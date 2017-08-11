"Стрімголов" в прокат. Украинские кинопремьеры

Уже в ближайшее время новый киносезон подарит ценителям отечественного кино целый ряд премьер, среди которых экшн, военная драма, музыкальный фильм и другие жанровые штучки.

"Червоный". Режиссер: Заза Буадзе. В прокате — с 24 августа. Об этом фильме уже немало сказано и написано, ведь среди авторов такая весомая пиар-фигура, как писатель Андрей Кокотюха. Одна из частей его романа "Червоный" и легла в основу одноименного фильма. Это история о двух пленниках — с разных идеологических фронтов. В 1947 году в сталинском лагере оказываются украинский повстанец Данило Червоный и советский летчик Виктор Гуров. Им придется бороться с репрессиями начальника лагеря, поднять восстание. То есть в картине немало интересных сюжетных поворотов. Съемки начались в марте 2016-го в Кривом Роге. Там создали декорации сталинского лагеря. Также снимали в Луцке, Одессе.

Кадр из фильма "Червоный"

В главных ролях — Николай Береза и Олег Шульга. Этот фильм уже показывали нашим народным избранникам в парламенте. Трудно что-то сказать об уровне кинообразования этих "экспертов", но поскольку они представители народа — то и кино для народа.

"DZIDZIO Контрабас". Режиссер: Олег Борщевский. В прокате — с 31 августа. Название популярной группы, безусловно, привлечет в кинотеатры свою целевую аудиторию. Среди которой, в частности, дети, любящие шуточные, а порой слишком откровенные песни DZIDZIO. Судя по анонсам, в премьерной комедии будет не только музыка популярной группы, но и стремительный сюжет. Трое ребят живут вблизи границы и пытаются транспортировать контрабанду, чтобы заработать как можно больше деньжат. Но честные пограничники как-то не пропустили этих авантюристов. И тогда ребята устраивают маскарад, переодеваясь в священников... Да и это далеко не все приключения, ведь в истории замешана еще и красивая девушка.

Кадр из фильма "DZIDZIO Контрабас"

В ролях: Михаил Хома, Назарий Гук, Орест Галицкий, Елена Лавренюк.

"Уровень черного". Режиссер: Валентин Васянович. В прокате — с 31 августа. Премьера ленты состоялась в июле этого года на Одесском международном кинофестивале, причем сразу в двух программах: национальной и международной. По жанру — это документально-игровая картина. Рассказ о свадебном фотографе Косте, о его близких. То есть это киноповествование о том, как один человек постоянно фиксирует чужое счастье. Порой задумываясь: а есть ли счастье в его собственной жизни?

Кадр из фильма "Уровень черного"

В ролях: Константин Мохнач, Екатерина Молчанова. Дистрибьютор: "Артхаус Трафик".

"Припутни". Режиссер: Аркадий Непиталюк. В прокате — с 28 сентября. В открытых источниках жанр ленты определяется как "социальная драма". В основе сюжета — пьеса Романа Горбика "Центр". К производству этого украинского фильма причастна компания Star-Media (продюсеры — Юрий Минзянов, Влад Ряшин). По информации из открытых источников, события в картине разворачиваются в течение суток. Людка со Светкой едут к бабушке Зине в глухое село... Три женщины, три судьбы, три эпохи, три поколения — и об этом в пьесе Горбика, которую, кстати, интересно поставили в Киевском новом драматическом театре.

Кадр из фильма "Припутни"

На Одесском международном кинофестивале журналисты довольно высоко оценили работу, назвав ее как минимум "событием киносезона". Важно также добавить, что язык этой ленты — суржик.

В фильме снимались: Нина Набока, Елена Узлюк, Юлия Врублевская.

"Изи". Режиссер: Андреа Маньяни. В прокате — с 14 сентября. Украинско-итальянский комедийный кинопроект. Сюжет: 40-летний итальянец Исидоро, везет в карпатское село гроб с телом украинского работника, погибшего на стройке. Говорят, это первый совместный кинопроект Украины и Италии. Работа над ним началась еще семь лет назад. За такой долгий период, конечно, были проблемы и с финансированием, и другие. В этом году "Изи" попал в конкурсную программу 70-го Международного кинофестиваля в Локарно.

Кадр из фильма "Изи"

В главных ролях: Остап Ступка, Вероника Шостак, Орест Гарда.

"Иней". Режиссер: Шарунас Бартас. В прокате — с 5 октября. Эта лента — копродукция четырех стран: Украины, Литвы, Франции, Польши. И, соответственно, четыре языка. Молодой литовец Рокас попадает в Украину и собственными глазами видит, что такое война. В составе гуманитарного конвоя судьба сводит его с военными журналистами. Литовец видит разрушения и ужасы войны. Но именно здесь он находит и настоящую любовь.

Кадр из фильма "Иней"

В открытых источниках есть информация о суровой критике этого фильма на Каннском международном кинофестивале. Поскольку этот фильм даже в Одессе назвали "странным, ужасным и наихудшим", поэтому его надо обязательно посмотреть. Хотя и продолжается эта история почти два часа.

"Сторожевая застава". Режиссер: Юрий Ковалев. В прокате — с 12 октября. В основе фильма — одноименная книга детского писателя Владимира Рутковского. Это рассказ о школьнике Вите, который через временной портал попадает в далекое прошлое. Съемки проходили в Карпатах, в Буче, а также на съемочной площадке Film.Ua.

Кадр из фильма "Сторожевая застава"

Премьера планировалась еще в декабре прошлого года. Но по определенным причинам ее перенесли на год нынешний. Известно, что права на прокат проданы во Францию. А также Индию, Вьетнам, Малайзию. Право телевизионного показа — за "Новым каналом".

"Мир вашему дому". Режиссер: Владимир Лерт. В прокате — с 26 октября. Некоторые источники представляют эту ленту как аутентичную трагикомедию. Фильм создан по мотивам известной пьесы Григория Горина о Тевье-молочнике, а также рассказов Шолом-Алейхема (сценаристы — Александр Кузнецов, Владимир Лерт).

Кадр из фильма "Мир вашему дому"

В свое время роль Тевье-молочника принесла большой успех Богдану Ступке, Евгению Леонову, Михаилу Ульянову. В фильме в роли Тевье — Евгений Князев, которого телезрители запомнили по фильму о Вольфе Мессинге. Съемки проходили под Киевом.

"Сломя голову". Режиссер: Марина Степанская. В прокате — с 9 сентября. Психологическая драма, киевская история. Как отмечается в аннотации, молодые негерои пытаются сделать свой выбор в условиях героического времени. Этим проектом интересовались на Каннском кинорынке, он был представлен на кинофестивале в Карловых Варах.

Кадр из фильма "Сломя голову"

В главных ролях: Андрей Силецкий, Даша Плахтий.

"Граница". Режиссер: Петер Бебьяк. В прокате — с 16 ноября. Мировая премьера картины состоялась в этом году на кинофестивале в Карловых Варах. Причем лента получила там приз за лучшую режиссерскую работу, что является действительно большим успехом. Это еще одна история о границах и людях, о контрабанде и сложных временах.

Кадр из фильма "Граница"

В главных ролях: Томас Масталир, Евгений Либезнюк, Эмилия Васариова, Станислав Боклан, Римма Зюбина.

"Киборги". Режиссер: Ахтем Сеитаблаев. В прокате — с 6 декабря. 2014 год. Донецкий аэропорт им. Сергея Прокофьева. Защита важного объекта в условиях войны. Это новейшая история — и о войне, и о новом поколении, которое делает свой выбор. В частности, один из героев, доброволец с позывным Мажор, пытается осмыслить трагические события и свою роль в эпицентре этих событий.

Кадр со съемок фильма "Киборги"

Сценарий написала Наталья Ворожбит. Продюсер — Иванна Дядюра. Фильм начали снимать в феврале 2017 года в Киевской области (с. Крюковщина).