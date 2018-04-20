Стресс в большом городе (театр вдали от столицы)

Не только громкая гоголевская "Женитьба" в Одессе привлекает в город у моря многих столичных театралов. В разных регионах и в разных театрах также вышли или уже выходят театральные премьеры, на которые в мае-июне следует обратить внимание.

1. Херсон. "Херсон. 1918–2018"

Этот проект представляют на открытии международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", который в этом году охватит два города — Херсон и Николаев. Авторы спектакля — режиссер Андрей Май и драматург Максим Курочкин. Это копродукция херсонского театра и театра из Штутгарта (Германия). Как сообщают СМИ, проект финансирует Гете-институт. Из Штутгарта в спектакле задействованы актеры Ким Фьолдинг и Кристофер Вантис, из Украины — Наталия Вишневская, Александр Устименко, Елизавета Негледюк. Уже само название подсказывает, что в центре истории возможны темы и сюжеты, рожденные целым столетием — с 1918-го по 2018-й.

Херсонский театр имени Мыколы Кулиша / Facebook

2. Ивано-Франковск. "Модильяни"

Театр позиционирует новую работу как экспериментальную постановку режиссера Ростислава Держипильского, который ради этой премьеры открывает в театре новую локацию — "Сцену-цех". По словам авторов спектакля, в сценическом сюжете сойдутся два времени и два измерения — больница для душевнобольных, в которой живут пациенты-художники, а также Париж начала ХХ в., когда жил, любил и рисовал гениальный Амедео Модильяни. В главной роли — заслуженный артист Украины Алексей Гнатковский. На одну из ключевых ролей в спектакле пригласили выдающегося украинского актера Сергея Романюка, для которого ивано-франковский театр — родной дом. Возможно, спектакль "Модильяни" покажут также в рамках Международного фестиваля "Порто-Франко", который пройдет в середине июня.

3. Сумы. "Танго"

На Малой сцене Сумского театра имени М.Щепкина недавно показали премьеру спектакля "Танго" по пьесе классика драматургии ХХ в. Славомира Мрожека. Старая пьеса воспринимается сейчас удивительно современной, будто написанной вчера. Впрочем, у абсурда нет определенных хронологических рамок, ибо он актуален всегда — и в ХХ в., и в ХХІ. Герои Мрожека — представители нескольких поколений. 25-летний студент университета Артур говорит, что в доме царит беспорядок, энтропия и анархия. И именно Артур, творческий человек, хочет нормализовать обстановку в своей семье. Но это не так просто, поскольку каждый из его близких — довольно колоритная и экстраординарная фигура. Например, родители — бывшие бунтари и противники консерватизма. Бабушка — бывшая аристократка.

Пьеса предполагает множество интерпретаций, концепций. Молодой режиссер Роман Козак (он же сыграл главную роль Артура) выстраивает спектакль как ряд семейных скандалов, которые в любой момент могут превратиться в трагедию, ведь фигура художника, который пытается отформатировать окружающий мир, иногда настораживает, а порой даже пугает. Первые зрители постановки отмечают удачный актерский ансамбль, говорят, что сумские лицедеи по-новому раскрыли свой творческий потенциал.

4. Харьков. "Гамлет"

На 25 мая в Харьковском академическом театре кукол заявлена премьера спектакля по популярнейшей в мире пьесе в постановке режиссера Оксаны Дмитриевой. Недавно Оксана стала лауреатом Премии имени Леся Курбаса, что говорит о беспрерывном экспериментальном театральном поиске талантливого мастера. Дмитриева интересно адаптирует для кукольного театра известные классические сюжеты — Мольера, Гоголя, Платонова, Чехова. Насчет же ожидаемого "Гамлета" сейчас нет каких-либо деталей. Есть лишь впечатляющая афиша — гигантская мышеловка в каменном животе Эльсинора. К тому же сама мышеловка — это запутанный лабиринт, где может потеряться и погибнуть любой человек.

5. Львов. "Боженька"

Этот спектакль появился в афише Львовского театра имени Леси Украинки еще в конце марта, но уже успел привлечь внимание многих театралов. Режиссер спектакля — Игорь Билыць, недавно на этой же сцене реализовавший довольно успешный проект по пьесе Павла Арье "Человек в подвешенном состоянии". Теперь киевский режиссер выбрал пьесу молодого драматурга Валерия Печейкина, который активно сотрудничает с Кириллом Серебренниковым. Эта история о лесе жизни, о зверенышах среди такого леса. По мнению авторов, ничто человеческое животным не чуждо — фобии, сексуальные субкультуры, эксплуатация. Как отмечают авторы, "лучшее оружие против страха — это смех, поэтому мы и называем эту историю о политических манипуляциях и спекуляциях на религиозных чувствах именно комедией". На сцене зритель встретится с Мышонком (Богдан Грицюк), Котенком (Роман Кривдык), Лисичкой (Анастасия Лисовская), Белочкой (Рита Гуркач), Медвежонком (Дмитрий Наумец) и другими.