Приятные неожиданности. Топ-7 премьер апреля

Кроме разнообразной программы "Французской весны-2018", в столице в апреле можно ожидать много других интересных сценических премьерных событий, которые не стоит пропускать.

"Загадочное ночное убийство собаки"

Национальный театр им. Леси Украинки. Премьера — 27–29 апреля. Режиссер — Кирилл Кашликов.

В основе спектакля роман британского писателя Марка Хэддона. Текст появился 15 лет назад и поднял много шума. Книга стала мировым бестселлером, со временем обрела блестящее сценическое воплощение в британском театре.

Главный герой произведения — 15-летний Кристофер Бун — страдает аутизмом. Когда мальчик находит в саду труп соседской собаки по кличке Веллингтон, то решает провести собственное "расследование". Впоследствии это расследование раскрывает много семейных тайн, обнаруживает немало скелетов в разных шкафах.

Этот сюжет заинтересовал не только британских театральных мастеров. Относительно недавно спектакль по мотивам произведения Марка Хэддона появился и в театре "Современник", которым руководит Галина Волчек (в главной роли Шамиль Хаматов).

Итак, довольно высоки ставки и на украинскую премьеру, которая реализуется "с любезного разрешения Warner Bros. Entertainment (так указано в аннотации).

В украинском спектакле роль мальчика Кристофера будут играть Евгений Щербань и Владимир Фетисов. В других ролях — Александр Кобзарь, Наталья Доля, Надежда Кондратовская, Ирина Новак, Анна Гринчак.

"Кошка на раскаленной крыше"

Проект "Британский театр в кино". Показ в кинотеатре "Киев" — 10 апреля. Режиссер — Бенедикт Эндрюс.

Johan Persson

Одна из самых известных пьес выдающегося американского драматурга Теннесси Уильямса. Пьеса, которая принесла мировую славу Элизабет Тейлор, воплотившей роль Мэгги (кошки) на большом экране. Эта же коронная роль Мэгги в 1980-х стала сенсацией в Московском театре им. В.Маяковского, когда в пьесе Уильямса играла Татьяна Доронина (постановка Андрея Гончарова).

Новая сценическая версия культовой пьесы от театра "Янг Вик" выводит на первый план известных актеров Сиенну Миллер и Джека О'Коннела. Они играют Мэгги и Брика: супруги, между которыми пропасть недоразумения, а еще — постоянное напряжение и какая-то щемящая тайна.

Спектакль появился на британской сцене в 2017-м и получил доброжелательные отзывы суровых английских критиков.

"Ла-ла-лай-но"

Дикий театр. Премьера — 25 апреля. Режиссер — Алексей Доричевский.

Конечно, это не "Ла-Ла Ленд", получивший "Оскара". Это что-то контрастно другое. В частности то, что предлагает провокативная и контраверсионная территория "Дикого театра", который осуществляет прокат своих спектаклей на "Сцене 6" в районе метро "Голосеевская".

Сведения о премьере скупые. Дескать, это спектакль про "зради і перемоги". Но это только внешний пафос. Очевидно, нас ждет что-то "другое". И такое другое предлагает путешествие Геркулеса в Украину: легендарный сын Зевса вынужден искать на наших территориях работу, мыкаться, но вот на бирже труда ему предлагают чрезвычайную деятельность (далее — согласно анонсу) — "врятувати країну від лайна, в якому вона потопає". Итак, это и будет шестой подвиг Геракла.

Художественный руководитель проекта — Максим Голенко, продюсер — Ярослава Кравченко.

"Концерт для двух клоунов"

Театр на Подоле, гастроли театральной компании Les Rois vagabonds. Премьера — 11 апреля.

В рамках "Французской весны" в авангардном театральном помещении на Андреевском спуске представят зрелищный перформанс, в котором много пантомимы, акробатики, музыки. А еще, по мнению авторов, там только несколько случайных слов.

Французские актеры Игорь Селлем и Жулия Моа Капрез выйдут к зрителю с музыкальными инструментами и двумя сундуками. И такой нехитрый реквизит превратит сцену в корабль дальнего плавания, в тюрьму для спящей красавицы. Следовательно, много интересных превращений предложит этот концерт для двух клоунов.

"Дом на краю души"

Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Премьера — 29 апреля. Режиссер — Тамара Трунова.

Американский драматург Дон Нигро активно пишет пьесы на протяжении нескольких десятилетий. И таких текстов у него около 400. (Возможно, он скоро превзойдет даже рекорды Лопе де Вега). На постсоветском пространстве творчество Нигро появилось благодаря усилиям Виктора Вебера, текстами американца заинтересовался Роман Виктюк.

В основе спектакля Тамары Труновой — пьеса "Ифигения". Это первая часть эпического цикла, когда Нигро переносит схему греческой трагедии на современные реалии, в частности в декорации американской провинции. В спектакле и неожиданный гость, и коварный шантаж, и напряженные события прошлого. В главных ролях — Акмал Гурезов, Макар Тихомиров, Леся Самаева, Сергей Петько, Екатерина Савенкова, Анастасия Пустовит.

"Небо и земля"

Театр "Сузір'я". Премьера — 7–12 апреля. Режиссер — Юлия Волчкова.

По поводу этой премьеры следует уточнить самое важное: спектакль создан на основе популярной пьесы Михаила Себастиана "Безымянная звезда". Сразу же перед глазами возникает легендарный фильм Михаила Казакова с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях.

Итак, снова история о большой любви в маленьком городе, о звездопаде надежд, об утраченном шансе.

Режиссер Юлия Волчкова сама играет в спектакле роль Моны, а художественное управление над спектаклем взял на себя народный артист Украины Алексей Кужельный. В премьере также заняты: Ярослав Игнатенко, Светлана Штанько, Вадим Поликарпов.

"Приятная неожиданность"

Киевский театр "Актер". Премьера — 8 апреля. Режиссер — Ольга Гаврилюк.

Поиграв в арт-хаус, столичный театр "Актер" решил программно ошеломить зрителя потенциальным кассовым хитом под привлекательным названием "Приятная неожиданность" (текст Дж.Барона). Это история встречи двух евреев, у которых не только заметная разница в возрасте, но и другие "большие разницы" — во взглядах на жизнь, в профессиональных проявлениях. Один молодой человек случайно сбивает на дороге пожилого еврея. И после решения суда юноша вынужден заботиться о пожилом мужчине, помогать ему.

Вот так и встретились два одиночества — и развели у дороги костер страстей и конфликтов.

По определенному стечению обстоятельств, это, очевидно, очень важная творческая встреча двух талантливых актеров, которые по разным причинам, так сказать, "отошли" от своих родных театральных домов. Кумир зрителей Алексей Вертинский остался в родном Молодом только на "разовых" (продолжая играть свой коронный репертуар), а талантливый Артем Емцов распрощался с театром им. Леси Украинки, кажется, всерьез и надолго. Поэтому под крышей театра "Актер" два лицедея продолжают удивлять и радовать своих поклонников (а таких много).