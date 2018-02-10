Они уже не "дети": молодые актеры в "Зеркале сцены-2018"

ZN.UA продолжает театральный (премиальный) марафон, вспоминая лучшие работы молодых украинских актеров в киевских спектаклях 2017-го. Одна из таких работ накануне Международного дня театра и станет лауреатом театральной премии "Зеркало сцены".

В этом году премия "Зеркало сцены" акцентирует внимание на творческих поисках именно молодых украинских актеров (на столичных сценах, в частности). Как-то так, почти незаметно, подросло новое актерское поколение, уверенно задающее свои правила игры в наших нынешних сценических и внесценических расписаниях.

Появление многих молодых в премьерных спектаклях Молодого театра, "Золотых Ворот", Дикого театра, Театра драмы и комедии, ТЮЗа на Липках и других коллективов во многом отныне определяет и лицо самих театров.

В одном из предыдущих номеров ZN.UA (19 января 2018-го) была предложена первая десятка молодых, сценические работы которых (за 2017-й) достойны внимания: Елизавета Бакулина, Александр Бегма, Анастасия Блажчук, Мария Демочко, Анастасия Евтушенко, Александр Рудинский, Антон Соловей, Анатоль Фон-Филандра, Евгений Храмцов, Павел Шпегун.

Сейчас — продолжение темы (на основе предложений читателей, зрителей, экспертов) а следовательно — еще десять актерских работ, которые нельзя обойти вниманием. Возможно, среди них и окажется лауреат "Зеркала сцены-2018".

Артем АТАМАНЮК (сразу три роли в спектаклях "Яма", "Гагарин и Барселона", "Напомни себе вспомнить", Молодой театр).

Артем в 2015-м окончил университет "Карпенко", он ученик Богдана Бенюка. Его первые шаги в Молодом театре оказались заметными — и маленькие роли, и более значительные. В прошлом году он запомнился в спектакле "Гагарин и Барселона" (Олюсь), а также в спектаклях "Напомни себе вспомнить" (Арчил Микелтадзе), "Яма" (Платонов). Артема отличает среди актеров-ровесников острая характерность, артистичная гибкость и чрезвычайная сценическая органика.

Алексей ДОРИЧЕВСКИЙ (альтер-эго главного героя в спектакле "Виталик", Дикий театр).

Алексей Карпович / cultprostir.ua

В постановке Максима Голенко (на основе текста Виталия Ченского) Алексей играет этакую скрытую или выдуманную сущность довольно "конкретного" и грубого героя. Того самого Виталика, который за словом в карман не лезет, который воспринимает жизнь такой, какой она есть. Хотя и хочет что-то изменить. Авторы отмечают, что их спектакль — о мужчинах. И вместе с тем будто намекают, что в такой вот "конкретной" натуре Виталика из Мариуполя живет и какая-то загадочная химера в одежде а-ля Дитрих, с капризными манерами и с придыханием а-ля блондинка Доронина. Во всякое время "оно" вступает во внутренний поединок с внешне грубым героем. И вот тебе драма!

Оксана ЖДАНОВА (Момо в спектакле "Жизнь впереди", Театр драмы и комедии).

В инсценировке романа Эмиля Ажара (режиссер Дмитрий Богомазов) на худенькие плечи мальчика-девочки Момо (Оксана Жданова) — ложится трудное бремя сюжетной конструкции постановки. Потому что он (она) — герой и актриса — двигают действие, играют и за арабского мальчика, и за французского автора. Бесспорно, такая работа стоит внимания. Молодая актриса, собственно, держит отдельные сегменты спектакля. И вместе с актером Львом Сомовым создает гармоничный дуэт-метаморфозу.

Александр КОВАЛЬ (Мальволио в спектакле "Двенадцатая ночь", Театр драмы и комедии).

Об этой шекспировской роли, наверное, мечтают все актеры-комики, которые внутренне чувствуют себя трагиками. В частности, в громкой постановке шекспировского театра "Глобус" Мальволио играет сам Стивен Фрай. Это упоминание не для сравнения, но приятно, что и в киевском молодежном спектакле все заметили выразительную роль слуги-распорядителя в доме Оливии (в желтых чулках), которого с разумной дозой горького драматизма играет Саша Коваль. Он словно умышленно подвергает сомнению весь озорной музыкальный шекспировский маскарад. Потому что, очевидно, искренне любит ту, которая ему уже не принадлежит.

Светлана КОСОЛАПОВА (Ева в спектакле "Путешествие Алисы в Швейцарию", Театр имени Ивана Франко).

Светлана в 2015-м окончила мастерскую Дмитрия Богомазова в "Карпенко", играла на сцене "Золотых Ворот", теперь играет у франковцев. Коллеги заметили и выделили ее Еву в спектакле по пьесе Лукаса Берфуса (режиссер Стас Мойсеев). Тема спектакля сверхсложная — эвтаназия. Коллеги-критики отмечают, что "самая молодая исполнительница Светлана Косолапова в роли Евы, ассистентки Штрома, делает обратную эволюцию — от служения смерти она приходит в финале к служению жизни".

Марина КОШКИНА (Барселона в спектакле "Гагарин и Барселона", Молодой театр).

Эта постановка появилась в начале прошлого года и вызвала интерес, поскольку в одной сценической композиции объединены современные прозаические произведения Сергея Жадана, Любко Дереша, Евгении Кононенко, Юрия Винничука. В одном из сюжетов ("Гагарин и Барселона" Руслана Горового) Марина Кошкина играет девушку, которую постоянно преследуют жизненные неудачи, личные драмы. И, кажется, вот-вот она уже находит свою неожиданную любовь в образе и подобии чудаковатого парнишки по прозвищу Гагарин, но…

Марина — ученица Богдана Бенюка. Ее первая значительная работа на профессиональной сцене оказалась чувственной, эмоциональной, очень убедительной.

Макар ТИХОМИРОВ (Орсино в спектакле "Двенадцатая ночь", Театр драмы и комедии).

Макар Тихомиров (слева)

Макару предсказывают будущее кинозвезды, он активно задействован в новых украинских фильмах, в частности его запомнили в "Киборгах". В шекспировской комедии Максим играет князя Иллирийского — Орсино. Конкуренция в этой постановке между молодыми актерами прямо искрит. Поскольку много партий выигрышных, убедительных. Макар также телят не пасет, а хочет доказать, что и его герой — яркая фигура среди шекспировской "Ночи".

Любомир ВАЛИВОЦ (Степан Радченко в спектакле "Город", ТЮЗ на Липках).

Наши зрители и эксперты заметили молодого актера в постановке по культовому роману Валерьяна Пидмогильного (режиссер Артур Артименьев). Специалисты говорят, что для начинающего актера это важная роль (очевидно, одна из первых главных в его творческой жизни), очень ответственная, ведь спектакль продолжается около четырех часов! Но Любомир проходит и временную, и психофизическую дистанцию достойно. Для творческого развития актера такая роль, безусловно, сверхважная.

Кристина ФЕДОРАК (Анька в спектакле "Папа, ты меня любил?", Театр "Золотые Ворота").

Настя Теликова / Facebook

Было у отца Александра три дочери — две потаскухи (Зинка и Наташка), а третья (Анька) — почти святая. Во всяком случае, она очень добрая. И ее искренне играет Кристина. Актриса, которую идентифицируют не только с этой успешной работой в спектакле Стаса Жиркова, но и со знаменитой Буной в театре "ДАХ" (именно там еще в конце 2016-го Федорак с блеском сыграла дряхлую буковинскую бабу, которой палец в рот не клади). Так что молодая актриса способна на различные сценические метаморфозы — и возрастные тоже.

Иван ШАРАН (Иосиф Сталин в спектакле "Сегодня ужина не будет", Театр "Золотые Ворота").

Сейчас много шума вокруг фильма Арманду Ианнуччи "Смерть Сталина", который запретили в РФ, да и в Украине, право слово, не все восприняли. Похожая тема — смерть "отца народов" — и в спектакле "Золотых Ворот" по пьесе Антонио Аламо (режиссер Жюль Одре): Сталин на Ближней даче, немного времени осталось до его отхода в вечность. В первых премьерных показах роль Иосифа Виссарионовича (без грима) азартно и почти инфернально играл Иван Шаран. Позже некоторые обстоятельства изменили его творческие графики. Впрочем, упомянуть эту работу необходимо.

P.S. В начале марта наши эксперты подведут предварительные итоги относительно наиболее интересных работ молодых актеров в киевских спектаклях 2017-го. Накануне Международного дня театра станет известным имя победителя.