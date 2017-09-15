Раз пошел я на DZIDZIO

Головокружительные кассовые сборы и лидерство в запросах Google — не слабый повод оставить в покое дела театральные, купить билет в кино. И посмотреть нашумевшее отечественное произведение: "DZIDZIO Контрабас" (режиссер — Олег Борщевский, в главной роли — Михайло Хома).

Радужные медийные рапортички о том, что сеансы на премьерной картине предполагают битком забитые кинозалы — несомненно, фрагмент медийной стратегии, на сборы рассчитанной.

На сеансе в одном из столичных кинотеатров — ты да я, да мы с DZIDZIO. Плюс зрительский саундтрек (компенсирующий отсутствие ожидаемых песен в картине) — жестокий хруст попкорна.

Наконец-то и наша прогрессивная кинопромышленность сподвиглась на производство картины исключительно попкорнового ассортимента. Как говорится, не арт-хаусом единым.

На мой взгляд, подобный образец попкорнового кинопродукта предполагает совершенно правильную аудиторию, в основе которой — системные потребители развлекательных проектов нашего ТВ, где DZIDZIO — прописан.

В качестве добродушного эксперимента я пригласил на сеанс детей 7-летнего возраста, для которых этот же DZIDZIO — кумир.

Безусловно, счастлив тот исполнитель, которого обожают дети. Потому что дети, увлеченные телевизионными эстрадными масками — наиболее эффективные проводники массового творчества — в широкие родительские массы.

Однако, увы, мой скромный "эксперимент" увенчался неожиданным результатом. Фильм — даже для детей-фанатов DZIDZIO — оказался драматически скучным. Не увлек: ни глупым сюжетом (а он и не должен быть "умным" в специальных кинокомедиях категории "туалетного юмора"), ни даже телевизионным Игорем Кондратюком в сутане священника.

Дети, ожидая от любимой маски популярных песен, сразу же скисли. И наблюдали за ходом дальнейших идиотских событий — с умным и понимающим разочарованием. Как и некоторые взрослые зрители, впрочем.

В основе этого народного блокбастера, о чем известно Госкино и многим критикам, приключения именно Маски. Эстрадной, популярной. Как только подобная маска — в любую эпоху — выходит на пиковый уровень массового обожания, тут же ее и "инвестируют" в кинопроизводство, ожидая сверхприбылей. Когда популярная София Ротару неожиданно охрипла в 80-е — ее жизненный сюжет немедленно перекочевал в кинокартину "Душа" в дуэте с Андреем Макаревичем. Когда АВВА сводила с ума полпланеты — на всех экранах планеты показали фильм про приключения АВВА в аэропортах и гостиницах. Когда Сердючка была на вершине успеха, она буквально не "вылазила" из телевизионного новогоднего кинопроизводства.

Все это — как закон Ома, как аксиома шоу-бизнеса. Яркая маска — бизнес-магнит. На холодильник не цепляешь, но используешь, так сказать, в промышленных масштабах.

Маска DZIDZIO стала популярной в течении последних семи лет (если не ошибаюсь?). Что замечательно в этом творческом проекте? В первую очередь, увлекательный образ человека-оборотня, эдакого бородатого пришельца. Под маской пропорционально уживаются остроумный, неунывающий современный человек и какой-то мифологический польско-западноукраинский впечатляющий собирательный фольк-образ.

Фольк и современность, стеб и гламурность, низ и верх массовой культуры. Все в этой маске разумно предусмотрено. В первую очередь благодаря одаренному артисту — Михайлу Хоме.

Уточняю: талантливому. Был бы бездарью, хватило бы славы на три сезона, три аккорда, три прихлопа, три притопа. А тут, как говорится, "кассовым сборам" конца и края не видать. Его успех активно инвестирован — в мороженое, телебизнес, кинопроизводство. Дети, напевающие его песенки, иногда принимают человека за компьютерный образ, за существо с иной планеты. Взрослые, соответственно, видят в нем — разбитного хулигана, остряка, приколиста, карнавального субъекта. Персонажа, оживляющего солеными песенками кислые будни жизненного репертуара.

Наговорив три мешка комплиментарности артисту и маске, пароходу и человеку, приступаю, так сказать, к главной арии из оперы "Набукко" (там тоже поют с приклеенными бородами).

И констатирую со всей искренней журналистской принципиальностью: эта кинокартина недостойна — ни маски, ни артиста. Ни парохода. Это — исключительная халтура, успех которой может быть только сегодня и только сейчас: у масс жанровый голод на развлекательный жанр в репертуарах украинских кинотеатров.

Направление комедийного кинематографа с припиской "туалетный юмор" не оправдывает отсутствие в этом массовом проекте — внятной цели (кроме финансовой, естественно) и адекватности средств кинематографической выразительности (с вашего, так сказать, позволения).

Вообще наше новое кино в последнее время как-то странно вообразило себя Робинзоном Крузо, который попал на необитаемый остров и открывает все новые и новые, прежде ему неведомые, тайны творческого мироздания.

Постой паровоз, не стучите колеса. И до вас, и до нас — были (и неоднократно) многие профессионалы даже в отечественном жанровом кино, которые многое умели, знали и понимали основы сценарного мастерства, жанровой убедительности, монтажной изобретательности, уместности кастинга. Всего того, что в новой массовой картине — практически отсутствует. Режиссер, сценаристы, некоторые артисты — поголовно — ощущают себя в этом же кино исключительно робинзонами. Для них остров искусства кино — необитаем. И полтора года съемок — мое исключительное удивление. Потому что такое кино мирные земляне обычно снимают за месяц на телефон.

Семь сценаристов для этого фильма — веселая фантасмагория. Подобный сценарий напишет даже старшеклассник, причем совершенно бесплатно.

Работа кинооператора — здесь — это незамутненный взгляд творческого человека, который совершенно необременен вопросом какой-либо визуальной специфики (с оглядкой на жанр).

Но все-таки что же сочинил коллективный разум из семи сценаристов, если в самом сюжете источник комичного — только неталантливость сюжета.

Допустим, главный герой этого "Контрабаса", по версии семи сценаристов, действительно одержим жаждой бешенных денег для каких-то благих целей. И он решается на контрабандную авантюру. В таком случае, не примите за назойливость, в самом комедийном сюжете и должны быть заданы сверхэксцентричные комические обстоятельства. А не бла-бла-бла. Роковой проигрыш в казино? Колоссальный невыплаченный кредит? Риск потерять жизнь, если не найдет кошелек? Есть много обстоятельств в нашей веселой жизни, которые могут сподвигнуть человека на увлекательные авантюры.

Комическое — на экране ли, на сцене ли — всегда максимальное заострение: мотива, характера, действия. Поэтому у Гайдая, простите, счет идет на бриллианты. И даже в некоторых образцово-показательных голливудских кинообразцах категории "туалетного юмора" формула успеха — как раз в саркастическом авторском отстранении от глупого сюжета, в нагловатой и бесцеремонной физиологической пародии текущей действительности, в каскаде, порою, безжалостных трюков и гэгов (см. "Тупой, еще тупее" и т.д.).

С какой стати семь сценаристов "DZIDZIO Контрабас" решили, что все зрители выучили наизусть биографию Юлика и Лямура, соратников героя? Как раз киносюжет и должен объяснять, откуда родство этих душ, а также в чем разность, извините, комедийных характеров.

Пускаясь в трудный путь эксцентрики, "DZIDZIO Контрабас" не выдерживает никаких испытаний нашей актуальной современностью. Ни одной броской цитаты, которую хотелось бы тиражировать. Есть две удачные веселые сцены — роды и похороны. Но и они не разгоняют зеленой тоски над холмами.

Один из инвесторов этого проекта, Сергей Лавренюк, судя по всему, человек с хорошим вкусом. Потому что в театре, например, он инвестирует в некоторые спектакли Дмитрия Богомазова, одного из важных режиссеров страны. Сопутствующие вопросы — а кто же у нас в главной женской роли — пресекаю сразу. Потому что красивая женщина.

И вот исключительно в инвестиционном вопросе, очевидно, существует не только экономический, но и какой-то эстетический критерий? Неплохо бы инвестировать в качественных сценаристов. И необязательно самому инвестору значится в титрах — именно сценаристом. У этого разумного и щедрого человека, уверен, есть много иных обязательств перед нашей трудной действительностью.

В сухом остатке неталантливого попкорнового кино, которое действительно "собирает сборы" имеем следующее. Создатели "проекта" (кинофильмом называть не хочется) максимально отжали обаяние и энергию популярнейшей украинской маски — собственно DZIDZIO. И оказалось, что многим потребителям достаточно и этого.

Многим только это и нужно.

И только на маски (а не на лица!) у нас по-прежнему бешеный спрос.

Зрители голосуют рублем вовсе не за убедительные жанровые сюжеты, а только и только — за маски: в телевизоре, в кино, в парламенте. Да где угодно. Вот так вот маска победила сказку.

Из приятных впечатлений. Появление на широком экране местных народных масс в ролях местных народных масс (это органично). А также корифеев Киевского Молодого театра — Риммы Зюбиной (в роли продавщицы) и Алексея Вертинского (в роли "пограничника"). Это минуты моей подлинной радости: хорошие люди и талантливые актеры даже в скверном кино сами по себе создают настроение и чуть приподнимают картину над низменностью "туалетного юмора", награждая ее узнаваемыми характерами.

Ну а если "вдруг" кто-нибудь решит, что авторы этого кассового украинского фильма таким вот образом специально "постебались" над зрителем, скормив ему халтуру, то, может быть, это совершенно правильный ответ в нашей задачке?

И, может быть, я тоже немного над ними шучу, когда трачу время на добрые мысли о том, что, на самом деле, совершенно бессмысленно.