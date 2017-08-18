Прифронтовой театр

Поскольку в 10—20 км отсюда уже разворачивается "театр боевых действий".

В информационных сводках Мариуполь сегодня возникает постоянно, как вспышка и актуальный информповод. Вот и недавно медийщики растиражировали письмо родителей ДЮСШ "Динамо", которые просили руководство страны перенести футбольный матч из Мариуполя на какое-нибудь нейтральное поле. Родители, естественно, переживали за детей. Ведь, повторюсь, взрывы слышны, хотя внешняя жизнь — мирная.

Вот в таких же условиях — между миром и дальними взрывами — живет и этот театр. Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе.

Его репертуар достаточно разнообразный. Даже столичные критики отмечают недавние интересные постановки — "Последний подвиг Ланцелота" Е.Шварца, "Наполеон и корсиканка" И.Губача, "Сойчине крило" И.Франко.

Спорный и постмодерный DurDom по В.Ерофееву приняли далеко не все местные зрители, зато приняли искушенные театроведы (это работа главного режиссера театра Анатолия Левченко).

Что еще важно: в репертуаре мариупольцев много постановок на украинском языке. Киевлянам, кстати, не так давно презентовали именно мариупольскую версию популярной пьесы "Слава героям!" драматурга Павла Арье. А в ближайших планах театра — масштабное полотно "Энеида" И.Котляревского.

Нынешняя стабильность прифронтового театра далась ему трудной ценой. Стоит вспомнить хотя бы, что в разгар боевых действий на Востоке Украины в 2014-м этот театр оставило 19 актеров. На многих из них держался репертуар.

Но все равно театр выстоял. И пополняется новыми творческими кадрами. В том числе и из Макеевки.

Уже в следующем году театр будет праздновать свой 140-й сезон. Ведь точкой отсчета его истории считается 1878 г. Тогда здесь была основана первая профессиональная труппа. А сын купца Василия Шаповалова арендовал помещение для театра. Здесь же начали свой творческий путь артисты И.А. и Л.П. Загорские и др.

И даже некоторые нынешние столичные театральные звезды — Станислав Боклан, Дмитрий Суржиков, Наталья Кленина — тоже с большим успехом когда-то работали именно здесь.

Генеральный директор и художественный руководитель театра Владимир Кожевников более четверти века работает в Мариупольском театре (прежде он был здесь заведующим музыкальной частью).

Перед началом интервью он как бы успокаивает: мол, сейчас театр работает стабильно, труппа пополняется. С учетом того, что Донецкий музыкально-драматический (бывший Артема) сегодня оказался на оккупированной территории, именно театр в Мариуполе по существу является центром украинской театральной культуры в восточном регионе.

Директор театра Владимир Кожевников

— Сегодня, конечно, происходят заметные изменения в нашей репертуарной политике, — говорит Владимир Кожевников. — Но мы внимательно наблюдаем, как на эти изменения реагирует зритель. И с этой целью запустили даже анкетирование: хотим выяснить, какие предпочтения у публики, чтобы ориентироваться на дальнейший репертуар.

— Об украиноязычных спектаклях… Есть ли здесь какая-либо "проблема", с учетом того, что город в основном ориентирован на русский язык?

— Наша основная сцена — это более 600 мест. Но только за последний год у нас вышло девять постановок, пять из которых — украиноязычные ("Гайдамаки", "Сойчине крило", "Коза-дереза", "Мокошева колисанка", "Незгідний та нескорений"). Получается, больше половины! Например, в этом году поставили украинскую детскую оперу — "Коза-дереза" Н.Лысенко.

Понимаете, украинизация театра — процесс ответственный и длительный. Главное здесь — ничего не педалировать, не пытаться получить на этом процессе какие-либо политические бонусы.

— Владимир Владимирович, расскажите о режиссерском корпусе в вашем театре? Есть ли финансовые возможности приглашать модных украинских режиссеров из столицы — таких, например, как Дмитрий Богомазов или Стас Жирков…

— Пока такой практики нет. Пытаемся заглянуть "внутрь" театра. Режиссерский состав театра на следующий сезон таков: главный режиссер Анатолий Левченко и три штатных.

Вообще в планах — восемь постановок в год. Планируем на базе театра создать экспериментальную лабораторию молодых режиссеров. Выпускники творческих вузов будут показывать в театре фрагменты своих постановок. И наиболее интересные возьмем в репертуар.

Несмотря на то, что город у нас индустриальный, вокруг театра возникают разные провокативные проекты. Так и должно быть. Когда вокруг театра шум, значит этот организм живой, и он пытается найти себя в этом социуме и в этом мире.

Например, спектакль DurDom по пьесе Виктора Ерофеева еще до премьеры вызвал у многих недоумение. Как и ожидалось, неоднозначной была реакция публики. В Мариуполе такой спектакль кассовым не будет.

Но пытаемся найти золотую середину между новаторством и классическими постановками, т.е. прогнозируемыми кассовыми спектаклями.

Опять же, стараемся уходить от чистой комедийной направленности, которая "в угоду" публике. Каждый артист — человек многогранный. Каждого из них вообще нужно "крутить" в разных жанрах, иначе они застаиваются: исчезает блеск в глазах.

— С учетом известных драматических обстоятельств (имею в виду судьбу Театра Артема), именно ваш театр остается флагманом украинской сценической культуры в регионе. Исходя из этого, сколь насыщенна гастрольная жизнь коллектива. Куда приглашают? И где ждут?

— Мы понимаем, что наш театр — единственный на подконтрольной территории в Донецкой области. Возили наши сказки по небольшим областным городам. Принимают замечательно везде. Городские власти идут навстречу. Уже есть приглашения на гастроли чуть ли не по четыре спектакля в месяц. Люди здесь изголодались по театру.

Осенью хотим сделать обменные гастроли с Молодежным театром из Днепра. При обменных гастролях снимутся вопросы оплаты аренды.

— Допускаю, что не все выпускники "Карпенко" или Университета культуры и искусств сегодня стремятся в прифронтовой театр. Тем не менее, из каких творческих вузов к вам чаще всего попадают актеры, режиссеры?

— В основном это Харьковский национальный университет искусств им. И.Котляревского. Давно обращаем внимание на это учебное заведение, т.к. его выпускники показывают довольно неплохой уровень. Из последних, кого приняли в штат театра, — актриса Вера Шевцова, она пришла к нам год назад. Давно и успешно у нас работают выпускники этого же университета — Игорь Китриш, Лена Белая.

— Как мариупольская публика воспринимает эксперименты от молодых режиссеров? Сложно ли пробить брешь консерватизма в региональном театре?

— Да, режиссерский язык молодых – иной. Может быть, он иногда непонятен людям старшего поколения. Выпускница Харьковского университета Евдокия Тихонова поставила спектакль "Сиротливый Запад" по пьесе Мартина МакДонаха. Постановка пользуется успехом на малой сцене.

Сцена из спектакля «Сойчине крило»

Ее постановка по Ивану Франко "Сойчине крило" тоже интересна. А на большой сцене идет спектакль Евдокии — "Мокошева колисанка" — довольно спорное произведение, апеллирующее к язычеству. В Мариуполе у публики произошло расслоение мнений по поводу постановки. Но все соглашаются в одном: это — творческий поиск. Еще задают вопрос: какое отношение данная постановка имеет к драматическому театру? Ведь как таковой драматической канвы там нет, драматической линии тоже нет. Там другие способы выражения и существования актеров на сцене. А почему нет, собственно говоря? Почему нужно опираться только вот на это понятие — "драматический театр"?

— Раньше театр назывался "Донецкий областной академический русский драматический"…

— Да, в прошлом году театр лишился этой приставки "русский". Сейчас просто "академический драматический театр".

Дело тут не в языке, а в школе.

Чтобы поддерживать статус "русской драмы" сегодня, где брать нужные кадры? Именно сейчас, в том состоянии, в котором мы находимся…

Может быть, со временем даже уйдем от названия "драма", а станем "музыкальной драмой". Тогда сможем взять в штат и оркестр, и балетную труппу.

Во всяком случае, пока есть окно возможностей, нужно делать. Тем более, если мы будем обеспечивать всю территорию Донецкой области, нам это будет необходимо.

— Как местные власти "реагируют" на театральные процессы в городе? Поддерживают, игнорируют?

— Мы считаемся областным театром, поэтому городские власти даже при всем желании нам ничем помочь не могут. Но сотрудничаем с ними. Городской голова бывает. С городским департаментом тоже плотное сотрудничество. Ведь мы помогаем всем творческим коллективам, которые находятся на территории города.

Финансирование выделяется на заработную плану, все остальное театр зарабатывает сам. Частично нам покрывают коммунальные платежи.

— Как директор, что думаете о системе государственных званий в нашей стране? Легко ли, сложно ли пробить такое звание, скажем, артисту Мариупольского театра?

— В нашем театре работает народная артистка Украины Светлана Отченашенко, есть заслуженный артист Украины Александр Арутюнян. Театр подал документы на звания еще двум замечательным мастерам…

Документы эти в Киеве, однако проследить судьбу документов и саму логику присуждения званий некоторым деятелям достаточно сложно.

— Вы совмещаете в одном лице и административную, и творческую работу. Последняя заключается в музыкальном решении спектаклей. Сложно это все совмещать?

— Я сам музыкант, хорошо знаком с разными музыкальными направлениями. Но в театре существует особая специфика — нужно подчинить музыкальное решение режиссерскому видению. Ведь режиссер — автор спектакля. И, как правило, режиссеры — не музыканты. Мне же достаточно уловить фразу, настроение, интонацию режиссера, чтобы понять, "куда" двигаться в музыкальном решении…

Музыка немало значит и для артистов. Их можно "задавить" музыкой, и они будут казаться на сцене мелкими. А можно наоборот — возвысить и поддержать…

— Для каких недавних спектаклей вы предлагали свои музыкальные решения?

— Это была постановка "Последний подвиг Ланцелота" по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон". Еще "Наполеон и корсиканка" (режиссер Анжелика Добрунова). Сейчас работаю над "Энеидой" Ивана Котляревского. Музыка в этом спектакле отнюдь не авторская. Но важно, что это большая премьера следующего сезона, где будет задействована вся труппа. Этой постановкой мы и откроемся после ремонта сцены, который, надеюсь, состоится.

Сцена из спектакля "Наполеон и корсиканка"

Вообще, я люблю классику, играл произведения Баха. Мне нравятся четкие, чистые хрустальные формы. Обожаю Моцарта, Бетховена. Это вечно! Это понятие гармонии. Не только музыкальной. Но и гармонии в целом.

— Некоторые критики говорят, что театр воспитывает публику, некоторые утверждают, что публика диктует театру свои вкусы. Каков у вас контакт с местной публикой?

— У нас замечательный город, хорошая публика. На спектакли приходят рабочие, в большинстве своем это умные интеллигентные люди, как ни удивительно. Также они могут сказать свое "фе", если театр работает в одном направлении.

Наша основная публика не покидает нас в самые трудные времена.

— Если заглядывать в недалекое будущее, то каким его видите, с учетом того, что при театре вскоре будет действовать своя театральная студия?

— У нас есть молодежь, которая влюблена в театр. Например, руководитель арт-центра "Театр внутри тебя" Ольга Демидко провела большую работу, создала монографию "Ілюстрована історія театральної культури Маріуполя". Так как у многих возникали вопросы по поводу нашего 140-летия.

Кто-то начинает отсчет истории театра с момента появления здания в Мариуполе (это 1960-й). Тем не менее, наш театр достаточно древний, он существует еще с XIX века. Хотим создать попечительский совет при театре. Это необходимо сделать, поскольку творческий организм не может существовать без помощи извне. Словом, сейчас вокруг театра и внутри нашего "прифронтового театра" — движение, жизнь.