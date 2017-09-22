Одесская биеннале: зона конфликта

На разных площадках Южной Пальмиры развернуты проекты 5-й Одесской биеннале современного искусства "Зона турбулентности".

В этом году в программе Одесской биеннале участвуют более сотни художников из

32 стран. Бюджет составили 200 тыс. грн от фонда "Відродження" и 50 тыс. от Минкульта — иностранные участники в основном едут за свой счет или просто присылают работы.

— Вместе с Мирославом Кульчицким как сокураторы мы начали реализовывать проект биеннале еще в 2013-м и тогда же сформулировали концепцию "Зоны турбулентности", — говорит куратор проекта, искусствовед Рашковецкий. — Задача наша была следующей: постараться выявить основную проблематику в нашей стране. Но такую, которая существует и во всем мире. Мы с Мирославом пытались работать как футурологи, предугадать, как все будет развиваться. И сейчас не могу сказать, что мы промахнулись.

Мирослав Кульчицкий уже два с половиной года не с нами… Но часть его замыслов воплотилась и на нынешней биеннале.

Другое дело, что турбулентность, в которой все мы существуем с переменным успехом, подбрасывает новые задачи.

Порой работа художника отличается от первоначального замысла. Так, во дворе Музея современного искусства Одессы видим повисшего на дереве "парашютиста", с фигуры которого свисает "рецепт" с долгим перечислением имен знаменитостей от Депардье до Ройтбурда, музыкальных групп ("Грибы") и печальных реалий сегодняшней жизни ("бошки", "соли", "фен").

Все это — произведение одессита Романа Громова "Рецепт реальности".

Рашковецкий предпочитает называть эту работу "сбитым летчиком". Сперва автор собирался высказаться о запретах на отдельные концерты, запрет книг к ввозу, закрытые границы для артистов. Но тема и материал повели: унесли, и вот!

Потерялась этикетка, художница сменила фамилию, не включился монитор — со всем этим можно бороться. "Наехали" местные активисты с угрозами по поводу непатриотичных работ (например, румына Дана Перьйовши) и кинопросмотра снятой не с той позиции ленты.

Вспыхнул ряд конфликтов, порой досадных, как вышло с яркой неоновой работой Дмитрия Дульфана "Пояс турбулентности" — в экспозицию она не вошла.

Не состоялось и заявленное ранее участие Анатолия Ганкевича — вместе с Александром Ройтбурдом, Игорем Гусевым, Василием и Степаном Рябченко и граффитистом APL315. Он выразил "недоверие к институциям", приняв участие в альтернативном проекте "Салон отверженных", развернувшемся в руинированном Музее морфлота.

Юмор ситуации состоит в том, что многие посетители искренне восприняли сей проект… как параллельную программу биеннале.

Слишком хитро для простых смертных противостояние концептов и игрового, витального начала, зачастую видят "те же яйца, только в профиль" (на одной из картин Ройтбурда и вправду много яиц, словно попавших в пресловутую зону турбулентности).

И если уж совсем откровенно, тема турбулентности ассоциировалась с безусловно интересными, броскими и талантливыми работами "отверженных" гораздо точнее, чем с рядом спорных проектов, например, осуществленным Катериной Радченко в краеведческом музее. Никто не понял, что объединяет тусклые силуэты якобы спавших с фашистами итальянок, фотографии разбомбленных во время войны одесских улиц и снимка стоящего на детском стульчике господина.

Скуку навеяла и мусорная инсталляция, каковых, увы, много на одесских улицах, особенно в курортный сезон — в муниципальном музее личных коллекций им. А.Блещунова развернулся спецпроект "Обеспечение устаревания. Банк искусства, банк данных, банк пищи" Давида Гольденберга (Великобритания) и Фабио Латтанци Антинори (Италия).

В ступор вогнал показанный во Всемирном клубе одесситов перформанс Алевтины Кахидзе, посвященный теме… эректильной дисфункции. Это ж из какой турбулентности занесло!

Из удач — вполне читаемый "Спорный мяч Украины" на одной из выходящих во двор стен Музея современного искусства Одессы. Его авторы — испанский дуэт Llobet&Pons.

Первоначально предполагалось, что проект будет интерактивным, и зрители смогут забрасывать мячи в корзину Евросоюза или же России. Но потом от этого отказались. Ведь получалось, что мяч будет бить по избранной стороне. Прямые жесты в искусстве далеко не всегда бывают оправданны.

В выставочном зале МСИО воцарился харьковский проект, некий заповедник тоталитарного режима с разоблачающими работами Вагрича Бахчаняна (например, "Телефонная книга" с портретом Сталина). Также в экспозицию попали обработанные фотоснимки времен застоя, ироничные рисунки из серии "Ленин и блондинки", безрадостные карандашные "Святые места" Гамлета Зиньковского, "Истерика" в фотографии Бориса Михайлова и реди-мейд-объект "Застолье" Антона Ткаченко с антикварными ложками и вилками.

Часть экспозиции биеннале расположена на втором этаже живописного здания Завода шампанских вин, в Зимнем саду. Здесь представлены работы Мартинки Бобриковой & Оскара де Кармен (Словакия—Норвегия), Петера Пайпа (Бельгия), Михаила Маркина (Украина), Зои Фальковой (Казахстан), Аликана Леблебичи (Турция), Мари Уаззани & Николя Карье (Франция), Джиджи Чифали (Италия). Весьма сильный проект Никиты Кадана и Юрия Лейдермана "Черный охотник" на втором этаже МСИО "скрестил" кадры и песни из фильмов о "красных кхмерах" с фотосъемками, выполненными авторами в Луганской области. На первом же этаже групповой проект "Одиссея Донбасс" вводил в мир приватных воспоминаний переселенцев с Востока — в ход шли рисунки мелом, схемы оставленных домов и аудиогиды с интервью унесенных турбулентностью с родных мест людей…

Что до витальности с игровым началом, то этой было хоть отбавляй в проекте, расположенном в галерее "ХудПромо". Тут тебе и "сороміцькі кахлі" с иллюстрациями непристойных коломыек Сергея Григоряна. И провокационные "Анекдоты о главном" Олега Харча в стилистике настенных ковриков.

Приватное и острополитическое встретились в залах музея западного и восточного искусства — там сложилась экспозиция художников Натальи Шульте (Украина), Ивона Чабровски (Германия), Занни Бегг (Австралия), Ивайло Христова (Болгария), Николя Вионне (Швейцария), Евгении Белорусец (Украина), Даниила Галкина (Украина), Дарьи Кузьмич (Украина).

В этом же музее живущий постоянно в Москве харьковский художник Сергей Братков прочел лекцию о своем творчестве, предупредив о том, что эпатажность в искусстве — оружие обоюдоострое, порой ранящее самого автора.

Персональная выставка акварели одессита Владимира Кожухаря в зале "Одессика" музея личных коллекций им. А.Блещунова стала откровением. Этот мастер занимает совершенно особое место в современном искусстве Одессы с середины 90-х, в его резюме есть строка о сотрудничестве с галереей "Риджина", но суть не в том — по его работам словно пронесся ветер перемен, оставив, может быть, самое важное, например, крестовину мольберта, к которому намертво приколочена душа художника.

Видео Кристофера Томпсона (США) и ряда других интересных авторов можно посмотреть в пространстве творческих инициатив "Артерия" в МСИО. Перформанс воцарился в галерее Invogue, где Мария Куликовская представила документацию своего "Плота Крым" и провела практические занятия.

Ясно, что такой опыт для Одессы более чем полезен. Велика заслуга в этом директора МСИО Семена Кантора и владельца музея Вадима Мороховского.

Через два года биеннале окажется иной — в планах куратора Рашковецкого передать бразды правления художнику Николаю Карабиновичу, который многое видит иначе.