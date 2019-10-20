Параска и гравитация

Это этнографическое путешествие по творческой вселенной художницы, жившей в карпатском селе Криворовня.

Параска Плитка-Горицвит — фотограф, художница, писательница, философ, этнограф, один из культурных символов всей Гуцульщины. Однако широкой публике ее искусство до сих пор известно мало. Она пережила десять лет лагерей, но, вернувшись домой, не поступилась своими принципами — осталась верной культуре и традициям Украины. Ее основной девиз: кто ничего не творит ни словом, ни делом, мертв и в жизни. И она творила. Поэтому в стенах "Арсенала" Параска впервые показана как мультидисциплинарный художник, работавший с разными медиа. В этом пространстве есть возможность увидеть книги, вытынанки, рисунки, иконы, фотографии, чтобы больше узнать о личной жизни этой творческой личности через предметы быта, переписку. Кроме того, в экспозиции впервые показана до сих пор непопулярная творческая грань Параски — фотографии и эксперименты с печатью, свидетельствующие о том, что она творила в довольно прогрессивном для своего времени ключе.

Мистецький арсенал

— Жизнь и творчество Параски многогранны, поэтому мы попробовали показать все эти грани в одном пространстве, — рассказывает ZN.UA куратор проекта Екатерина Радченко. — Экспозиция, как и ее творчество, — это синтез оригинальных работ, она воссоздает их через новые медиа-технологии. Так, чтобы показать дом Параски и перенести зрителя в Криворовню, мы использовали VR-технологии.

— Екатерина, кому вообще принадлежит идея выставки "Параска Плитка-Горицвит. Преодоление гравитации"?

— Режиссеру Максиму Руденко. Четыре года назад он и художницы Екатерина Бучанская и Инга Лев попали в дом Параски Плитки-Горицвит. Их внимание привлекло множество отпечатанных фотографий, и они начали искать негативы. Некоторые пленки хранились в картонной коробке под кроватью, припавшие пылью и грязью. Сперва они решили просто их отмыть и спасти от уничтожения. А когда увидели весь материал, то поняли, что его следует показать широкой публике.

На этих фотографиях — жизнь села Криворовня в 1950–1990-е годы прошлого века. Невероятная история людей, в которой есть место праздникам, труду и… смерти. На большинстве фотографий запечатлены самые близкие — семья Параски.

Мистецький арсенал

С одной стороны, ее архив — это документирование изменений одного села, а соответственно, и изменений во времени, моде, традициях, лицах. А с другой — Параска старалась работать художественными методами того времени: экспериментировала с печатью, создавала коллажи-виньетки, работала с односельчанами как с моделями, искала интересную позицию тела и угол съемки. Именно поэтому ее трудно назвать наивной любительницей.

— Как вы считаете, почему эта художница так мало известна широкой публике?

— К сожалению, в Украине еще много неизвестных или забытых художников, разбросанных по разным регионам и селам страны. Начнем с локального — придем к глобальному. Творчество для Параски — это была сама жизнь, действие, которое переплеталось с ежедневной рутиной, но для многих односельчан — это было "нечто", выходящее за пределы норм, либо же нечто, отвлекающее от хозяйства. Поэтому большинство не воспринимало ее деятельность как художественную ценность.

Кроме того, не следует забывать о "стандартах искусства" и классификации художественных объектов, которые так долго прививались советским режимом и диктуют "культурную политику" по сей день. Обычно широкая общественность не ценит любительских произведений, пока их не признают профессиональное сообщество и масс-медиа.

Мистецький арсенал

Примем во внимание еще и тот факт, что Параска вернулась из лагеря, поэтому ее творчество не могли принять на официальном уровне (о чем свидетельствуют отказы издательств публиковать ее произведения), а после смерти художницы, в 1990-х, сменилась власть, появились другие заботы, приоритеты и бюджеты. Именно в таких исторических событиях и теряются имена талантливых, непризнанных художников по всей Украине.

И, говоря о магистральном видении, в Украине пока не выработан план или программа сохранения и популяризации искусства и художников в регионах. Одно из подтверждений этому — творчество Полины Райко. Такими проектами занимаются группы активистов, у которых недостаточно ресурсов для сохранения и широкой популяризации объектов культурного наследия.

— Какие вехи жизни Параски Плитки-Горицвит вас как куратора выставки лично поразили?

— Скорее, не вехи, а ее сила духа, сопротивление системе. Ее жизнь не была легкой, однако по похожему сценарию сложились многие судьбы в Западной Украине, и не только. Она пережила десять лет лагерей, но, вернувшись домой, не предала своих принципов, верила в силу просвещения и делилась своими знаниями, выбрала творческий путь и не сворачивала с него до смерти. Для меня ее работы — это поток энергии и любви. До сих пор удивляюсь, как ей удалось аккумулировать только добро в творчестве, испытав столько трудностей.

Мистецький арсенал

— Все ли творческое наследие художницы уже изучено исследователями? Или, возможно, еще что-то осталось неоткрытым, неизученным?

— Ее архив такой большой, что рано говорить о его полном изучении. Разумеется, мы не первые, кто изучает эти материалы, каждый раз открывается новая информация, выходят новые публикации от коллег и, таким образом, шаг за шагом ее биография наполняется фактами, становится более понятным и более интересным ее наследие. Например, для подготовки этой выставки мы пригласили к сотрудничеству Наталью Шевченко, изучающую литературное наследие Параски. Мы старались консультироваться с коллегами и громадой села Криворовня. Трудно сказать, что осталось неоткрытым, это вопрос времени.

— Вы отмечаете: "Уже со временем, попав в ее дом, я поняла, что это terra incognita на карте украинского искусства". Что именно вас там поразило?

— Да, несмотря на все, что я уже знала о творчестве Параски, попав впервые к ней домой, я поняла, как мало мы о ней знаем, как много еще скрывается в ее вещах, в быту, в работах и книгах, которые хранятся в доме.

Мы можем оценивать ее творчество дистанционно, но когда составляем информацию из частной жизни как рефлексию на окружение, лишь тогда начинаем понимать ее личную и авторскую целостность.

Например, долгое время навязывалось мнение о ее аскетическом образе жизни, с которым я не могу согласиться. Когда мы начали работать с ее письмами и фотографиями, стало очевидно, что она не избегала общения, более того, стремилась к нему и постоянно поддерживала его, но только с тем кругом людей, которые ей импонировали и интересовали ее.

— Как вы считаете, что надо сделать властям, чтобы дом Параски сохранился, не разрушался постепенно, стал туристическим объектом?

— Для начала — обратить внимание на эту художницу, ее творчество и, естественно, на ее дом. Если своевременно не запустить процесс сохранения культурного наследия, не работать с архивами, не пытаться остановить уничтожение (а это грибок, влияющий на работы, грязь, плесень и прочее), мы просто все потеряем. И, возможно, наша выставка станет памятной тем, что на ней в последний раз можно было увидеть оригиналы. Надеюсь, так не будет.

Мистецький арсенал

Вопрос архивации, работа с историей и сохранение наследия — наверное, самое больное для Украины. Такими темпами мы теряем историю, а значит — и корни. Мне импонирует мысль, что подлинная история — в семейных альбомах, в наивных и любительских произведениях, в том, что не поддавалось цензуре власти и режима.

— Что известно о писательском наследии Параски Плитки-Горицвит, ведь ее называли "Гомером Гуцульщины", а сама писательница всегда говорила, что для нее книги — как дети?

— Да, ее книги — это ее дети. Она создала 46 больших книг, объемом до 500 страниц каждая, и много маленьких книжечек и тетрадей. Большая часть их — это духовная литература. А также этнографические записи, дневники, сказки, лирическая поэзия. Об этом больше может рассказать исследователь Наталья Шевченко.

Интересно, что Параска собственноручно оформляла свои книги и создавала дизайн. Каждая — особенная, каждая достойна внимания.

— Будущую экспозицию сопровождает мощная образовательная программа. На что бы вы, прежде всего, посоветовали обратить внимание посетителям?

— Образовательный отдел "Мистецького Арсеналу" умело соединил активности, которые непосредственно перекликаются с деятельностью Параски Горицвит. Поразительно, что у посетителей будет возможность освоить техники, которыми владела сама художница.

Я советую также посетить авторские экскурсии — это возможность непосредственно ознакомиться с исследовательской командой проекта и узнать о "секретах", не вошедших в экспозицию.