Раду Поклитару: Спящую красавицу встретил под Киевом

В театре "Киев Модерн-балет" Раду Поклитару репетирует "Спящую красавицу" П.Чайковского (премьера модерной версии заявлена в столице на конец мая). В перерывах между репетициями балетмейстер делится мыслями о Чайковском, Швейцарии и "самоокупаемости" своего театра.

Пока дворец короля Флористана, одного из героев балетного сюжета, еще не готов для сценической эксплуатации (он достраивается), Раду репетирует свой новый спектакль на Подоле, в репетиционном зале Киевского муниципального детского музыкального театра. Уже довольно долгое время "Киев Модерн-балет" пребывает в "приймах" в этом здании, собственно говоря, в здании бывшего Дома культуры "Пищевик". За истекший период семейных скандалов и разборок на одной территории не наблюдалось. Но тема собственного помещения для "Киев Модерн-балета" — не отменялась.

Театр "Киев модерн-балет"

— Раду, недавно твой театр получил статус академического. Насколько это отразилось на зарплатах и на большей самостоятельности коллектива?

— Мы сохранили тот же уровень зарплат, который и был до нашей недавней автономии. Ведь, как известно, все артисты "Киев Модерн балета" раньше числились артистами Муниципального музыкального театра для детей.

Сегодня слегка удалось поднять зарплаты исполнителям за счет повышения разрядности. Но говорить о каком-то невероятном финансовом скачке, учитывая еще и нашу инфляцию, никак не приходится.

— Твой театр активно гастролирует, избороздил практически все пригодные для балетов сцены Украины. Можно ли говорить о самоокупаемости такого эфемерного детища, как "Киев Модерн-балет" в наших условиях веселой экономической реальности?

— Такого не может быть. К тому же наш театр является "неприбыльным" и по своему статусу. Мы должны тратить на развитие театра, на новые проекты. Нас, кстати, постоянно спрашивают представители бизнеса — о самоокупаемости. Но она невозможна, поскольку и жанр дорогой, и подобные проекты всегда дотационные. Ведь мы существуем не в системе антрепризы или бродвейского мюзикла, когда одно название амортизируется долгое-долгое время. "Киев Модерн-балет" — современный репертуарный театр.

— Тем не менее, разговоры о поиске какого-либо отдельного помещения для такого репертуарного театра — то возникают, то затихают. На каком этапе сегодня эти мечты о будущем?

— Мечтать не вредно. И могу сказать, что "Киев Модерн-балету" очень нужен свой дом. При этом я достаточно рациональный человек и прекрасно понимаю, что нынче мечтать о строительстве какого-либо нового театра — со сценой и со всеми остальными прекрасными архитектурными достижениями — даже не имеет смысла.

Мне вообще трудно представить, что в это время кто-либо этим захочет и сможет заниматься. И можно только порадоваться за Виталия Ефимовича Малахова, которому, несмотря на все проблемы и препятствия, все-таки построили в Киеве новый современный театр. Причем прекрасный театр. И, не будем забывать, это практически единственный новый театр в Киеве за годы Независимости. Впрочем, не только Независимости.

Театр "Киев модерн-балет"

— Но все же некоторые театры в Киеве хотя бы перестраивались. И заново открывались, наподобие красивого кукольного по улице Грушевского.

— Вот именно, перестраивались, открывались. А вот новый театр — один-единственный за столь продолжительный период. А этот период — столетие. Поэтому о новом здании я, конечно же, думаю, но в то же время понимаю, что, может быть, на этом этапе нам не менее нужна хотя бы база для театра. Репетиционный зал, какие-то административные помещения.

— Есть варианты?

— Варианты есть всегда. Но главное — чтобы совпадали желания и возможности. Министерство культуры, департамент культуры Киева в этом плане очень хотят помочь "Киев Модерн-балету". И я это вижу. Ведь и они, и мы понимаем, что репетиционная база — это хотя бы работа в нормальном помещении, в нормальное время. А не по вечерам, как мы репетируем сейчас "Спящую красавицу", разделяя поочередность репетиционных помещений с хозяевами Детского музыкального театра. Нечеловеческое столпотворение, которое есть здесь и сейчас, конечно же, не сильно вдохновляет, но мы работаем.

Как раз новая работа Раду — более чем амбициозная: культовая "Спящая красавица", музыка Чайковского, либретто Всеволожского и Петипа, сюжет Шарля Перро. Кто ж не видел, эту "Спящую"? Кто ее не будил сто раз в детстве? Но, как всегда, у Поклитару предполагается очередной эстетский хореографический перевертыш на основе классики. На основе той истории, внутри которой живут не тужат красавица Аврора, принц Дезире, фея Сирени, фея Карабос и другие прекрасные и ужасные существа.

— По-моему, это уже третий классический балет Чайковского, к которому ты прикладываешь модерную руку?

— А у Чайковского вообще-то три балета.

— И если все его балеты иссякнут, то что потом — начнутся оперы в репертуаре твоего театра?

— Оперы, конечно, тоже могут быть в разработке — с прицелом на наше направление. Но если брать, например, "Пиковую даму" в адаптации для балета, то там "мешает" текст Пушкина.

— Чем же он тебе мешает?

— Мешает в переносном смысле. Я имею в виду, что великий текст как бы довлеет в этой истории, авторское слово создает неповторимую магию внутри пушкинского сюжета. Поэтому мне пока не до опер, занимаемся балетом.

"Спящая красавица" — гениальная партитура. И я знал, что рано или поздно к ней приду. Вообще я стараюсь в репертуаре "Киев Модерн-балета" чередовать большие и малые формы. В один сезон ставлю гранд-спектакль, на следующий — достаточно камерную вещь. Вот была "Жизель", потом был балет "Вверх по реке".

Но, если честно, к "Спящей красавице" я даже не подступился бы.

— Что останавливало?

— Ничто не останавливало. Но не было и особой опоры, поддержки. Теперь, к счастью, она нашлась — помощь Швейцарского посольства. Собственно, этот проект — инициатива швейцарской стороны. И у них, и у нас есть огромный интерес к созданию нового культурного продукта, который можно расценивать как копродукцию творческих сил Швейцарии и Украины.

— С украинской стороны — ты, кто в "Спящей красавице" представляет Швейцарию?

— Эту страну представляет художник, замечательная Марианн Холленштайн.

— У нас наверняка о ней не так много знают.

— Она вообще в Украине будет делать свой первый проект. И уже несколько раз была здесь у нас по делам "Спящей красавицы".

Я сознательно искал художника "оттуда", с европейскими корнями. Швейцария — небольшая, красивая страна. И то, что нам удалось найти художника такого уровня, как Марианн, — большая удача.

В ее работах для театра есть замечательное сочетание яркой образности и экспрессии, то, что буквально вовлекает зрителя в сценическое действие. При этом Марианн остро чувствует современные художественные формы. У нее достаточно серьезный послужной список, много спектаклей, выставок, разнообразных наград. С 2006-го она работает свободным художником в Ульме и Базеле. Работает сценическим дизайнером оперы, балета и драматического театра — в театрах Германии, Швейцарии, Турции, Греции. А еще — в странах Африки, в Израиле. Год назад она получила немецкую федеральную театральную премию. А обитает эта художница и в Ульме (Германия), и в Базеле (Швейцария).

Театр "Киев модерн-балет"

— Все-таки Марианн более тяготеет к авангарду или к традиционным художественным ценностям?

— Послушай, что такое авангард? Вообще странно произносить сегодня слово "авангард" в применении к любому искусству, поскольку мы совершенно не знаем, кто же впереди нас!

— А насколько этот проект будет подъемен и мобилен — для показа не только на стационарной площадке (премьера на сцене Театра имени Ивана Франко), но и на других гастрольных территориях?

— В первую очередь, мы как раз и проговаривали с Марианн подобный аспект. Поскольку "Киев Модерн-балет" — театр глубоко и подолгу гастролирующий. И поэтому нам просто необходимо иметь спектакли, которые подходили бы не только для сцены Театра имени Ивана Франка или экс-Октябрьского дворца, но были бы органичны и на других сценических площадках.

— Извини, если коснусь финансового вопроса. В какой степени швейцарская сторона экономически покрывает создание подобного проекта?

— По идее — 100% финансирование. Но наверняка надо будет искать и другие средства, поскольку всегда в ходе работы возникают непредвиденные траты. Но пока говорим именно о 100% финансировании. И для нашего театра это колоссальная редкость и радость.

Еще одно условие швейцарской стороны — мы должны будем показывать "Спящую красавицу" и на фестивалях, и на гастролях в Швейцарии. Вот это условие для нас совершенно потрясающее! И мы с ним глубоко и безоговорочно согласны.

"Спящая красавица" — один из древних мифов культурного мира. Как известно, задолго до П.Чайковского этот же сюжет взволновал французского композитора Фердинана Герольда. И он создал балет под похожим названием — "Красавица в спящем лесу", использовав либретто Эжена Скриба. Премьера состоялась в 1829-м на сцене Парижской оперы. А ровно через 60 лет появилась гениальная версия "Спящей красавицы" от Чайковского и Петипа, она стала канонической.

Тем временем, Поклитару на основе мифа о "Спящей красавице" ищет новые источники вдохновения. И находит их в творчестве неаполитанского поэта и сказочника Джамбаттиста Базиле. Еще в начале XVII века он создал сборник "Сказка сказок", объединивший пять десятков сказочных сюжетов на неаполитанском диалекте. И многие писатели-последователи неоднократно пили воду из этого неиссякаемого источника, адаптируя или переосмысляя старинные сюжеты на свой лад. В том числе и "Спящую красавицу".

Театр "Киев модерн-балет"

— Придумывая что-нибудь новое, иногда бывает полезно вернуться к чему-то очень-очень старому, — так парадоксально заворачивает свой спич Раду Поклитару. — Я решил обратиться к первоисточнику "Спящей красавицы". И с удивление обнаружил, что задолго до Шарля Перро одним из тех, кто первым записал эту сказку, а потом и издал ее, был именно Джамбаттиста Базиле. Он — итальянец, он один из тех, кто открыл целому миру сюжеты "Золушки", "Кота в сапогах".

Впоследствии все это переписывалось другими. Это как в случае с Лафонтеном, басни которого также адаптировали на свой лад и Иван Крылов, и Леонид Глибов.

"Сказка сказок" Базиле предполагает сквозной ход: молодые люди поочередно в течение пяти дней рассказывают невероятные волшебные истории. Отсюда и еще одно название — "Пятиднев". Историки подчеркивают, что в основе этих сказок — сельский фольклор, адаптированный под стиль барокко. Те же историки утверждают, что в связи с Базиле имеем первый в истории европейской литературы сборник народных волшебных сказок!

— В общем, ты отыскал оригинал у Базиле — и чрезвычайно вдохновился.

— Повторюсь, не просто вдохновился, а с удивлением открыл для себя много новых подробностей, о которых не хочу говорить, поскольку кое-что из этих открытий появится на сцене в премьерном балете.

Из того, о чем могу говорить… Некоторые изменения претерпит двор короля в первом акте. Поскольку на сцене будут не человеческие существа, а некие необычные фантазийные образы, навеянные той мифологией, которую я перерыл, готовясь к спектаклю. Это будут некие существа из потустороннего мира. Вместе с художником Марианн Холленштайн и нашим художником по костюмам Дмитрием Курятой, надеюсь, удивим подобными существами и спектаклем как таковым — и украинского, и швейцарского зрителя.

Мы как раз очень много времени проводим, обсуждая детали будущего спектакля. В какой гамме это все должно быть выдержано? Как это все должно сочетаться музыкально и хореографически? Насколько здесь важен диссонанс как осознанный прием?

— Знаю, что готовясь к новым проектам, ты обычно уезжаешь в Голландию и уже там медитируешь, что-то записываешь, фантазируешь — ищешь образ новой постановки.

— На этот раз все было иначе. Я не поехал ни в какую Голландию, где действительно зачастую пишу свои экспликации. На этот все было скромнее. Я уединился под Киевом, в Ворзеле. И, можно сказать, именно там и встретил свою "Спящую красавицу", когда ходил в наушниках лесами и полями Ворзеля, слушая музыку Чайковского.

А уж после этих прогулок приходил в гостиничный номер, садился на ноутбук и работал.

— Так все-таки в этом проекте ведущий — Чайковский? А не экзотическая литературная основа?

— Петр Ильич — абсолютный гений и моя абсолютная любовь долгие годы. Я и прежде проходил через сказочные испытания "Спящей красавицы" — как артист балета. Это было в Перми, в хореографическом училище. Уже позже, в Белорусском театре оперы и балета, где я десять лет работал артистом, танцевал и женихов Авроры, и одну из моих любимых партий — фею Карабос. Как известно, в подлиннике это мужская роль. А в 2001-м делал новую редакцию классической версии "Спящей красавицы" в Кишиневе — на сцене Театра оперы и балета. Тогда получилась компактная двухактная версия, хореография Петипа, без отклонений от канонов.

И вот спустя 17 лет — совершенно новая иная версия "Спящей красавицы".

Театр "Киев модерн-балет"

— Что в этом балете и в музыке Чайковского для тебя наиболее важно — именно на эмоциональном уровне, если сравнивать с теми балетами, которые делал раньше?

— "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" как бы "легче" для восприятия зрителей, слушателей. В "Спящей красавице" — большое количество музыки, которая даже не всегда балетна по своей форме: много симфонических антрактов, которые имеют отношение скорее к симфоническому жанру.

Я все это пытаюсь сохранить. Потому что с музыкой, которую люблю, расстаюсь неохотно. В этой же музыке есть и цикличность, и балетная сюитность. И то, что музыка балета близка великим симфониям Чайковского, — это для меня чрезвычайно привлекательно как для хореографа.

— Будущая "Красавица" — более драматична или еще более иронична по сравнению с предыдущими твоими проектами на музыку Чайковского?

— "Спящая красавица" — один из наиболее продолжительных балетов. Там около трех часов музыки. И даже если я смотрю классическую версию "Спящей красавицы", то важно, чтобы танцевала труппа категории А — только великие.

Что же касается нашей версии, то, полагаю, зритель найдет там и драматизм, и иронию. А главное, надеюсь, он найдет там сказку… Во всяком случае, мне этого очень хочется.