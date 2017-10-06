Новое европейское кино: расписание на октябрь

Сразу две насыщенные программы нового польского кино и нового немецкого кино — и в Киеве, и в других городах Украины.

В начале октября презентует свой фирменный проект польский институт в Киеве (а также Польский институт киноискусства). Это уже традиционные Дни польского кино в Украине. Как сообщают организаторы мероприятия, в шести городах Украины — Киеве, Одессе, Виннице, Харькове, Мариуполе и Луцке — будут представлены семь полнометражных польских фильмов, уже получивших награды на престижных международных фестивалях, признание зрителей и мировой кинокритики.

Польская кинонеделя представляет киноповествование о появлении книги "Искусство любви" Михалины Вислоцкой — своеобразную историю сексуальной революции в польской версии (режиссер — Мария Садовска).

Еще одна биографическая драма Дней польского кино посвящена выдающемуся ученому — польке Марии Склодовской-Кюри (режиссер — Мари Ноэль).

Украинский зритель сможет увидеть фильмы разнообразной жанровой палитры — романтическую комедию Мити Окорна "Планета одиноких", триллер Марцина Кошалки "Красный паук".

В программе также несколько кинодебютов — в частности дебютный полнометражный

художественный фильм

Яна П. Матушинского "Последняя семья", который в прошлом году получил гран-при фестиваля "Молодість".

В столице Польская кинонеделя завершится в Культурном центре "Кинотеатр "Киев" документальным фильмом "Пианино" (2015) об инструменте, который стал одним из символов Евромайдана. Ленту представляет режиссер Вита Мария Дрыгас.

А с 12 по 18 октября в столице пройдет фестиваль "Новое немецкое кино". В программе громкие фестивальные проекты, ленты разных жанров. В частности, можно будет посмотреть комедию Вольфганга Беккера "Я и Камински". Лента рассказывает о молодом журналисте, который надеется на скорую смерть героини своего очерка, чтобы заработать на этом как можно больше денег. Постановщик этого проекта в свое время снял довольно нашумевший фильм "Гудбай, Ленин!". Новая работа режиссера также высоко оценена критиками. Есть в программе и несколько документальных проектов. Например, фильм "Бойс" — рассказ о жизни и творчестве одного из теоретиков постмодернизма скульптора и художника Йозефа Бойса. В программе также фильм "Школа №3". Это совместный проект Украины и Германии, режиссеры Георг Жено и Лиза Смит. Фильм рассказывает о 13 учениках школы №3 города Николаевка Донецкой области. Их школа превратилась в руины после бомбежки города. Украинские школьники рассказывают о своем восприятии тревожных событий. Вместе с тем это не только история о войне, калечащей детство, но также истории о первой любви, творческих планах.

Кинозвезда Дайан Крюгер ("Троя", "Господин никто") исполнила главную роль в фильме "На грани" (режиссер Фатих Акин). Это драма, в которой героиня в постоянных поисках мужа и сына, погибших при взрыве. В середину XX в. — 1946-й — переносит зрителя фильм "Однажды в Германии" (режиссер Сэм Гарбарски). Герои скрываются от нацистского преследования, мечтают эмигрировать в Америку... В главной роли — Мориц Бляйбтрой, снимавшийся в фильме "Беги, Лола, беги".

Серьезный вопрос в центре фильма "24 недели": давать жизнь больному ребенку или не мучить ни его, ни себя? Режиссер Анна Зора Берашед пытается ответить на такой сложный вопрос.

Лучшие немецкие и польские новые ленты на экране столичного кинотеатра "Киев".