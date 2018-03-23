Постмиллениалы наступают (победители "Зеркала сцены-2018")

Накануне Международного дня театра подводим итоги театральной премии "Зеркало сцены", которую ZN.UA инициировало три года назад.

В этом году в поле зрения — лучшие работы молодых актеров в киевских спектаклях 2017-го. Победитель — и неожиданный, и, возможно, многими ожидаемый.

Миллениалами традиционно и уже официально называют поколение next, т.е. сетевое поколение, родившееся после 1981-го. Относительно наших реалий, а именно — реалий, связанных с театральным измерением, очевидно, следует говорить уже и о поколении "постмиллениалов", т.е. тех, кто родился буквально на экваторе тысячелетий. Им — 20–25. Они активны и прогрессивны. Они живут в сетях. Они за словом в карман не лезут. Они могут сыграть хоть ангела, хоть черта лысого. Они такие.

В рамках премии "Зеркало сцены" рассматривались именно работы молодых киевских актеров, которым "до" 30.

По мнению театрального режиссера Стаса Жиркова, это поколение постмиллениалов-актеров — и практично, и прагматично, и трудогольно, оно и творчески, и весьма технически относится к своей профессии, оно стремится найти общий творческий язык с ровесниками — представителями постмиллениалов, утверждающих себя в режиссуре. Театральный критик Юлия Бирзул уверена, что нынешнее актерское поколение постмиллениалов — это еще и поколение мейнстрима, поскольку они лихо создают себе имена в соцсетях, прежде чем утвердить себя в собственно профессии. "Вакцинация лайками и востребованность в кино сокращают время для рефлексий и творческих страданий. Такие актеры быстрые, они не боятся ошибаться и экспериментировать, они смелее и мобильнее своих предшественников. Для них их собственная личность порой важнее любой театральной школы, — и они такую личность выносят на первый план".

А вот что по этому поводу говорит театральный критик-постмиллениал Анастасия Джумла: "По моему мнению, сегодняшние молодые актеры более открыты к глобальному контексту, они не обязаны слепо следовать какой-то единой актерской школе, хотя в 99% они учились все же по системе Станиславского. Поэтому, будучи критически мыслящими, такие актеры в возрасте 20+ имеют что сказать миру не только через своего персонажа, но и от себя лично. Им по силам быть гибкими и открытыми, и поэтому они не опасаются каждый раз открывать для себя что-то новое и непривычное".

С таким мнением трудно не согласиться. Действительно, нынешние постмиллениалы более открыты для любых дверей, если такие двери широко распахнуты перед ними. У постмиллениалов летят искры из глаз, когда их заманивают в сериалы, что дает возможность без проблем жить не тужить в течение года, не поддерживая штаны, спадающие с худющего тела. Такие актеры постоянно проявляют себя в различных а-ля параллельных творческих проектных мирах. Такие же актеры искренне идут навстречу, когда их видят марионетками в визуальном театре, в театре иммерсивном, в физическом, даже в "геронтофильном", когда кому-нибудь предложат сыграть живой труп.

Однако я убежден: щеголяя и самоутверждаясь в различных проявлениях модных и ситуативных "театров", они, эти постмиллениалы, все время искренне тоскуют по целостности и гармонии уже несколько разрушенного нашего мира. И все время соглашаясь на роли перформеров, они, постмиллениалы, все равно мечтают о "быть или не быть" — в измерении проникновенной сценической психологии.

Среди молодых актеров, чьи работы достойны комплиментов даже от суровых критиков, есть действительно молодые мастера на все руки. Различные оттенки уже зрелого мастерства наших молодых постмиллениалов можно заметить на сценах "Золотых ворот", Молодого театра, ТЮЗа на Липках, Дикого театра, Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра, Малого театра, Театра им. Леси Украинки, театра "Актер". Вот перечень имен (и спектаклей), из которых пришлось мужественно выбирать лучших среди лучших.

Артем Атаманюк ("Гагарин и Барселона"), Елизавета Бакулина ("Холодная мята"), Александр Бегма ("12-я ночь"), Анастасия Блажчук ("Напомни себе вспомнить"), Любомир Валивоц ("Город"), Мария Демочко ("Дюймовочка"), Алексей Доричевский ("Виталик"), Анастасия Евтушенко ("Саша, вынеси мусор"), Оксана Жданова ("Жизнь впереди"), Александр Коваль ("12-я ночь"), Светлана Косолапова ("Путешествие Алисы в Швейцарию"), Марина Кошкина ("Гагарин и Барселона"), Александр Рудинский ("12-я ночь"), Антон Соловей ("Папа, ты меня любил?"), Макар Тихомиров ("12-я ночь"), Кристина Федорак ("Папа, ты меня любил?"), Анатоль Фон-Филандра ("Двое на качелях"), Евгений Храмцов ("Цена"), Иван Шаран ("Сегодня ужина не будет"), Павел Шпегун

("12-я ночь").

Вот такой яркий актерский пасьянс. И если бы эту замечательную двадцатку объединить в каком-то одном проекте, то земля бы двигалась у них под ногами.

Теперь о победителе.

Напомню, что предыдущая тематика "Зеркала сцены" предусматривала независимые арт-проекты (по итогам 2015-го), лучшие режиссерские работы молодых (по итогам 2016-го). И в первом, и во втором случаях были неоспоримые лидеры, набиравшие максимальное количество голосов от наших экспертов, наблюдателей. Это режиссер Ростислав Держипольский (за независимый арт-проект "Оскар и Розовая Дама"), это молодой режиссер Иван Уривский (за оригинальную сценическую версию "Украденого щастя" в "Золотых воротах").

В этом году выбрать самого лучшего среди обильного актерского ливня оказалось нелегко. Поскольку единоличного молодого актера-лидера в 2017-м, возможно, действительно трудно отыскать, ведь признаки творческого лидерства проявляют немало постмиллениалов — на разных сценах, в разных спектаклях.

Среди таких спектаклей коллеги часто вспоминали молодежный спектакль в Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра "12-я ночь" В.Шекспира (постановка Д.Богомазова), в котором молодые актеры (еще студенты Театрального университета имени И.Карпенко-Карого) лихо, азартно, энергично создавали интересный шекспировский мир — удивительную ночь преобразований и перевоплощений.

Посоветовавшись с коллегами, мы пришли к выводу, что достойным победителем театральной премии "Зеркало сцены-2018" именно и является коллективный актерский портрет молодых. Это те, которые родились во тьме "ночи", но уверенно ищут свой творческий путь в широком белом свете.

Говоря об итогах "Зеркала сцены-2018", очевидно, следует не только называть актеров-солистов в шекспировском спектакле (некоторые имена указаны выше в общем перечне претендентов), — надо вспомнить каждого, еще и с определенной педагогической целью, поскольку они все же — дети.

Итак, коллективный портрет победителей в отражении "Зеркала сцены-2018" — молодые актеры шекспировской "12-й ночи": Макар Тихомиров, Мария Заниборщ, Анастасия Пустовит, Кристина Люба, Александр Рудинский, Павел Шпегун, Александр Коваль, Александр Бегма, Михаил Дадалев, Евгений Григорьев, Александр Боднар, Артем Шемет, Максим Кириченко, Борис Савенко, Анна Павлик, Олег Гоцуляк (все имена согласно программке).

Премьера "12-й ночи" состоялась год назад — 18 марта. За год спектакль побывал на престижных театральных фестивалях, получил множество благоприятных отзывов критиков, актеры спектакля уже затребованы и в кино, и на сцене Национального театра им.И.Франко.

Награждение победителей — в ближайшее время, а именно — 1 апреля, в День смеха, которым пронизана шекспировская комедия и спектакль Дмитрия Богомазова и его учеников.

Особая благодарность коллегам, предлагавшим свои версии лучших актерских работ, среди них и опытные театральные обозреватели, и постмиллениалы — Анастасия Гайшенец, Юлия Бирзул, Анастасия Джумла, Виктория Котенок, Елена Мигашко, Людмила Олтаржевская, Татьяна Полищук, Юлия Самборская, Марина Смилянец.