина.

"Киборги". Режиссер: Ахтем Сеитаблаев. В прокате — с 6 декабря. 2014 год. Донецкий аэропорт им. Сергея Прокофьева. Защита важного объекта в условиях войны. Это новейшая история — и о войне, и о новом поколении, которое делает свой выбор. В частности, один из героев, доброволец с позывным Мажор, пытается осмыслить трагические события и свою роль в эпицентре этих событий. 

Кадр из фильма "Киборги"
Кадр со съемок фильма "Киборги"

Сценарий написала Наталья Ворожбит. Продюсер — Иванна Дядюра. Фильм начали снимать в феврале 2017 года в Киевской области (с. Крюковщина).

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