Последние дни лета.

10 августа, 16:06 Распечатать
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Топ-7 августовских культмассовых мероприятий

© ukrteatr.odessa.ua

Несмотря на мертвосезонное культурное затишье, удается находить привлекательные культурные события даже в августе, который является полигоном перед сентябрьским культвзрывом. 

 

"Етновир"

Львов. 22–26 августа

В этом году во Львове анонсируют выступление этнографических коллективов не только из Украины, но и из Мексики, Парагвая, Словакии, Индонезии, Перу, Латвии, Хорватии. Львовский международный фольклорный фестиваль "Етновир" проходит под эгидой Международного совета организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств, работающего при ЮНЕСКО. 

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На площади Рынок и Музейной площади собираются коллективы из разных уголков мира. Бывает, сюда приезжают участники из таких экзотических стран, о которых вообще мало кто слышал. Особенность проекта — в экспрессии танца, в объединении традиционных фольклорных достояний с современными ритмами. 

Фест заинтересует как обычных зрителей, туристов, горожан, так и специалистов по этнографии, хореографии — это прекрасная возможность не только прочитать о таком событии или отыскать его на You Tube, но и пережить самому, увидев все вживую. 

 

"Сорочинская ярмарка"

Полтавщина. 21–26 августа 

Организаторы масштабного мероприятия настаивают на том, что это 20-я годовщина "возрождения" "Сорочинской ярмарки", хотя она никогда откровенно и не умирала. Из народной памяти гоголевский мир не изгнать никогда. Нынешняя программа мероприятий: гоголевские герои, сам "Гоголь", народные ансамбли танца, народные хоры, конкурсные программы, Сергей Михалок и оркестр "Ляпис-98", ярмарочная дискотека, фестиваль юмора "Смеемся вместе с Гоголем", народные игры и забавы "Ярмарка развлечений", цыганский коллектив "Хитана". 

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24 августа, в День Незалежности Украины, в Сорочинцах анонсируют выступление компании КАZКА (которая собирает на You Tube какие-то невероятные миллионы просмотров своего песенного творчества). 25 августа — возвращение "примадонны" в ее родную Полтавщину: большое шоу Сердючки, которую недавно пытались "попрощать" с эстрадой. А 26 августа — студия "Квартал-95": куда же без них? 

Шесть дней на такой ярмарке — как попытка релакса, как желание определенных культрегеров забыть о метамодерне и других причудливых концепциях, а просто погулять и что-то задешево приобрести. 

 

Ше.Fest

Моринцы. 18–19 августа

Фестиваль проходит в центре села Моринцы. Можно сказать, что это святое шевченковское место. Основные локации — сельсовет, Дом культуры, местный стадион. Желающие попасть в плен сельской красоты, например туристы из Киева, должны найти нужный транспорт на автостанции "Выдубичи", забронировать место в автобусе "Киев — Звенигородка" и через три с половиной часа добраться в Моринцы. Есть и другие "великие шелковые" пути, которые приведут куда надо. 

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Относительно программы. Анонсируют выступления Саши Лирника, группы "Тільки Світло", других музыкальных коллективов. Литературовед Ирина Савченко (Национальный университет им. М. Драгоманова) прочитает лекцию о "Кавказе" Т. Шевченко как литературном и политологическом тексте. Василий Шкляр представит свою книгу "Одинокий волк". А в рамках театральных мероприятий — спектакль "Назар Стодоля" от режиссера Евгения Курмана (Кировоградский театр им. М. Кропивницкого). 

Конечно, это далеко не все мероприятия. Кроме культурологической и музыкальной программы, есть шанс попасть и в музейный комплекс "Родина Тараса Шевченко", побывать на могилах родных людей гения, посетить его усадьбу-музей. 

Ше.Fest — проект не только для "развлечений" и релакса, чего некоторые, возможно, ждут на лоне сельской природы, но еще и серьезная культурологическая разведка: путешествие на родную территорию украинского гения. 

"Живи"

Харьков. 22–27 августа

Своеобразный харьковский фестиваль позиционируется как лабораторный, как место коммуникаций, как территория пересечения независимых театров, графических дизайнеров, театральных фотографов и критиков. Организаторы объясняют специфику форума так: театры представляют свои спектакли, дизайнеры на основе увиденного создают афишу для той или иной постановки, а фотографы параллельно фиксируют действо и молча соревнуются между собой в плане качества театральных фото.

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В этом году впервые к работе приобщаются критики, которые всем расскажут, как фотографировать и создавать дизайн. В числе мероприятий — спектакли детских, взрослых и народных коллективов, лекционные программы, форум Гильдии независимых театров. Стоимость абонемента на этот фест — 900 гривен. 

Специфика феста довольно интересная, даже оригинальная — не каждый день к фестивальному водовороту привлекают дизайнеров и фотографов (а среди них есть настоящие мастера своего дела, одна Руся Асеева чего стоит). 

BOUQUET Kiev Stage

Киев. 16–26 августа

Как отмечают организаторы, этот фестиваль высокого искусства будет проходить именно в столице (на территории "Софии Киевской" и "Золотых ворот"). Основа события — участие трех незаурядных личностей: Валентина Сильвестрова, Александра Дубовика, Флориана Юрьева. Концепция предусматривает некий "букет", то есть объединение знаний и интуиции (под музыку Сильвестрова). Киевское историческое пространство и артефакты Майдана тоже являются "игроками" феста. 

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"Во время фестиваля будут проходить беседы с Флорианом, Сильвестровым, Дубовиком и другими мудрыми людьми. Темы бесед будут довольно серьезными, но магистральная фестивальная линия — культура начала XXI века как время, когда миру открыты новые явления и символы", — отмечают организаторы. 

Довольно неожиданный, даже оригинальный формат: сквозь призму трех творческих личностей попытаться раскрыть основы бытия и ощутить перспективы будущего — среди уникальных "декораций" древнего и современного Киева. Особенно заинтересоваться фестом должны философы, искусствоведы, поклонники Сильвестрова. Разумеется, что этот абзац — только фрагмент насыщенной фестивальной программы. 

 

"Кропивницкий"

Кропивницкий. 29 августа — 2 сентября

Уже второй Национальный художественный фестиваль на родине корифеев украинского театра. Предыдущая структура в целом сохранилась — музыка, детская программа, театр. Слоган проекта в этом году — "Герои среди нас", потому важные мероприятия будут проводиться на площади Героев Майдана. 

Акцент феста этого года — преимущественно музыкальный. Очень много гостей этого направления. В частности, приглашают и симфонический оркестр Национального дома органной и камерной музыки Украины (дирижер Богдан Плиш) и, например, Ирину Федишин. Ожидают много групп: "Мандры", "Нічлава", "Скай", "Бумбокс" (понятно, что старт нового политического сезона всегда предусматривает большие культмассовые мероприятия не только в столице). 

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ukrteatr.odessa.ua

Впрочем, и в театральном сегменте феста "Кропивницкий-2018" есть изюминка: "Вий. Докудрама" Наталии Ворожбит в постановке Андрея Бакирова (Чернигов), "Гамлет" В. Шекспира с людьми и куклами в сценической версии Алексея Кравчука (Львов), "Звериные истории" от режиссера Игоря Ладенко (Харьков), "Момент любви" от Евгения Нищука (Национальный театр им. И. Франко). Эксклюзивное театральное событие — первая фестивальная презентация спектакля "Женитьба" (Одесский театр им. В. Василько, режиссер Иван Урывский), которая стала заметным событием прошлого всеукраинского театрального сезона, потому особая признательность Сергею Проскурне, который пригласил этот проект. 

В общем, фестиваль будет интересен разным слоям населения — от любителей современной музыки до эксклюзивной интеллектуальной прослойки, которая поймет сценические ребусы Урывского и Кравчука. 

 

GRA

Киев. 28 августа

В конце лета в столице (в Bel Etage Music Hall) состоится объявление шорт-листа лучших спектаклей Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA, основателем и организатором которого является Национальный союз театральных деятелей Украины. Назовут лучшие украинские постановки на основе предыдущего лонг-листа. 

Предварительно продолжался первый этап фестиваля-премии (заявки от украинских театров), со временем был сформирован лонг-лист. А уже в ближайшее время — шорт-лист постановок в таких номинациях: "Лучший драматический спектакль", "Спектакль для детей", "Музыкальный спектакль", "Хореографический спектакль", "Спектакль камерной сцены", "Поисково-экспериментальный спектакль". 

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teatr.cn.ua

В шорт-лист попадают два спектакля из каждой номинации. 

А уже во второй половине ноября в столице покажут фаворитов GRA, из которых международное жюри изберет одну лучшую постановку в каждой номинации. На церемонии награждения тот театр, чей спектакль станет победителем, получит премию на реализацию нового сценического проекта. 

На первом этапе к GRA, которая позиционируется как главная театральная премия страны, приобщилось рекордное количество популярных украинских театров. Среди них — Киевский театр им. Ивана Франко, Ивано-Франковский театр им. Ивана Франко, Национальная оперетта, Черниговский театр им. Тараса Шевченко, театры из Сум, Львова и других городов.

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