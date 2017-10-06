Роботы из рыбьих костей и космонавты на Гуцульщине: Фестиваль в "Арсенале"

До 29 октября в "Мистецькому Арсеналі" — Фестиваль молодых украинских художников, слоган этого проекта: "Сегодня, которое так и не наступило".

Фестиваль объединил

67 молодых украинских художников (всего было подано около 400 заявок). Бюджет проекта — 2,5 млн грн. Это совместная инициатива Минкульта, "Арсенала" и Национального художественного музея.

К участию в конкурсе приглашались творцы "до 35 лет". Их работы должны были соответствовать заданной кураторской теме — "Сегодня, которое так и не наступило".

Кураторы — Лизавета Герман, Мария Ланько и Екатерина Филюк — говорят, что подобный проект предполагает разные формы сотрудничества крупных институций и отдельных игроков арт-рынка, а идеология фестиваля — философские размышления художников на темы современности.

В таких размышлениях в "Арсенале" мощно использованы видеоматериалы, фотографии, графика, живопись, скульптура. И поскольку фестиваль молодых — не только выставка, но и конкурс, логично узнать о призовом фонде для лучших.

Василий Артюшенко, ZN.UA

На этот счет одна из кураторов, Екатерина Филюк, говорит:

— На Фестивале есть экспертный совет, но мы к нему не имеем отношения. Знаю, что Минкульт обсуждал вопрос о возможной денежной премии. Но кураторская команда считает, что целесообразнее поощрять художников какой-нибудь зарубежной резиденцией, которая была бы интересна для их профессионального развития. Поддержка художников должна быть планомерной, постоянной, а отнюдь не разовой.

— Все же — какими основными критериями вы руководствовались, отбирая проекты художников на Фестиваль?

— Прежде всего, рассматривали те работы, которые могли бы "вступить в диалог" — с другими работами. Ведь несмотря на молодой возраст, кто-то из молодых художников думает о будущем, а кто-то пытается осмыслить прошлое.

Некоторые выставляют на обозрение свои личные истории, некоторые говорят о глобальных вещах. Словом, это все наше "настоящее". То есть "сегодня, которое так и не наступило".

Разные отражения такого "сегодня" — в разных проектах на Фестивале, в разных авторских поисках.

Вот, например, проект Михаила Алексеенко и Мадлен Франко "Квартира 14". В свое время Михаил создал маленькую независимую галерею в своей квартире на Троещине, в комнате, где жила его бабушка. С момента смерти бабушки (в 2009 году) комната оставалась неприкосновенной. В 2016-м ее превратили в галерею "Квартира 14".

Не нарушая созданного интерьера, художник пригласил коллег к художественной рефлексии по поводу "бабушкиного" пространства.

И то, что для него было местом личной памяти и переживаний, для других стало поводом осмыслить коллективные травмы постсоветского человека.

В МА также представлен объект — копия блочной квартиры, из которых собирали многоэтажки во многих районах не только Киева, но и других городов.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Фотопроект на тему "декоммунизации" — от Евгения Никифорова "О монументах республики". Евгений несколько лет ездит по Украине и "документирует" процессы декоммунизациии. То есть фиксирует трансформации, происходящие с памятниками советских времен в разных регионах Украины.

В течение последних четырех лет фотограф работал над созданием многослойного визуального архива советского культурного наследия в публичном пространстве современной Украины.

В его объективе оказался не только "ленинопад" (как наиболее эффектное проявление Закона "О декоммунизации"), но и судьба других художественных и декоративных элементов.

А вот Сергей Григорян и его проект М.У.З.Е.Й. ( Музей гуцульской космонавтики и прикладной робототехники) задается вопросами: "Может ли народное искусство стать частью визуальной культуры будущего? Останется ли для декорированных керамических кувшинов или текстиля пространство в краеведческих музеях, или же они станут исключительно частью интерьера?"

В стенах МА космическая ракета и робот облачены в гуцульские лижныки. Отталкиваясь от народного творчества, Григорян предлагает миф о развитии космонавтики и робототехники на Гуцульщине.

Работа Максима Максимива "Генезис": автор создает разные мифические существа — например, роботов из рыбьих костей. Большим увлечением львовского художника является монотипия, скульптура, керамика.

Максимив называет то, что делает, "игрой в био-LEGO", тем самым как бы составляет новую историю видов, дает шанс исчезнувшим навсегда в процессе эволюции видам, а еще — "рождает" новые.

Эти существа хрупкие и жуткие одновременно. Они обретают среду, где могут существовать или в новом, или в параллельном пространстве.

В работе архитектора Алексея Быкова "Легализация Подола" — футуристическая история о легализации марихуаны в одном из районов Киева, на Подоле. То есть автор размышляет: дескать, что будет, если на Подоле разрешить употребление марихуаны? Художник возводит в МА прочную стену из арболита, т.е. прессованной конопли. (Этот материал, кстати, широко применяется в строительстве). И по замыслу автора для этого проекта — в центре конструкции должен быть дидух из конопли. Однако организаторы выставки решили отказался от этой идеи. Хотя в высушенном материале наркотические вещества вроде и не содержатся?

Василий Артюшенко, ZN.UA

Художник из Крыма Виталий Фоменко представил в проекте "Доска почета" серию фотографий военных, которые нашел на свалке одной из воинских частей под Севастополем в 2015 году, после аннексии Крыма.

Автору эти "порченные" фото показались достаточно символичными, если говорить о наших реалиях. Солдаты на фото — заложники обстоятельств, они скорбно смотрят на зрителя…

Еще одна работа, связанная с актуальной тематикой, — от Анастасии Малкиной и Евгения Королетова (Луганская Контемпорари Диаспора) под названием "Один способ прекратить войну".

Молодые люди провели последние несколько месяцев в путешествиях по Украине. После вынужденного переезда из Луганска они не могут жить в городе, с которым связывают свою идентичность. На Фестивале Анастасия и Евгений представляют отрывки из нового фильма, вымышленные персонажи которого скрываются в карпатских лесах. Военная одежда и характерный армейский быт — в "декорациях" природы. Такой способ бытия — бескомпромиссно независимый, а следовательно — единственно возможный для людей, которые не видят для себя места в напряженной атмосфере, царящей ныне в обществе.

Еще один путешественник, Вова Воротнев (проект ЗА/С ХІД), следуя примеру философа Григория Сковороды, исследует Украину. И как философ, связывает Запад и Восток. В МА представлена документация его путешествий из Червонограда

в Лисичанск. Дистанцию в

1000 км между двумя пунктами художник преодолел за месяц и четыре дня. Практической

целью путешествия была передача куска червоноградского угля в коллекцию Лисичанского краеведческого музея.

Алексей Радинский — кинематографист и публицист — в проекте "200 выставок в год" обращает внимание на деятельность институции "Государственная научно-техническая библиотека Украины", которая, как оказалось, "ведет активную выставочную деятельность".

Согласно релизу, это более 200 выставок в год.

Видео в МА демонстрирует незамысловатую смену экспозиций. Ведь выставочное пространство в библиотеке ограничивается лишь небольшим стендом для литературы. Хотя тематика выставок достаточно серьезная — от гендерной тематики до проблем переработки мусора. Такая "плодовитость" выставочной деятельности одновременно завораживает и раздражает Радинского. Автор видит в подобном процессе "метафору" украинской культурной сферы.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Проект от группы "Жýжалка" (Виктор Корвик, Роман Юхимчук и Вячеслав Соколов) под названием "Копилефт" как альтернатива "копирайту". Принтер в пространстве МА предлагает каждому распечатать самиздатовские материалы группы и воспользоваться ими.

Все доступно для копирования и распространения. Тем самым художники группы "Жужалка" хотят сказать, что в глобализированном мире невозможно везде ставить значок "копирайта" и тем самым не дать доступ к информации. В особенности это касается научных исследований, что тормозит развитие самой науки.

Огромный фолиант от Оли Ланько — ("Сборник"). Художница родилась в Украине, но профессионально формировалась в Голландии. Ее сборник представляет книгу в 100 страниц, созданную из переработанной бумаги.

Книги, журналы, фотоальбомы, сыгравшие важную роль в становлении личности, сейчас превратились в спрессованные серые страницы "новой" книги…

Анна Кахиани и ее проект "Реконструкция "Мира". Это видеодокументация перфоманса, когда название гостиницы — "Мир" — закрыто за строительной сеткой. И "мир" оказался на реконструкции.

А Борис Кашапов под занавес экспозиции аплодисментами выражает благодарность каждому зрителю за тяжелый труд постижения современного искусства в "Мистецькому Арсеналі". Видео называется "Это конец" и "приветствует" зрителя, преодолевающего пространства выставки.

Действительно, созерцание и восприятие современного искусства — серьезная работа. И зритель, дошедший до финиша, заслуживает бурных и продолжительных аплодисментов.

(Использованы материалы пресс-службы "Мистецького Арсеналу")