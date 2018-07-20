Открытая "Брама": баба Прися отправляется в поход со Славой

Авторы фильма, в частности драматург Павел Арье, актеры Ирма Витовская и Виталина Библив, рассказывают о громком амбициозном кинопроекте.

Во время съемок "Брамы" несколько пластов возрастного грима до неузнаваемости изменили лицо известной украинской актрисы Ирмы Витовской. Ее героине бабе Присе — почти 90. Несколько лишних десятков лет помогли добавить художники-гримеры Ирина Белина и Екатерина Струкова.

Уже накануне премьеры в соцсетях развернулся бурный флешмоб: молодая актриса в образе дряхлой бабы приглашает украинцев на фильм, который обещает людям мгновения катарсиса, некоего исцеления, причастности к высокому и вечному, а еще — хорошее настроение и незабываемые впечатления.

Как известно, Ирма Витовская играет эту роль и на театральной сцене. И за свою Присю в спектакле Стаса Жиркова актриса получила "Киевскую пектораль" как лучшая драматическая актриса.

В истории уже знаменитой бабы, которую мастерски выписал драматург Павел Арье (пьеса "В начале и в конце времен"), — отражение истории Украины. Ибо жизненный путь его героини пролегает через действительно исторические испытания — войны, коллективизацию, советизацию. И, наконец, — Чернобыль, зону отселения, где баба оказывается вместе с семьей…

— Ирма, как изменил актрису образ бабы-колдуньи, который она создала сначала на театральной сцене, а теперь и на экране? — первый вопрос Ирме Витовской.

— Собственно, баба Прися меня никак не изменила, потому что я, в принципе, очень солидарна с этим персонажем. На самом деле я и сама рождаю некоторые смыслы в толковании героини.

Да, может, Ирма и видит инструментарий для достижения тех или иных целей по-иному, чем баба Прися, которой драматург Павел Арье уже дал в руки некий инструмент. Возможно. Но и ее, и мое видение содержания и смысла бытия действительно очень похожи.

— Если говорить об этой героине, то в чем между двумя образами — театральным и экранным — наибольшее отличие, а в чем больше всего точек соприкосновения?

—Все же это довольно разные героини, разные бабы. Хотя актриса одна. Знаете, мне бы хотелось, чтобы на этот вопрос отвечал зритель, который видел (или еще увидит) наш спектакль, а также увидит и оценит фильм. Глазами зрителя и нужно воспринимать бабу, то есть образ на сцене и на экране.

— А ваш выразительный грим в "Браме" помогал в создании экранного образа, или, возможно, следовало играть с открытым лицом?

—Понятно, что язык кино совсем иной, чем язык театра. И без грима порой не обойтись. К тому же график съемок предполагал чрезвычайную физическую нагрузку: много времени шло именно на грим, дальше — напряженный период на площадке. Но, несмотря на некоторые жертвы, я счастлива, что участвую в этом проекте.

— Недавно вы гастролировали со "Сталкерами" в Чехии. Говорят, там очень тепло принимали историю о Присе. А есть планы на дальнейшие фестивальные поездки этой героини и этого спектакля?

—Знаю лишь одно: прекрасный и успешный спектакль Стаса Жиркова продолжит свою сценическую жизнь, обязательно будут новые фестивальные и гастрольные путешествия. Пока живу я, до тех пор будут жить и наши "Сталкеры".

— Известно, что после "Брамы" появятся несколько премьерных кинопроектов с вашим участием.

—Да, прежде всего это "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука. Премьера ленты — в начале сентября. Это очень важный фильм, который для многих откроет фигуру Симона Петлюры и его современников в трудные времена. Я играю его жену Ольгу. Образ чрезвычайно ответственный, ведь эта женщина была рядом с человеком, который создавал украинскую историю, и на ее плечи легло тяжкое бремя испытаний. Я старалась сделать образ жены Петлюры живым, не плакатным, искренним, теплым, даже несмотря на трагизм ее судьбы.

Еще одна лента, выход которой можно ожидать в 2019-м, тоже, надеюсь, будет интересной для зрителей — это работа молодого режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие".

* * *

У бабы Приси (в пьесе, сценических версиях и на экране) есть беспокойная дочь Слава. Опять же на театральной сцене и на киноэкране ее играет актриса театра "Золотые ворота" Виталина Библив. Она уже видела ленту и делится впечатлениями.

— Лично мне фильм очень нравится. А что скажет зритель — услышим-увидим. Ведь премьера скоро. Впрочем, я убеждена, что зрителей наша история заденет и взволнует. Каждый найдет в сюжете Павла Арье что-то личное, свое. И, безусловно, для каждого будет понятным и важным месседж, который есть в пьесе, спектакле и фильме: "Бездеятельность — самый страшный грех!". Я тоже так считаю!

За то, что роль Славы сначала родилась на театральной сцене, за то, что ее очень полюбили зрители, конечно, я очень признательна режиссеру Стасу Жиркову, который никогда не требует, а творчески помогает создать сценический образ. Он чувствует актера и отталкивается от его природы.

До роли Славы у меня на сцене вообще не было похожих персонажей. Именно в этом и заключается специфика создания роли — я открывала новый мир новой для себя героини.

В фильме режиссера Владимира Тихого есть уникальная возможность показать не один какой-то возраст героини, а словно прожить несколько ее жизней… И это тоже особая ответственность, потому что есть экран — крупный план.

Несмотря на все, мне кажется, что Слава — женщина довольно слабая. Она не может самостоятельно что-то решить. На самом деле таких женщин у нас в Украине очень много. И если спросите, есть ли у этого образа какой-то определенный прототип, я скажу: "Нет! Моя Слава — только и только моя!" Просто на интуитивном уровне я добавила к ее портрету черты тех украинских женщин, которых вижу постоянно.

* * *

Жанровые особенности премьерной "Брамы" предполагают довольно широкий спектр — от комедии до мистического триллера. И, очевидно, в этом одна из сверхзадач, которые ставил перед собой кинорежиссер Владимир Тихий, работая над кинопроектом.

"Наше кино — история об апокалипсисе, который происходил с постсоветским пространством, — рассказывал еще перед съемками картины в интервью ZN.UA режиссер Владимир Тихий. — Первоначально даже была идея, чтобы бабу играл в фильме мужчина. Образ Приси для меня вообще рифмуется с кастанедовским Доном Хуаном. То есть это персонаж, который вышел на формат существования вне времени, когда энергетика не совпадает с возрастом.

Основная локация съемок "Брамы" не в самой Зоне, а в поселке Лучанки Житомирской области Овруцкого района. Это место близко по энергетике к тому, о чем писал драматург. В связи с Чернобылем ситуация в последнее время изменилась… Чернобыль стал популярным. И тамошние бабушки-самоселки — как звезды. Им живется даже лучше, чем в Лучанках.

В Чернобыле — нормальная дорога, к ним регулярно ездят туристы, помогают. Одним словом, у них абсолютно цивилизованный формат жизни.

А что касается нашей локации, то в Лучанках цивилизация полностью отступила. Маршрутка идет в одну сторону утром, и вечером возвращается назад. За полтора часа по поселку проезжает лишь одна машина.

Лучанки — на 60 процентов брошенные дома. Уровень радиации нормальный. Но село в свое время попало в зону отселения. Это село вымирает по другим причинам.

Полесье вообще уникально! Приехав в эту местность, мы сразу увидели всех наших героев — и Вовчика, и местных баб Прись, и Славу.

Мы купили там домик, в котором несколько лет никто не живет. Немножко его подрихтовали. Именно в доме происходит много игровых моментов. Например, когда Слава вспоминает, как они оказались на выселении

Вообще, эта история довольно камерная, но эпическая. Буквального почти нет. В "Браме" даже не поэтические образы, а, скорее, некоторые элементы бурлеска. Но не бурлеск для элиты, а понятный человеку из Европы или Америки".

* * *

Драматург Павел Арье долго шел к своей на сегодняшний день главной пьесе — "В начале и в конце времен". Было несколько версий, было разное видение сюжета. На создание этой истории оказала большое влияние поездка автора в Чернобыльскую зону.

— Павел, "Брама" накануне премьеры в Украине уже была на нескольких фестивалях…

—Мировая премьера фильма состоялась в декабре 2017-го на Таллиннском международном фестивале, одном из ведущих. И мне повезло побывать именно на фестивальном показе "Брамы" (фильм демонстрировали на киноэкране качества IMAX размером с пятиэтажный дом). Конечно, меня интересовало, сможем ли мы донести до иностранцев, а не только до нашего зрителя сугубо украинскую тематику. Сказать, что я волновался, — это ничего не сказать! Меня беспокоило, проникнут ли наш фильм и моя история в сердца фестивального зрителя, международной аудитории.

И уже на первых минутах просмотра небеса отблагодарили за все волнения и за все мучения при написании пьесы, а потом и сценария "Брамы". Потому что зрители в Таллинне мгновенно поверили нам. Смеялись, вздыхали, снова смеялись и грустили вместе с героями. Это были моменты счастья и единения со зрителем. За это, конечно, благодарю и режиссера Владимира Тихого, и весь бомбезный актерский состав.

— Официальных наград фильм на том кинофестивале не получил…

—Возможно, сыграло свою роль недовольство отдельных представителей "русского мира", которые также влияют на фестивальные расклады. Возможно… Зато наша картина получила другую чрезвычайную награду: "Брама" — едва ли не единственный фильм, на все показы которого билеты были распроданы полностью. На него невозможно было попасть!

— Если в нескольких словах, с позиции драматурга, — о самом существенном. Уже не в "Браме", а в сценических версиях на основе вашей пьесы — в спектаклях Жиркова, Виктюка, Кравчука.

—Сложный вопрос! Точно не для нескольких слов. Но попробую. Например, в спектакле Романа Григорьевича Виктюка самое существенное — неизменность и касательность всех времен. Его спектакль похож на греческую трагедию, в которой ты с первого момента знаешь, что придется в конце плакать. Но и тут Мастер держит зрителей в напряжении, заставляет не отпускать далеко свои ожидания: "А вдруг на этот раз все закончится не горем, а счастьем… А вдруг вот сейчас случится чудо — и..." И действительно, чудо в спектакле Романа Григорьевича происходит.

У режиссера Стаса Жиркова, конечно, есть его уникальное сценическое мастерство поселить смешное рядом с трагическим, а трагическое — рядом со смешным. Стас — театральный маг, он умеет раскрыть рядом с одним реальным миром еще множество других миров (параллельных), которые и предполагают в себе сущность Текста. Даже ту сущность, которую, как мне казалось, я сумел тщательно скрыть, оставив ключи от этой тайны лишь самому себе. Стас нашел эти ключи!

Алексей Кравчук поставил спектакль о бабе Присе во Львове. И эту постановку я люблю не меньше, чем две первых, еще и потому, что там играет выдающийся украинский актер Олег Стефан. Это актер, равных которому во Львове нет и не скоро будет. Режиссер Кравчук точно и харизматично подошел к тексту пьесы, ее языку и визуализации авторского видения. Это большое достоинство режиссера, ибо его спектакль умудряется не проиграть в поединке с аутентичностью текста.

— Говорят, ваши "Времена" — рекордсмен по количеству постановок.

—Уже даже трудно сосчитать, сколько театров взяли в работу эту пьесу. Наверное, театров пятнадцать по всему миру. Кстати, вскоре премьера в Кракове.

— А если вернуться к фестивальной судьбе "Брамы", то где эта лента была, кроме Таллинна? И почему фильм Тихого так и не попал ни в одну из программ нынешнего Одесского международного кинофестиваля?

—Да, после Таллинна в марте был Венский кинофестиваль. А Одесский должен был стать третьим. Но команда творцов "Брамы" и оргкомитет Одесского кинофестиваля разошлись в своем видении уровня участия фильма в фестивальных программах. Коротко говоря, нам предложили быть на разогреве. И мы попросили поцеловать нас сами знаете куда. На том и разошлись.

Из того, что я знаю, якобы пытались уговорить команду фильма приехать в Одессу в качестве посмешища, этаких бедных родственников. Слава Богу, никого не уговорили! Ведь режиссер Владимир Тихий — человек опытный, обмануть его не так легко. Конечно, я убежден, в связи с нашим фильмом была еще и некоторая политика. Но вникать в это не очень хочется.

Как по мне, было бы самоубийством согласиться принимать участие в нестатусном, хотя и пафосном кинофестивале. И это после того, как фильм попал на престижный Таллиннский фестиваль. К тому же фильм создала неординарная творческая команда. В частности Тихий — лауреат Шевченковской премии этого года. А еще есть непостижимые Ирма Витовская, Виталина Библив и один из мощнейших львовских актеров Ярослав Федорчук.

— Какими другими вашими пьесами интересуется кинобизнес? Есть ли в планах робота над оригинальными киносценариями?

— Как раз речь идет о сценарии "Слава Героям", но пока что ничего не могу сказать конкретно. Ну, и уже зимой, даст Бог, увидим на украинских телевизионных экранах сюрприз — очень неожиданный сериал. Съемочный процесс вот-вот стартует. К созданию этого сценария в большой степени приложил руку и я. Но говорить обо всем подробнее пока что не имею права. Пусть снимут сначала.

Титры "Брамы"

Режиссер — Владимир Тихий. В фильме снимались: Ирма Витовская, Виталина Библив, Ярослав Федорчук, Дмитрий Ярошенко, Дмитрий Тубольцев.

Оператор-постановщик — Слава Цветков, художник-постановщик — Владимир Любий, композитор — Антон Байбаков, художник по костюмам — Елена Гресь, режиссер монтажа — Игорь Косенко.

Продюсеры фильма — Игорь Савиченко, Марк Супрун, Владимир Тихий, Владимир Филиппов. Постпродакшен-продюсер — Алексей Москаленко.

Бюджет ленты — 17,44 млн долл. США.

"Брама" является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино. Фильм создан компанией Directory Films при поддержке Госкино совместно с компанией "Бедлам Продакшнс" и Mental drive studio.