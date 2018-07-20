Новое кино: ТОП-5 украинских сюжетов

Печально известный вопрос: "А какой сегодня должна быть украинская классика на киноэкране, чтобы привлечь в залы нового зрителя, которому будут представлять классические сюжеты?" — стал уже сакраментальным и в какой-то степени риторическим. Ведь некоторые из тех сюжетов втолковывали нам еще в школе, часто искажая авторскую специфику украинских классических текстов, искажая или нивелируя их художественную составляющую. Поэтому некоторые тексты мы и воспринимали подчас напряженно, а иногда — через "не хочу".

Конечно, именно от авторского взгляда и от конкретного режиссера и будет зависеть то, как воспримут тот или иной сюжет на основе украинской классики зрители поколения поп-корн. Не исключено, что кто-то из художников бросится очертя голову в китч, а кто-то почувствует в незабываемых историях дыхание нового времени.

Хорошо, если кто-то все же почувствует.

"Наталка Полтавка"

Знаменитая пьеса Ивана Котляревского символизирует начало развития украинского профессионального театра. Первая постановка — 1819-й, первая публикация — 1838-й. Сюжет напоминать не обязательно, он всем известен с детства. "Наталка Полтавка" не сходит со сцен театров оперных и драматических.

В частности, на сцене столичных франковцев большой успех у зрителей имеет постановка Александра Анурова, которую музыкально остроумно аранжировал Олег Скрипка.

Одна из известнейших киноверсий "Наталки…" — фильм Родиона Ефименко, снятый ровно сорок лет назад на "Укртелефильме" (в главных ролях — Наталия Сумская, Наталия Наум, Лев Перфилов, Лесь Сердюк, Анатолий Матешко).

Сегодня — новая киноверсия. Над ней работают в Одессе. 10 июля стартовали съемки в селе Троицком Одесской области. Проект реализует компания Carrot Cake, режиссер — Лилия Солдатенко. Судя по информации в СМИ, раньше она специализировалась на жанровом детском кино.

В роли Наталки — молодая красивая актриса Владислава Глеба. В роле Петра — молодой киевский актер Артем Пльондер. В роли Возного — известный киевский актер Александр Ерема (недавно он прекрасно сыграл в спектакле театра "Золотые Ворота" "Папа, ты меня любил?"). Роль рыбака сыграет Борис Барский.

Авторы фильма отмечают, что это будет "оригинальное и современное прочтения классики". Будущая картина якобы предполагает "слияние эпох", что, очевидно, отразится на особенностях костюмов и музыкальных ритмов.

Что еще обещают? "Динамическую мелодраму с элементами фэнтези", об этом речь идет в анонсах со съемочной площадки. Премьера фильма, по предварительным данным, запланирована на весну 2019-го.

"Захар Беркут"

Начало работы над фильмом "Захар Беркут" (режиссер Ахтем Сейтаблаев) имеет ожидаемое медийное сопровождение. Интерес к проекту, который позиционируется как исторический экшен, подогревается тем, что в главной роли — голливудский актер Роберт Патрик (известный участием в одном из "Терминаторов").

На официальной странице кинопроекта в Facebook последняя (июльская) информация касается кинорынка на Одесском международном кинофестивале, где состоялась презентация фильма.

Еще один информповод связан с тем, что в фильме играет монгольский актер Цегмид (Tserenbold Tsegmid), известный ролями в сериале "Марко Поло" и приключенческой драме "Войско Мын Балла".

В этом проекте Цегмид появится в роли хана Бурунды — хитрого, коварного и беспощадного к противнику монгольского военачальника.

Что же касается отечественных актеров, то они также есть в украинском фильме по-голливудски. Например Олег Волощенко в роли Гарда — воеводы и охранника Тугара Вовка.

Еще одной съемочной площадкой для новых эпизодов "Захара Беркута" стала замечательная локация — поселок Тухля. До этого снимали на озере Синевир, которое считают одной из жемчужин Карпатских гор.

Вместе из Сейтаблаевым над лентой работает сорежиссер Джон Винн. Продюсеры проекта с американской стороны — Джефф Райс, Раджа Коллинз, Юрий Карновский.

По мнению Сеитаблаєва, "Захар Беркут" — уникальный шанс рассказать всему миру невероятную героическую историю по классическому произведению Ивана Франко и показать уникальную красоту Карпат.

"Довбуш"

Еще в конце 2017-го Госкино Украины заключило контракт с компанией "Пронто Фильм" о финансовой поддержке проекта "Довбуш" режиссера Олеся Санина ("Мамай", "Поводырь"). Сценаристы — Василий Портяк, Максим Черныш, сам Санин. Продюсер — Максим Асадчий. Государственная поддержка — 65 млн грн (общая стоимость производства почти 87 млн грн). Предварительно известно, что релиз запланирован на июнь 2019-го. Сейчас продолжается подготовительный период.

Фигура Олексы Довбуша привлекательна для кинематографистов. Известному повстанцу посвящено много легенд, песен, пересказов. К образу Довбуша обращались режиссеры Иван Кавалеридзе (незавершенный проект 1941-го), Виктор Иванов (автор кинохита "За двумя зайцами" снял свое кино о повстанце еще в 1959-м).

По одной из версий, роль Олексы Довбуша в фильме Санина сыграет харизматичный актер Сергей Стрельников, который многим запомнился по образу комдива Василия Чапаева в телефильме "Страсти по Чапаю".

"Дом "Слово"

В июле-августе должны начаться съемочный период ленты с рабочим названием "Дом "Слово". Как известно, режиссер Тарас Томенко в 2017-м представил документальный фильм с таким же названием, собравший много благоприятных отзывов в СМИ.

К тому же интересная тема — 1920-е годы, Харьков, дом, сооруженный по проекту архитектора Михаила Дашкевича. Именно здесь в разные периоды жили Микола Хвылевой, Остап Вишня, Павло Тычина, другие литераторы и деятели культуры. Дом напоминает букву С, а в народе его называли "крематорием", ибо немало его известных жителей были обречены советской властью на смертную казнь.

Тарас Томенко получил "Золоту дзигу" за свой документальный проект. Понятно, что основой и художественного фильма будут исторические факты. Предварительно известно распределение на главные роли, но чтобы не сглазить, дождемся официального релиза.

"Стус"

Киевляне знают о начале работы над фильмом "Птица души" — о судьбе Василия Стуса. Ведь декорациями для разных сцен стал сам Киев, который художники тщательно "вернули" в советскую эпоху, с ее красным цветом коммунистических лозунгов.

Недавно стало известно, что фильм режиссера Романа Бровко (сценарий Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова) получил окончательное название — "Стус". В главной роли — Дмитрий Ярошенко, который чрезвычайно похож на выдающегося украинского поэта. В других ролях — Виталий Салий, Евгения Гладий, Екатерина Вишневая. Роль Вячеслава Чорновила сыграет Роман Ясиновский ("Киборги").

Сценарий апеллирует к истории о выдвижении поэта на соискание Нобелевской премии (согласно документам, кандидатуру украинского поэта в 1985-м выдвинул Генрих Бёлль). Среди локаций — Крещатик, Ботанический сад. По предыдущей информации, в фильме будет отображен период 1950–1980 годов.

В одном из интервью режиссер Роман Бровко заметил: "Стус был острой фигурой, с противоречиями и противодействиями. Эдакий украинский крепкий орешек. Конечно, это не будет боевик, но поймите: человек выбрал себе оппонентом, ни много ни мало, Советский Союз".

На украинских экранах фильм "Стус" можно ожидать в следующем году.