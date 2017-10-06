Одесская опера, испытание Вагнером

Третий раз в нашей Южной Пальмире прошел фестиваль "Бархатный сезон в Одесской опере". Одна из особенностей фестиваля — полный зал на всех представлениях. Включая даже непростые для массового слушателя программу-открытие с украинской музыкой и современный по музыке и хореографии балет Юлии Гомельской "Судьбы" в постановке Сергея Кона, единственный за многие годы проект, написанный по заказу украинского театра.

Одесская опера предлагает аудитории не только непривычный для украинских оперных театров репертуар, но и новые форматы спектакля.

Так, в репертуаре появились традиционно представляемые в один вечер "Сельская честь" Пьетро Масканьи и "Паяцы" Руджеро Леонкавалло в semi-staged решении. То есть без масштабных декораций, но с оркестром на сцене и видеопроекциями на больших экранах (режиссер — Оксана Тараненко, видео — Сергей Круценко).

Учитывая состояние оперной режиссуры в Украине, отказ от псевдоисторических постановок или, еще хуже, отечественного понимания "авангардного" оперного спектакля и обращение к формату semi-staged выглядит весьма перспективной альтернативой "классическим" постановкам (хотя, конечно, semi-staged предполагает как минимум не меньше таланта и вкуса, чем работа над "большими" спектаклями).

К тому же, подобные сценические решения могли бы позволить украинским театрам экспериментировать и предлагать зрителям больше произведений в репертуаре, затрачивая при этом меньше средств на производство.

Событием нынешнего фестиваля "Бархатный сезон в Одесской опере" стало концертное исполнение ключевых фрагментов "Тангейзера" Рихарда Вагнера. Отсутствие вагнеровских музыкальных драм в репертуаре украинских оперных театров остается болезненной темой культурной реальности.

«Тангейзер», балетный вечер — Юрий Литвиненко

В сезоне 2012—2013 ситуацию взялась исправить донецкая Донбасс-опера, поставив "Летучего голландца" с международной командой — имиджевый и в этом смысле весьма удачный проект компании СКМ.

Но дальше случилась война, дорогостоящие декорации погибли под обстрелом. И Украина снова осталась без Вагнера.

В течение многих лет представители украинских театров твердят: "Вагнера в Украине исполнить невозможно, у нас некому все это петь/играть/дирижировать", "У нас нет таких бюджетов", "Украинской публике эта музыка не нужна".

Да, Вагнер — это действительно сложно. Но "без Вагнера" той или иной страны на оперной карте мира просто не существует.

Например, в соседствующих с Украиной странах Вагнер не звучит только в Молдове. В Беларуси (Минск, Большой театр) идет "Летучий голландец". В Польше, Румынии, Венгрии, России можно послушать основные музыкальные драмы этого композитора.

С западными театрами однозначно: без Вагнера (и Рихарда Штрауса тоже) театр не может принадлежать к "А" классу. Да и театры рангом пониже стараются включать вагнеровские постановки, пусть и без суперкастингов, в свой репертуар.

Одессе повезло с одаренными музыкантами, которые понимают, почему культурному городу так нужен Вагнер. В Одесской филармонии эта музыка давно звучит как в исполнении Национального одесского филармонического оркестра под управлением его художественного руководителя, известного американского дирижера Хобарта Эрла, так и в концертных программах камерного оркестра Одесской филармонии под управлением невероятно тонкого музыканта Игоря Шаврука, который также дирижирует, в том числе и вагнеровскими программами, в оперном театре.

В Одесской опере почву для исполнения и восприятия вагнеровской музыки начали готовить в 2012-м, когда под управлением главного дирижера театра Александру Самоилэ с большим успехом состоялся концерт из фрагментов опер "Тристан и Изольда", "Летучий голландец", "Тангейзер", "Нюрнбергские майстерзингеры".

Вагнеровские концерты проходили в Одесском театре и в последующие годы, давая возможность публике "привыкнуть" к этой музыке, а местным певцам — испытать свои силы в этом сложнейшем репертуаре.

Так в труппе Одесской оперы обнаружились вагнеровские голоса, среди которых отдельного внимания заслуживают меццо-сопрано Татьяна Спасская, тенор Валерий Регрут и сопрано Наталья Павленко, одна из ведущих одесских "покровительниц" музыки Вагнера со стороны певцов.

Еще одним "вагнеровским проводником" в Одесской опере стал тенор Александр Шульц, что вполне логично: с его тембром и техникой грех не петь немецкий репертуар, это настоящий вагнеровский певец.

В 2014 г. одесская труппа пополнилась талантом — баритоном Гарри Гукасяном. И театр получил ансамбль вокалистов, способных справиться с большим вагнеровским полотном.

Фестивальный "Тангейзер" доказал: в Украине есть вагнеровские певцы. И Александр Шульц (Тангейзер), и Гарри Гукасян (Вольфрам) продемонстрировали не только удивительно красивый и подходящий для немецкого репертуара тембр, но и отличное владение вагнеровской манерой. Великолепно влилась в партию Венеры и Татьяна Спасская, а Наталья Павленко представила добротную интерпретацию партии Елизаветы.

На хорошем европейском уровне звучал хор, что явилось результатом работы хормейстера Леонида Бутенко.

Отношение дирижера Александру Самоилэ к партитуре особенно хорошо видно на репетициях. Лейтмотив его общения и с оркестром, и с певцами — это Вагнер, а не итальянская или любая другая опера.

Дыхание, темпы, атака, артикуляция — во всем должен ощущаться замысел байройтского мастера. И оркестру это удалось. Следующим шагом, который позволит Одесской опере заявить о себе в музыкальном мире как о серьезном европейском театре, должна стать уже полноценная постановка "Тангейзера". Еще в 2013-м Александру Самоилэ прервал овации после вагнеровской программы и спросил зрителей: "Скажите, Одессе нужен Вагнер?". Зал однозначно ответил: "Да!".